Ежегодное послание президента Зеленского к Верховной Раде. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию выступления Зеленского.
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Мій батько отримував субсидії, землі Донбасу звільняли від погані. У воюючій країні ріс ВВП
Розказати тобі, що зараз, чи сам оченята протреш? Якби неви, 73% дебіли, Україна була б зара на нормальному рівні.
Кілька батальйонів миротворчих сил - це не армія, від слова "зовсім".
І отмені цікавао: ти це сказав "па приколу", чи дійсно не розумієш, що армія була повністю розвалена? Доречі, як щодо економіки, коли Петя залишив шмарклявому 130млрд.. У
казначейчтві та більш $32млрд. золотовалютного запасу.?
Ну шо, спробував?
А тепер визнай, що ти - або недосвідчений школяр, або слабоумний.
Шо там в Ольгино, снег еще не выпал?
Юрий вы находитесь в разработке. Заказ поступил из Офиса Президента. Руководит процессом Андрей Наумов - Начальник ГУ ВБ СБУ. За вами ходит наружка СБУ, отрабатывают все ваши связи и источники информации.
- ермак в наушник читал быстровато...иногда актёр запинался
- оно хочет ввести "нулевую декларацию" для олигархов, т.е. узаконить все награбленное ими в 90х годах, конечно же за откат себе любимому.
-тоже самое с дерибаном земли-оно наметило уже куда будет отправлять откаты с дерибана и потирает руки
- 120 депутатов СН получат УБД сьездив попарится и поторговать лицом в бани на 3 линию на донбасс
пока всё.
PS кто назовет хоть ОДНО крупное производство построенное при осле- тому конфетка. Кондитер какой ни был, но все же возвел в свою каденцию завод леони по сбору автоелектроники в Львовс. обл, кучу елеваторов, перевалку https://latifundist.com/kompanii/1350-bunge Bunge Ltd. в Николаевском порту, зерновой терминал Cargill, Зерновий термінал Risoil S.A., пришла авиакомпания Ryanair....
только результат почти везде отрицательный
в селе две вышки мобильных операторов
46 и 85 метров высоты а только 2G
вот и все в электроном виде
есть проводной интернет 200грн /не всем по карману /
при пенсии 2000грн
пенсии остались на месте все подорожало
больше чем рост пенсий
хлеб мясо сахар яйца овощи - все подорожало и
проезд в поездах /должен быть на любую цену/
общий плацкарт купе есть спрос пусть вагон закупают
проехать 30 км /плати плацкарт и верхняя полка
и получается матрас стоя /
поход в аптеку -- это зубы на полку
не дай бог заболеть если нет запаса
бери простынь и ползи на кладбище
и так во всем
Что проповедуют либертарианцы?
Отдельный вопрос идеологии либертарианства - это вопрос собственности.
Так как государству назначена весьма скромная роль, то первый, кто обнаружит природный ресурс, тот и останется его собственником.
Государство же не будет заниматься перераспределением в пользу менее обеспеченных слоёв населения
Либертарианцы выступают за
минимизацию государственных гарантий, например, ОТКАЗ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦСТАНДАРТОВ-
Либертарианцы выступают ПРОТИВ ЗАКОНОВ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.
За легализацию практически всех наркотиков
Против призыва в армию
Либертарианцы против государственной регистрации брака
За однополые браки
За эвтаназию (право на прекращение жизни неизлечимо больных людей).
І усе для того щоби заглушити голос правди.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends# 16 мин. ·
Краткая версия послания к Верховной Раде
Я буду палочкой волшебной,
Буду рыбкой золотой,
Я научусь летать по небу,
Лишь бы ты была со мной,
Ты была со мной.
Будет все, как ты захочешь,
Будет мир у ног твоих,
Будут ночи дней короче,
Только б нам хватало их.
Будет все, как ты захочешь:
Солнце, пальмы и цветы.
Будет все, как ты захочешь,
Только так, как хочешь ты.
Я вновь Америку открою,
Я изобрету велосипед,
Если только будешь ты со мною, -
Вот и весь секрет.
Что проповедуют либертарианцы?
Отдельный вопрос идеологии либертарианства - это вопрос собственности.
Так как государству назначена весьма скромная роль, то первый, кто обнаружит природный ресурс, тот и останется его собственником.
Государство же не будет заниматься перераспределением в пользу менее обеспеченных слоёв населения
Либертарианцы выступают за
минимизацию государственных гарантий, например, ОТКАЗ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦСТАНДАРТОВ
Военная служба должна быть добровольной. (Никакого призыва в армию)
· Либертарианцы выступают ПРОТИВ ЗАКОНОВ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.
Либертарианцы против государственной регистрации брака, они за письменный или устный (клятва) брачный договор.
· За однополые браки
За эвтаназию (право на прекращение жизни неизлечимо больных людей)и т.д. и т.п.
т.е. за развал гос-ва.
А у нас за окном невнятный бестолковый карантин при медицине, близкой к коллапсу, экономический кризис с неуклонно растущими ценами, перемирие, которое не ведет ни к миру, ни к возврату территорий.
Нет, это было не послание президента парламенту и стране. Потому что подобное послание на треть является отчетом о сделанном, на треть - анализом текущей ситуации и на треть - планом действий на будущее. Но у президента Зеленского получился лишь часовой рассказ о достижениях, свершениях и победах.
Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCREVGZs1yk8loqtU2DRVJ2arWsMLGzbdDYjQNaAQaBQ5626iM0Y3u6-qYZNuBOwGYL1AzBkyPlSwqZ&hc_ref=ARTHwLg7UmAdb3tbiGGu-Q9sstyZa02n7OwQId17OUxKPqhVvtFRK5mkh_yew3e03XU&fref=nf выразил примерно час назад в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
Это было бы уместно в выступлении главы державы, который сообщает о своем намерении баллотироваться на второй срок - тогда да, песнопения о том, что я самый лучший. Но сегодня мы ждем от президента точного понимания происходящего и наличия конкретных планов преодоления тех проблем, с которыми мы столкнулись. Но - увы.
О якобы проведенном аудите страны заявлено, но конкретики - ноль. Рассказано, что в диджитализации в виде приложения «Дия» мы впереди планеты всей. А проведите опрос в офисе президента, сколько тамошних людей скачало «Дию» и разобралось в ней? А тогда зачем нам втюхивать то, чем вы не пользуетесь сами?
Президент гордился небывало низкими процентными ставками, чем с радостью пользуется бизнес. Да нет этого в масштабе страны! Зато есть пирамида ОВЗГ с самыми высокими процентами доходности в Европе…
И так практически во всем, о чем говорил президент. То есть, это отчет о его мечте, о виртуальном рае, в котором живет персонально Владимир Зеленский. А у нас за окном невнятный бестолковый карантин при медицине, близкой к коллапсу, экономический кризис с неуклонно растущими ценами, перемирие, которое не ведет ни к миру, ни к возврату территорий.
Что характерно, Зеленский искренне верит в то, что произносит. Уверен, что так же искренне, убежденно, с блеском в глазах он бы рассказал нам о героических буднях украинского поселения на Луне. Или на темной стороне Солнца.
Констатирую, что связка «Андрей Ермак и Михаил Подоляк» явно угадала умонастроения Владимира Александровича. Потому что в выступлениях президента не добавилось информативности, они стали менее яркими и образными, но зато куда более комплиментарными по отношению к самому президенту и его действиям.
Особо показателен в этом смысле финал выступления, где президент провозглашает, что даже если б он знал, как сложно будет спасать страну, он бы все равно пошел в президенты.
Простите, вот это кого он так отчаянно убеждает?
Нас? Так мы уже проголосовали и с этим живем.
Себя? Так зачем делать это публично - мы ж в психотерапевты не нанимались?
То есть в молчании, в ответ на вражеские обстрелы.
...
вкратце что он там опять набрехал?
Ответ зеленского, "зачем мне холодильник, если я не курю".
неадекват -
1. Наглость и бестактность
2. Подкрепление точки зрения единичными примерами.
3. Попытка привлечения аргументов из области, не являющейся предметом дискуссии.
4. Избирательное применение данных и логических рассуждений.
5. Идиот всегда считает себя победителем.
Суцільна брехня чи привласнення собі чужих досягнень.
«Можна дурити всіх якийсь час, можна дурити небагатьох весь час,
але всіх весь час дурити неможливо.» (С)Авраам Лінкольн.
Але далі Рейгана він не вчив.
Воно каломойського читало.
В своем сегодняшнем обращении с трибуны ВР, Зеленский еще и еще раз подтвердил, что является не просто дичайшим лгуном, присвоившем на свой счет оборонные, геополитические и другие достижения Украины и укранской власти Петра Порошенко, но и глубоко закомплексованным человек, который понимает, что ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО был, остается и будет в сотни раз эффективнее, лучше, чем Зеленский. Да их и сравнивать, это ровно, как Сравнивать Черчилля и подворотнями Януковича
Поэтому, даже через полтора года после выборов Зеленский остается все еще в избирательной кампании.
Он сравнивает себя с Порошенко в послании, он критикует Порошенко, а не себя. Все эти потуги Зеленского сопоставлять себя Порошенко выглядят откровенно ничтожными.
Ну, вот чтобы совсем у Зеленского башню сорвало, перечислим - ка еще и достижения Петра Алексеевича и Марины Анатольевны в области внутренних инвестиций и благотворительности.
Благотворительная помощь «Roshen» Порошенк в социальной, культурной, медицинской и оборонной сферах, которая исчисляется на сотни миллионов долларов выглядят так:
Построены новые объекты:
- Театр на Подоле
- Фонтан " Рошен»
- «Roshen Winter Village»
- Катки в Киеве, Днепре, Харькове,
- Зоопарк в Черкассах.
Помощь для армии:
- развитие аэроразведки,
- приобретение беспилотников,
- противовоздушной обороны,
- строительство многоквартирных домов для украинских военных,
- подготовка десантников и спецназовцев,
- снайперские комплексы для Сил Специальных Операций.
Помощь для борьбы с коронавирусом:
- строительство больницы в Кременчуге,
- строительство отделения в детской больнице " Охматдет»,
- отделение транспортации костного мозга в Институте рака
- МТ помощь более 200 больницам по всей Украине.
- отремонтировано и закуплено 50 аппаратов ИВЛ.
- купил 157 000 защитных костюмов
- десятки тысяч защитных очков и тестов
- международный инвестиционный банк выделил почти беспроцентный кредит (полтора процента) до 2025года - текстильной фабрике на запуск линии по производству многоразовых защитных костюмов также благодаря Порошенко.
Что для страны сделал ты, Зеленский? Вопрос риторический, потому как ответ на поверхности - нихера.