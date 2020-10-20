Ежегодное послание президента Зеленского к Верховной Раде. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию выступления Зеленского.

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