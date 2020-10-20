Бюджет-2021 сьогодні не розглядаємо через коронавірус, - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що проєкт бюджету на 2021 рік не винесли на розгляд Верховної Ради 20 жовтня у зв'язку з коронавірусом. За його словами, профільний комітет раніше не зміг розглянути документ, тому що народні депутати хворіють і не було кворуму.

Про це сказав Арахамія в коментарі журналістам перед засіданням парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Це пов'язано насамперед з коронавірусом. Є питання в комітетах, які можна відпрацьовувати онлайн, а є питання, де онлайн - майже неможливо. Зокрема, бюджетний комітет саме так працює, а там дуже багато людей, які захворіли на коронавірус. У них просто немає можливості створити кворум і розглядати ці питання", - сказав Арахамія.

Раніше перший заступник глави податкового комітету ВР, нардеп "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що 16 жовтня бюджетний комітет не зміг зібратися, щоб розглянути проєкт бюджету на 2021 рік.

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