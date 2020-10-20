Бюджет-2021 сегодня не рассматриваем из-за коронавируса, - "слуга народа" Арахамия
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что проект бюджета на 2021 год не вынесли на рассмотрение Верховной Рады 20 октября в связи с коронавирусом. По его словам, профильный комитет ранее не смог рассмотреть документ, потому что народные депутаты болеют и не было кворума.
Об этом сказал Арахамия в комментарии журналистам перед заседанием парламента, передает Цензор.НЕТ.
"Это связано в первую очередь с коронавирусом. Есть вопросы в комитетах, которые можно отрабатывать онлайн, а есть вопросы, где онлайн - почти невозможно. В частности, бюджетный комитет именно так работает, а там очень много людей, которые заболели коронавирусом. У них просто нет возможности создать кворум и рассматривать эти вопросы", - сказал Арахамия.
Ранее первый заместитель главы налогового комитета ВР, нардеп "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что 16 октября бюджетный комитет не смог собраться, чтобы рассмотреть проект бюджета на 2021 год.
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