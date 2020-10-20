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Нардеп "ЄС" Гончаренко: рівень забезпечення армії озброєнням становить 10-15% від потреб

Нардеп

Депутат фракції "ЄС" Олексій Гончаренко стверджує, що слова президента Володимира Зеленського в посланні до Ради про забезпеченість української армії всім необхідним не відповідають дійсності.

Про це Гончаренко повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми всі почули від Зеленського, що наша армія забезпечена та боєздатна. На жаль, вона забезпечена та боєздатна лише у мріях нашого Президента", - написав він.

Гончаренко стверджує, що армія забезпечена озброєнням на 10-15% від потреб.

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"Наприклад:

ВОГ 25, ВОГ 25П (гранати до підствольних гранатометів) - забезпечення менше 10% (!)
ВОГ 17 (гранати для автоматичних гранатометів) — менше 5% (!!!)
Міна 60 мм — менше 20%
Міна 120 мм - біля 30%
Постріл для гармат МТ-12 "Рапіра" — біля 30%
Постріл для гармат 2А36 — менше 10%
Постріл для гармати-гаубиці Д-20 — біля 20%
Ракети Вільха, Смерч — біля 15%", - написав Гончаренко.

Нардеп ЄС Гончаренко: рівень забезпечення армії озброєнням становить 10-15% від потреб 01

Автор: 

армія (3770) Зеленський Володимир (23754) зброя (7447) Гончаренко Олексій (488) ЗСУ (7522)


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Топ коментарі
+18
нема змісту - дЄрмак, по телефону, вже все доповів куди треба
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20.10.2020 20:27
+16
лука вас вже безпілотниками розганяє?
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20.10.2020 20:13
+16
тримати в секреті від зебілів, що віслюк бреше, як сивий мерин?
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20.10.2020 20:21
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даже такую информацию- и ту, нужно держать в секрете...- что не понимать ..., ох эти дЭхпутаты...
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20.10.2020 20:11 Відповісти
тримати в секреті від зебілів, що віслюк бреше, як сивий мерин?
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20.10.2020 20:21 Відповісти
я зовсім про інше
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20.10.2020 20:23 Відповісти
нема змісту - дЄрмак, по телефону, вже все доповів куди треба
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20.10.2020 20:27 Відповісти
Краще сказати - без сенсу.
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20.10.2020 20:29 Відповісти
А разве это информация? Кроме того. Активных боевых действий уже давно нет. Вывод, если это действительно так (в чем я лично сильно сомневаюсь - не верьте политикам, а особенно перед выборами) значит такая же в точности она была со времен Порошенко, если учесть пожары на военных складах начиная с 2014 года: в Калиновке Винницкой области, Балаклее Харьковской области, Ичне Черниговской области и в Сватово Луганской области.
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20.10.2020 21:20 Відповісти
Поднимите данные, какие типы боеприпасов были уничтожены на каждом, конкретном складе (арсенале).
Мнение изменится.
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20.10.2020 22:30 Відповісти
Где поднять? Не пособите ли ссылочкой? А заодно тогда уж, если разумеется Вас не затруднит, может также дадите ссылочку на то по каким данным безусловно вельмиразумный Гончаренко вычислял проценты, которые являются относительной величиной. Так вот очень хотелось бы узнать от чего он эту самую относительную величину вычислял. Что, т.с. он брал за 100%? Какое количество тех или иных боеприпасов?
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20.10.2020 22:41 Відповісти
1. Величина вычисляется от БК. От БоеКомплекта.

1 БК - это то, что находится непосредственно с образцом вооружения. АКС-74 - 450 патронов.
(370 шт - с ПС (пуля стальная) и 80 шт - с Т (пуля трассирующая) и т.д.
А сам БК, распределён на т.н. эшелоны. Это не те, которые на колёсных парах)))) Эшелонирование боеприпасов - это их распределение, от отдельно взятого образца вооружения, до бригадного комплекта. Остальное - это оперативный резерв. Находится на складах и арсеналах ВС.
Если Вы, способны нажимать клавиши, то найдёте соответствующие определения самостоятельно.
Но например для подсказки, Вам уточняю.
1 БК, подствольного гранатомёта ГП-25 (тот, который использует гранаты ВОГ-25 (ВОГ-25П), составляет 10 выстрелов. А всего запасы гранат ВОГ-25 в бригаде - 1,5 БК. Т.е. 1 БК - при образце, 0,2 БК - в роте, 0,2 БК - в батальоне и 0,1 - в бригаде. Цифры эшелонирования меняются каждый год, но неизменным остаётся 1 БК при образце.
2. Подсказку Гончаренко, мог преспокойно получить от депутатского запроса. А мог и от данных от Забродского. Уж поверьте, Забродский, такие вещи знает досконально.
3. Данные по отдельным складам, можно найти на ЦН (https://censor.net/ru/news/3092448/*************************************************************) и при более детальном изучении - на других сайтах (https://www.radiosvoboda.org/a/28767603.html ) и далее.
Однако, всем вбрасывают масштаб и цены (в долларах, на конкретный момент !), но забывают рассказать, в каком состоянии были некоторые типы боеприпасов. Откуда они? Их категория и т.д. И нужны ли они были ?
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21.10.2020 10:11 Відповісти
За ссылки спасибо. Отдельное спасибо за разъяснения относительно вычисления боекомплекта. И тем не менее останусь при своем мнении. Ну во-первых потому, что в СМИ дают не всю информацию дабы оправдаться, за халатность, что де якобы ущерб незначителен и не повлечет за собой потерю боеспособности. Но сам факт утраты боеприпасов в таком количестве не может ее не повлечь. Ну а во-вторых соглашусь, что Гончаренко мог получить расчеты у профессионалов, но также не могу не обращать внимание на тот факт, что сейчас идет предвыборная гонка. А в таком случае политики очень часто используют черный пиар в отношении своих оппонентов, причем наглым образом. Часто или не подтвержденный, или гипертрофированно преувеличенный.
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21.10.2020 11:06 Відповісти
Уточняю.
Эти цифры, сказал не Гончаренко. Он их озвучил ещё раз.
Они (цифры) начали всплывать после ухода с Дебальцево. Только там, кроме оставленного (брошенного) количества боеприпасов, указывалась и техника. Всё в тырнете есть.
Гончаренко озвучил, определённые вещи.
Например те же гранаты ВОГ-25, освоили производство в Украине. Кроме этого их закупают в Болгарии.
Меня всегда учили - прежде чем что-то сказать, изучи терминологию.
Так вот Гончаренко сказал в принципе правильно, но есть одно НО.
Это НО, слово "обеспечение".
Так вот обеспечение в 10% от БК? (приблизительно можно рассчитать).
Обеспечение 10% от войсковых запасов? (практически невозможно рассчитать, но кому надо, знают)
Или обеспечение 10%, от суточного (месячного, квартального и т.д.) расхода данного вида боеприпасов? (рассчитать невозможно. Нужно постоянно пополнять)
Но в одном Гончаренко прав. По некоторым номенклатурам, у нас реально есть проблемы.
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21.10.2020 11:54 Відповісти
Пушки -гранаты. Сейчас безпилотники все решают.
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20.10.2020 20:12 Відповісти
лука вас вже безпілотниками розганяє?
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20.10.2020 20:13 Відповісти
БеЗпилотники удмурт, вот скажи, почему вы там на раиси такие безграмотные?
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20.10.2020 21:26 Відповісти
Я пытался по украински назвать.Что не так?
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20.10.2020 21:29 Відповісти
можливо, віслюк, мав на увазі(про забезпечення), що армія не голодує
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20.10.2020 20:12 Відповісти
І там проблема.
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20.10.2020 20:20 Відповісти
також, частково, волонтери допомагають
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20.10.2020 20:22 Відповісти
Льоха жгі !!!
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20.10.2020 20:12 Відповісти
Полностью согласен, за уничтожение нескольких складов боеприпасов кое кто должен ответить как за измену.
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20.10.2020 20:16 Відповісти
а за "злив" інформації по вагнерівській операції дехто може реально сісти по статті "держзрада"
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20.10.2020 20:18 Відповісти
Не може ,а має,але цього за зелену плісняву не буде !!!)))
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20.10.2020 20:39 Відповісти
Нардеп "ЄС" Гончаренко: рівень забезпечення армії озброєнням становить 10-15% від потреб - Цензор.НЕТ 2617
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20.10.2020 20:56 Відповісти
Барыга давал салют своей деятельности взрывами 5-ти арт. складов.
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20.10.2020 20:59 Відповісти
Вах-вах-вах. Точно? Ночами сам лазил и подрывал? А может вы, запоребриковые лаптеногие, сильно ему и украинской армии нагадить хотели? Что до сих пор успокоиться не можете. Портки постирай, "вЯликая" ты наша. Да зад свой отмой.
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20.10.2020 21:05 Відповісти
Нардеп "ЄС" Гончаренко: рівень забезпечення армії озброєнням становить 10-15% від потреб - Цензор.НЕТ 67
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20.10.2020 21:08 Відповісти
Та да, Порошенко - это другое. То ли дело Зеленский... Понимать надо...
Нардеп "ЄС" Гончаренко: рівень забезпечення армії озброєнням становить 10-15% від потреб - Цензор.НЕТ 1724
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20.10.2020 21:56 Відповісти
Прекрасно понимаем. У одного платили боевые и премии за уничтоженного врага, у другого штрафуют за выстрел в сторону врага. Почти одно и то-же.
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20.10.2020 22:00 Відповісти
Ну обещать боевую премию и платить боевую премию несколько разные ИМХО вещи. А так да, Петр Алексеич на обещания всегда был щедр. Вот что еще этому неблагодарному народу надо? Петр Алексеич все больше и больше обещал, а народу все мало и мало было. Видать именно поэтому зажравшийся народ клоуна и выбрал. Прямо скажем нехороший народ достался Петру Алексеичу, поганенький прямо скажем народ. Кацап Вася Обломов хорошую песенку написал про https://youtu.be/p43MJ6NMLZs поганенький народ . Писал правда про кацапов, но многое с нашими реалиями похоже.
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20.10.2020 23:07 Відповісти
Утрись, и сопли подбери, "знаток".

14:47 https://112.ua/sitemap/2018/2018-12-27 27.12.2018 Бойцам ООС с начала проведения операции выплатили более 20 млн грн премий, - Наев
"Более 17 млн грн выплачено за участие в боевых действиях, более 2,8 млн грн - за выполнение задач и 1,5 млн грн - за уничтожение вражеской техники...."
"С начала проведения Операции объединенных сил выдано 97 приказов на выплату денежных вознаграждений в ООС на общую сумму 22,5 млн грн. Из них более 1,5 млн грн выплачено за уничтожение вражеской техники, за участие в боевых действиях - более 17 млн грн и более 2,8 млн грн - за выполнение задач", - рассказал Наев.

За 2019 сам найдешь?
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20.10.2020 23:22 Відповісти
Ослеп? Или заблокировали?

https://112.ua/ato/boycam-oos-s-nachala-provedeniya-operacii-vyplatili-bolee-20-mln-grn-premiy-naev-475070.html
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-2019-godu-*******-na-donbasse-vyplatili-premij-362938/
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20.10.2020 23:40 Відповісти
Ну и? Теперь попустился "знаток" или снова будешь фейки с типа "умным видом" кидать? Я больше скажу -- за время АТО\ООС при Порохе за уничтожение врага всего было выплачено более 200 млн. премий. "Барыга" был однако.
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21.10.2020 00:07 Відповісти
Роксоланой после бутылки стал?
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20.10.2020 21:27 Відповісти
Соєвий порох повинен бути на нарах , довічно і з конфіскацією.
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20.10.2020 22:04 Відповісти
Бла, бла, бла...
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20.10.2020 22:28 Відповісти
Предел мечтаний для быдла!
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20.10.2020 22:51 Відповісти
Та не, солдаты ещё из дома приносят даже.
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20.10.2020 20:18 Відповісти
И не удивляюсь. Мову они уже протеснько похерили, ВНО сдавать не надо. Армию сокращают, должного обеспечения нет. Непонятно что там с Томосом и ПЦУ, еще не закрыли?
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20.10.2020 20:18 Відповісти
Как можно похерить мову? Ты или говоришь на ней или не говоришь.
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20.10.2020 20:20 Відповісти
Легко. Вивести з ужитку. Зменшити вживання в засобах масової інформації. Менше книжок та преси. І звісно ж, найголовніше- діти. Прибрати ЗНО з української мови. Дозволити викладання в інститутах мовою загарбника. І результат буде, як в Білорусі.
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20.10.2020 20:27 Відповісти
Это все уже произошло?
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20.10.2020 20:34 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !! Далі буде цікавіше !!))
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20.10.2020 20:38 Відповісти
Ти вивчив мову?!
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20.10.2020 20:40 Відповісти
Я закончил украиноязычною школу, общаюсь на украинском даже с представителями западных областей на отлично.
Утрись, амерыканэць.
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20.10.2020 21:12 Відповісти
ЗНО з української мови слід повернути ,як обов"язковий іспит ,для всіх ,без будь яких винятків !!!
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20.10.2020 20:36 Відповісти
Можна і не повертати як обовязковий іспит. Просто в цьому випадку випускнику давати довідку, що він може виконувати нескладну фізичну працю і ні на що не претендує.
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20.10.2020 21:12 Відповісти
Назвал самые дефицитные сейчас боеприпасы, вот только и год назад ситуация с ними была точно такая.
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20.10.2020 20:19 Відповісти
а год назад тоже плеснявый был ...и ничего за год не сделал.наоборот,сократил финансирование.
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20.10.2020 20:22 Відповісти
Ладно а 2 года назад больше было? Где обещанный патронный завод на который собирались потратить конфискованные у Яныка деньги.
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20.10.2020 20:26 Відповісти
ты там где то про патроны прочитал у гончаренко?к чему этот чес не по теме?
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20.10.2020 20:34 Відповісти
Ви шуткуєте? Для кого є таємницею недофінансування армії?
"Грошей немає, але ви тримайтеся: у 2021 році Міноборони може отримати неприємний прецедент"

https://www.slovoidilo.ua/2020/09/17/kolonka/denys-popovych/bezpeka/hroshej-nemaye-vy-trymajtesya-2021-roczi-minoborony-mozhe-otrymaty-nepryyemnyj-precedent

"ЗБРОЙНИМ СИЛАМ РОЗВИТОК НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО"

http://opk.com.ua/%D0%BC%D0%BE%D1%83-%D0%B2-2020- http://opk.com.ua/%D0%BC%D0%BE%D1%83-%D0%B2-2020

і т.д.
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20.10.2020 20:41 Відповісти
Нардеп "ЄС" Гончаренко: рівень забезпечення армії озброєнням становить 10-15% від потреб - Цензор.НЕТ 305
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20.10.2020 22:36 Відповісти
Это относится к гостайне? https://www.ukrmilitary.com/2020/05/zakupivli-mou.html
А вообще, Минобороны никогда и не скрывал, о закупках можно ознакомится у Минобороны на сайте)
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20.10.2020 20:55 Відповісти
Як Лёшик (ригівський ) розповідати щось про українську армію . якщо воно взагалі ні дня не служив .
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20.10.2020 20:28 Відповісти
Він разом з Бубочкою служив !!)))
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20.10.2020 20:33 Відповісти
Когда бубочка в одиночку ходил Крым освобождать.
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20.10.2020 21:50 Відповісти
не дай бог будущий президент Украины.
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20.10.2020 20:32 Відповісти
Хто??))
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20.10.2020 20:33 Відповісти
Гончаренко.. у него амбиции если не в 24 то в 29 свою кандидатуру выдвигать..
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20.10.2020 20:43 Відповісти
Такие же сказки зебилы распускали и про мерские выборы 2020 в Киеве. И просто тупо обделались.
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20.10.2020 22:20 Відповісти
Алеха такой, все знает. Ему бы дивизией командовать, а не прислуживать Пете - фантомасу. У Пети, правда, самая крутая маска, но не очень помогла.
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20.10.2020 20:35 Відповісти
був льоха косой - став прямой.... от що зейло жидотворящєє з пролетаріями робить
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20.10.2020 20:38 Відповісти
Це один і той самий троль під різними ніками
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20.10.2020 20:39 Відповісти
це не троль - це вища форма люмпен пролетаріату, яка розжилася бу компом і паролем до сусідського WiFi
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20.10.2020 20:42 Відповісти
Люмпен продвинутий !!!)))
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20.10.2020 20:47 Відповісти
На все бабла не вистачає. Спочтку- головне, а озброєння армії- потім.
"Новая квартира ради мира. Обещал больше не писать о разноцветное решалова. Только про Антитела. Но люди жалуются, власть разводит руками, да еще и в личные прислали такое, прям нннааа! Смотрите. Обязательным пунктом реформы армии на пути к NATO является предоставление государством минимум трех квартир главнокомандующему Вооруженных сил. Несмотря на ошалевшую реорганизацию медицинских сил, массовую ликвидацию должностей, вывод вне штата и увольнение профессиональных специалистов под видом реформы «типа как в NATO», есть и хорошие новости! Генерал Вооруженных сил Р. Хомчак расписал на главнокомандующего Вооруженных сил Р. Хомчака еще одну квартиру. Третью! Теперь в столице. Предыдущие он из служебных сделал частными, одну приватизировал на маму (это так мило)", - пишет Тарас Тополя.
"Пришло время снова улучшать жилищные условия. Сильное решение, смелое! Смелый, авторитетный, решительный - именно таким должен быть главный военный страны! Да и молодой семье главнокомандующего Р. Хомчака и губернаторше Черниговской обл. г. Коваленко действительно нужны новые квадратные метры! Всем завистникам в погонах которые десятилетиями стоят в очереди на служебное жилье советую успокоиться, брать пример и добросовестно служить Народу", - резюмирует Тарас Тополя.
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20.10.2020 20:35 Відповісти
Гончаренко утверждает, что армия обеспечена вооружением на 10-15% от потребностей.Источник: https://censor.net/ru/n3225948

---------------------------------------------------------------------------------
Отакоє! Невже зелені за півтора роки зуміли розпродати 90 - 85% озброєння?
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20.10.2020 20:47 Відповісти
Нет, зеленая плесень за полтора года смогла "успешно" просрать 85-90% бюджета страны. И оборонного в частности. Они в этом большие спецы.
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20.10.2020 20:59 Відповісти
Першого, кого прилаштували на роботу до зЕзідента, був опариш- надлишковий. Відома особистість. Професійний борцун з армійським майном. Часів гриценка- лебедева.
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20.10.2020 21:18 Відповісти
Если это правда, то тут мы видим серьезный состав преступлерия, который в компетенции сбу, но Зе фактически сделал сбу карманным и злоупотребляет своей безнаказанностью.
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20.10.2020 20:50 Відповісти
Нардеп "ЕС" Гончаренко: уровень обеспечения армии вооружением составляет 10-15% от потребностей

Тада, после взрыва один за одним 5-ти арт. складов какое обеспечение? Барыга подтвердит.
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20.10.2020 20:57 Відповісти
Ты никак не успокоишься, вЯликий лаптеногий? Жопу отмой, а то твоим вЯличием "руSSкого духа" сильно тхнет.
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20.10.2020 22:24 Відповісти
Так 5 величезних артскладів при Петрі проє*али.
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20.10.2020 21:06 Відповісти
Спрашивается вопрос - зелёные все разворовали?
Если нет, то снова спрашивается вопрос - им это досталось от папередников?
Ну или снова спрашивается - а где, собственно?
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20.10.2020 21:14 Відповісти
Инопланетяне спалили 5 складов бп
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20.10.2020 21:17 Відповісти
Значит все-таки от папередников.
Ну а 1.5 года уже царювання - кобыле в трещину?
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20.10.2020 21:20 Відповісти
РПЦ в Україні знову .Потай дали картбланш.....монахі тітушки РПЦ знову віджимають церкви.
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20.10.2020 21:23 Відповісти
Депутат фракции "ЕС" Алексей Гончаренко Источник: https://censor.net/ru/n3225948

Нардеп "ЄС" Гончаренко: рівень забезпечення армії озброєнням становить 10-15% від потреб - Цензор.НЕТ 5702
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20.10.2020 21:25 Відповісти
Гончаренко и прочее поехавшее лживое порохоботское кодло закончит свою карьеру в дурке.
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20.10.2020 21:47 Відповісти
Кажется в книге, генерала - танкиста, Гудериана Гейнца, "Воспоминания солдата", описывается эпизод ВОВ. По лесной дороге, в направлении фронта, шла танковая колона немцев. Лето, жара, танкисты двигались, высунувшись из люков, т. к. глухой тыл. Расслабуха))). ВНЕЗАПНО, из леса выскочили три заросших, истрепанных красноармейца, вооруженные дубинами, и хутко взобравшись на головной танк, один из них, ударил по голове, торчащего из люка, офицера. Получив удар, офицер сполз в танк, куда попытались проникнуть и нападавшие, но немец успел захлопнуть люк. Танкисты идущего следом танка, оцепенели от увиденного, и даже не успели открыть огонь, как бородачи скрылись в чаще. Дальше танки пошли задраинные, а герои, видимо стали ждать следующую жертву))). Это называлось "добудь оружие в бою", и не просто какую-то пукалку, а даже танк)))). Учится у дедуганов треба, а не скулить)))
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20.10.2020 22:14 Відповісти
Та нууу. Сталін з Гітлером разом на Польщу напали у вересні 1939.
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20.10.2020 23:03 Відповісти
До этого, в октябре 1938, т. е за восемь месяев до вересня 1939, Польша, при поддержке немцев, оккупировала земли Чехии и Словакии, в числе которых были местности Тешинская Силезия, Орава и Спиш. На фото польский кавалерист в германской
каске. Надпись на плакате: "Встречайте! Отныне навеки вместе".
Чем поляки лучше?
Нардеп "ЄС" Гончаренко: рівень забезпечення армії озброєнням становить 10-15% від потреб - Цензор.НЕТ 9961
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21.10.2020 05:31 Відповісти
Польские танки на улицах захваченного Тешина (Чехия), октябрь 1938Нардеп "ЄС" Гончаренко: рівень забезпечення армії озброєнням становить 10-15% від потреб - Цензор.НЕТ 4179
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21.10.2020 05:35 Відповісти
шишку офицеру- и шо дальше..- не томи.. или это белорусы были..?- тады оки, всё ясно)))
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21.10.2020 01:16 Відповісти
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бб
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20.10.2020 23:33 Відповісти
По словам ЗЕ ВСУ стремительным домкратом начинает соответствовать стандартам НАТО.

ЗЕ укрепил армию, как никогда - стрелять в "ту сторону" нельзя, а значит и оружие не нужно.
Крепчайте физически и морально.
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20.10.2020 23:50 Відповісти
Порох за пять лет сколько патронных и снарядных заводов построил ?
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21.10.2020 07:58 Відповісти
 
 