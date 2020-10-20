Нардеп "ЄС" Гончаренко: рівень забезпечення армії озброєнням становить 10-15% від потреб

Депутат фракції "ЄС" Олексій Гончаренко стверджує, що слова президента Володимира Зеленського в посланні до Ради про забезпеченість української армії всім необхідним не відповідають дійсності.

Про це Гончаренко повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми всі почули від Зеленського, що наша армія забезпечена та боєздатна. На жаль, вона забезпечена та боєздатна лише у мріях нашого Президента", - написав він.

Гончаренко стверджує, що армія забезпечена озброєнням на 10-15% від потреб.

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"Наприклад:



ВОГ 25, ВОГ 25П (гранати до підствольних гранатометів) - забезпечення менше 10% (!)

ВОГ 17 (гранати для автоматичних гранатометів) — менше 5% (!!!)

Міна 60 мм — менше 20%

Міна 120 мм - біля 30%

Постріл для гармат МТ-12 "Рапіра" — біля 30%

Постріл для гармат 2А36 — менше 10%

Постріл для гармати-гаубиці Д-20 — біля 20%

Ракети Вільха, Смерч — біля 15%", - написав Гончаренко.