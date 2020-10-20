Нардеп "ЄС" Гончаренко: рівень забезпечення армії озброєнням становить 10-15% від потреб
Депутат фракції "ЄС" Олексій Гончаренко стверджує, що слова президента Володимира Зеленського в посланні до Ради про забезпеченість української армії всім необхідним не відповідають дійсності.
Про це Гончаренко повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми всі почули від Зеленського, що наша армія забезпечена та боєздатна. На жаль, вона забезпечена та боєздатна лише у мріях нашого Президента", - написав він.
Гончаренко стверджує, що армія забезпечена озброєнням на 10-15% від потреб.
"Наприклад:
ВОГ 25, ВОГ 25П (гранати до підствольних гранатометів) - забезпечення менше 10% (!)
ВОГ 17 (гранати для автоматичних гранатометів) — менше 5% (!!!)
Міна 60 мм — менше 20%
Міна 120 мм - біля 30%
Постріл для гармат МТ-12 "Рапіра" — біля 30%
Постріл для гармат 2А36 — менше 10%
Постріл для гармати-гаубиці Д-20 — біля 20%
Ракети Вільха, Смерч — біля 15%", - написав Гончаренко.
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1 БК - это то, что находится непосредственно с образцом вооружения. АКС-74 - 450 патронов.
(370 шт - с ПС (пуля стальная) и 80 шт - с Т (пуля трассирующая) и т.д.
А сам БК, распределён на т.н. эшелоны. Это не те, которые на колёсных парах)))) Эшелонирование боеприпасов - это их распределение, от отдельно взятого образца вооружения, до бригадного комплекта. Остальное - это оперативный резерв. Находится на складах и арсеналах ВС.
Если Вы, способны нажимать клавиши, то найдёте соответствующие определения самостоятельно.
Но например для подсказки, Вам уточняю.
1 БК, подствольного гранатомёта ГП-25 (тот, который использует гранаты ВОГ-25 (ВОГ-25П), составляет 10 выстрелов. А всего запасы гранат ВОГ-25 в бригаде - 1,5 БК. Т.е. 1 БК - при образце, 0,2 БК - в роте, 0,2 БК - в батальоне и 0,1 - в бригаде. Цифры эшелонирования меняются каждый год, но неизменным остаётся 1 БК при образце.
2. Подсказку Гончаренко, мог преспокойно получить от депутатского запроса. А мог и от данных от Забродского. Уж поверьте, Забродский, такие вещи знает досконально.
3. Данные по отдельным складам, можно найти на ЦН (https://censor.net/ru/news/3092448/*************************************************************) и при более детальном изучении - на других сайтах (https://www.radiosvoboda.org/a/28767603.html ) и далее.
Однако, всем вбрасывают масштаб и цены (в долларах, на конкретный момент !), но забывают рассказать, в каком состоянии были некоторые типы боеприпасов. Откуда они? Их категория и т.д. И нужны ли они были ?
Эти цифры, сказал не Гончаренко. Он их озвучил ещё раз.
Они (цифры) начали всплывать после ухода с Дебальцево. Только там, кроме оставленного (брошенного) количества боеприпасов, указывалась и техника. Всё в тырнете есть.
Гончаренко озвучил, определённые вещи.
Например те же гранаты ВОГ-25, освоили производство в Украине. Кроме этого их закупают в Болгарии.
Меня всегда учили - прежде чем что-то сказать, изучи терминологию.
Так вот Гончаренко сказал в принципе правильно, но есть одно НО.
Это НО, слово "обеспечение".
Так вот обеспечение в 10% от БК? (приблизительно можно рассчитать).
Обеспечение 10% от войсковых запасов? (практически невозможно рассчитать, но кому надо, знают)
Или обеспечение 10%, от суточного (месячного, квартального и т.д.) расхода данного вида боеприпасов? (рассчитать невозможно. Нужно постоянно пополнять)
Но в одном Гончаренко прав. По некоторым номенклатурам, у нас реально есть проблемы.
14:47 https://112.ua/sitemap/2018/2018-12-27 27.12.2018 Бойцам ООС с начала проведения операции выплатили более 20 млн грн премий, - Наев
"Более 17 млн грн выплачено за участие в боевых действиях, более 2,8 млн грн - за выполнение задач и 1,5 млн грн - за уничтожение вражеской техники...."
"С начала проведения Операции объединенных сил выдано 97 приказов на выплату денежных вознаграждений в ООС на общую сумму 22,5 млн грн. Из них более 1,5 млн грн выплачено за уничтожение вражеской техники, за участие в боевых действиях - более 17 млн грн и более 2,8 млн грн - за выполнение задач", - рассказал Наев.
За 2019 сам найдешь?
https://112.ua/ato/boycam-oos-s-nachala-provedeniya-operacii-vyplatili-bolee-20-mln-grn-premiy-naev-475070.html
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-2019-godu-*******-na-donbasse-vyplatili-premij-362938/
Утрись, амерыканэць.
"Грошей немає, але ви тримайтеся: у 2021 році Міноборони може отримати неприємний прецедент"
https://www.slovoidilo.ua/2020/09/17/kolonka/denys-popovych/bezpeka/hroshej-nemaye-vy-trymajtesya-2021-roczi-minoborony-mozhe-otrymaty-nepryyemnyj-precedent
"ЗБРОЙНИМ СИЛАМ РОЗВИТОК НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО"
http://opk.com.ua/%D0%BC%D0%BE%D1%83-%D0%B2-2020- http://opk.com.ua/%D0%BC%D0%BE%D1%83-%D0%B2-2020
і т.д.
А вообще, Минобороны никогда и не скрывал, о закупках можно ознакомится у Минобороны на сайте)
"Новая квартира ради мира. Обещал больше не писать о разноцветное решалова. Только про Антитела. Но люди жалуются, власть разводит руками, да еще и в личные прислали такое, прям нннааа! Смотрите. Обязательным пунктом реформы армии на пути к NATO является предоставление государством минимум трех квартир главнокомандующему Вооруженных сил. Несмотря на ошалевшую реорганизацию медицинских сил, массовую ликвидацию должностей, вывод вне штата и увольнение профессиональных специалистов под видом реформы «типа как в NATO», есть и хорошие новости! Генерал Вооруженных сил Р. Хомчак расписал на главнокомандующего Вооруженных сил Р. Хомчака еще одну квартиру. Третью! Теперь в столице. Предыдущие он из служебных сделал частными, одну приватизировал на маму (это так мило)", - пишет Тарас Тополя.
"Пришло время снова улучшать жилищные условия. Сильное решение, смелое! Смелый, авторитетный, решительный - именно таким должен быть главный военный страны! Да и молодой семье главнокомандующего Р. Хомчака и губернаторше Черниговской обл. г. Коваленко действительно нужны новые квадратные метры! Всем завистникам в погонах которые десятилетиями стоят в очереди на служебное жилье советую успокоиться, брать пример и добросовестно служить Народу", - резюмирует Тарас Тополя.
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Отакоє! Невже зелені за півтора роки зуміли розпродати 90 - 85% озброєння?
Тада, после взрыва один за одним 5-ти арт. складов какое обеспечение? Барыга подтвердит.
Если нет, то снова спрашивается вопрос - им это досталось от папередников?
Ну или снова спрашивается - а где, собственно?
Ну а 1.5 года уже царювання - кобыле в трещину?
каске. Надпись на плакате: "Встречайте! Отныне навеки вместе".
Чем поляки лучше?
бб
ЗЕ укрепил армию, как никогда - стрелять в "ту сторону" нельзя, а значит и оружие не нужно.
Крепчайте физически и морально.