Двоє людей загинули унаслідок ДТП на трасі Київ-Чоп

У Львівській області на трасі Київ-Чоп сталася ДТП, в результаті якої загинули дві людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА в Facebook.

За даними відомства, ДТП сталася 20 жовтня близько 21:00 поблизу села Тухолька Сколівського району.

"Водій автомобіля "Фольксваген Гольф", житель с. Долинівка Сколівського району 1967 року народження, виконуючи маневр лівого повороту, не надав переваги в русі зустрічному автомобілю "Додж Джорні", під керуванням водія 1996 року народження, в результаті чого і сталося зіткнення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в результаті ДТП водій автомобіля "Фольксваген Гольф", і пасажирка автомобіля, мешканка с. Долинівка Сколівського району, 1969 року народження, загинули на місці події.

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Обставини події встановлюються.