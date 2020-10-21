Два человека погибли в результате ДТП на трассе Киев-Чоп
Во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.
По данным ведомства, ДТП произошло 20 октября около 21:00 вблизи села Тухолька Сколевского района.
"Водитель автомобиля "Фольксваген Гольф", под управлением жителя с. Долиновка Сколевского района 1967 года, выполняя маневр левого поворота, не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю "Додж Джорни", под управлением водителя 1996 года рождения, в результате чего и произошло столкновение", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген Гольф", и пассажир автомобиля, жительница с. Долиновка Сколевского района 1969 года рождения, погибли на месте происшествия.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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