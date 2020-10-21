За добу в ЗСУ зафіксували 131 новий випадок COVID-19, - Командування Медсил

Станом на 10:00 21 жовтня в Збройних Силах України на коронавірус хворіють 1107 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу зареєстровано 131 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 20 осіб (Військово-медичний клінічний центр Центрального, Східного та Північного регіонів – по 1 військовослужбовцю, Військово-медичний клінічний лікувально-реабілітаційний центр – 1 військовослужбовець, Черкаський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Полтавський військовий госпіталь – 2 військовослужбовці, Чернігівський військовий госпіталь – 5 військовослужбовців, 66 військовий мобільний госпіталь – 5 військовослужбовців, Охтирська та Уманська ЦРЛ – по 1 військовослужбовцю, Міська клінічна лікарня міста Одеси – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 111 осіб (Київська область – 25 військовослужбовців та 14 працівників ЗС України, Одеська область – 15 військовослужбовців, Дніпропетровська область – 13 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України, Вінницька область – 7 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Житомирська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Львівська область – 4 військовослужбовці та 2 працівники ЗС України, Рівненська область – 5 військовослужбовців, Хмельницька область – 3 військовослужбовці та 2 працівники ЗС України, Харківська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС, Чернівецька область – 2 військовослужбовці, Черкаська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Херсонська області – 2 військовослужбовці, Закарпатська, Сумська та Чернігівська області – по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужали 3433 особи, летальних випадків – 14.

На ізоляції (втому числі самоізоляції) перебуває 394 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 42 особи.

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