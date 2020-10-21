НАБУ завершило досудове слідство у справі отримання екснардепом Березкіним незаконної компенсації за житло

Досудове розслідування за фактом необґрунтованого отримання народним депутатом України VIII скликання понад 937 тис. грн компенсації вартості оренди житла завершено.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі НАБУ.

У повідомленні зазначається: "20 жовтня 2020 року детективи НАБУ та прокурори САП відкрили екснардепу та його захисникам матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду.

Дії колишнього народного обранця кваліфіковані за ч.2 ст.364 КК України ("Зловживання владою або службовим становищем").

За даними слідства, маючи власне житло у центрі столиці, він отримав право користування готельним номером у ДП "Готельний комплекс "Київ", на що з бюджету, передбаченого на забезпечення діяльності парламенту, витрачено понад 937 тис. грн з листопада 2014 року по серпень 2019 року.

18 травня 2020 року депутату повідомили про підозру.

Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розслідують із жовтня 2018 року.

Крім того, зазначений екснардеп має статус підозрюваного й у справі, яку розслідують НАБУ і САП, за фактом заволодіння 20 млн дол. США АТ "Ощадбанк"".

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Прізвище екснардепа не названо, проте раніше в отриманні 937 тис. грн незаконної компенсації за житло НАБУ і САП підозрювали Станіслава Березкіна.