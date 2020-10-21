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НАБУ завершило досудебное следствие в деле получения экс-нардепом Березкиным незаконной компенсации за жилье

НАБУ завершило досудебное следствие в деле получения экс-нардепом Березкиным незаконной компенсации за жилье

Досудебное расследование по факту необоснованного получения народным депутатом Украины VIII созыва более 937 тыс. грн компенсации стоимости аренды жилья завершено.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "20 октября 2020 детективы НАБУ и прокуроры САП открыли экс-нардепу и его защитникам материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционныйо суд.

Действия бывшего народного избранника квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины ( "Злоупотребление властью или служебным положением").

По данным следствия, имея собственное жилье в центре столицы, он получил право пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс" Киев ", на что из бюджета, предусмотренного на обеспечение деятельности парламента, потрачено более 937 тыс. грн. с ноября 2014 по август 2019 года.

18 мая 2020 депутату сообщили о подозрении.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ расследуют с октября 2018 года.

Кроме того, указанный экс-нардеп имеет статус подозреваемого и по делу, расследуемому НАБУ и САП, по факту завладения 20 млн долл. США АО "Ощадбанк".

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Фамилия экс-нардепа не указана, однако ранее в получении 937 тыс. грн незаконной компенсации за жилье НАБУ и САП подозревали Станислава Березкина.

Автор: 

НАБУ (4217) Березкин Станислав (29)


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дааа, нормальный такой депутат, людям такие нравятся, мимо дурных бабок никогда не пройдет...
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21.10.2020 11:50 Ответить
Коли він сяде і на скільки?
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21.10.2020 12:21 Ответить
КАк его посадить? Он же памятник.
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21.10.2020 12:44 Ответить
Отож коли почнемо не тільки валяти тиранів а й саджати пам"ятники,тоді й будемо відрізнятись від вашого мордора, а поки що знов кравчук у ткг.
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21.10.2020 12:53 Ответить
Гостиничку видать для интимных встреч держал. Вот женушка обрадуется.
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21.10.2020 12:42 Ответить
 
 