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Новини Коронавірус і карантин
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У Польщі добовий приріст нових випадків COVID-19 уперше перевищив 10 тис.

У Польщі добовий приріст нових випадків COVID-19 уперше перевищив 10 тис.

У Польщі за минулу добу лабораторно підтверджено 10 040 нових випадків інфікування коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, про це оголосило Міністерство охорони здоров'я.

За останні 24 години в країні зареєстрували 10 040 нових підтверджених заражень і 130 смертей пацієнтів із коронавірусом.

За добу госпіталізували 477 осіб, з них 32 - до реанімації. Загалом у лікарнях перебувають майже 9430 пацієнтів з коронавірусом, з яких понад 750 підключені до кисню.

Станом на середу, 21 серпня, активних хворих у Польщі 99 844 (на 6982 більше, ніж напередодні).

Загалом від початку пандемії в Польщі зафіксовано 202 579 випадків інфікування, померли 3851 особа, видужали 98 884.

Також читайте: Влада Варшави скасувала святкування Нового року через COVID-19: "Здоров'я жителів - найголовніше"

Автор: 

карантин (18172) Польща (8468) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Если учесть огромное количество бессимптомных и "легких", то полстраны уже, как минимум, заразилось. Контагиозность у вируса высокая, а в масках ходят крайне мало людей, поэтому верить, что у нас 200 или сколько там тысяч подхватило корону - ну наивно. У тети была корона - тест положительный. Никто в ее семье больше тест не делал. Ну, очевидно же, что она живя с ними в одной квартире и ходя ежедневно к родичам в их райцентре в гости, не могла не заразить их. Но в статистику они не попадут. И так далее.
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21.10.2020 14:59
+3
Я ещё весеннюю гречу не доел, пар пачек осталася
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21.10.2020 15:02
+1
в нас певно всі 20 тисяч щодобово.
але ніхто не рахує.
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21.10.2020 14:44
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в нас певно всі 20 тисяч щодобово.
але ніхто не рахує.
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21.10.2020 14:44 Відповісти
а ви позеленіли ?
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21.10.2020 14:51 Відповісти
Если учесть огромное количество бессимптомных и "легких", то полстраны уже, как минимум, заразилось. Контагиозность у вируса высокая, а в масках ходят крайне мало людей, поэтому верить, что у нас 200 или сколько там тысяч подхватило корону - ну наивно. У тети была корона - тест положительный. Никто в ее семье больше тест не делал. Ну, очевидно же, что она живя с ними в одной квартире и ходя ежедневно к родичам в их райцентре в гости, не могла не заразить их. Но в статистику они не попадут. И так далее.
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21.10.2020 14:59 Відповісти
Догоним и перегоним!
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21.10.2020 14:52 Відповісти
В нас знову курва пропадає туалетний папір та вермішель .. люди як подуріли
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21.10.2020 14:57 Відповісти
Я ещё весеннюю гречу не доел, пар пачек осталася
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21.10.2020 15:02 Відповісти
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21.10.2020 15:04 Відповісти
Тут надо не общее количество зараженных считать, а соотношению позитивных тестов а общее число тестов в целом. А их в разных странах делаю по разному. Так что подобная статистика до сраки.
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21.10.2020 15:16 Відповісти
зато не до сраки кол-во умерших
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21.10.2020 15:41 Відповісти
Холєра, це погано. Планував після тижня гарування повернутися знову на тиждень у Львів, але 23 жовтня Польща точно попаде у червону зону і Авкян засадить мене на два тижні карантину. Краще я собі сидітиму у Польщі, доки знову стане країною зеленої зони. Тим більше, що і так щораз менше хочеться з повротем у країну, де з 4-х людей, троє - зебіли.
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21.10.2020 17:00 Відповісти
 
 