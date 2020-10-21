У Польщі добовий приріст нових випадків COVID-19 уперше перевищив 10 тис.

У Польщі за минулу добу лабораторно підтверджено 10 040 нових випадків інфікування коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, про це оголосило Міністерство охорони здоров'я.

За останні 24 години в країні зареєстрували 10 040 нових підтверджених заражень і 130 смертей пацієнтів із коронавірусом.

За добу госпіталізували 477 осіб, з них 32 - до реанімації. Загалом у лікарнях перебувають майже 9430 пацієнтів з коронавірусом, з яких понад 750 підключені до кисню.

Станом на середу, 21 серпня, активних хворих у Польщі 99 844 (на 6982 більше, ніж напередодні).

Загалом від початку пандемії в Польщі зафіксовано 202 579 випадків інфікування, померли 3851 особа, видужали 98 884.

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