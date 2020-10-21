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Новости Коронавирус и карантин
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В Польше суточный прирост новых случаев COVID-19 впервые превысил 10 тыс.

В Польше суточный прирост новых случаев COVID-19 впервые превысил 10 тыс.

В Польше за минувшие сутки лабораторно подтверждены 10 040 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, об этом объявило Министерство здравоохранения.

За последние 24 часа в стране зарегистрировали 10 040 новых подтвержденных заражений и 130 смертей пациентов с коронавирусом.

За сутки госпитализировали 477 человек, из них 32 – в реанимацию. Всего в больницах находятся около 9 430 пациентов с коронавирусом, из которых более 750 подключены к кислороду.

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По состоянию на среду, 21 августа, активных больных в Польше 99 844 (на 6 982 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в Польше зафиксированы 202 579 случаев инфицирования, умер 3 851 человек, выздоровели 98 884 человека.

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карантин (16729) Польша (8390) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Если учесть огромное количество бессимптомных и "легких", то полстраны уже, как минимум, заразилось. Контагиозность у вируса высокая, а в масках ходят крайне мало людей, поэтому верить, что у нас 200 или сколько там тысяч подхватило корону - ну наивно. У тети была корона - тест положительный. Никто в ее семье больше тест не делал. Ну, очевидно же, что она живя с ними в одной квартире и ходя ежедневно к родичам в их райцентре в гости, не могла не заразить их. Но в статистику они не попадут. И так далее.
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21.10.2020 14:59
+3
Я ещё весеннюю гречу не доел, пар пачек осталася
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21.10.2020 15:02
+1
в нас певно всі 20 тисяч щодобово.
але ніхто не рахує.
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21.10.2020 14:44
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в нас певно всі 20 тисяч щодобово.
але ніхто не рахує.
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21.10.2020 14:44 Ответить
а ви позеленіли ?
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21.10.2020 14:51 Ответить
Если учесть огромное количество бессимптомных и "легких", то полстраны уже, как минимум, заразилось. Контагиозность у вируса высокая, а в масках ходят крайне мало людей, поэтому верить, что у нас 200 или сколько там тысяч подхватило корону - ну наивно. У тети была корона - тест положительный. Никто в ее семье больше тест не делал. Ну, очевидно же, что она живя с ними в одной квартире и ходя ежедневно к родичам в их райцентре в гости, не могла не заразить их. Но в статистику они не попадут. И так далее.
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21.10.2020 14:59 Ответить
Догоним и перегоним!
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21.10.2020 14:52 Ответить
В нас знову курва пропадає туалетний папір та вермішель .. люди як подуріли
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21.10.2020 14:57 Ответить
Я ещё весеннюю гречу не доел, пар пачек осталася
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21.10.2020 15:02 Ответить
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21.10.2020 15:04 Ответить
Тут надо не общее количество зараженных считать, а соотношению позитивных тестов а общее число тестов в целом. А их в разных странах делаю по разному. Так что подобная статистика до сраки.
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21.10.2020 15:16 Ответить
зато не до сраки кол-во умерших
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21.10.2020 15:41 Ответить
Холєра, це погано. Планував після тижня гарування повернутися знову на тиждень у Львів, але 23 жовтня Польща точно попаде у червону зону і Авкян засадить мене на два тижні карантину. Краще я собі сидітиму у Польщі, доки знову стане країною зеленої зони. Тим більше, що і так щораз менше хочеться з повротем у країну, де з 4-х людей, троє - зебіли.
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21.10.2020 17:00 Ответить
 
 