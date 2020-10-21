В Польше суточный прирост новых случаев COVID-19 впервые превысил 10 тыс.
В Польше за минувшие сутки лабораторно подтверждены 10 040 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, об этом объявило Министерство здравоохранения.
За последние 24 часа в стране зарегистрировали 10 040 новых подтвержденных заражений и 130 смертей пациентов с коронавирусом.
За сутки госпитализировали 477 человек, из них 32 – в реанимацию. Всего в больницах находятся около 9 430 пациентов с коронавирусом, из которых более 750 подключены к кислороду.
По состоянию на среду, 21 августа, активных больных в Польше 99 844 (на 6 982 больше, чем днем ранее).
Всего с начала пандемии в Польше зафиксированы 202 579 случаев инфицирования, умер 3 851 человек, выздоровели 98 884 человека.
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