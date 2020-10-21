НАТО витратило на оборону за рік понад 1 трлн доларів
Сумарний оборонний бюджет країн НАТО в 2020 році зріс на 4,3 відсотка і перевищив 1 трильйон доларів США.
Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Сьогодні ми оприлюднили попередні показники оборонних витрат у 2020 році. Вони демонструють, що цей рік стане шостим роком поспіль, коли оборонні витрати європейських союзників і Канади зростають, з реальним збільшенням (цього року - ред.) на 4,3 відсотка. Як ми очікуємо, така тенденція буде продовжена", - сказав Столтенберг.
Сума оборонних витрат усіх союзників по НАТО у 2020 році становить, в еквіваленті, 1 трильйон 92 мільярди 482 мільйони доларів США. З цієї суми лише на частку США припадає 784 мільярди 952 мільйони доларів.
За обсягами оборонних витрат на другій позиції знаходиться Великобританія – 59 634 мільйони. Витрати на оборону, що перевищують 50 мільярдів доларів, зафіксовані ще у двох країн – Франція (50 274 мільйони доларів) та Німеччина (56 074 мільйони).
Ще дві країни-союзниці витратили на оборону більше 20 мільярдів доларів – Канада (22 150 мільйонів доларів США) та Італія (24 853 мільйони доларів). До наступної категорії "вище 10 мільярдів" потрапили Нідерланди (12 067 мільйонів доларів), Польща (12 043 мільйонів доларів), Іспанія (14 069 мільйонів доларів) та Туреччина (13 303 мільйонів доларів). Суму, що перевищує 5 мільярдів доларів США, на оборону витратили Бельгія, Норвегія та Румунія. Найменші оборонні витрати, в абсолютному вимірі, у Чорногорії – 97 мільйонів доларів США.
Як свідчить оприлюднена статистика, визначеної в НАТО мети бюджетного планування - не менше ніж 2 відсотки ВНП на оборону, дотрималися 10 країн (9 - торік) – Сполучені Штати, Греція, Великобританія, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Франція і Норвегія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Україні потрібно обов'язково притом терміново бути у військовому союзі з дружніми США, Європою, НАТО ... Україна! 25 років наївно була нейтральною і бовталася між демократичною вільною Європою і жахливої тоталітарної ворожої нам Росією. І ось настала ситуація коли саме фашистська паРаша (Росія), так саме тільки ця клята фашистська ********* а не НАТО, США, Китай чи Європа ... злочинно тимчасово окупувала Крим і частина Донбасу. Але раніше ло цього більшість українців необдуманно наївно, нормально ставилися до Росії і в загальному то, ніхто особливо в НАТО і не хотів тільки 20% українців. Але після злочинної окупації Криму фашистської ворожою федерацією паРашей, все різко змінилося тепер переважна більшість Українців стали негайно прагне в НАТО. Оскільки проклята ворожа параші намагається знищити Україну як державу і зробити з неї свою колонію жахливу кацапську личакову піндосію - новросію. Тепер ми повинні визнати для себе раз і назавжди, що ворожа паРаша як була так і є і завжди буде нашим самим лютим кривавим стратегічним ворогом окупантом в світі!
Україна на порозі НАТО. Устав: перед НАТО стоять чотири основні найважливіші військові завдання:
1.Стримувати, запобігати і захищати від будь-якої загрози агресії, щоб гарантувати політичну незалежність і територіальну цілісність кожної держави-члена НАТО відповідно до ст. 5 Північноатлантичного договору.
2.Співпрацювати з партнерами, захищаючи район дії договору від цілого ряду нетрадиційних загроз безпеки.
3.Розгортати і забезпечувати тривалість дій експедиційних сил для проведення військових операцій за межами району дії договору, для запобігання нападу на район дії договору або для захисту законних прав та всіх життєво важливих інтересів кожної країни члена НАТО.
4.Допомагати формувати стабільну обстановку міжнародної безпеки за рахунок підвищення оперативної злагодженості з країнами-партнерами, організації навчальної підготовки військовослужбовців і поліцейських, координування військової допомоги і співробітництва з урядами дружніх країн.
У кількісному відношенні спільні збройні сили НАТО десятикратно перевершують військові можливості ворожої всьому світу фашистської личакової паРаші.
А так як суверенна Українська держава тимчасово частково окупована (Крим, Донбас) проклятою злісною фашистською паРашею (Росією),через це Україні треба негайно приєднатися до НАТО. Тільки спільна колективна оборона може повністю виключити будь-які загрози посягань на територіальну цілісність і суверенітет України від диких кацапських орд, озвірілих російських -фашистів, клятих окупантів - загарбників кривавого маніяка )(уйла.