НАТО витратило на оборону за рік понад 1 трлн доларів

Сумарний оборонний бюджет країн НАТО в 2020 році зріс на 4,3 відсотка і перевищив 1 трильйон доларів США.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні ми оприлюднили попередні показники оборонних витрат у 2020 році. Вони демонструють, що цей рік стане шостим роком поспіль, коли оборонні витрати європейських союзників і Канади зростають, з реальним збільшенням (цього року - ред.) на 4,3 відсотка. Як ми очікуємо, така тенденція буде продовжена", - сказав Столтенберг.

Сума оборонних витрат усіх союзників по НАТО у 2020 році становить, в еквіваленті, 1 трильйон 92 мільярди 482 мільйони доларів США. З цієї суми лише на частку США припадає 784 мільярди 952 мільйони доларів.

За обсягами оборонних витрат на другій позиції знаходиться Великобританія – 59 634 мільйони. Витрати на оборону, що перевищують 50 мільярдів доларів, зафіксовані ще у двох країн – Франція (50 274 мільйони доларів) та Німеччина (56 074 мільйони).

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Ще дві країни-союзниці витратили на оборону більше 20 мільярдів доларів – Канада (22 150 мільйонів доларів США) та Італія (24 853 мільйони доларів). До наступної категорії "вище 10 мільярдів" потрапили Нідерланди (12 067 мільйонів доларів), Польща (12 043 мільйонів доларів), Іспанія (14 069 мільйонів доларів) та Туреччина (13 303 мільйонів доларів). Суму, що перевищує 5 мільярдів доларів США, на оборону витратили Бельгія, Норвегія та Румунія. Найменші оборонні витрати, в абсолютному вимірі, у Чорногорії – 97 мільйонів доларів США.

Як свідчить оприлюднена статистика, визначеної в НАТО мети бюджетного планування - не менше ніж 2 відсотки ВНП на оборону, дотрималися 10 країн (9 - торік) – Сполучені Штати, Греція, Великобританія, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Франція і Норвегія.