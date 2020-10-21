НАТО потратило на оборону за год более 1 трлн долларов
Суммарный оборонный бюджет стран НАТО в 2020 году вырос на 4,3 процента и превысил 1 триллион долларов США.
Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сегодня мы обнародовали предварительные показатели оборонных расходов в 2020 году. Они показывают, что этот год станет шестым годом подряд, когда оборонные расходы европейских союзников и Канады растут, с реальным увеличением (в этом году. - Ред.) на 4,3 процента. Как мы ожидаем, такая тенденция будет продолжена", - сказал Столтенберг.
Сумма оборонных расходов всех союзников по НАТО в 2020 году составляет, в эквиваленте, 1 триллион 92 миллиарда 482 миллиона долларов США. Из этой суммы только на долю США приходится 784 миллиарда 952 миллиона долларов.
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По объемам оборонных расходов на второй позиции находится Великобритания - 59 634 миллиона. Расходы на оборону, которые превышают 50 миллиардов долларов, зафиксированы еще у двух стран - Франция (50 274 миллиона долларов) и Германия (56 074 миллиона).
Еще две страны-союзницы потратили на оборону более 20 миллиардов долларов - Канада (22 150 миллионов долларов США) и Италия (24 853 миллиона долларов). В следующую категорию "выше 10 миллиардов" попали Нидерланды (12 067 миллионов долларов), Польша (12 043 миллиона долларов), Испания (14 069 миллионов долларов) и Турция (13 303 миллиона долларов). Сумму, превышающую 5 миллиардов долларов США, на оборону потратили Бельгия, Норвегия и Румыния. Наименьшие оборонные расходы, в абсолютном измерении, у Черногории - 97 миллионов долларов США.
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Как свидетельствует обнародованная статистика, определенной в НАТО цели бюджетного планирования - не менее 2 процентов ВНП на оборону, придерживались 10 стран: Соединенные Штаты, Греция, Великобритания, Румыния, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Франция и Норвегия.
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Україні потрібно обов'язково притом терміново бути у військовому союзі з дружніми США, Європою, НАТО ... Україна! 25 років наївно була нейтральною і бовталася між демократичною вільною Європою і жахливої тоталітарної ворожої нам Росією. І ось настала ситуація коли саме фашистська паРаша (Росія), так саме тільки ця клята фашистська ********* а не НАТО, США, Китай чи Європа ... злочинно тимчасово окупувала Крим і частина Донбасу. Але раніше ло цього більшість українців необдуманно наївно, нормально ставилися до Росії і в загальному то, ніхто особливо в НАТО і не хотів тільки 20% українців. Але після злочинної окупації Криму фашистської ворожою федерацією паРашей, все різко змінилося тепер переважна більшість Українців стали негайно прагне в НАТО. Оскільки проклята ворожа параші намагається знищити Україну як державу і зробити з неї свою колонію жахливу кацапську личакову піндосію - новросію. Тепер ми повинні визнати для себе раз і назавжди, що ворожа паРаша як була так і є і завжди буде нашим самим лютим кривавим стратегічним ворогом окупантом в світі!
Україна на порозі НАТО. Устав: перед НАТО стоять чотири основні найважливіші військові завдання:
1.Стримувати, запобігати і захищати від будь-якої загрози агресії, щоб гарантувати політичну незалежність і територіальну цілісність кожної держави-члена НАТО відповідно до ст. 5 Північноатлантичного договору.
2.Співпрацювати з партнерами, захищаючи район дії договору від цілого ряду нетрадиційних загроз безпеки.
3.Розгортати і забезпечувати тривалість дій експедиційних сил для проведення військових операцій за межами району дії договору, для запобігання нападу на район дії договору або для захисту законних прав та всіх життєво важливих інтересів кожної країни члена НАТО.
4.Допомагати формувати стабільну обстановку міжнародної безпеки за рахунок підвищення оперативної злагодженості з країнами-партнерами, організації навчальної підготовки військовослужбовців і поліцейських, координування військової допомоги і співробітництва з урядами дружніх країн.
У кількісному відношенні спільні збройні сили НАТО десятикратно перевершують військові можливості ворожої всьому світу фашистської личакової паРаші.
А так як суверенна Українська держава тимчасово частково окупована (Крим, Донбас) проклятою злісною фашистською паРашею (Росією),через це Україні треба негайно приєднатися до НАТО. Тільки спільна колективна оборона може повністю виключити будь-які загрози посягань на територіальну цілісність і суверенітет України від диких кацапських орд, озвірілих російських -фашистів, клятих окупантів - загарбників кривавого маніяка )(уйла.