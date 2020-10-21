НАТО потратило на оборону за год более 1 трлн долларов

Суммарный оборонный бюджет стран НАТО в 2020 году вырос на 4,3 процента и превысил 1 триллион долларов США.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня мы обнародовали предварительные показатели оборонных расходов в 2020 году. Они показывают, что этот год станет шестым годом подряд, когда оборонные расходы европейских союзников и Канады растут, с реальным увеличением (в этом году. - Ред.) на 4,3 процента. Как мы ожидаем, такая тенденция будет продолжена", - сказал Столтенберг.

Сумма оборонных расходов всех союзников по НАТО в 2020 году составляет, в эквиваленте, 1 триллион 92 миллиарда 482 миллиона долларов США. Из этой суммы только на долю США приходится 784 миллиарда 952 миллиона долларов.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому - НАТО", - Зеленский

По объемам оборонных расходов на второй позиции находится Великобритания - 59 634 миллиона. Расходы на оборону, которые превышают 50 миллиардов долларов, зафиксированы еще у двух стран - Франция (50 274 ​​миллиона долларов) и Германия (56 074 миллиона).

Еще две страны-союзницы потратили на оборону более 20 миллиардов долларов - Канада (22 150 миллионов долларов США) и Италия (24 853 миллиона долларов). В следующую категорию "выше 10 миллиардов" попали Нидерланды (12 067 миллионов долларов), Польша (12 043 миллиона долларов), Испания (14 069 миллионов долларов) и Турция (13 303 миллиона долларов). Сумму, превышающую 5 миллиардов долларов США, на оборону потратили Бельгия, Норвегия и Румыния. Наименьшие оборонные расходы, в абсолютном измерении, у Черногории - 97 миллионов долларов США.

Также на Цензор.НЕТ: Нидерланды, США и Великобритания сформировали крупнейшую в Европе ударную группу авианосцев. ФОТОрепортаж

Как свидетельствует обнародованная статистика, определенной в НАТО цели бюджетного планирования - не менее 2 процентов ВНП на оборону, придерживались 10 стран: Соединенные Штаты, Греция, Великобритания, Румыния, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Франция и Норвегия.