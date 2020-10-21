У Миколаєві за продаж наркотиків у СІЗО затримали оперативника, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали оперуповноваженого оперативного відділу ГУ "Миколаївського слідчого ізолятора" за продаж ним наркотичних речовин заарештованим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, оперуповноважений слідчого ізолятора незаконно придбав, зберігав та збував наркотичні засоби особам, які перебувають під вартою. Його затримали після пронесення на територію Миколаївського СІЗО наркотичних речовин.

"Під час проведення обшуків за місцем роботи і проживання затриманого, правоохоронці виявили та вилучили розфасовані пакети і 23 пластикові тубуси з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору, з характерним запахом, яка за зовнішніми ознаками нагадує канабіс", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: "Смотрящий" Личаківської виправної колонії організував поставку на зону наркотиків, канал перекрили, - поліція. ФОТО





Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у незаконному збуті наркотичних речовин у місцях позбавлення волі, обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаної посади.

У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 до 10 років із конфіскацією майна.