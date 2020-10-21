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Новини Силовики
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У Миколаєві за продаж наркотиків у СІЗО затримали оперативника, - ДБР. ФОТО

У Миколаєві за продаж наркотиків у СІЗО затримали оперативника, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали оперуповноваженого оперативного відділу ГУ "Миколаївського слідчого ізолятора" за продаж ним наркотичних речовин заарештованим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, оперуповноважений слідчого ізолятора незаконно придбав, зберігав та збував наркотичні засоби особам, які перебувають під вартою. Його затримали після пронесення на територію Миколаївського СІЗО наркотичних речовин.

У Миколаєві за продаж наркотиків у СІЗО затримали оперативника, - ДБР 01

"Під час проведення обшуків за місцем роботи і проживання затриманого, правоохоронці виявили та вилучили розфасовані пакети і 23 пластикові тубуси з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору, з характерним запахом, яка за зовнішніми ознаками нагадує канабіс", - сказано в повідомленні.

У Миколаєві за продаж наркотиків у СІЗО затримали оперативника, - ДБР 02

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У Миколаєві за продаж наркотиків у СІЗО затримали оперативника, - ДБР 03
У Миколаєві за продаж наркотиків у СІЗО затримали оперативника, - ДБР 04

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у незаконному збуті наркотичних речовин у місцях позбавлення волі, обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаної посади.

У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

Автор: 

наркотики (1446) Миколаїв (1790) Правоохоронні органи (2705) СІЗО (723) силовики (2512) ДБР (3467)


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Топ коментарі
+2
Раньше я жил напротив тюрьмьі, а теперь живу непротив дома.
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21.10.2020 23:52
+1
Так это ж активист слуг урода опрос проводил!
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21.10.2020 23:41
+1
В кожному сізо є такий оперативник !
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21.10.2020 23:53
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Напомнило: Раньше я работал напротив кладбища. А теперь живу напротив работы.
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21.10.2020 23:35 Відповісти
Раньше я жил напротив тюрьмьі, а теперь живу непротив дома.
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21.10.2020 23:52 Відповісти
*напротив дома
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21.10.2020 23:53 Відповісти
Здавалося б, ну при чому тут Аваков ?
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21.10.2020 23:39 Відповісти
Так это ж активист слуг урода опрос проводил!
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21.10.2020 23:41 Відповісти
А прызыдент легализовать хочит
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21.10.2020 23:42 Відповісти
В кожному сізо є такий оперативник !
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21.10.2020 23:53 Відповісти
Фигня. Вон главнокомандующий опрос проводит за легалайз наркотиков. Так шо, через пару недель получит статус "почтенного коммерсанта".
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22.10.2020 00:11 Відповісти
ой...это оперативник или баклан в уркаганской среде?... (мусора обратная сторона бандитской медали)
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22.10.2020 00:56 Відповісти
кому воно заважає?
в чому суспільна небезпека?

нехай там курять собі ті бур'яни, може не захочуть виходити.
чи хтось вважає , що в'язні недостатньо страждають?
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22.10.2020 09:56 Відповісти
 
 