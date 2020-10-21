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Новости Силовики
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В Николаеве за продажу наркотиков в СИЗО задержан оперативник, - ГБР. ФОТО

В Николаеве за продажу наркотиков в СИЗО задержан оперативник, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали оперуполномоченного оперативного отдела ГУ "Николаевский следственный изолятор" за продажу им наркотических веществ арестованным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, оперуполномоченный следственного изолятора незаконно приобрел, хранил и сбывал наркотические средства, лицам, находящимся под стражей. Его задержали после пронесения на территорию Николаевского СИЗО наркотических веществ.

В Николаеве за продажу наркотиков в СИЗО задержан оперативник, - ГБР 01

"Во время проведения обысков по месту работы и жительства задержанного, правоохранители обнаружили и изъяли расфасованные пакеты и 23 пластиковые тубуса с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, с характерным запахом, которое по внешним признакам напоминает каннабис", - говорится в сообщении.

В Николаеве за продажу наркотиков в СИЗО задержан оперативник, - ГБР 02

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В Николаеве за продажу наркотиков в СИЗО задержан оперативник, - ГБР 03
В Николаеве за продажу наркотиков в СИЗО задержан оперативник, - ГБР 04

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в незаконном сбыте наркотических веществ в местах лишения свободы, избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Смотрите: Находящийся в розыске мужчина пытался доставить наркотики в киевское СИЗО с помощью квадрокоптера. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Автор: 

наркотики (2143) Николаев (2137) правоохранительные органы (2967) СИЗО (1360) силовики (2797) ГБР (2964)


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Топ комментарии
+2
Раньше я жил напротив тюрьмьі, а теперь живу непротив дома.
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21.10.2020 23:52
+1
Так это ж активист слуг урода опрос проводил!
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21.10.2020 23:41
+1
В кожному сізо є такий оперативник !
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21.10.2020 23:53
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Напомнило: Раньше я работал напротив кладбища. А теперь живу напротив работы.
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21.10.2020 23:35 Ответить
Раньше я жил напротив тюрьмьі, а теперь живу непротив дома.
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21.10.2020 23:52 Ответить
*напротив дома
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21.10.2020 23:53 Ответить
Здавалося б, ну при чому тут Аваков ?
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21.10.2020 23:39 Ответить
Так это ж активист слуг урода опрос проводил!
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21.10.2020 23:41 Ответить
А прызыдент легализовать хочит
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21.10.2020 23:42 Ответить
В кожному сізо є такий оперативник !
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21.10.2020 23:53 Ответить
Фигня. Вон главнокомандующий опрос проводит за легалайз наркотиков. Так шо, через пару недель получит статус "почтенного коммерсанта".
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22.10.2020 00:11 Ответить
ой...это оперативник или баклан в уркаганской среде?... (мусора обратная сторона бандитской медали)
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22.10.2020 00:56 Ответить
кому воно заважає?
в чому суспільна небезпека?

нехай там курять собі ті бур'яни, може не захочуть виходити.
чи хтось вважає , що в'язні недостатньо страждають?
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22.10.2020 09:56 Ответить
 
 