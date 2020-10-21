В Николаеве за продажу наркотиков в СИЗО задержан оперативник, - ГБР. ФОТО
Правоохранители задержали оперуполномоченного оперативного отдела ГУ "Николаевский следственный изолятор" за продажу им наркотических веществ арестованным.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, оперуполномоченный следственного изолятора незаконно приобрел, хранил и сбывал наркотические средства, лицам, находящимся под стражей. Его задержали после пронесения на территорию Николаевского СИЗО наркотических веществ.
"Во время проведения обысков по месту работы и жительства задержанного, правоохранители обнаружили и изъяли расфасованные пакеты и 23 пластиковые тубуса с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, с характерным запахом, которое по внешним признакам напоминает каннабис", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в незаконном сбыте наркотических веществ в местах лишения свободы, избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.
В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
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в чому суспільна небезпека?
нехай там курять собі ті бур'яни, може не захочуть виходити.
чи хтось вважає , що в'язні недостатньо страждають?