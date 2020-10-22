Українці увійшли в топ-5 жертв торгівлі людьми в Євросоюзі

Україна увійшла у рейтинг "ТОП-5" країн за походженням жертв контрабанди людей в Європейський союз з метою сексуальної та трудової експлуатації

Про це йдеться у Третій доповіді Єврокомісії щодо боротьби з торгівлею людьми, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"До "ТОП-5" країн ЄС за кількістю громадян, що стають жертвами контрабанди, в абсолютних цифрах, увійшли Румунія, Угорщина, Франція, Нідерланди і Болгарія. До "ТОП-5" країн світу за громадянством жертв контрабанди увійшли Нігерія, Китай, Україна, Марокко та Індія", - сказано у документі.

За даними Єврокомісії, глобальний прибуток від торгівлі людьми становить близько 29,4 млрд євро щороку, за поміркованою оцінкою. В країнах ЄС цей показник оцінюється у близько 2,7 млрд євро щороку.

Європол попереджає, що під час пандемії коронавірусу злочинці часто шукають жертв через соцмережі.

Окрім "традиційних" форм експлуатації – проституції, примусового жебрацтва та крадіжок, примусової праці у сферах текстильного та сільськогосподарського виробництва, в умовах зростаючого безробіття додалися різні форми експлуатації людей на будівництві, у сферах туризму, у ресторанному бізнесі, у догляді та у домашніх роботах.

Нині у такій злочинній діяльності використовуються до 15% від загального обсягу жертв торгівлі людьми, серед цієї категорії "трудових" жертв 68% становлять чоловіки.

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