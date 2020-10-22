Українці увійшли в топ-5 жертв торгівлі людьми в Євросоюзі
Україна увійшла у рейтинг "ТОП-5" країн за походженням жертв контрабанди людей в Європейський союз з метою сексуальної та трудової експлуатації
Про це йдеться у Третій доповіді Єврокомісії щодо боротьби з торгівлею людьми, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"До "ТОП-5" країн ЄС за кількістю громадян, що стають жертвами контрабанди, в абсолютних цифрах, увійшли Румунія, Угорщина, Франція, Нідерланди і Болгарія. До "ТОП-5" країн світу за громадянством жертв контрабанди увійшли Нігерія, Китай, Україна, Марокко та Індія", - сказано у документі.
За даними Єврокомісії, глобальний прибуток від торгівлі людьми становить близько 29,4 млрд євро щороку, за поміркованою оцінкою. В країнах ЄС цей показник оцінюється у близько 2,7 млрд євро щороку.
Європол попереджає, що під час пандемії коронавірусу злочинці часто шукають жертв через соцмережі.
Окрім "традиційних" форм експлуатації – проституції, примусового жебрацтва та крадіжок, примусової праці у сферах текстильного та сільськогосподарського виробництва, в умовах зростаючого безробіття додалися різні форми експлуатації людей на будівництві, у сферах туризму, у ресторанному бізнесі, у догляді та у домашніх роботах.
Нині у такій злочинній діяльності використовуються до 15% від загального обсягу жертв торгівлі людьми, серед цієї категорії "трудових" жертв 68% становлять чоловіки.
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справжній чоловік турбується про дружину та дітей а не пише дурниці для бидла.
Добре, якщо є справжні чоловіки, що піклуються про сім'ю
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-kieve-inostranec-ubil-mat-pyateryh-detey-i-pytalsya-sbezhat-iz-ukrainy-samoletom.html В Киеве иностранец убил мать пятерых детей, которая, по одной из версий следствия, подрабатывала проституткой. Произошло все минувшей ночью. А уже через несколько часов подозреваемый был в аэропорту и собирался бежать из Украины.
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-kieve-inostranec-ubil-mat-pyateryh-detey-i-pytalsya-sbezhat-iz-ukrainy-samoletom.html звичайно відсотків 20 повій свідомо йдуть на це щоб заробити гроші але більшість просто попадає в рабство - це страшна соціальна проблема яка відображає наше деградуюче та нажаль вимираюче суспільство, тому потрібно дивитися в корінь проблеми а не звинувачувати жінок. я можу сказати що багато чоловіків впадають в залежності від алкоголю наркотиків чи компьютерних ігор руйнують своє життя та не створюють сім'ю це гірше ніж проституція "разруха не в клозетах а в головах" поки будемо обирати та терпіти негідників при владі будемо вимирати.
И я не про проституток говорю. А вполне себе женщины из "советских" благополучных семей. Но позволяют себе "морду бить" (сплошь и рядом). И сами ведут себя не порядочно, встречаются с женатыми, уводят их из семей (тоже сплошь и рядом), за деньги готовы на всё
1.стосовно "позволяют морду бить" поліція в нас виконує чисто декоративну функцію не кажу вже про суди якщо б були приклади жорстких покарань інша справа але непокаране зло це загальна проблема нашої країни.
2.щодо "уводят из семей" чоловік це не віслюк чи баран якого можна взяти за вуха и кудись повести (якщо у нього немає палкого бажання в штанях) тому там 80 відсотків відповідальності на чоловікові.
3. щодо готовы на все я інколи дивлюсь на ведучих ньюзвану,інтеру,112 бздіку та інших оці дійсно готовы на все як там у классика
"поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати"
4. Моя власна думка жінка має право вільно розпоряджатися своїм тілом але вона повинна знати в тому числі негативні наслідки такої поведінки.
Спасибо талантливым мальчикам, играющим членами на музыкальных интструментах.
хупенисами на роялях.