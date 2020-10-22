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Українці увійшли в топ-5 жертв торгівлі людьми в Євросоюзі

Українці увійшли в топ-5 жертв торгівлі людьми в Євросоюзі

Україна увійшла у рейтинг "ТОП-5" країн за походженням жертв контрабанди людей в Європейський союз з метою сексуальної та трудової експлуатації

Про це йдеться у Третій доповіді Єврокомісії щодо боротьби з торгівлею людьми, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"До "ТОП-5" країн ЄС за кількістю громадян, що стають жертвами контрабанди, в абсолютних цифрах, увійшли Румунія, Угорщина, Франція, Нідерланди і Болгарія. До "ТОП-5" країн світу за громадянством жертв контрабанди увійшли Нігерія, Китай, Україна, Марокко та Індія", - сказано у документі.

За даними Єврокомісії, глобальний прибуток від торгівлі людьми становить близько 29,4 млрд євро щороку, за поміркованою оцінкою. В країнах ЄС цей показник оцінюється у близько 2,7 млрд євро щороку.

Європол попереджає, що під час пандемії коронавірусу злочинці часто шукають жертв через соцмережі.

Окрім "традиційних" форм експлуатації – проституції, примусового жебрацтва та крадіжок, примусової праці у сферах текстильного та сільськогосподарського виробництва, в умовах зростаючого безробіття додалися різні форми експлуатації людей на будівництві, у сферах туризму, у ресторанному бізнесі, у догляді та у домашніх роботах.

Нині у такій злочинній діяльності використовуються до 15% від загального обсягу жертв торгівлі людьми, серед цієї категорії "трудових" жертв 68% становлять чоловіки.

Дивіться також: Поліція ліквідувала канал переправлення українок у сексуальне рабство за кордон. ФОТО

Автор: 

рабство (68) торгівля людьми (210) українці (2536) Євросоюз (13306)


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Топ коментарі
+4
Збудували країну де 17 хабадників володіють всім в країні, з лозунгом - "садіки і школи це зло", де процвітає торгівля рабами, піськами, яйцеклітинами, органами, де відсутній нормальні правоохоронні органи, де вся влада інфікована дурнями, агентами чужих спецслужб, а відбір на посади роблять лише серед відбірних корупціонерів, де у воюючій країні жодна оборонна програма не виконана. Де на питання солдатів - чим зараз відстрілюватись? Влада країни говорить - відстрілюйтесь патронами, які ми обов'язково запустимо у виробництво.
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22.10.2020 08:08
+3
У народа отсутствует чувство собственного достоинства. А большинство баб еще и дешевки, на всё готовы
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22.10.2020 03:04
+2
В этих странах больше всего находится жертв контрабанды, а по национальности они украинцы, китайцы и далее по списку. Неужели тебе надо пояснять такие простые вещи?
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22.10.2020 00:13
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В "ТОП-5" стран ЕС по количеству граждан, которые становятся жертвами контрабанды, в абсолютных цифрах, вошли Румыния, Венгрия, Франция, Нидерланды и Болгария. А где Украина?
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21.10.2020 23:59 Відповісти
Да похер, заголовок не отвечает действительности!
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22.10.2020 00:09 Відповісти
В этих странах больше всего находится жертв контрабанды, а по национальности они украинцы, китайцы и далее по списку. Неужели тебе надо пояснять такие простые вещи?
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22.10.2020 00:13 Відповісти
Ты Костя, sprichst auf deutsch?
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22.10.2020 00:17 Відповісти
То есть свою тупизну ты решил прикрыть переводом темы? хорошая попытка но нет, упоролся, просто признай это. Будь мужиком.
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22.10.2020 00:23 Відповісти
Унтер унс, эс гейт ум ганц вас андерес Где проживаешь, мужик?
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22.10.2020 00:28 Відповісти
Будь мужиком, ещё раз повторяю. Я не дам тебе перевести тему, даже не пытайся))
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22.10.2020 00:30 Відповісти
Ну как бы я не тупой, тут штудировал. А ты?
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22.10.2020 00:32 Відповісти
Хорошо, думай так🤣 Чюс)
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22.10.2020 00:46 Відповісти
Пока социальщик Как же хорошо вам живется...
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22.10.2020 00:55 Відповісти
А в каком году Украина вошла в ЕС? Читайте внимательно..
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22.10.2020 00:10 Відповісти
Ну ладно, а при чем тут тогда украинцы?
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22.10.2020 00:14 Відповісти
Не говори...
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22.10.2020 00:11 Відповісти
Рабы.
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22.10.2020 00:15 Відповісти
Удалите это сравнение! Тем более на самом деле там нет украинцев в ТОП 5!
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22.10.2020 00:39 Відповісти
В "ТОП-5" стран мира по гражданству жертв контрабанды вошли Нигерия, Китай, Украина, Марокко и Индия", - сказано в документе.Источник: https://censor.net/ru/n3226244
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22.10.2020 03:02 Відповісти
Та то ще фігня. У своїй власній країні 73 відсотки українців стали жертвами клоунської телепропаганди
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22.10.2020 01:21 Відповісти
У народа отсутствует чувство собственного достоинства. А большинство баб еще и дешевки, на всё готовы
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22.10.2020 03:04 Відповісти
а тебе бабы без денег не дают?


справжній чоловік турбується про дружину та дітей а не пише дурниці для бидла.
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22.10.2020 08:03 Відповісти
Це я говорю, як жінка)))) деяким жінкам не вистачає самоповаги, поводяться як хвойди.
Добре, якщо є справжні чоловіки, що піклуються про сім'ю
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22.10.2020 08:22 Відповісти
жінки поводяться згідно виховання яке в нас відсутнє, виховання починається з батьків (в основному 1 відсутній) в школах відсутне сексуальне виховання (ранні вагітності та аборти поширення хвороб) якщо в нас півмільйона матерів-одиначок (не рахуючи хитрожопих циганів) про яку самоповагу можде йти мова?
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-kieve-inostranec-ubil-mat-pyateryh-detey-i-pytalsya-sbezhat-iz-ukrainy-samoletom.html В Киеве иностранец убил мать пятерых детей, которая, по одной из версий следствия, подрабатывала проституткой. Произошло все минувшей ночью. А уже через несколько часов подозреваемый был в аэропорту и собирался бежать из Украины.
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-kieve-inostranec-ubil-mat-pyateryh-detey-i-pytalsya-sbezhat-iz-ukrainy-samoletom.html звичайно відсотків 20 повій свідомо йдуть на це щоб заробити гроші але більшість просто попадає в рабство - це страшна соціальна проблема яка відображає наше деградуюче та нажаль вимираюче суспільство, тому потрібно дивитися в корінь проблеми а не звинувачувати жінок. я можу сказати що багато чоловіків впадають в залежності від алкоголю наркотиків чи компьютерних ігор руйнують своє життя та не створюють сім'ю це гірше ніж проституція "разруха не в клозетах а в головах" поки будемо обирати та терпіти негідників при владі будемо вимирати.
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22.10.2020 09:35 Відповісти
Есть еще последствия совкового менталитета и вцелом неуважительного отношения к женщинам в нашем обществе.
И я не про проституток говорю. А вполне себе женщины из "советских" благополучных семей. Но позволяют себе "морду бить" (сплошь и рядом). И сами ведут себя не порядочно, встречаются с женатыми, уводят их из семей (тоже сплошь и рядом), за деньги готовы на всё
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22.10.2020 09:47 Відповісти
частково з вами погоджуюся але
1.стосовно "позволяют морду бить" поліція в нас виконує чисто декоративну функцію не кажу вже про суди якщо б були приклади жорстких покарань інша справа але непокаране зло це загальна проблема нашої країни.

2.щодо "уводят из семей" чоловік це не віслюк чи баран якого можна взяти за вуха и кудись повести (якщо у нього немає палкого бажання в штанях) тому там 80 відсотків відповідальності на чоловікові.
3. щодо готовы на все я інколи дивлюсь на ведучих ньюзвану,інтеру,112 бздіку та інших оці дійсно готовы на все як там у классика
"поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати"
4. Моя власна думка жінка має право вільно розпоряджатися своїм тілом але вона повинна знати в тому числі негативні наслідки такої поведінки.
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22.10.2020 11:06 Відповісти
Хуцпа во всей красе !
Спасибо талантливым мальчикам, играющим членами на музыкальных интструментах.
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22.10.2020 05:00 Відповісти
Спасибо всем презам, которые за 30 лет довели одну из богатейших и развитых стран бывшего совка до нищенского состояния
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22.10.2020 11:15 Відповісти
играющим ху пенисами на роялях.
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22.10.2020 05:03 Відповісти
Збудували країну де 17 хабадників володіють всім в країні, з лозунгом - "садіки і школи це зло", де процвітає торгівля рабами, піськами, яйцеклітинами, органами, де відсутній нормальні правоохоронні органи, де вся влада інфікована дурнями, агентами чужих спецслужб, а відбір на посади роблять лише серед відбірних корупціонерів, де у воюючій країні жодна оборонна програма не виконана. Де на питання солдатів - чим зараз відстрілюватись? Влада країни говорить - відстрілюйтесь патронами, які ми обов'язково запустимо у виробництво.
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22.10.2020 08:08 Відповісти
 
 