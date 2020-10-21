Украинцы вошли в топ-5 жертв торговли людьми в Евросоюзе

Украина вошла в рейтинг "ТОП-5" стран по происхождению жертв контрабанды людей в Европейский союз с целью сексуальной и трудовой эксплуатации.

Об этом говорится в Третьем докладе Еврокомиссии по борьбе с торговлей людьми, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В "ТОП-5" стран ЕС по количеству граждан, которые становятся жертвами контрабанды, в абсолютных цифрах, вошли Румыния, Венгрия, Франция, Нидерланды и Болгария. В "ТОП-5" стран мира по гражданству жертв контрабанды вошли Нигерия, Китай, Украина, Марокко и Индия", - сказано в документе.

По данным Еврокомиссии, глобальный доход от торговли людьми составляет около 29,4 млрд евро ежегодно. В странах ЕС этот показатель оценивается приблизительно в 2,7 млрд евро ежегодно.

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Европол предупреждает, что во время пандемии коронавируса преступники часто ищут жертв через соцсети.

Кроме "традиционных" форм эксплуатации - проституции, принудительного попрошайничества и воровства, принудительного труда в сферах текстильного и сельскохозяйственного производства, в условиях растущей безработицы добавились различные формы эксплуатации людей на строительстве, в сферах туризма, в ресторанном бизнесе, в уходе и в домашних работах.

Сейчас в такой преступной деятельности используются до 15% от общего объема жертв торговли людьми, среди этой категории "трудовых" жертв 68% составляют мужчины.

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