Украинцы вошли в топ-5 жертв торговли людьми в Евросоюзе
Украина вошла в рейтинг "ТОП-5" стран по происхождению жертв контрабанды людей в Европейский союз с целью сексуальной и трудовой эксплуатации.
Об этом говорится в Третьем докладе Еврокомиссии по борьбе с торговлей людьми, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В "ТОП-5" стран ЕС по количеству граждан, которые становятся жертвами контрабанды, в абсолютных цифрах, вошли Румыния, Венгрия, Франция, Нидерланды и Болгария. В "ТОП-5" стран мира по гражданству жертв контрабанды вошли Нигерия, Китай, Украина, Марокко и Индия", - сказано в документе.
По данным Еврокомиссии, глобальный доход от торговли людьми составляет около 29,4 млрд евро ежегодно. В странах ЕС этот показатель оценивается приблизительно в 2,7 млрд евро ежегодно.
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Европол предупреждает, что во время пандемии коронавируса преступники часто ищут жертв через соцсети.
Кроме "традиционных" форм эксплуатации - проституции, принудительного попрошайничества и воровства, принудительного труда в сферах текстильного и сельскохозяйственного производства, в условиях растущей безработицы добавились различные формы эксплуатации людей на строительстве, в сферах туризма, в ресторанном бизнесе, в уходе и в домашних работах.
Сейчас в такой преступной деятельности используются до 15% от общего объема жертв торговли людьми, среди этой категории "трудовых" жертв 68% составляют мужчины.
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справжній чоловік турбується про дружину та дітей а не пише дурниці для бидла.
Добре, якщо є справжні чоловіки, що піклуються про сім'ю
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-kieve-inostranec-ubil-mat-pyateryh-detey-i-pytalsya-sbezhat-iz-ukrainy-samoletom.html В Киеве иностранец убил мать пятерых детей, которая, по одной из версий следствия, подрабатывала проституткой. Произошло все минувшей ночью. А уже через несколько часов подозреваемый был в аэропорту и собирался бежать из Украины.
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-kieve-inostranec-ubil-mat-pyateryh-detey-i-pytalsya-sbezhat-iz-ukrainy-samoletom.html звичайно відсотків 20 повій свідомо йдуть на це щоб заробити гроші але більшість просто попадає в рабство - це страшна соціальна проблема яка відображає наше деградуюче та нажаль вимираюче суспільство, тому потрібно дивитися в корінь проблеми а не звинувачувати жінок. я можу сказати що багато чоловіків впадають в залежності від алкоголю наркотиків чи компьютерних ігор руйнують своє життя та не створюють сім'ю це гірше ніж проституція "разруха не в клозетах а в головах" поки будемо обирати та терпіти негідників при владі будемо вимирати.
И я не про проституток говорю. А вполне себе женщины из "советских" благополучных семей. Но позволяют себе "морду бить" (сплошь и рядом). И сами ведут себя не порядочно, встречаются с женатыми, уводят их из семей (тоже сплошь и рядом), за деньги готовы на всё
1.стосовно "позволяют морду бить" поліція в нас виконує чисто декоративну функцію не кажу вже про суди якщо б були приклади жорстких покарань інша справа але непокаране зло це загальна проблема нашої країни.
2.щодо "уводят из семей" чоловік це не віслюк чи баран якого можна взяти за вуха и кудись повести (якщо у нього немає палкого бажання в штанях) тому там 80 відсотків відповідальності на чоловікові.
3. щодо готовы на все я інколи дивлюсь на ведучих ньюзвану,інтеру,112 бздіку та інших оці дійсно готовы на все як там у классика
"поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати"
4. Моя власна думка жінка має право вільно розпоряджатися своїм тілом але вона повинна знати в тому числі негативні наслідки такої поведінки.
Спасибо талантливым мальчикам, играющим членами на музыкальных интструментах.
хупенисами на роялях.