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Украинцы вошли в топ-5 жертв торговли людьми в Евросоюзе

Украинцы вошли в топ-5 жертв торговли людьми в Евросоюзе

Украина вошла в рейтинг "ТОП-5" стран по происхождению жертв контрабанды людей в Европейский союз с целью сексуальной и трудовой эксплуатации.

Об этом говорится в Третьем докладе Еврокомиссии по борьбе с торговлей людьми, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В "ТОП-5" стран ЕС по количеству граждан, которые становятся жертвами контрабанды, в абсолютных цифрах, вошли Румыния, Венгрия, Франция, Нидерланды и Болгария. В "ТОП-5" стран мира по гражданству жертв контрабанды вошли Нигерия, Китай, Украина, Марокко и Индия", - сказано в документе.

По данным Еврокомиссии, глобальный доход от торговли людьми составляет около 29,4 млрд евро ежегодно. В странах ЕС этот показатель оценивается приблизительно в 2,7 млрд евро ежегодно.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция ликвидировала канал переправки украинок в сексуальное рабство за рубеж. ФОТО

Европол предупреждает, что во время пандемии коронавируса преступники часто ищут жертв через соцсети.

Кроме "традиционных" форм эксплуатации - проституции, принудительного попрошайничества и воровства, принудительного труда в сферах текстильного и сельскохозяйственного производства, в условиях растущей безработицы добавились различные формы эксплуатации людей на строительстве, в сферах туризма, в ресторанном бизнесе, в уходе и в домашних работах.

Сейчас в такой преступной деятельности используются до 15% от общего объема жертв торговли людьми, среди этой категории "трудовых" жертв 68% составляют мужчины.

Также на Цензор.НЕТ: Группировка отправляла граждан Украины торговать наркотиками в РФ, тем самым помогая росСМИ делать "картинку" об "украинцах-наркопреступниках". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

рабство (141) торговля людьми (271) украинцы (3860) Евросоюз (17056)


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Топ комментарии
+4
Збудували країну де 17 хабадників володіють всім в країні, з лозунгом - "садіки і школи це зло", де процвітає торгівля рабами, піськами, яйцеклітинами, органами, де відсутній нормальні правоохоронні органи, де вся влада інфікована дурнями, агентами чужих спецслужб, а відбір на посади роблять лише серед відбірних корупціонерів, де у воюючій країні жодна оборонна програма не виконана. Де на питання солдатів - чим зараз відстрілюватись? Влада країни говорить - відстрілюйтесь патронами, які ми обов'язково запустимо у виробництво.
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22.10.2020 08:08
+3
У народа отсутствует чувство собственного достоинства. А большинство баб еще и дешевки, на всё готовы
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22.10.2020 03:04
+2
В этих странах больше всего находится жертв контрабанды, а по национальности они украинцы, китайцы и далее по списку. Неужели тебе надо пояснять такие простые вещи?
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22.10.2020 00:13
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В "ТОП-5" стран ЕС по количеству граждан, которые становятся жертвами контрабанды, в абсолютных цифрах, вошли Румыния, Венгрия, Франция, Нидерланды и Болгария. А где Украина?
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21.10.2020 23:59 Ответить
Да похер, заголовок не отвечает действительности!
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22.10.2020 00:09 Ответить
В этих странах больше всего находится жертв контрабанды, а по национальности они украинцы, китайцы и далее по списку. Неужели тебе надо пояснять такие простые вещи?
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22.10.2020 00:13 Ответить
Ты Костя, sprichst auf deutsch?
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22.10.2020 00:17 Ответить
То есть свою тупизну ты решил прикрыть переводом темы? хорошая попытка но нет, упоролся, просто признай это. Будь мужиком.
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22.10.2020 00:23 Ответить
Унтер унс, эс гейт ум ганц вас андерес Где проживаешь, мужик?
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22.10.2020 00:28 Ответить
Будь мужиком, ещё раз повторяю. Я не дам тебе перевести тему, даже не пытайся))
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22.10.2020 00:30 Ответить
Ну как бы я не тупой, тут штудировал. А ты?
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22.10.2020 00:32 Ответить
Хорошо, думай так🤣 Чюс)
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22.10.2020 00:46 Ответить
Пока социальщик Как же хорошо вам живется...
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22.10.2020 00:55 Ответить
А в каком году Украина вошла в ЕС? Читайте внимательно..
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22.10.2020 00:10 Ответить
Ну ладно, а при чем тут тогда украинцы?
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22.10.2020 00:14 Ответить
Не говори...
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22.10.2020 00:11 Ответить
Рабы.
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22.10.2020 00:15 Ответить
Удалите это сравнение! Тем более на самом деле там нет украинцев в ТОП 5!
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22.10.2020 00:39 Ответить
В "ТОП-5" стран мира по гражданству жертв контрабанды вошли Нигерия, Китай, Украина, Марокко и Индия", - сказано в документе.Источник: https://censor.net/ru/n3226244
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22.10.2020 03:02 Ответить
Та то ще фігня. У своїй власній країні 73 відсотки українців стали жертвами клоунської телепропаганди
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22.10.2020 01:21 Ответить
У народа отсутствует чувство собственного достоинства. А большинство баб еще и дешевки, на всё готовы
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22.10.2020 03:04 Ответить
а тебе бабы без денег не дают?


справжній чоловік турбується про дружину та дітей а не пише дурниці для бидла.
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22.10.2020 08:03 Ответить
Це я говорю, як жінка)))) деяким жінкам не вистачає самоповаги, поводяться як хвойди.
Добре, якщо є справжні чоловіки, що піклуються про сім'ю
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22.10.2020 08:22 Ответить
жінки поводяться згідно виховання яке в нас відсутнє, виховання починається з батьків (в основному 1 відсутній) в школах відсутне сексуальне виховання (ранні вагітності та аборти поширення хвороб) якщо в нас півмільйона матерів-одиначок (не рахуючи хитрожопих циганів) про яку самоповагу можде йти мова?
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-kieve-inostranec-ubil-mat-pyateryh-detey-i-pytalsya-sbezhat-iz-ukrainy-samoletom.html В Киеве иностранец убил мать пятерых детей, которая, по одной из версий следствия, подрабатывала проституткой. Произошло все минувшей ночью. А уже через несколько часов подозреваемый был в аэропорту и собирался бежать из Украины.
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-kieve-inostranec-ubil-mat-pyateryh-detey-i-pytalsya-sbezhat-iz-ukrainy-samoletom.html звичайно відсотків 20 повій свідомо йдуть на це щоб заробити гроші але більшість просто попадає в рабство - це страшна соціальна проблема яка відображає наше деградуюче та нажаль вимираюче суспільство, тому потрібно дивитися в корінь проблеми а не звинувачувати жінок. я можу сказати що багато чоловіків впадають в залежності від алкоголю наркотиків чи компьютерних ігор руйнують своє життя та не створюють сім'ю це гірше ніж проституція "разруха не в клозетах а в головах" поки будемо обирати та терпіти негідників при владі будемо вимирати.
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22.10.2020 09:35 Ответить
Есть еще последствия совкового менталитета и вцелом неуважительного отношения к женщинам в нашем обществе.
И я не про проституток говорю. А вполне себе женщины из "советских" благополучных семей. Но позволяют себе "морду бить" (сплошь и рядом). И сами ведут себя не порядочно, встречаются с женатыми, уводят их из семей (тоже сплошь и рядом), за деньги готовы на всё
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22.10.2020 09:47 Ответить
частково з вами погоджуюся але
1.стосовно "позволяют морду бить" поліція в нас виконує чисто декоративну функцію не кажу вже про суди якщо б були приклади жорстких покарань інша справа але непокаране зло це загальна проблема нашої країни.

2.щодо "уводят из семей" чоловік це не віслюк чи баран якого можна взяти за вуха и кудись повести (якщо у нього немає палкого бажання в штанях) тому там 80 відсотків відповідальності на чоловікові.
3. щодо готовы на все я інколи дивлюсь на ведучих ньюзвану,інтеру,112 бздіку та інших оці дійсно готовы на все як там у классика
"поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати"
4. Моя власна думка жінка має право вільно розпоряджатися своїм тілом але вона повинна знати в тому числі негативні наслідки такої поведінки.
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22.10.2020 11:06 Ответить
Хуцпа во всей красе !
Спасибо талантливым мальчикам, играющим членами на музыкальных интструментах.
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22.10.2020 05:00 Ответить
Спасибо всем презам, которые за 30 лет довели одну из богатейших и развитых стран бывшего совка до нищенского состояния
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22.10.2020 11:15 Ответить
играющим ху пенисами на роялях.
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22.10.2020 05:03 Ответить
Збудували країну де 17 хабадників володіють всім в країні, з лозунгом - "садіки і школи це зло", де процвітає торгівля рабами, піськами, яйцеклітинами, органами, де відсутній нормальні правоохоронні органи, де вся влада інфікована дурнями, агентами чужих спецслужб, а відбір на посади роблять лише серед відбірних корупціонерів, де у воюючій країні жодна оборонна програма не виконана. Де на питання солдатів - чим зараз відстрілюватись? Влада країни говорить - відстрілюйтесь патронами, які ми обов'язково запустимо у виробництво.
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22.10.2020 08:08 Ответить
 
 