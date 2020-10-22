Кількість авіаперельотів за час карантину зменшилася більш ніж учетверо, - Державіаслужба
Пасажиропотік через українські аеропорти за березень-вересень 2020 скоротився більш ніж у чотири рази порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомили в Державіаслужбі.
"У березні-вересні 2020 року карантин істотно вплинули на кількість осіб, які здійснили переліт - українськими аеропортами скористалися 3,6 млн пасажирів. Тоді як в аналогічний період минулого року - 15,7 млн пасажирів", - свідчать дані відомства.
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