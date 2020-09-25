Платники податків витратили на авіаперельоти Зеленського 14 млн грн

Державне управління справами витратило від початку 2020 року на перельоти делегацій за участю президента Володимира Зеленського 13,98 млн грн.

Про це свідчать дані єдиного вебпорталу використання публічних коштів, інформацію на який викладає держустанова "Відкриті публічні фінанси", інформує Цензор.НЕТ.

Найдорожче коштував переліт за маршрутом "Київ-Цюріх-Тель-Авів-Київ" у січні - на нього витратили понад 2,5 млн грн. Ще 1,05 млн грн платники податків заплатили за переліт Володимира Зеленського на Мюнхенську конференцію в лютому.

Вартість послуг з авіаперельоту в Рим на зустріч із Папою Римським становить 998 тис грн.

Послуги з авіаперевезення президента Володимира Зеленського надає Державне авіаційне підприємство "Україна", яке перебуває в управлінні Державного управління справами.