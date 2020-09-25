Платники податків витратили на авіаперельоти Зеленського 14 млн грн
Державне управління справами витратило від початку 2020 року на перельоти делегацій за участю президента Володимира Зеленського 13,98 млн грн.
Про це свідчать дані єдиного вебпорталу використання публічних коштів, інформацію на який викладає держустанова "Відкриті публічні фінанси", інформує Цензор.НЕТ.
Найдорожче коштував переліт за маршрутом "Київ-Цюріх-Тель-Авів-Київ" у січні - на нього витратили понад 2,5 млн грн. Ще 1,05 млн грн платники податків заплатили за переліт Володимира Зеленського на Мюнхенську конференцію в лютому.
Вартість послуг з авіаперельоту в Рим на зустріч із Папою Римським становить 998 тис грн.
Послуги з авіаперевезення президента Володимира Зеленського надає Державне авіаційне підприємство "Україна", яке перебуває в управлінні Державного управління справами.
Источник: https://censor.net/ru/n3221245
Вчера НАБУ и РГК проводили ивент где говорили о саботаже антикоррупционных реформ со стороны власти.
Ивент был доступен публике онлайн, люди могли задавать вопросы в комментах. Я пошел почитать что там написали и ужаснулся. Как обычно - люди ОЧЕНЬ ТУМАННО представляют себе что такое борьба с коррупцией. В голове - каша. Это плохо. Нужно срочно это исправлять.
Поэтому:
* Если вам интересно "почему НАБУ никого не сажает?!"
* Если вам интересно что такое "антикоррупционная реформа" в принципе в чем смысл создания НАБУ-САП-ВАКС?
* Если вам интересно "почему из-за назначения главы САП могут забрать безвиз?"
То вам будет интересно прочитать этот пост, барабанная дробь - ! Заваривайте чаек, это лонгрид!
Попрошу вас сделать репост, ибо тема важная, люди в ней не разбираются, и их легко одурачивают инфо-цигане, чтобы Коломойскому было удобнее воровать наши с вами деньги.
ИТАК, начнем с самого начала. Во времена злочинной влади Януковича у нас была такая большая и мощная Генеральная Прокуратура Украины. Все было красиво и централизованно, так за борьбу с коррупцией отвечал ОДИН ЧЕЛОВЕК. Любое уголовное дело в стране (будь-то взятка топ-чиновнику, убийство активиста, коррупции на гос.предприятии), могла расследовать генеральная прокуратура.
Что это означало на практике:
1) Что на крупный схематоз давали "добро" в одном кабинете (защита коррупции)
2) Что Президент у власти мог ЛЮБОГО человека укатывать в асфальт при помощи генерального прокурора. (атака конкурентов власти)
Генеральная прокуратура была центральным аппаратом обилечивания и террора Президента и правящего клана. Лозунгом Генеральной Прокуратуры Украины можно было сделать "Своим все, врагам - закон".
После революции достоинства, под давлением наших западных партнеров, это "осиное гнездо" было принято разрушить. А как именно?
А вот так:
Были созданы новые антикор.органы которые имели четкие полномочия и независимость от Генеральной Прокуратуры:
*НАБУ - коррупция топ-чиновников
*ДБР - коррупция чиновников рангом "поменьше"
*НАЗК - проверка деклараций чиновников
*АРМА - управление арестованными активами
*Ну и САП конечно - Специальная Антикоррупционная Прокуратура.
На этом моменте важно объяснить что такое САП и что такое НАБУ.
Мне кажется что у людей сложилось четкое понимание того, что НАБУ это люди которые выламывают двери к Коломойскому и бросают его в тюрьму. Сами. Вот просто прочитали в СМИ что Коломойский коррупционер, сели в машины и поехали арестовывать Коломойского. А СООТВЕТСВЕННО ЕСЛИ ОНИ ТАК НЕ ДЕЛАЮТ, ТО ЗНАЧИТ НАБУ БЕСПОЛЕЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ СИДИТ "НА ПОТОКАХ". Это - бред.
Вот как это работает на самом деле:
НАБУ это детективы. Их задача - искать доказательство вины подозреваемого.
САП - это прокуратура и у нее две большие задачи. (1) Она ведет "процессуальный надзор" за работой НАБУ. Все ходатайства НАБУ (подписание подозрения, разрешение на обыск, разрешение на прослушку) ПОДПИСЫВАЕТ прокурор, потом несет это в суд и получает разрешение от суда выполнять эти действия. Вспомните американские фильмы, там где "копы" стучат в двери и орут "у нас есть ордер на обыск/ваш арест". Вот прокурор это связующее звено между детективами и судом. (2) - прокуратура представляет дело в суде.
Тут небольшая ремарка по поводу "прокурор это связующее звено между детективами и судом" - ИМЕННО ПОЭТОМУ ТАК ВАЖНО КТО СТАНЕТ СЛЕДУЮЩИМ ГЛАВОЙ САП. Если туда посадят кента Ермака, то Коломойский, Бахматюк, судья Вовк и другие могут СПОКОЙНО откинутся на спинку стула. Потому что НИКТО им больше ничего не сделает. Именно поэтому и макрофинансовая помощи и безвиз зависят от антикор.реформ. Нет САП - значит вовки/бахматюки/олигархи будут доить Украину вечно.
Ответ - НАБУ было создано для того чтобы расследовать коррупцию топ чиновников в Украине. САП ТАКЖЕ было создано чтобы отдельно заниматься делами НАБУ. Это такая "отдельная прокуратура" которая ведет надзор над всеми делами НАБУ. Это оправдано, так как это дела расследуются быстрее. Раньше, коррупционеры могли вообще не переживать, так как ГПУ расследовала дела годами. Дела закрывали попросту по истечения срока давности.
Вопрос (2) - Но САП же все равно "прокуратура", значит ли это что она как-то интегрирована в ГПУ?
Ответ - Да, технически глава САП - зам.генерального прокурора. Однако закон так прописан, что глава САП, хоть и является "замом" однако полностью независим от Генерального Прокурора. Он может спокойно его не слушать и поступать так как считает нужным.
Вопрос (3) - Ок, про прокуратуру и детективов поговорили. Но тут не хватает "суда". Так а с судами что?
Ответ - Отличный вопрос. Для топ коррупции были созданы отдельные детективы - НАБУ, отдельная прокуратура - САП, и отдельный суд - ВАКС (Вищий антикорупційний суд). Причина все та же - чтобы сделать процесс БЫСТРЕЕ. Своего рода - отдельная "производственная линия" по посадке коррупционеров в тюрьму.
В этом посте МЫ ТОЛЬКО ГОВОРИМ ПРО НАБУ-САП-ВАКС. Чтобы не терять фокус мы затронем только эти три компонента.
Учитывая вышеизложенные тезисы мы можем сделать несколько выводов:
1) НАБУ (само по себе) может делать очень мало. Если прокуратура решила "валить" дело - НАБУ тут бессильно. Не будет разрешения на прослушку, разрешения на обыск, подозреваемому не выдадут подозрение.
2) В суде дело представляет прокурор. НАБУ в суде вообще не появляется. НАБУ это орган до-судебного расследования. Как только начинается суд над подозреваемым - все, работа НАБУ закончена.
Требовать посадок только от НАБУ это идиотизм. Теперь понимаете?
Ну посудите сами. Вот вам "пошаговая инструкция "Как посадить коррупционера":
1) Какой-то журналист, делает расследование, где показывает коррупцию какого-то чиновника.
2) НАБУ "по сообщениям из СМИ" открывает дело и вносит его в реестр.
3) НАБУ ищет доказательства вины, САП подписывает их "процессуальные документы" НАБУ, несет их в ВАКС; ВАКС разрешает прослушки, обыски и так далее.
4) Условно, проходит год, НАБУ собрали все доказательства. Прокурор САП считает что все доказательства собраны, обвиняемому выдается "обвинительный акт". Дело передается в суд.
5) Суд назначает дату первого заседания, начинается суд над подозреваемым.
6) Условно, проходит год, судьи выносят решение "осудить коррупционера". Коррупционер едет в тюрьму.
И это я сейчас вам описал ИДЕАЛЬНЫЙ вариант. Где все делают свою работу идеально, а коррупционер боится даже ПОДУМАТЬ подкупить детектива или прокурора или судью, + коррупционер не идет в апелляцию. В реальности все гораздо сложнее и занимает больше времени. Эта пошаговая инструкция просто вам для понимания как что работает. И это мы не обсудили кейс судьи или народного депутата, где есть неприкосновенность, что ЗНАЧИТЕЛЬНО затрудняет процесс (судья Вовк не даст соврать).
Еще раз повторю тезис - требовать ТОЛЬКО от набу посадок это идиотизм. НАБУ самим процессом посадки вообще не занимается. НАБУ занимается поиском доказательств. Что вы можете требовать от набу это РЕЗУЛЬТАТ работы по конкретному уголовному производству.
Конечно же, это рождает абсолютно натуральный конфликт - САП vs НАБУ. САП будет говорить что "НАБУ нам дает недостаточно доказательств чтобы посадить коррупционера, а НАБУ будет говорить что "нам не дают достаточно свободы чтобы собрать улики на "коррупционера А".
Общество никогда не сможет нормально рассудить кто там прав кто виноват. Соответственно давление должно идти на всю вертикаль в целом -> НАБУ расследует, САП проводит надзор над работой НАБУ и представляет дело в суде, а кто виноват решает суд.
Валить все претензии на НАБУ - это отбивать повестку дня Коломойского или Бахматюка. Они уже добились того что обезглавили САП, теперь хотят развалить (с помощью неравнодушного нарида) и НАБУ. Таким образом ПОЛНОСТЬЮ парализовав правоохранительную систему которая может сделать им проблемы.
Есть еще очень многое что хочу рассказать, но давайте закончим на этом. Как видите - правоохранительные органы это "сложно", борьба с коррупцией это сложно. Я хотел чтобы вы поняли в чем суть антикор.реформы. Почему разбили ГПУ, как работает НАБУ, САП и ВАКС.
Думаю у вас много вопросов - пишите их в комментариях https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2755026761378498&id=100006136038244 здесь . Я потом сделаю отдельный пост по вашим вопросам.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2755026761378498&id=100006136038244 Mark Savchuk
