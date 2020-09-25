УКР
Новини
3 342 75

Платники податків витратили на авіаперельоти Зеленського 14 млн грн

Платники податків витратили на авіаперельоти Зеленського 14 млн грн

Державне управління справами витратило від початку 2020 року на перельоти делегацій за участю президента Володимира Зеленського 13,98 млн грн.

Про це свідчать дані єдиного вебпорталу використання публічних коштів, інформацію на який викладає держустанова "Відкриті публічні фінанси", інформує Цензор.НЕТ.

Найдорожче коштував переліт за маршрутом "Київ-Цюріх-Тель-Авів-Київ" у січні - на нього витратили понад 2,5 млн грн. Ще 1,05 млн грн платники податків заплатили за переліт Володимира Зеленського на Мюнхенську конференцію в лютому.

Вартість послуг з авіаперельоту в Рим на зустріч із Папою Римським становить 998 тис грн.

Зеленський побачив багатокілометрові черги фур на кордоні і доручив добудувати пункт пропуску "Ужгород- Вишнє Нємецьке". ФОТО

Послуги з авіаперевезення президента Володимира Зеленського надає Державне авіаційне підприємство "Україна", яке перебуває в управлінні Державного управління справами.

+26
25.09.2020 15:39 Відповісти
+23
вова шлялся по Украине и рекламировал слуг урода за держкошт
показати весь коментар
25.09.2020 15:35 Відповісти
+22
А на его идиотизм и жадность - миллиардов 200. А то и больше.
показати весь коментар
25.09.2020 15:34 Відповісти
А на его идиотизм и жадность - миллиардов 200. А то и больше.
показати весь коментар
25.09.2020 15:34 Відповісти
Платники податків витратили на авіаперельоти Зеленського 14 млн грн - Цензор.НЕТ 9502
показати весь коментар
25.09.2020 20:30 Відповісти
вова шлялся по Украине и рекламировал слуг урода за держкошт
показати весь коментар
25.09.2020 15:35 Відповісти
и продолжает дальше.В добавление к новости :"Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Закарпатье остановился в санатории "Деренивская Купель". Стоимость проживания в нем стартует от 2300 грн за сутки.Это один из лучших санаторных комплексов региона, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews. Санаторий расположен в селе Нижнее Солотвино."На ресепшене подтвердили визит Зеленского. Впрочем, в какой именно гостинице (там их несколько) санатория остановился известный гость, не уточнили. При этом заверили, что пребывание президента прошло без дискомфорта для остальных постояльцев", - говорится в сообщении.На сайте комплекса указано, что аренда самого дешевого номера обойдется в 2300 гривен за сутки. "Скорее всего, президент остановился в люксовом, который сейчас стоит 4200 гривен, или Family - 5400 грн", - сказано в материале." Оно поехало на 2 дня (25-26)- "большая стройка" тра ля ля, чтобы оправдать пребывание в субботу преподнесено офисом "Крім того, запланований огляд Президентом об'єктів культурної сфери та пам'яток архітектури у регіоні, які можуть бути привабливими для туристів"прихватит еще воскресенье и отдых удался.Млять с какого перепугу в фукции Презедента развитие туризма?
показати весь коментар
25.09.2020 15:48 Відповісти
а он в январе после того как сбили наш самолет еще в израиль летал? какого хера?
показати весь коментар
25.09.2020 15:36 Відповісти
А разве Президент должен за свой счёт летать и содержать свою охрану?
показати весь коментар
25.09.2020 15:37 Відповісти
а что ему мешает летать обычными рейсами? корона не помещается в лоукост? он вообще обещал продать литаки. и чо? а ни чо. он вам ничего не должен
показати весь коментар
25.09.2020 15:38 Відповісти
https://www.avianews.com/ukraine/2018/03/19/president_flights_price_for_budget/ На перелеты Порошенко, Гройсмана и Парубия в 2018 году потратят 88,4 млн грн

"Вы не понимаете, это другое"
показати весь коментар
25.09.2020 15:41 Відповісти
ну кто виноват ,что Пороха везде звали и поездки были всегда нам на пользу -поэтому денег не жалко)а на зешваль, которую если позовут то она обосрется -жалко.. да и вообще такую сумму шмаркля наездил, при том шо его никто почти и не зовет никуда...
показати весь коментар
25.09.2020 15:59 Відповісти
На перевозку официальных делегаций во главе с президентом Украины в этом году предполагается потратить 64,8 млн грн, в том числе 56,8 млн грн на зарубежные визиты и 8 млн грн на перевозки в границах Украины.

Ну і про стан економіки при Порошенкові і ВАЗеленському нагадувати потрібно чи ні?
показати весь коментар
25.09.2020 15:59 Відповісти
Розуміємо. Ті, на відміну від шута горохового, щось вирішували.
показати весь коментар
25.09.2020 16:29 Відповісти
вот только не надо обычными рейсами ,один уже летал обычными ,так потом заборы надумал строить и ввп торговать за долги
показати весь коментар
25.09.2020 15:49 Відповісти
Раньше все презы летали за свой счёт.
И переговоры по телефону оплачивали из своего кармана.
показати весь коментар
25.09.2020 15:39 Відповісти
И куча с кравчуком?
показати весь коментар
25.09.2020 15:43 Відповісти
Тебе, подплинтусному, сарказма не понять.
показати весь коментар
25.09.2020 15:55 Відповісти
Сколько раз он был за границей официально? три до ковида (включая оман) и два после. это пять перелетов. хрен с ним. пусть по ляму каждый (охренеть конечно). т.е. 9 лимонов этот ********* потратил на перелеты внутри страны со своим предвыборным шоу "выбери зебарана опять"?
показати весь коментар
25.09.2020 15:37 Відповісти
Если шо, я готов из своих личных средств оплатить бубачке чартер Киев-Ростов.
показати весь коментар
25.09.2020 15:40 Відповісти
Оплатимо йому білет в один кінець , тільки нехай вимітається із нашоі краіни , бо жоден бюджет не взмозі оплатити його забаганки !
показати весь коментар
25.09.2020 15:45 Відповісти
Это почему вы других обижаете, жлобяра вы этакий. Я то же готов принять в этом долевое участие.
показати весь коментар
25.09.2020 15:46 Відповісти
Спасибо Елене за Оман, а то бюджет не витримав би такого навантаження.
показати весь коментар
25.09.2020 15:37 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2020 15:39 Відповісти
причому, сук@ на велосипеді)
показати весь коментар
25.09.2020 16:22 Відповісти
тут не посчитали перелеты на военной авиации плюс наземное обслуживание
показати весь коментар
25.09.2020 15:39 Відповісти
он на военной не летает...только на президентских бортах
показати весь коментар
25.09.2020 15:42 Відповісти
сам поищи ,не маленький...к тому же порох летел по миру,создавая антихуйловскую коалицию,и создал...
а этот то в оман,то в париж,то в лондон-а коалиция,хоть и существует-но уже без Украины.
показати весь коментар
25.09.2020 15:45 Відповісти
отдыхать Порошенко за свои ездил, та и отдыхал один раз за 5 лет ,и в деловые поездки сопровождающие его летели простыми рейсами, а не на чартерах )а вот твоя зеленая тварь катается за наши деньги на отдых и всю свою челядь за наше бабло возит
показати весь коментар
25.09.2020 15:48 Відповісти
25.09.2020 15:55 Відповісти
Голобородько: кортежі нахй, резиденції нахй, олігархів нахй.

Зеленський: кортежі з десятків авто, живе в резиденції 2000 м², стелиться перед олігархами та свинособаками !

Ну як там, хоть смійотєсь пітушари? 🤣🤣🤣
показати весь коментар
25.09.2020 15:42 Відповісти
а віддача від тих плідних перельотів - 100500%
чєсслово!
показати весь коментар
25.09.2020 15:42 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2020 15:43 Відповісти
Таперь налогоплатильщикам перелеты ЗЕ обойдутся дешевле т.к. Ирка Жопинс передаст в ОПУ свой летающий зонтик. Однако каламбурчик почти получился, - Ира вы передаст в ОПУ?
-А кто передаст, я передаст? Это в ОПУ передаст.
показати весь коментар
25.09.2020 15:43 Відповісти
І👍🏼😀
показати весь коментар
25.09.2020 15:48 Відповісти
Увы, не читал. Погуглю куплю на Почайной, непременно прочту.
показати весь коментар
25.09.2020 16:44 Відповісти
Спасибо за наводку. Погуглил читаю масса удовольствия. Дякую.
показати весь коментар
25.09.2020 18:01 Відповісти
Як і на що були використані $2,9 мільярда доларів, які газпром перерахував Нафтогазу як компенсацію за виграний командою Порошенка суд в Стокгольмі?
І скільки ще вони спzдять бабла, корчачи з себе невинних мальчіків?
А ви про якісь там перельоти -, це копійки для бубочки 😄
показати весь коментар
25.09.2020 15:53 Відповісти
Конечно не помнит. Какое отношение имеет Порошенко к Нафтогазу и выигранному Нафтогазом суду. Амбер манипулирует фактами и приплетает Порошенко к успехам, к которым он не имеет отношения.
И что это за тон у ылиты к оппонентам? Быдлостайл какой то.
показати весь коментар
25.09.2020 16:40 Відповісти
угу)все только мудрай нарид сделал -только с какого ляду вы при шмаркле ничего не делаете?
показати весь коментар
25.09.2020 16:45 Відповісти
Чем Шмаркля отличается от Мародера для начала?
Что то я не особо заметил, чтобы ылита сильно рвалась сменить Барыгу, когда я вышел в 2016 на барикады Блокады торговли на крови.
показати весь коментар
25.09.2020 17:21 Відповісти
И еще. Давай не будем коверкать украинский язык? Ты или по русски тут пиши, или по украински.
показати весь коментар
25.09.2020 17:30 Відповісти
На самое главное замечание, что Порошенко не имеет никакого отношения к победе Нафтогаза в суде не было ни одного возражения, или ссылки, что это нет так!
Начинается увод темы в сторону. Слив засчитан, как говорят в чат рулетке.
показати весь коментар
25.09.2020 17:33 Відповісти
Портнов , не нервуйся так , бо твоі потуги марні !
показати весь коментар
25.09.2020 16:42 Відповісти
если зешваль, в сравнении с Порохом, почти никуда не ездит -откуда такие суммы? а если ездит то с него весь мир потом ржет - реально денег на эту жабу жалко(
показати весь коментар
25.09.2020 16:03 Відповісти
Ти дивися: Голобородько на вєліку їздив, а при Зеленому Гавні лісапеди навіть літати навчилися.
показати весь коментар
25.09.2020 16:04 Відповісти
Государственное управление делами потратило с начала 2020 года на перелеты делегаций с участием президента Владимира Зеленского 13,98 млн грн


ооо суммааа - сНачалаГодаа - 9 месяцев оооо!!

14 лимонов - енто как раз Равно отдыху соевого камандующего с кодлом
Но за 1неделю с 1 по 7 января 2017 на мальдивах.

аххахаха






показати весь коментар
25.09.2020 16:08 Відповісти
Та ладно вам,, скупердяи. Бубочка за один только перелет в Оман привлек инвестиций на тыщу мильярдов квинтиллионов.Вы их видите? А они есть.
показати весь коментар
25.09.2020 16:10 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25642569.html Что такое борьба с коррупцией: ликбез

Вчера НАБУ и РГК проводили ивент где говорили о саботаже антикоррупционных реформ со стороны власти.
Ивент был доступен публике онлайн, люди могли задавать вопросы в комментах. Я пошел почитать что там написали и ужаснулся. Как обычно - люди ОЧЕНЬ ТУМАННО представляют себе что такое борьба с коррупцией. В голове - каша. Это плохо. Нужно срочно это исправлять.
Поэтому:
* Если вам интересно "почему НАБУ никого не сажает?!"
* Если вам интересно что такое "антикоррупционная реформа" в принципе в чем смысл создания НАБУ-САП-ВАКС?
* Если вам интересно "почему из-за назначения главы САП могут забрать безвиз?"

То вам будет интересно прочитать этот пост, барабанная дробь - ! Заваривайте чаек, это лонгрид!

Попрошу вас сделать репост, ибо тема важная, люди в ней не разбираются, и их легко одурачивают инфо-цигане, чтобы Коломойскому было удобнее воровать наши с вами деньги.

ИТАК, начнем с самого начала. Во времена злочинной влади Януковича у нас была такая большая и мощная Генеральная Прокуратура Украины. Все было красиво и централизованно, так за борьбу с коррупцией отвечал ОДИН ЧЕЛОВЕК. Любое уголовное дело в стране (будь-то взятка топ-чиновнику, убийство активиста, коррупции на гос.предприятии), могла расследовать генеральная прокуратура.

Что это означало на практике:

1) Что на крупный схематоз давали "добро" в одном кабинете (защита коррупции)
2) Что Президент у власти мог ЛЮБОГО человека укатывать в асфальт при помощи генерального прокурора. (атака конкурентов власти)

Генеральная прокуратура была центральным аппаратом обилечивания и террора Президента и правящего клана. Лозунгом Генеральной Прокуратуры Украины можно было сделать "Своим все, врагам - закон".

После революции достоинства, под давлением наших западных партнеров, это "осиное гнездо" было принято разрушить. А как именно?
А вот так:
Были созданы новые антикор.органы которые имели четкие полномочия и независимость от Генеральной Прокуратуры:

*НАБУ - коррупция топ-чиновников
*ДБР - коррупция чиновников рангом "поменьше"
*НАЗК - проверка деклараций чиновников
*АРМА - управление арестованными активами
*Ну и САП конечно - Специальная Антикоррупционная Прокуратура.

На этом моменте важно объяснить что такое САП и что такое НАБУ.

Мне кажется что у людей сложилось четкое понимание того, что НАБУ это люди которые выламывают двери к Коломойскому и бросают его в тюрьму. Сами. Вот просто прочитали в СМИ что Коломойский коррупционер, сели в машины и поехали арестовывать Коломойского. А СООТВЕТСВЕННО ЕСЛИ ОНИ ТАК НЕ ДЕЛАЮТ, ТО ЗНАЧИТ НАБУ БЕСПОЛЕЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ СИДИТ "НА ПОТОКАХ". Это - бред.

Вот как это работает на самом деле:

НАБУ это детективы. Их задача - искать доказательство вины подозреваемого.

САП - это прокуратура и у нее две большие задачи. (1) Она ведет "процессуальный надзор" за работой НАБУ. Все ходатайства НАБУ (подписание подозрения, разрешение на обыск, разрешение на прослушку) ПОДПИСЫВАЕТ прокурор, потом несет это в суд и получает разрешение от суда выполнять эти действия. Вспомните американские фильмы, там где "копы" стучат в двери и орут "у нас есть ордер на обыск/ваш арест". Вот прокурор это связующее звено между детективами и судом. (2) - прокуратура представляет дело в суде.

Тут небольшая ремарка по поводу "прокурор это связующее звено между детективами и судом" - ИМЕННО ПОЭТОМУ ТАК ВАЖНО КТО СТАНЕТ СЛЕДУЮЩИМ ГЛАВОЙ САП. Если туда посадят кента Ермака, то Коломойский, Бахматюк, судья Вовк и другие могут СПОКОЙНО откинутся на спинку стула. Потому что НИКТО им больше ничего не сделает. Именно поэтому и макрофинансовая помощи и безвиз зависят от антикор.реформ. Нет САП - значит вовки/бахматюки/олигархи будут доить Украину вечно.
показати весь коментар
25.09.2020 16:16 Відповісти
Вопрос (1) - "а зачем создана САП, есть же Генеральная Прокуратура? В чем разница?"

Ответ - НАБУ было создано для того чтобы расследовать коррупцию топ чиновников в Украине. САП ТАКЖЕ было создано чтобы отдельно заниматься делами НАБУ. Это такая "отдельная прокуратура" которая ведет надзор над всеми делами НАБУ. Это оправдано, так как это дела расследуются быстрее. Раньше, коррупционеры могли вообще не переживать, так как ГПУ расследовала дела годами. Дела закрывали попросту по истечения срока давности.

Вопрос (2) - Но САП же все равно "прокуратура", значит ли это что она как-то интегрирована в ГПУ?

Ответ - Да, технически глава САП - зам.генерального прокурора. Однако закон так прописан, что глава САП, хоть и является "замом" однако полностью независим от Генерального Прокурора. Он может спокойно его не слушать и поступать так как считает нужным.

Вопрос (3) - Ок, про прокуратуру и детективов поговорили. Но тут не хватает "суда". Так а с судами что?

Ответ - Отличный вопрос. Для топ коррупции были созданы отдельные детективы - НАБУ, отдельная прокуратура - САП, и отдельный суд - ВАКС (Вищий антикорупційний суд). Причина все та же - чтобы сделать процесс БЫСТРЕЕ. Своего рода - отдельная "производственная линия" по посадке коррупционеров в тюрьму.

В этом посте МЫ ТОЛЬКО ГОВОРИМ ПРО НАБУ-САП-ВАКС. Чтобы не терять фокус мы затронем только эти три компонента.
Учитывая вышеизложенные тезисы мы можем сделать несколько выводов:

1) НАБУ (само по себе) может делать очень мало. Если прокуратура решила "валить" дело - НАБУ тут бессильно. Не будет разрешения на прослушку, разрешения на обыск, подозреваемому не выдадут подозрение.

2) В суде дело представляет прокурор. НАБУ в суде вообще не появляется. НАБУ это орган до-судебного расследования. Как только начинается суд над подозреваемым - все, работа НАБУ закончена.

Требовать посадок только от НАБУ это идиотизм. Теперь понимаете?
Ну посудите сами. Вот вам "пошаговая инструкция "Как посадить коррупционера":

1) Какой-то журналист, делает расследование, где показывает коррупцию какого-то чиновника.
2) НАБУ "по сообщениям из СМИ" открывает дело и вносит его в реестр.
3) НАБУ ищет доказательства вины, САП подписывает их "процессуальные документы" НАБУ, несет их в ВАКС; ВАКС разрешает прослушки, обыски и так далее.
4) Условно, проходит год, НАБУ собрали все доказательства. Прокурор САП считает что все доказательства собраны, обвиняемому выдается "обвинительный акт". Дело передается в суд.
5) Суд назначает дату первого заседания, начинается суд над подозреваемым.
6) Условно, проходит год, судьи выносят решение "осудить коррупционера". Коррупционер едет в тюрьму.

И это я сейчас вам описал ИДЕАЛЬНЫЙ вариант. Где все делают свою работу идеально, а коррупционер боится даже ПОДУМАТЬ подкупить детектива или прокурора или судью, + коррупционер не идет в апелляцию. В реальности все гораздо сложнее и занимает больше времени. Эта пошаговая инструкция просто вам для понимания как что работает. И это мы не обсудили кейс судьи или народного депутата, где есть неприкосновенность, что ЗНАЧИТЕЛЬНО затрудняет процесс (судья Вовк не даст соврать).

Еще раз повторю тезис - требовать ТОЛЬКО от набу посадок это идиотизм. НАБУ самим процессом посадки вообще не занимается. НАБУ занимается поиском доказательств. Что вы можете требовать от набу это РЕЗУЛЬТАТ работы по конкретному уголовному производству.

Конечно же, это рождает абсолютно натуральный конфликт - САП vs НАБУ. САП будет говорить что "НАБУ нам дает недостаточно доказательств чтобы посадить коррупционера, а НАБУ будет говорить что "нам не дают достаточно свободы чтобы собрать улики на "коррупционера А".

Общество никогда не сможет нормально рассудить кто там прав кто виноват. Соответственно давление должно идти на всю вертикаль в целом -> НАБУ расследует, САП проводит надзор над работой НАБУ и представляет дело в суде, а кто виноват решает суд.

Валить все претензии на НАБУ - это отбивать повестку дня Коломойского или Бахматюка. Они уже добились того что обезглавили САП, теперь хотят развалить (с помощью неравнодушного нарида) и НАБУ. Таким образом ПОЛНОСТЬЮ парализовав правоохранительную систему которая может сделать им проблемы.

Есть еще очень многое что хочу рассказать, но давайте закончим на этом. Как видите - правоохранительные органы это "сложно", борьба с коррупцией это сложно. Я хотел чтобы вы поняли в чем суть антикор.реформы. Почему разбили ГПУ, как работает НАБУ, САП и ВАКС.

Думаю у вас много вопросов - пишите их в комментариях https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2755026761378498&id=100006136038244 здесь . Я потом сделаю отдельный пост по вашим вопросам.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2755026761378498&id=100006136038244 Mark Savchuk
показати весь коментар
25.09.2020 16:18 Відповісти
И кто же такой умный наплодил столько "антикоррупционных" структур, что бриллиантовые прокуроры себя спокойно чувствуют в Украине? И почему следующего "умника" этот бардак устраивает? Нам точно нужно учиться на своих ошибках и не повторять их.
Гамно надо сливать так, чтобы оно не возвращалось, как Янык, благодаря Ющенко.
показати весь коментар
25.09.2020 16:35 Відповісти
А можно как-нибудь Бубочкин перелет только в одну сторону оплатить? И чем дальше, тем лучше.
показати весь коментар
25.09.2020 16:18 Відповісти
лайно не тоне... воно літає...
показати весь коментар
25.09.2020 16:19 Відповісти
Більшості пох, тому і літає, і пиз@ть різну пургу...
показати весь коментар
25.09.2020 16:20 Відповісти
Самым дорогим оказался перелет на историческую родину, но мы готовы еще раз сбросится на на такой полет, но только в один конец.
показати весь коментар
25.09.2020 16:23 Відповісти
Рекламних перельотів по Україні потрібно додати. Йолоп, окрім рекламного вояжу по Україні, за кордон літав лише декілька разів.
показати весь коментар
25.09.2020 16:27 Відповісти
авиаперелеты Зеленского/ Кто научил пианиста врать не известно. А к авиаперелётам его приучил Коломойский : 11 апреля 2019 г. журналисты программы "Схемы" в своей передаче рассказали, что в течение двух последних лет шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
показати весь коментар
25.09.2020 16:29 Відповісти
Интересно сравнить с затратами Порошенко, который везде возил за государственный счет все свое многочисленное семейство!
показати весь коментар
25.09.2020 16:30 Відповісти
Проблема не в тому, що ми заплатили.
Проблема в ефективності витрачених коштів.
показати весь коментар
25.09.2020 16:32 Відповісти
Від поіздок Зе за кордон нуль !
показати весь коментар
25.09.2020 16:46 Відповісти
Что с людьми власть делает. Такое чувство, что не он для Украины существует, а Украина для него.
Это касается абсолютно всех чиновников всех рангов и уровней по всей Украине!
показати весь коментар
25.09.2020 16:43 Відповісти
От Петро Олексійович дуже економно літав - сам за штурвалом "кукурузника" )))
показати весь коментар
25.09.2020 16:50 Відповісти
...так це багато, чи мало чи в межах розумного, чи поза межами пристойності? Дали б порівняльну таблицю принаймні...
Бо те, що порохоферма сходить на _івно і буде волати за будь-якої нагоди - це ж не показник.))
показати весь коментар
25.09.2020 17:00 Відповісти
Зе-пэдэразэ отдайте мне мои деньги, я их на перелёты клоуну не давал. ПЛАТИТЕ СО СВОЕГО КАРМАНА!!!
показати весь коментар
25.09.2020 19:59 Відповісти
шо то ********** дорого обходится налогоплательщикам нищей страны. а на лисапете слабо, клоуну оманскому?
показати весь коментар
25.09.2020 20:55 Відповісти
Зе - единстенный в мире президент летающий на самолётах.
Вот, например, потужный папередник вообще ангел, на крыльях летал.
показати весь коментар
25.09.2020 22:48 Відповісти
лесик сломался
показати весь коментар
26.09.2020 00:55 Відповісти
 
 