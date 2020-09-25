Налогоплательщики потратили на авиаперелеты Зеленского 14 млн грн

Государственное управление делами потратило с начала 2020 года на перелеты делегаций с участием президента Владимира Зеленского 13,98 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств информацию на который выкладывает госучреждение "Открытые публичные финансы", информирует Цензор.НЕТ.

Дороже всего обошелся перелет по маршруту "Киев-Цюрих-Тель-Авив-Киев" в январе - на него потратили более 2,5 млн грн. Еще в 1,05 млн грн налогоплательщики заплатили за перелет Владимира Зеленского на Мюнхенскую конференцию в феврале.

Стоимость услуг по авиаперелету в Рим на встречу с Папой Римским составила 998 тыс грн.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский увидел многокилометровые очереди фур на границе и поручил достроить пункт пропуска "Ужгород-Вышне Немецкое". ФОТО

Услуги по авиаперевозке президента Владимира Зеленского предоставляет Государственное авиационное предприятие "Украина", которое находится в управлении Государственного управления делами.