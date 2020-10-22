В Умані затримали чоловіка, який напав з ножем на хасида, - поліція

Поліція в Умані ідентифікувала чоловіка, який напав з ножем на брацлавського хасида.

Про це повідомила Об'єднана єврейська громада України (ОЄГУ) із посиланням на ГУ НП Черкаської області, передає Цензор.НЕТ.

Нападником виявився місцевий житель. Правоохоронці встановили його особу завдяки слідчо-оперативним діям, після чого доставили його у відділення поліції.

Нападник вже дав свідчення.

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Крім цього, за повідомленням поліції, була змінена кваліфікація інциденту: розслідування триває за ч.1 ст. 296 КК України - хуліганство.

Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня троє невідомих вчинили напад на двох брацлавських хасидів, які йшли до комплексу Раббі Нахмана. Один з них втік, а другому було завдано поранення щоки ударом ножа. Камери відеоспостереження зафіксували, як група нападників тікає з місця злочину.

Постраждалого звати Єгуда, як повідомляла ОЄГУ, він тривалий час був у шоковому стані.

Кримінальну справу було порушено за ч.2 ст.296 КК України - хуліганство, вчинене групою осіб, а пізніше перекваліфіковано на ч.4 тієї ж статті - хуліганство, вчинене із застосуванням заздалегідь приготованої вогнепальної або холодної зброї.

Варто зазначити, що інцидент засудив Дмитро Кулеба - міністр закордонних справ України, який закликав до ретельного розслідування злочину.