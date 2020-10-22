УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5004 відвідувача онлайн
Новини
2 182 7

В Умані затримали чоловіка, який напав з ножем на хасида, - поліція

В Умані затримали чоловіка, який напав з ножем на хасида, - поліція

Поліція в Умані ідентифікувала чоловіка, який напав з ножем на брацлавського хасида.

Про це повідомила Об'єднана єврейська громада України (ОЄГУ) із посиланням на ГУ НП Черкаської області, передає Цензор.НЕТ.

Нападником виявився місцевий житель. Правоохоронці встановили його особу завдяки слідчо-оперативним діям, після чого доставили його у відділення поліції.

Нападник вже дав свідчення.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Умани на улице избили гражданина Израиля, - Нацполиция

Крім цього, за повідомленням поліції, була змінена кваліфікація інциденту: розслідування триває за ч.1 ст. 296 КК України - хуліганство.

Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня троє невідомих вчинили напад на двох брацлавських хасидів, які йшли до комплексу Раббі Нахмана. Один з них втік, а другому було завдано поранення щоки ударом ножа. Камери відеоспостереження зафіксували, як група нападників тікає з місця злочину.

Постраждалого звати Єгуда, як повідомляла ОЄГУ, він тривалий час був у шоковому стані.

Кримінальну справу було порушено за ч.2 ст.296 КК України - хуліганство, вчинене групою осіб, а пізніше перекваліфіковано на ч.4 тієї ж статті - хуліганство, вчинене із застосуванням заздалегідь приготованої вогнепальної або холодної зброї.

Варто зазначити, що інцидент засудив Дмитро Кулеба - міністр закордонних справ України, який закликав до ретельного розслідування злочину.

Автор: 

напад (1116) Умань (241) хасиди (176) хуліганство (233)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Джокер-хасид какой-та на фото 🤣🤣🤣 )
показати весь коментар
22.10.2020 11:42 Відповісти
Нападавшие наверное думали что его зовут Иуда, а не Йегуда, поэтому решили отомстить за предательство Иудой Иисуса, так сказать восстановить библейскую справедливость
показати весь коментар
22.10.2020 11:50 Відповісти
Во как хасиды достали уманчан. Нужно ограничить приезд хасидов в Украину.
показати весь коментар
22.10.2020 12:02 Відповісти
не, ну вы (хасиды) когда кладете с прибором на всех и вся нормально себя чувствуете? - но всему есть предел, даже толерантных терпеливых украинцев можно довести
показати весь коментар
22.10.2020 12:08 Відповісти
А если бы забеременел?!
показати весь коментар
22.10.2020 12:17 Відповісти
задержали напавшего на католика, православного, лютеранина, протестанта, англиканца, индуиста, буддиста, ламаиста...кришнаита, магометанина.....фарисея в канце канцов с ножом? для чого акцентується увага на єврейській національності потерпілого? для антисемітизму?
показати весь коментар
22.10.2020 12:24 Відповісти
Хасидів взагалі за людей не вважаю - це світові паразити яких Ізраїль утримує як пропагандистів сіонізму і в багатьох країнах світу ця секта заборонена.
У них тут "гніздо" навколо фейкової могилки цідіка! Гнати батогами з свинячої шкіри!
показати весь коментар
22.10.2020 13:36 Відповісти
 
 