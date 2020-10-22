В Умани задержали напавшего на хасида с ножом, - полиция

Полиция в Умани идентифицировала напавшего на брацлавского хасида с ножом.

Об этом сообщила Объединённая еврейская община Украины (ОЕОУ) со ссылкой на ГУ НП Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

Нападавшим оказался местный житель. Правоохранители установили его личность благодаря следственно-оперативным действиям, после чего доставили его в отделение полиции.

Напавший уже дал признательные показания.

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Кроме этого, по сообщению полиции, была изменена квалификация инцидента: расследование продолжается по ч.1 ст. 296 УК Украины — хулиганство.

Напомним, что в ночь на 18 октября трое неизвестных совершили нападение на двух брацлавских хасидов, которые шли к комплексу Рабби Нахмана. Один из них сбежал, а другому было нанесено ранение щеки ударом ножа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа нападавших сбегает с места преступления.

Пострадавшего зовут Йегуда, как сообщала ОЕОУ, он долгое время был в шоковом состоянии.

Уголовное дело было открыто по ч.2 ст.296 УК Украины — хулиганство, совершённое группой лиц, а позже переквалифицировано в ч.4 той же статьи — хулиганство, совершённое с применением заранее приготовленного огнестрельного или холодного оружия.

Стоит отметить, что инцидент осудил Дмитрий Кулеба — министр иностранных дел Украины, который призвал к тщательному расследованию преступления.