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В Умани задержали напавшего на хасида с ножом, - полиция

В Умани задержали напавшего на хасида с ножом, - полиция

Полиция в Умани идентифицировала напавшего на брацлавского хасида с ножом.

Об этом сообщила Объединённая еврейская община Украины (ОЕОУ) со ссылкой на ГУ НП Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

Нападавшим оказался местный житель. Правоохранители установили его личность благодаря следственно-оперативным действиям, после чего доставили его в отделение полиции.

Напавший уже дал признательные показания.

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Кроме этого, по сообщению полиции, была изменена квалификация инцидента: расследование продолжается по ч.1 ст. 296 УК Украины — хулиганство.

Напомним, что в ночь на 18 октября трое неизвестных совершили нападение на двух брацлавских хасидов, которые шли к комплексу Рабби Нахмана. Один из них сбежал, а другому было нанесено ранение щеки ударом ножа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа нападавших сбегает с места преступления.

Пострадавшего зовут Йегуда, как сообщала ОЕОУ, он долгое время был в шоковом состоянии.

Уголовное дело было открыто по ч.2 ст.296 УК Украины — хулиганство, совершённое группой лиц, а позже переквалифицировано в ч.4 той же статьи — хулиганство, совершённое с применением заранее приготовленного огнестрельного или холодного оружия.

Стоит отметить, что инцидент осудил Дмитрий Кулеба — министр иностранных дел Украины, который призвал к тщательному расследованию преступления.

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нападение (2206) Умань (361) хасиды (255) хулиганство (352)


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Джокер-хасид какой-та на фото 🤣🤣🤣 )
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22.10.2020 11:42 Ответить
Нападавшие наверное думали что его зовут Иуда, а не Йегуда, поэтому решили отомстить за предательство Иудой Иисуса, так сказать восстановить библейскую справедливость
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22.10.2020 11:50 Ответить
Во как хасиды достали уманчан. Нужно ограничить приезд хасидов в Украину.
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22.10.2020 12:02 Ответить
не, ну вы (хасиды) когда кладете с прибором на всех и вся нормально себя чувствуете? - но всему есть предел, даже толерантных терпеливых украинцев можно довести
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22.10.2020 12:08 Ответить
А если бы забеременел?!
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22.10.2020 12:17 Ответить
задержали напавшего на католика, православного, лютеранина, протестанта, англиканца, индуиста, буддиста, ламаиста...кришнаита, магометанина.....фарисея в канце канцов с ножом? для чого акцентується увага на єврейській національності потерпілого? для антисемітизму?
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22.10.2020 12:24 Ответить
Хасидів взагалі за людей не вважаю - це світові паразити яких Ізраїль утримує як пропагандистів сіонізму і в багатьох країнах світу ця секта заборонена.
У них тут "гніздо" навколо фейкової могилки цідіка! Гнати батогами з свинячої шкіри!
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22.10.2020 13:36 Ответить
 
 