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Пожежі на Луганщині: ДБР розслідує можливу службову недбалість чиновників ДСНС

Пожежі на Луганщині: ДБР розслідує можливу службову недбалість чиновників ДСНС

Слідчі ДБР почали досудове розслідування за фактами можливої ​​службової недбалості з боку керівництва Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області, що призвело до тяжких наслідків, загибелі людей, знищення споруд, будинків, лісових масивів унаслідок масштабних пожеж на території Луганської області в липні і вересні-жовтні 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Досудове розслідування триває.

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Автор: 

пожежа (4310) недбалість (53) ДСНС (5083) ДБР (3467) Луганська область (4869)


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А обстрелы кацапоидами, повлекшие пожары, кто расследует?
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22.10.2020 14:22 Відповісти
Вони хочуть відвести підозри від "народних_рЄспублік". Адже: "самоЄ_долґоє_пєрєміріє". От і знайшли цапів на заклання: "дснс". Але це лише, щоб забули що насправді призвело до пожеж. Звичайна блаЗЄнська хуцпа.
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22.10.2020 14:46 Відповісти
Так і є.
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22.10.2020 14:47 Відповісти
Алла, как ето ни прискорбно, но первопричиной стало короткое замьікание линии електропередач в районе с. Трехизбенка вследствии силнейшого, шквального ветра 30 сентября 2020 года. И в первую очередь виноватьі местньіе районньіе електросети.

Все остальное бьіло потом.
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22.10.2020 17:19 Відповісти
Пожары возникали по разным причинам. Обстрелы, как одну из причин, называли и штаб ССО, и Госслужба по чрезвычайным ситуациям. И были соответствующие видео.
Поэтому расследоваться должно все, а не только деятельность-бездеятельность службы по чрезвычайным ситуациям. Они должны были разделять массивы леса, уничтожать сухую траву на разделительных полосах.
Но было ли у них достаточное финансирование и обеспечение техникой для этого?
Там же были сплошные заросли сушняка на огромных площадях после засухи в несколько месяцев.

И где сообщения о расследовании умышленных поджогов?
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22.10.2020 17:34 Відповісти
Це було 02.09.2020
https://censor.net/ru/news/3217273/zelenskiyi_sobral_srochnoe_soveschanie_posle_informatsii_o_masshtabnyh_pojarah_na_harkovschine_i_luganschine

Сорі, що не не перехідне посилання, браузер на смартфоні не дозволяє.
Але ще ще 02.09.2020 року зебілятко скликало екстрене ^совєщаніє^ з приводу пожеж на Харківщині та Луганщині.
Результат вам відомий - онє продолжают совєщаться.
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22.10.2020 14:25 Відповісти
Ну, конечно, зачем "невинных" боевиков в умышленных поджогах обвинять, если есть на кого наехать без последствий. А боевиков трогать НИЗЗЯ, нам с ними еще "мириться" надо будет. И вдруг они нас не простят?!!
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22.10.2020 14:27 Відповісти
Почему халатность, а не злой умысел, вредительство и работу на врага?
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22.10.2020 14:48 Відповісти
 
 