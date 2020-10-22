Пожежі на Луганщині: ДБР розслідує можливу службову недбалість чиновників ДСНС

Слідчі ДБР почали досудове розслідування за фактами можливої ​​службової недбалості з боку керівництва Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області, що призвело до тяжких наслідків, загибелі людей, знищення споруд, будинків, лісових масивів унаслідок масштабних пожеж на території Луганської області в липні і вересні-жовтні 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Досудове розслідування триває.

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