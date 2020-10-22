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Новости Пожары в Украине
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Пожары на Луганщине: ГБР расследует возможную служебную халатность чиновников ГСЧС

Пожары на Луганщине: ГБР расследует возможную служебную халатность чиновников ГСЧС

Следователи ГБР начали досудебное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, что привело к тяжелым последствиям, гибели людей, уничтожению сооружений, домов, лесных массивов в результате масштабных пожаров на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Предварительная квалификация уголовного преступления - ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия (ч . 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Досудебное расследование продолжается.

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Автор: 

пожар (5930) халатность (68) ГСЧС (4944) ГБР (2966) Луганская область (6487)


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А обстрелы кацапоидами, повлекшие пожары, кто расследует?
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22.10.2020 14:22 Ответить
Вони хочуть відвести підозри від "народних_рЄспублік". Адже: "самоЄ_долґоє_пєрєміріє". От і знайшли цапів на заклання: "дснс". Але це лише, щоб забули що насправді призвело до пожеж. Звичайна блаЗЄнська хуцпа.
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22.10.2020 14:46 Ответить
Так і є.
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22.10.2020 14:47 Ответить
Алла, как ето ни прискорбно, но первопричиной стало короткое замьікание линии електропередач в районе с. Трехизбенка вследствии силнейшого, шквального ветра 30 сентября 2020 года. И в первую очередь виноватьі местньіе районньіе електросети.

Все остальное бьіло потом.
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22.10.2020 17:19 Ответить
Пожары возникали по разным причинам. Обстрелы, как одну из причин, называли и штаб ССО, и Госслужба по чрезвычайным ситуациям. И были соответствующие видео.
Поэтому расследоваться должно все, а не только деятельность-бездеятельность службы по чрезвычайным ситуациям. Они должны были разделять массивы леса, уничтожать сухую траву на разделительных полосах.
Но было ли у них достаточное финансирование и обеспечение техникой для этого?
Там же были сплошные заросли сушняка на огромных площадях после засухи в несколько месяцев.

И где сообщения о расследовании умышленных поджогов?
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22.10.2020 17:34 Ответить
Це було 02.09.2020
https://censor.net/ru/news/3217273/zelenskiyi_sobral_srochnoe_soveschanie_posle_informatsii_o_masshtabnyh_pojarah_na_harkovschine_i_luganschine

Сорі, що не не перехідне посилання, браузер на смартфоні не дозволяє.
Але ще ще 02.09.2020 року зебілятко скликало екстрене ^совєщаніє^ з приводу пожеж на Харківщині та Луганщині.
Результат вам відомий - онє продолжают совєщаться.
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22.10.2020 14:25 Ответить
Ну, конечно, зачем "невинных" боевиков в умышленных поджогах обвинять, если есть на кого наехать без последствий. А боевиков трогать НИЗЗЯ, нам с ними еще "мириться" надо будет. И вдруг они нас не простят?!!
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22.10.2020 14:27 Ответить
Почему халатность, а не злой умысел, вредительство и работу на врага?
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22.10.2020 14:48 Ответить
 
 