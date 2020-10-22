Пожары на Луганщине: ГБР расследует возможную служебную халатность чиновников ГСЧС
Следователи ГБР начали досудебное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, что привело к тяжелым последствиям, гибели людей, уничтожению сооружений, домов, лесных массивов в результате масштабных пожаров на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре 2020 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Предварительная квалификация уголовного преступления - ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия (ч . 2 ст. 367 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
Досудебное расследование продолжается.
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Все остальное бьіло потом.
Поэтому расследоваться должно все, а не только деятельность-бездеятельность службы по чрезвычайным ситуациям. Они должны были разделять массивы леса, уничтожать сухую траву на разделительных полосах.
Но было ли у них достаточное финансирование и обеспечение техникой для этого?
Там же были сплошные заросли сушняка на огромных площадях после засухи в несколько месяцев.
И где сообщения о расследовании умышленных поджогов?
https://censor.net/ru/news/3217273/zelenskiyi_sobral_srochnoe_soveschanie_posle_informatsii_o_masshtabnyh_pojarah_na_harkovschine_i_luganschine
Сорі, що не не перехідне посилання, браузер на смартфоні не дозволяє.
Але ще ще 02.09.2020 року зебілятко скликало екстрене ^совєщаніє^ з приводу пожеж на Харківщині та Луганщині.
Результат вам відомий - онє продолжают совєщаться.