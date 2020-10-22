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Попри пандемію, атестацію проходять майже 80% прокурорів місцевих прокуратур, - Венедіктова

Попри пандемію, атестацію проходять майже 80% прокурорів місцевих прокуратур, - Венедіктова

В Офісі Генпрокурора відзначають високу явку прокурорів місцевих прокуратур на атестацію, попри пандемію коронавірусу. Повідомляється, що інші зможуть пройти її пізніше.

Про це повідомила Венедіктова під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США Крістіною Квін у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням сайт Офісу Генпрокурора.

"Навіть попри пандемію, в нас зараз доволі висока явка прокурорів місцевих прокуратур - приблизно 80%. Це свідчить про підвищення довіри до реформи. Ті ж, хто не зможуть зараз через хворобу взяти участь у тестуванні, матимуть можливість скласти іспити пізніше", - зазначила Венедіктова.

Зазначається, що Квін зі свого боку висловила підтримку Офісу Генпрокурора в послідовному проведенні атестації і заявила про готовність американської сторони сприяти в цьому процесі.

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прокурор (621) Венедіктова (829) Офіс Генпрокурора (3236)


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Переатестація люстрованих проходить, значить....
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22.10.2020 15:06 Відповісти
Нєжданчік?
А тому, що в 2014 систему очолив Порошенко!
От система і втрималась.
А ті соплі, що називають "люстрацією" - смішні.
Справжня люстрація, за Латвійським , скажімо, принципом мала би ізолювати від державотворчих процесів десятки тисяч паразитів.
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22.10.2020 16:39 Відповісти
это по какому кругу прокуроские башляют за своии места
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22.10.2020 15:07 Відповісти
Каждый новый Генпрокурор, считает своим долгом аттестовать переаттестуемых. Хатынка под Лондоном ждет!
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22.10.2020 15:08 Відповісти
Так "проходят аттестацию" или "приходят на аттестацию"? Разберитесь у себя уже наконец или опять игра слов и мутки в деле? А уровень доверия к прокуратуре будет определять всё-таки налогоплатильщик. После таких сказочных персонажей, как Поклонская, которая с царём в голове, и сколько ещё таких сидит до сих пор, говорить о нашей прокуратуре без мата проблематично
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22.10.2020 15:11 Відповісти
А ти пройла атестацію?
Особливо на неупередженість! На нещалежність від влади! На професіоналізм?!
Триндіти - ^не мешки ворочать^
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22.10.2020 15:15 Відповісти
Такую "аттестацию" от венедиктовой может проходить хоть 180%, это не имеет значения...
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22.10.2020 15:19 Відповісти
"Несмотря на пандемию, аттестацию проходят около 80% прокуроров местных прокуратур,"
страдальці. Нєсмотря на пандемію..
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22.10.2020 16:37 Відповісти
 
 