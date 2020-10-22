Попри пандемію, атестацію проходять майже 80% прокурорів місцевих прокуратур, - Венедіктова
В Офісі Генпрокурора відзначають високу явку прокурорів місцевих прокуратур на атестацію, попри пандемію коронавірусу. Повідомляється, що інші зможуть пройти її пізніше.
Про це повідомила Венедіктова під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США Крістіною Квін у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням сайт Офісу Генпрокурора.
"Навіть попри пандемію, в нас зараз доволі висока явка прокурорів місцевих прокуратур - приблизно 80%. Це свідчить про підвищення довіри до реформи. Ті ж, хто не зможуть зараз через хворобу взяти участь у тестуванні, матимуть можливість скласти іспити пізніше", - зазначила Венедіктова.
Зазначається, що Квін зі свого боку висловила підтримку Офісу Генпрокурора в послідовному проведенні атестації і заявила про готовність американської сторони сприяти в цьому процесі.
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А тому, що в 2014 систему очолив Порошенко!
От система і втрималась.
А ті соплі, що називають "люстрацією" - смішні.
Справжня люстрація, за Латвійським , скажімо, принципом мала би ізолювати від державотворчих процесів десятки тисяч паразитів.
Особливо на неупередженість! На нещалежність від влади! На професіоналізм?!
Триндіти - ^не мешки ворочать^
страдальці. Нєсмотря на пандемію..