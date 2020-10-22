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Новини Коронавірус і карантин
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Доклінічна фаза випробування української вакцини проти коронавірусу пройдена успішно, - Степанов

Доклінічна фаза випробування української вакцини проти коронавірусу пройдена успішно, - Степанов

Фаза доклінічного випробування української вакцини проти коронавірусу завершена успішно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Глава МОЗ заявив, що у вівторок разом з вченими презентував президенту роботу щодо розробки, проходження доклінічної фази вакцини проти COVID-19, яка тривала 6 місяців.

"Ця фаза складається з декількох великих моментів. Можемо сказати, що вона пройдена, в рамках проведення цієї доклінічної фази було з'ясовано, що цей кандидат на вакцину має досить хороші перспективи, відбувається нейтралізація вірусу", - пояснив Степанов.

За словами міністра, зараз потрібно починати клінічну фазу.

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"Це ще досить тривалий термін, щоб закінчити всі випробування, тому що ми говоримо про серйозний імунобіологічний засіб", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентові Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження препарату-претендента на звання української вакцини проти COVID-19.

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+21
Кто-то рискнет вколоть себе это дерьмо? Предлагаю тестировать на зебилах. С них всеравно нету толку
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22.10.2020 15:46
+15
Будет совсем смешно, если это тупо перемаркированная кацапская.

ЗЕблюдков поймали на попытке закупить кацапскую и они пошли другим путем - резко создали "украинскую".
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22.10.2020 15:49
+9
Вот по-этому я предлагаю тестить на зебобах.
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22.10.2020 15:50
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Доклизмническая фаза испытания украинской вакцины от коронавируса пройдена успешно, - Степанов.
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22.10.2020 15:46 Відповісти
Кто-то рискнет вколоть себе это дерьмо? Предлагаю тестировать на зебилах. С них всеравно нету толку
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22.10.2020 15:46 Відповісти
Будет совсем смешно, если это тупо перемаркированная кацапская.

ЗЕблюдков поймали на попытке закупить кацапскую и они пошли другим путем - резко создали "украинскую".
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22.10.2020 15:49 Відповісти
Вот по-этому я предлагаю тестить на зебобах.
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22.10.2020 15:50 Відповісти
Так і є. І це не смішно!
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22.10.2020 15:58 Відповісти
Тестировать на проваксерах всех без исключения.
Вот и посмотрим... насколько они верят в вакцины!
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22.10.2020 16:02 Відповісти
Вот как ворменя. Прямо перед выборами! Выборы пройдут и скажут что не сросрось ни или что-то в этом духе!
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22.10.2020 15:46 Відповісти
Нда,впаривают зесрани,а смеяться опять будет весь Мир...
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22.10.2020 15:47 Відповісти
Дайте ее немцам на позырить и проверить, мастера художественного свиста.

Кацапы тоже уже давно "вакцину" слепили. Вот только до сраки та вакцина оказалась.
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22.10.2020 15:47 Відповісти
Думаю еще не одна вакцина до сраки окажется. И не только у кацапов.
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22.10.2020 15:50 Відповісти
Ні хто не відміняв прагу нажертися на людському горі.
Кацапи серед перших, але окрім перших є другі та треті...
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22.10.2020 16:01 Відповісти
А потом радуцкий продаст всю вакцЫну из резерва
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22.10.2020 15:49 Відповісти
Кому???

У кацапов это дерьмо и так есть. А больше никому фуфломицин не нужен.
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22.10.2020 15:50 Відповісти
Продавать будут украинцам, а если не купят - отключат газ.
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22.10.2020 15:52 Відповісти
Принудительно хоть колоть ее не будут?
Не дай Бог, зебуины надумають применять фуфловакцину от кацапа Фаворова в ВСУ.
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22.10.2020 15:50 Відповісти
У нас был разговор, что именно принудительно.
Но потом что-то где-то пошло не так, не по сценарию.
Полагаю, что вдруг выяснилось, что вакцинироваться не желает именно та часть населения, которая имеет на руках оружие...
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22.10.2020 15:55 Відповісти
У нас те, кто за него голосовал, пусть вакцинируются, остальным должно хватить ума отказаться.
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22.10.2020 16:04 Відповісти
поздно степашка...преЗЕндюк вчера уже похвастался - он первый крикнул )))))
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22.10.2020 15:50 Відповісти
Доклиническая фаза испытания украинской вакцины от коронавируса пройдена успешно, - Степанов - Цензор.НЕТ 8677
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22.10.2020 15:50 Відповісти
справедливости ради, не бывает вакцин эффективных на 100%
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22.10.2020 15:58 Відповісти
Заради справедливості - тварюки чомусь мруть як і праведники(
І де справедливість?
Тільки у наших руках. Кожній тварюці, по заслузі.
Судячи з оточуючого нас видовища, руки в нас слабкі(
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22.10.2020 16:06 Відповісти
Мыши стали больше и сильнее .
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22.10.2020 15:50 Відповісти
І хто ж її розробив? Яка установа? Коли всі інфекціоністи і мікробіологи, яких ще не ліквідували вунісон кричали, що не має у нас матеріальної бази для її створення.
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22.10.2020 15:51 Відповісти
Так тоді вона вже і клінічні дослідження на опоросі мертвейчуків пройшла. Нє... Тут хай називають установу, яка розробила препарат і прізвище наукового керівника.
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22.10.2020 16:01 Відповісти
Вакцина была разработана вчера сценаристами студии 95 квартал.
От коронавируса она не вакцинирует, её вообще нет в природе. Вакцина эта лишь виртуальный мыслеобраз и главная её функция - поднять рейтинг партии "слуга народа"
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22.10.2020 16:01 Відповісти
...начинайте праздновать, шимпанЗЕ!
Доклиническая фаза испытания украинской вакцины от коронавируса пройдена успешно, - Степанов - Цензор.НЕТ 5498
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22.10.2020 15:52 Відповісти
Май 2019-го ?
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22.10.2020 15:53 Відповісти
...если бы, сейчас что ни день - то у зебуинов праздник
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22.10.2020 15:57 Відповісти
зеленский спас Украину) Как теперь не проголосовать за слуг? А ищо и под канабисом...
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22.10.2020 15:53 Відповісти
Инвестор вакцины случайно не Крадуцкий ?Или его расфасовка ?
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22.10.2020 15:56 Відповісти
Проваксеры!!!
Ваш выход!!!!
Вы ж согласитесь поучавствовать в клинических испытаниях, да?
Вы ж согласитесь себе колоть самую лучшую в мире вакцину, да?
Она ж точно безопасна)))))))) Никаких побочных эффектов - то все выдумки тупых антиваксеров))).
Муахахахаха.
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22.10.2020 15:56 Відповісти
В состав вакцини будет входить вода и хлорид натрия в соотношении приблизительно 100 к 1, поэтому она полностью безопасна.
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22.10.2020 16:05 Відповісти
Антиваксерам даже полезна. Немного снизит концентрацию каловых масс в мозгу.
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22.10.2020 16:06 Відповісти
Итак, два кандидата на испытания уже есть. Ребят, не стесняемся!
Алекс, Герхард - а Вас попрошу обратиться в Кабмин с запросом о предсотавлении публичной информации об изготовителе / испытателе.
Ну чтоб записаться в очередь испытателей - оно же совершенно безопасно, вам нечего бояться)).
Главное, что у Вас нет каловых масс в мозгу, а значит вы не испытываете всех этих дурацких опасений на предмет качества, условий хранения и так далее... а следовательно - страна ждет своих героев))))
З.Ы.: Что - страшно? Не верите Степанову? То-то же.
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22.10.2020 16:20 Відповісти
Еще раз спецом для тебя, как альтернативно одаренного (попытаюсь максимально просто):

Если тебя пытаются накормить говном - это не значит, что вся еда является говном.

Но у дебилов с бинарным мышлением вопрос стоит ребром - есть вобще все подряд или не есть совсем.
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22.10.2020 17:24 Відповісти
Та да, та да.
Не переживайте. Эту еду делают совместно с США.
Ну что?
Теперь - будете кушать, когда узнали что ее будет готовить повар экстра-класса, пусть и на нашей кухне?)))
Повторюсь. Впереееед)))
Делом докажите свою проваксерскую позицию и закидоны насчет качественной пищи.
Сами США учавствуют в проекте.
Так что Вам - волноваться не о чем?
Или, все же, есть о чем?)))
Страаашно, да??))))
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22.10.2020 17:48 Відповісти
Т.е. даже по-простому тебе не доступно...

Чувак, таких дегенератов, как ты, из гуманности в детстве усыплять надо.
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22.10.2020 17:49 Відповісти
По-простому: ты что, не веришь США? Во всю мощь американской медицины?))
Веришь - вакцинируйся. Делом доказывай. А не звиздежом в чатике на ценозре))
Я если шо тоже докажу свою антиваксерскую позицию. Я эту хрень колоть не буду, равно как и любую другую.
Тут все просто чувак.
Вся твоя проваксерская позиция не будет стоить и цента ровно до тех пор пока ты не привьешься этой вакциной. Ну а весь твой патриотизм... как бы тоже не айс, как современные молодые люди говорят. Потому как когда наступает выбор между отечественным и скажем европейским... А тут даже отечественным + от главного союзника...
В общем делом уважаемый, делом. На тест)))
С Вами ничего не случится, все под контролем.
З.Ы.: Все же страшно. Бывает. Крепись.
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22.10.2020 17:56 Відповісти
Чувак, лечись прикладыванием подорожника к голове в свое удовольствие.

Только избавь окружающих от демонстрации своей тупости.
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22.10.2020 18:11 Відповісти
Чувак.
Просто. Подай. Мне. Пример.
Вколи себе эту вакцину!
З.Ы.: Знаю, страшно. Бывает. Вот так, кстати, обычно и случается. Когда словечки нужно делом подтверждать.
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23.10.2020 09:18 Відповісти
сОК,ТВОЯ ДЕМАГОГІЯ до дупи.......

ПІШИ ІСЧО......
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22.10.2020 19:16 Відповісти
Мне просто интересно... насколько ... умным надо быть, чтобы каждый раз верить обману наших власть придержащих. Каждый раз, ***** обманываться... но продолжать верить.
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23.10.2020 09:19 Відповісти
😁👍
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22.10.2020 16:23 Відповісти
Интересно, - успеют пройти все клинические испытания до выборов - два дня осталось)
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22.10.2020 15:56 Відповісти
Да нет и не было никаких испытаний и нет никакой вакцины.
Это вброс перед выборами в надежде поднять рухнувший рейтинг слуг олигархов.
Примитивный предвыборный фейк от студии 95 квартал.
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22.10.2020 15:57 Відповісти
бабушки сегодня как увидят это на канале Г+Г про факцЫну, то обомлеют, как бубобочка молодец и спаситель человечества и не проголосуют за мертведчука з рабыновычем
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22.10.2020 16:01 Відповісти
Не. На бабушек только обещание колбасы по 2.20 действует.

Всякие там свободы, демократии, здоровье нации им до сморщенной советской сраки.
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22.10.2020 16:10 Відповісти
На Степанове проверили? Ох и мастера художественного свиста...
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22.10.2020 15:57 Відповісти
100% . Нормальный уже бы сбежал .
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22.10.2020 15:59 Відповісти
Хотелось бы услышать мнение Igorя L по поводу вакцыны и что про это думает полковник Гриценко
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22.10.2020 16:03 Відповісти
Ну если тестировать 60%ми ПЦР тестами, то даже аспирин пройдёт доклинические испытания на корону
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22.10.2020 16:10 Відповісти
Академік Сергій Комісаренко:
"В Україні немає геномного центру, немає права працювати з вірусами, немає референс-лабораторій третього рівня біобезпеки, немає біотехнологічного центру, який би займався масштабуванням виробленого в лабораторії для масового виробництва".

Т.е. деньги будут тырить не только на закупке никуда не годных лекарств, но и на разработке липовых вакцин
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22.10.2020 16:19 Відповісти
Доклінічна фаза випробування української вакцини проти коронавірусу пройдена успішно, - Степанов

Можливо...
ВСЕ ПРАВИЛЬНО... ДО ВИБОРІВ ПОКАЗАЛИ -І МИ НЕ ЛИКОМ ШИТІ..


а далІ
Академік Сергій Комісаренко:
"В Україні немає геномного центру, немає права працювати з вірусами, немає референс-лабораторій третього рівня біобезпеки, немає біотехнологічного центру, який би займався масштабуванням виробленого в лабораторії для масового виробництва".



а ХТО СКАЗАВ,ЩО ПЛАНУВАВСЯ НАСТУПНИЙ ЕТАП ?
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22.10.2020 19:13 Відповісти
У світі розробкою вакцини займаються з початку року, в Україні - тиждень, але вже вийшли на фінальну стадію
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22.10.2020 16:28 Відповісти
Доклинические испытания - это вкололи вакцину мышам, если они не сдохли - испытания успешны. Все. Испытание на нетоксичность.
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22.10.2020 16:34 Відповісти
П..дець.
Просто - п..здець.
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22.10.2020 18:34 Відповісти
Как-то быстро появилась зе-вакцина !!!!
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22.10.2020 19:18 Відповісти
 
 