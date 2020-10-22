Доклінічна фаза випробування української вакцини проти коронавірусу пройдена успішно, - Степанов
Фаза доклінічного випробування української вакцини проти коронавірусу завершена успішно.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Глава МОЗ заявив, що у вівторок разом з вченими презентував президенту роботу щодо розробки, проходження доклінічної фази вакцини проти COVID-19, яка тривала 6 місяців.
"Ця фаза складається з декількох великих моментів. Можемо сказати, що вона пройдена, в рамках проведення цієї доклінічної фази було з'ясовано, що цей кандидат на вакцину має досить хороші перспективи, відбувається нейтралізація вірусу", - пояснив Степанов.
За словами міністра, зараз потрібно починати клінічну фазу.
"Це ще досить тривалий термін, щоб закінчити всі випробування, тому що ми говоримо про серйозний імунобіологічний засіб", - додав Степанов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентові Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження препарату-претендента на звання української вакцини проти COVID-19.
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ническая фаза испытания украинской вакцины от коронавируса пройдена успешно, - Степанов.
ЗЕблюдков поймали на попытке закупить кацапскую и они пошли другим путем - резко создали "украинскую".
Вот и посмотрим... насколько они верят в вакцины!
Кацапы тоже уже давно "вакцину" слепили. Вот только до сраки та вакцина оказалась.
Кацапи серед перших, але окрім перших є другі та треті...
У кацапов это дерьмо и так есть. А больше никому фуфломицин не нужен.
Не дай Бог, зебуины надумають применять фуфловакцину от кацапа Фаворова в ВСУ.
Но потом что-то где-то пошло не так, не по сценарию.
Полагаю, что вдруг выяснилось, что вакцинироваться не желает именно та часть населения, которая имеет на руках оружие...
І де справедливість?
Тільки у наших руках. Кожній тварюці, по заслузі.
Судячи з оточуючого нас видовища, руки в нас слабкі(
От коронавируса она не вакцинирует, её вообще нет в природе. Вакцина эта лишь виртуальный мыслеобраз и главная её функция - поднять рейтинг партии "слуга народа"
Ваш выход!!!!
Вы ж согласитесь поучавствовать в клинических испытаниях, да?
Вы ж согласитесь себе колоть самую лучшую в мире вакцину, да?
Она ж точно безопасна)))))))) Никаких побочных эффектов - то все выдумки тупых антиваксеров))).
Муахахахаха.
Алекс, Герхард - а Вас попрошу обратиться в Кабмин с запросом о предсотавлении публичной информации об изготовителе / испытателе.
Ну чтоб записаться в очередь испытателей - оно же совершенно безопасно, вам нечего бояться)).
Главное, что у Вас нет каловых масс в мозгу, а значит вы не испытываете всех этих дурацких опасений на предмет качества, условий хранения и так далее... а следовательно - страна ждет своих героев))))
З.Ы.: Что - страшно? Не верите Степанову? То-то же.
Если тебя пытаются накормить говном - это не значит, что вся еда является говном.
Но у дебилов с бинарным мышлением вопрос стоит ребром - есть вобще все подряд или не есть совсем.
Не переживайте. Эту еду делают совместно с США.
Ну что?
Теперь - будете кушать, когда узнали что ее будет готовить повар экстра-класса, пусть и на нашей кухне?)))
Повторюсь. Впереееед)))
Делом докажите свою проваксерскую позицию и закидоны насчет качественной пищи.
Сами США учавствуют в проекте.
Так что Вам - волноваться не о чем?
Или, все же, есть о чем?)))
Страаашно, да??))))
Чувак, таких дегенератов, как ты, из гуманности в детстве усыплять надо.
Веришь - вакцинируйся. Делом доказывай. А не звиздежом в чатике на ценозре))
Я если шо тоже докажу свою антиваксерскую позицию. Я эту хрень колоть не буду, равно как и любую другую.
Тут все просто чувак.
Вся твоя проваксерская позиция не будет стоить и цента ровно до тех пор пока ты не привьешься этой вакциной. Ну а весь твой патриотизм... как бы тоже не айс, как современные молодые люди говорят. Потому как когда наступает выбор между отечественным и скажем европейским... А тут даже отечественным + от главного союзника...
В общем делом уважаемый, делом. На тест)))
С Вами ничего не случится, все под контролем.
З.Ы.: Все же страшно. Бывает. Крепись.
Только избавь окружающих от демонстрации своей тупости.
Просто. Подай. Мне. Пример.
Вколи себе эту вакцину!
З.Ы.: Знаю, страшно. Бывает. Вот так, кстати, обычно и случается. Когда словечки нужно делом подтверждать.
ПІШИ ІСЧО......
Это вброс перед выборами в надежде поднять рухнувший рейтинг слуг олигархов.
Примитивный предвыборный фейк от студии 95 квартал.
Всякие там свободы, демократии, здоровье нации им до сморщенной советской сраки.
"В Україні немає геномного центру, немає права працювати з вірусами, немає референс-лабораторій третього рівня біобезпеки, немає біотехнологічного центру, який би займався масштабуванням виробленого в лабораторії для масового виробництва".
Т.е. деньги будут тырить не только на закупке никуда не годных лекарств, но и на разработке липовых вакцин
Можливо...
ВСЕ ПРАВИЛЬНО... ДО ВИБОРІВ ПОКАЗАЛИ -І МИ НЕ ЛИКОМ ШИТІ..
а далІ
Академік Сергій Комісаренко:
"В Україні немає геномного центру, немає права працювати з вірусами, немає референс-лабораторій третього рівня біобезпеки, немає біотехнологічного центру, який би займався масштабуванням виробленого в лабораторії для масового виробництва".
а ХТО СКАЗАВ,ЩО ПЛАНУВАВСЯ НАСТУПНИЙ ЕТАП ?
Просто - п..здець.