Доклиническая фаза испытания украинской вакцины от коронавируса пройдена успешно, - Степанов

Фаза доклинического испытания украинской вакцины от коронавируса завершена успешно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава заявил, что во вторник вместе с учеными презентовал президенту работу по разработке, прохождению доклинической фазы вакцины против COVID-19, которая длилась 6 месяцев.

"Эта фаза состоит из нескольких больших моментов. Можем сказать, что она пройдена, в рамках проведения этой доклинической фазы было выяснено, что этот кандидат на вакцину имеет достаточно хорошие перспективы, происходит нейтрализация вируса", - объяснил Степанов.

По словам министра, сейчас нужно начинать клиническую фазу.

"Это еще достаточно длительный срок, чтобы закончить все испытания, потому что мы говорим о серьезном иммунобиологическом средстве", - добавил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что президенту Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования препарата-претендента на звание украинской вакцины против COVID-19.

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