РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6675 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 738 59

Доклиническая фаза испытания украинской вакцины от коронавируса пройдена успешно, - Степанов

Доклиническая фаза испытания украинской вакцины от коронавируса пройдена успешно, - Степанов

Фаза доклинического испытания украинской вакцины от коронавируса завершена успешно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава заявил, что во вторник вместе с учеными презентовал президенту работу по разработке, прохождению доклинической фазы вакцины против COVID-19, которая длилась 6 месяцев.

"Эта фаза состоит из нескольких больших моментов. Можем сказать, что она пройдена, в рамках проведения этой доклинической фазы было выяснено, что этот кандидат на вакцину имеет достаточно хорошие перспективы, происходит нейтрализация вируса", - объяснил Степанов.

По словам министра, сейчас нужно начинать клиническую фазу.

"Это еще достаточно длительный срок, чтобы закончить все испытания, потому что мы говорим о серьезном иммунобиологическом средстве", - добавил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что президенту Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования препарата-претендента на звание украинской вакцины против COVID-19.

Также смотрите: Чтобы проголосовать на дому, находящиеся на самоизоляции или больные COVID-19 должны принести в избирком справку от врача, - Степанов. ВИДЕО

Автор: 

вакцина (3814) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Кто-то рискнет вколоть себе это дерьмо? Предлагаю тестировать на зебилах. С них всеравно нету толку
показать весь комментарий
22.10.2020 15:46
+15
Будет совсем смешно, если это тупо перемаркированная кацапская.

ЗЕблюдков поймали на попытке закупить кацапскую и они пошли другим путем - резко создали "украинскую".
показать весь комментарий
22.10.2020 15:49
+9
Вот по-этому я предлагаю тестить на зебобах.
показать весь комментарий
22.10.2020 15:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Доклизмническая фаза испытания украинской вакцины от коронавируса пройдена успешно, - Степанов.
показать весь комментарий
22.10.2020 15:46 Ответить
Кто-то рискнет вколоть себе это дерьмо? Предлагаю тестировать на зебилах. С них всеравно нету толку
показать весь комментарий
22.10.2020 15:46 Ответить
Будет совсем смешно, если это тупо перемаркированная кацапская.

ЗЕблюдков поймали на попытке закупить кацапскую и они пошли другим путем - резко создали "украинскую".
показать весь комментарий
22.10.2020 15:49 Ответить
Вот по-этому я предлагаю тестить на зебобах.
показать весь комментарий
22.10.2020 15:50 Ответить
Так і є. І це не смішно!
показать весь комментарий
22.10.2020 15:58 Ответить
Тестировать на проваксерах всех без исключения.
Вот и посмотрим... насколько они верят в вакцины!
показать весь комментарий
22.10.2020 16:02 Ответить
Вот как ворменя. Прямо перед выборами! Выборы пройдут и скажут что не сросрось ни или что-то в этом духе!
показать весь комментарий
22.10.2020 15:46 Ответить
Нда,впаривают зесрани,а смеяться опять будет весь Мир...
показать весь комментарий
22.10.2020 15:47 Ответить
Дайте ее немцам на позырить и проверить, мастера художественного свиста.

Кацапы тоже уже давно "вакцину" слепили. Вот только до сраки та вакцина оказалась.
показать весь комментарий
22.10.2020 15:47 Ответить
Думаю еще не одна вакцина до сраки окажется. И не только у кацапов.
показать весь комментарий
22.10.2020 15:50 Ответить
Ні хто не відміняв прагу нажертися на людському горі.
Кацапи серед перших, але окрім перших є другі та треті...
показать весь комментарий
22.10.2020 16:01 Ответить
А потом радуцкий продаст всю вакцЫну из резерва
показать весь комментарий
22.10.2020 15:49 Ответить
Кому???

У кацапов это дерьмо и так есть. А больше никому фуфломицин не нужен.
показать весь комментарий
22.10.2020 15:50 Ответить
Продавать будут украинцам, а если не купят - отключат газ.
показать весь комментарий
22.10.2020 15:52 Ответить
Принудительно хоть колоть ее не будут?
Не дай Бог, зебуины надумають применять фуфловакцину от кацапа Фаворова в ВСУ.
показать весь комментарий
22.10.2020 15:50 Ответить
У нас был разговор, что именно принудительно.
Но потом что-то где-то пошло не так, не по сценарию.
Полагаю, что вдруг выяснилось, что вакцинироваться не желает именно та часть населения, которая имеет на руках оружие...
показать весь комментарий
22.10.2020 15:55 Ответить
У нас те, кто за него голосовал, пусть вакцинируются, остальным должно хватить ума отказаться.
показать весь комментарий
22.10.2020 16:04 Ответить
поздно степашка...преЗЕндюк вчера уже похвастался - он первый крикнул )))))
показать весь комментарий
22.10.2020 15:50 Ответить
Доклиническая фаза испытания украинской вакцины от коронавируса пройдена успешно, - Степанов - Цензор.НЕТ 8677
показать весь комментарий
22.10.2020 15:50 Ответить
справедливости ради, не бывает вакцин эффективных на 100%
показать весь комментарий
22.10.2020 15:58 Ответить
Заради справедливості - тварюки чомусь мруть як і праведники(
І де справедливість?
Тільки у наших руках. Кожній тварюці, по заслузі.
Судячи з оточуючого нас видовища, руки в нас слабкі(
показать весь комментарий
22.10.2020 16:06 Ответить
Мыши стали больше и сильнее .
показать весь комментарий
22.10.2020 15:50 Ответить
І хто ж її розробив? Яка установа? Коли всі інфекціоністи і мікробіологи, яких ще не ліквідували вунісон кричали, що не має у нас матеріальної бази для її створення.
показать весь комментарий
22.10.2020 15:51 Ответить
Так тоді вона вже і клінічні дослідження на опоросі мертвейчуків пройшла. Нє... Тут хай називають установу, яка розробила препарат і прізвище наукового керівника.
показать весь комментарий
22.10.2020 16:01 Ответить
Вакцина была разработана вчера сценаристами студии 95 квартал.
От коронавируса она не вакцинирует, её вообще нет в природе. Вакцина эта лишь виртуальный мыслеобраз и главная её функция - поднять рейтинг партии "слуга народа"
показать весь комментарий
22.10.2020 16:01 Ответить
...начинайте праздновать, шимпанЗЕ!
Доклиническая фаза испытания украинской вакцины от коронавируса пройдена успешно, - Степанов - Цензор.НЕТ 5498
показать весь комментарий
22.10.2020 15:52 Ответить
Май 2019-го ?
показать весь комментарий
22.10.2020 15:53 Ответить
...если бы, сейчас что ни день - то у зебуинов праздник
показать весь комментарий
22.10.2020 15:57 Ответить
зеленский спас Украину) Как теперь не проголосовать за слуг? А ищо и под канабисом...
показать весь комментарий
22.10.2020 15:53 Ответить
Инвестор вакцины случайно не Крадуцкий ?Или его расфасовка ?
показать весь комментарий
22.10.2020 15:56 Ответить
Проваксеры!!!
Ваш выход!!!!
Вы ж согласитесь поучавствовать в клинических испытаниях, да?
Вы ж согласитесь себе колоть самую лучшую в мире вакцину, да?
Она ж точно безопасна)))))))) Никаких побочных эффектов - то все выдумки тупых антиваксеров))).
Муахахахаха.
показать весь комментарий
22.10.2020 15:56 Ответить
В состав вакцини будет входить вода и хлорид натрия в соотношении приблизительно 100 к 1, поэтому она полностью безопасна.
показать весь комментарий
22.10.2020 16:05 Ответить
Антиваксерам даже полезна. Немного снизит концентрацию каловых масс в мозгу.
показать весь комментарий
22.10.2020 16:06 Ответить
Итак, два кандидата на испытания уже есть. Ребят, не стесняемся!
Алекс, Герхард - а Вас попрошу обратиться в Кабмин с запросом о предсотавлении публичной информации об изготовителе / испытателе.
Ну чтоб записаться в очередь испытателей - оно же совершенно безопасно, вам нечего бояться)).
Главное, что у Вас нет каловых масс в мозгу, а значит вы не испытываете всех этих дурацких опасений на предмет качества, условий хранения и так далее... а следовательно - страна ждет своих героев))))
З.Ы.: Что - страшно? Не верите Степанову? То-то же.
показать весь комментарий
22.10.2020 16:20 Ответить
Еще раз спецом для тебя, как альтернативно одаренного (попытаюсь максимально просто):

Если тебя пытаются накормить говном - это не значит, что вся еда является говном.

Но у дебилов с бинарным мышлением вопрос стоит ребром - есть вобще все подряд или не есть совсем.
показать весь комментарий
22.10.2020 17:24 Ответить
Та да, та да.
Не переживайте. Эту еду делают совместно с США.
Ну что?
Теперь - будете кушать, когда узнали что ее будет готовить повар экстра-класса, пусть и на нашей кухне?)))
Повторюсь. Впереееед)))
Делом докажите свою проваксерскую позицию и закидоны насчет качественной пищи.
Сами США учавствуют в проекте.
Так что Вам - волноваться не о чем?
Или, все же, есть о чем?)))
Страаашно, да??))))
показать весь комментарий
22.10.2020 17:48 Ответить
Т.е. даже по-простому тебе не доступно...

Чувак, таких дегенератов, как ты, из гуманности в детстве усыплять надо.
показать весь комментарий
22.10.2020 17:49 Ответить
По-простому: ты что, не веришь США? Во всю мощь американской медицины?))
Веришь - вакцинируйся. Делом доказывай. А не звиздежом в чатике на ценозре))
Я если шо тоже докажу свою антиваксерскую позицию. Я эту хрень колоть не буду, равно как и любую другую.
Тут все просто чувак.
Вся твоя проваксерская позиция не будет стоить и цента ровно до тех пор пока ты не привьешься этой вакциной. Ну а весь твой патриотизм... как бы тоже не айс, как современные молодые люди говорят. Потому как когда наступает выбор между отечественным и скажем европейским... А тут даже отечественным + от главного союзника...
В общем делом уважаемый, делом. На тест)))
С Вами ничего не случится, все под контролем.
З.Ы.: Все же страшно. Бывает. Крепись.
показать весь комментарий
22.10.2020 17:56 Ответить
Чувак, лечись прикладыванием подорожника к голове в свое удовольствие.

Только избавь окружающих от демонстрации своей тупости.
показать весь комментарий
22.10.2020 18:11 Ответить
Чувак.
Просто. Подай. Мне. Пример.
Вколи себе эту вакцину!
З.Ы.: Знаю, страшно. Бывает. Вот так, кстати, обычно и случается. Когда словечки нужно делом подтверждать.
показать весь комментарий
23.10.2020 09:18 Ответить
сОК,ТВОЯ ДЕМАГОГІЯ до дупи.......

ПІШИ ІСЧО......
показать весь комментарий
22.10.2020 19:16 Ответить
Мне просто интересно... насколько ... умным надо быть, чтобы каждый раз верить обману наших власть придержащих. Каждый раз, ***** обманываться... но продолжать верить.
показать весь комментарий
23.10.2020 09:19 Ответить
😁👍
показать весь комментарий
22.10.2020 16:23 Ответить
Интересно, - успеют пройти все клинические испытания до выборов - два дня осталось)
показать весь комментарий
22.10.2020 15:56 Ответить
Да нет и не было никаких испытаний и нет никакой вакцины.
Это вброс перед выборами в надежде поднять рухнувший рейтинг слуг олигархов.
Примитивный предвыборный фейк от студии 95 квартал.
показать весь комментарий
22.10.2020 15:57 Ответить
бабушки сегодня как увидят это на канале Г+Г про факцЫну, то обомлеют, как бубобочка молодец и спаситель человечества и не проголосуют за мертведчука з рабыновычем
показать весь комментарий
22.10.2020 16:01 Ответить
Не. На бабушек только обещание колбасы по 2.20 действует.

Всякие там свободы, демократии, здоровье нации им до сморщенной советской сраки.
показать весь комментарий
22.10.2020 16:10 Ответить
На Степанове проверили? Ох и мастера художественного свиста...
показать весь комментарий
22.10.2020 15:57 Ответить
100% . Нормальный уже бы сбежал .
показать весь комментарий
22.10.2020 15:59 Ответить
Хотелось бы услышать мнение Igorя L по поводу вакцыны и что про это думает полковник Гриценко
показать весь комментарий
22.10.2020 16:03 Ответить
Ну если тестировать 60%ми ПЦР тестами, то даже аспирин пройдёт доклинические испытания на корону
показать весь комментарий
22.10.2020 16:10 Ответить
Академік Сергій Комісаренко:
"В Україні немає геномного центру, немає права працювати з вірусами, немає референс-лабораторій третього рівня біобезпеки, немає біотехнологічного центру, який би займався масштабуванням виробленого в лабораторії для масового виробництва".

Т.е. деньги будут тырить не только на закупке никуда не годных лекарств, но и на разработке липовых вакцин
показать весь комментарий
22.10.2020 16:19 Ответить
Доклінічна фаза випробування української вакцини проти коронавірусу пройдена успішно, - Степанов

Можливо...
ВСЕ ПРАВИЛЬНО... ДО ВИБОРІВ ПОКАЗАЛИ -І МИ НЕ ЛИКОМ ШИТІ..


а далІ
Академік Сергій Комісаренко:
"В Україні немає геномного центру, немає права працювати з вірусами, немає референс-лабораторій третього рівня біобезпеки, немає біотехнологічного центру, який би займався масштабуванням виробленого в лабораторії для масового виробництва".



а ХТО СКАЗАВ,ЩО ПЛАНУВАВСЯ НАСТУПНИЙ ЕТАП ?
показать весь комментарий
22.10.2020 19:13 Ответить
У світі розробкою вакцини займаються з початку року, в Україні - тиждень, але вже вийшли на фінальну стадію
показать весь комментарий
22.10.2020 16:28 Ответить
Доклинические испытания - это вкололи вакцину мышам, если они не сдохли - испытания успешны. Все. Испытание на нетоксичность.
показать весь комментарий
22.10.2020 16:34 Ответить
П..дець.
Просто - п..здець.
показать весь комментарий
22.10.2020 18:34 Ответить
Как-то быстро появилась зе-вакцина !!!!
показать весь комментарий
22.10.2020 19:18 Ответить
 
 