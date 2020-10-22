Мінекономрозвитку розкритикувало закупівлю Києвом 200 білоруських автобусів
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарство не підтримує рішення КМДА закупити 200 білоруських автобусів без тендера.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило міністерство на сайті .
"Мінекономіки категорично не підтримує рішення про закупівлю КМДА в лізинг 200 автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ без оголошення тендеру і без залучення вітчизняних виробників. Такий підхід є дискримінаційним, суперечить національним інтересам і принципам вільної прозорої конкуренції", - наголошується в релізі.
З огляду на те, що органи місцевого самоврядування самостійно приймають рішення про здійснення закупівель, Мінекономіки вже опрацьовує питання врегулювання на законодавчому рівні неможливості повторення такої ситуації, сказано в повідомленні.
"До доробку можливих механізмів будуть залучені профільні асоціації та учасники ринку", - зазначило міністерство.
Як повідомлялося, 20 жовтня Київ отримав 50 нових автобусів виробництва Мінського автомобільного заводу (МАЗ), до кінця 2020 року буде поставлено ще 150. Згадані 200 автобусів місто придбало на умовах лізингу, 50 із них вже вийшли на маршрути.
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Кругом враги .
Ездим на рукожопых "богданах" порошенко..
Но тибе всёравно срать нужно, я угадал?
А необходимость есть, очередной карантин, и в Киеве транспортный коллапс.
Свои автомобильные заводы Укгаинцы умножили на "о".
Если я захотел купить резаный белый хлеб за 14.50 то мня посадят за решотку за то что я не купил не резаный хлеб за 14.00 и всем насрать что хлеб за 14.50 кто-то еще и резал и не за спасибо.
Тендер это покупка не того что хочеш а того что дешевле не зависимо от качества за то посредники в этих ,,тендерах,,свои заработаные проценты из ничегонепоизводя не упустят.
І так, Львів, для прикладу, замовив 250 елекробусів Електрон!
Нет таких автобусов в Украине.
том наш производитель предлагал аналогичные трамваи всего на несколько ТЫСЯЧ грн дороже чем пшеки. Да в любой стране мира где власть заботится о своем народе, рабочих местах , налогах и экономике в целом педальку за такие закупки порвали бы на британский флаг.
И тут - ШТА???!!!! У НАС МОЩНОСТИ 10 АВТОБУСОВ В ГОД!!!!
Но да, вы обязаны пойти нам на встречу😁
"Но да, вы обязаны пойти нам на встречу" - да мы ОБЯЗАНЫ идти навстречу нашим производителям которые создают рабочие места в Украине и платят тут налоги, причем так же поступают все богатые индустриально развитые страны мира и только отсталые и нищие коррупированные колонии покупают импортные товары вместо аналогичных отечественных.
С вами, зебилам, всё ясно.
И кстати, специально для дебилов - педалька будет лепить коалицию с зебилами в Киевраде, ну а ты и дальше наяривай на клычка.
Ну и конечно же по сути ты отвечать не собирался, когда аргументы из носа заканчиваются, то начинаются кукарекания про зебилов.
"Жлобская манера общаться, не вызывает желания продолжать диалог." - и это пишет фанат смайликов и педальки клычко???
Кстати тут вот есть статья, где журналисты разбираются с этой предвыборной закупкой педалика (небольшой спойлер, цена выше чем закупки аналогичных автобусов других городах), но ты глазки закрой и голосуй за хорошего педальку.
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/10/22/666507/
Значит, по твоей логике, в Польше не заботятся о своем народе, рабочих местах и экономике.
«Электрон»
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Neoplan+Centroliner
Тут "компромат" откровенно никакой, автобусов нудного типа в Украине тупо не производят, но чтобы соеди пенсов и зебилов поразганять зраду - пойдет. Они ж мозгами не пользуются, им любая чушь зайдет.
"автобусов нудного типа в Украине тупо не производят" - ты наркоман???
Импортное лучше и дешевле или своё хуже и дороже?