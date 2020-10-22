Мінекономрозвитку розкритикувало закупівлю Києвом 200 білоруських автобусів

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарство не підтримує рішення КМДА закупити 200 білоруських автобусів без тендера.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило міністерство на сайті .

"Мінекономіки категорично не підтримує рішення про закупівлю КМДА в лізинг 200 автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ без оголошення тендеру і без залучення вітчизняних виробників. Такий підхід є дискримінаційним, суперечить національним інтересам і принципам вільної прозорої конкуренції", - наголошується в релізі.

З огляду на те, що органи місцевого самоврядування самостійно приймають рішення про здійснення закупівель, Мінекономіки вже опрацьовує питання врегулювання на законодавчому рівні неможливості повторення такої ситуації, сказано в повідомленні.

"До доробку можливих механізмів будуть залучені профільні асоціації та учасники ринку", - зазначило міністерство.

Як повідомлялося, 20 жовтня Київ отримав 50 нових автобусів виробництва Мінського автомобільного заводу (МАЗ), до кінця 2020 року буде поставлено ще 150. Згадані 200 автобусів місто придбало на умовах лізингу, 50 із них вже вийшли на маршрути.