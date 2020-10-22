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Мінекономрозвитку розкритикувало закупівлю Києвом 200 білоруських автобусів

Мінекономрозвитку розкритикувало закупівлю Києвом 200 білоруських автобусів

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарство не підтримує рішення КМДА закупити 200 білоруських автобусів без тендера.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило міністерство на сайті .

"Мінекономіки категорично не підтримує рішення про закупівлю КМДА в лізинг 200 автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ без оголошення тендеру і без залучення вітчизняних виробників. Такий підхід є дискримінаційним, суперечить національним інтересам і принципам вільної прозорої конкуренції", - наголошується в релізі.

З огляду на те, що органи місцевого самоврядування самостійно приймають рішення про здійснення закупівель, Мінекономіки вже опрацьовує питання врегулювання на законодавчому рівні неможливості повторення такої ситуації, сказано в повідомленні.

"До доробку можливих механізмів будуть залучені профільні асоціації та учасники ринку", - зазначило міністерство.

Як повідомлялося, 20 жовтня Київ отримав 50 нових автобусів виробництва Мінського автомобільного заводу (МАЗ), до кінця 2020 року буде поставлено ще 150. Згадані 200 автобусів місто придбало на умовах лізингу, 50 із них вже вийшли на маршрути.

Автор: 

Білорусь (7922) тендер (2386) Мінекономрозвитку (2339) закупівлі (3347)


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Топ коментарі
+9
Финансирование преступного режима, на эти деньги картофельный фюрер купит у крпемлевского шизика спецсредства для борьбы против своего народа, это печально (
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22.10.2020 23:53
+8
правильно нехай свої заводи сидять без замовлень, будемо лукавому давати ринок збуту його мотлоху
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23.10.2020 00:49
+7
Кличко міг би закупити і українські автобуси.
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23.10.2020 00:40
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ничего, выберем зе вот тогда заживем
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22.10.2020 23:45 Відповісти
Вообще-то там педалька вроде с зебилами коалицию будет в Киевсовете создавать, так что как говорит один клоун "какая разница".
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23.10.2020 04:43 Відповісти
Педалі може і ппдла, але тут головне ось це :"Учитывая то, что органы местного самоуправления самостоятельно принимают решение об осуществлении закупок, Минэкономики уже прорабатывает вопрос урегулирования на законодательном уровне невозможности повторения такой ситуации, указано в сообщении." зелені, які без тендері розпилили половину Антиковідного фонду, програючи місцеві вибори, задумали місцеве самоврядування перетворити у фікцію і взяти грошові потоки під контроль центральної влади, тобто під свій. Питається, нафуя та місцева влада, яквюа за власні кошти бездозволу з центру не зможе навіть мусорних баків закупити? Ви, падлюки зелені, впливайте на Педаліка в межах існуючого антикорупційного законодавства. Виявляйте факт корупції, вручайте підозру. І не лвзьтп у місцеве самоврядування. Тим більше, якщо на місцевих виборах вам не дадуть на це мандат.
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23.10.2020 03:52 Відповісти
Усе !
Кругом враги .
Ездим на рукожопых "богданах" порошенко..

Мінекономрозвитку розкритикувало закупівлю Києвом 200 білоруських автобусів - Цензор.НЕТ 1387
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23.10.2020 05:17 Відповісти
Та не звезди. Нормальный бус. И дешевле раз в 20 чем маз.
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23.10.2020 07:12 Відповісти
До рукожопых "богданах" порошенко, ездили на помоечьных спринтерах.
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23.10.2020 07:59 Відповісти
Дура ты ванючая, Порошенко продал Богдан уже лет пять назад.
Но тибе всёравно срать нужно, я угадал?
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23.10.2020 11:44 Відповісти
Нда? А дороги безкокурса, за счёт фонда ковидного, вас не смущают?
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23.10.2020 07:57 Відповісти
А где в Украине можно купить 200 автобусов. Интересно знать??? У какого производителя??
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22.10.2020 23:47 Відповісти
У Свинарчукдеса...
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22.10.2020 23:51 Відповісти
автобусы купить не проблема, а вот мозгов прикупить действительно не получится, так что прими мои соболезнования!
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23.10.2020 00:22 Відповісти
на жаль жоден із 13 українських автобусних заводів (Черкаський Атаман (екс-Богдан), Луцький Богдан, Чернігівський Еталон, Бориспільський Еталон, три Львівських (ЛАЗ, ТУР та Електрон) , Запорізький ЗАЗ, Часовоярський Рута, Херсонський, Галицький, Рівненський, Стрийський) не зможе навіть за рік випустити стільки однакових великих автобусів А надвеликі автобуси (довше 15м) в Україні взагалі не випускаються
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23.10.2020 01:08 Відповісти
Якщо буде реальний заказ на 200 автобусів, то автовиробники дуже швидко зможуть налагодити серійне виробництво.
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23.10.2020 04:36 Відповісти
Лет за пять 😁
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23.10.2020 08:01 Відповісти
А есть срочная необходимость в одновременной закупке 200автобусов??? Ах, да педальке не терпится бабло распилить, а то все очень шатко, законы там всякие про столицу могут принять, и лишить педальку возможности пилять бюджет в таких количествах, а и с новыми коалициантами придется делиться. Ну а лохи проголосуют за педальку и поедут в Польшу клубнику собирать и туалеты мыть.
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23.10.2020 15:25 Відповісти
Тоесть вы подтверждаете, что производства нет и предлагаете просто отправить деньги - "на деревню дедушке"? Гениально!
А необходимость есть, очередной карантин, и в Киеве транспортный коллапс.
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23.10.2020 17:15 Відповісти
не зможуть - вони і ті що є замовлення вчасно не виконують
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23.10.2020 11:33 Відповісти
А что если не купить одновременно большую партию автобусов, то у них срок годности ак у молока закончится и они пропадут??? Тем более, что те же самые беларусы судя по всему отгрузили ту партию, что скопилась на заводе, а все остальное будут передавать по частям.
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23.10.2020 15:27 Відповісти
для Києва це невелика партія - бо з понад 1500 наявних автобусів на ходу менше половини були б гроші - купили би ще більше
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23.10.2020 16:41 Відповісти
Ну каким образом сейчас решается проблема автобусов в Киеве и почему возникла острая необходимость закупать их в таких больших количествах одновременно, а не заменять постепенно, как это делают обычно? Логически это все объяснить можно только желанием педалика клычко распилить побыстрее бабло (а то после выборов придется делиться с новыми коалициантами, причем скорее всего зебилами), да и лохам можно впарить это преступление (ничем иным эту сделку назвать невозможно) как мегаперемогу перед выборами.
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23.10.2020 23:53 Відповісти
так в чём проблема провести тендер? экспэрд! производитель сам заявит что он может, а не сраные боты экспэрды.
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23.10.2020 09:57 Відповісти
дурнику - тендери вже неоднарозово проводили по різних містах України і всі давно знають хто скільки зможе - бо навіть дрібні замовлення не виконуються вчасно
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23.10.2020 11:37 Відповісти
спой ещё птичка не стыдись!
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23.10.2020 11:51 Відповісти
Автобус завода МАЗ - длиной 19 метров на 176 мест.
Свои автомобильные заводы Укгаинцы умножили на "о".

Мінекономрозвитку розкритикувало закупівлю Києвом 200 білоруських автобусів - Цензор.НЕТ 7121
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23.10.2020 05:25 Відповісти
Да нормально, там серийное производство - никто бы дешевле тот же уровень не предложил.
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22.10.2020 23:52 Відповісти
Финансирование преступного режима, на эти деньги картофельный фюрер купит у крпемлевского шизика спецсредства для борьбы против своего народа, это печально (
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22.10.2020 23:53 Відповісти
Преступний режим білорусам готують російські провокатори тіхановські, бабарики і цепкали, яких фінансує кремль. Вони готують громадянську війну і анексію Білорусі Росією. Переважна більшість білоруської опозиції -- за Росію, а бацька передумав вступати в "союз".
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23.10.2020 07:51 Відповісти
А что такое тендер?
Если я захотел купить резаный белый хлеб за 14.50 то мня посадят за решотку за то что я не купил не резаный хлеб за 14.00 и всем насрать что хлеб за 14.50 кто-то еще и резал и не за спасибо.
Тендер это покупка не того что хочеш а того что дешевле не зависимо от качества за то посредники в этих ,,тендерах,,свои заработаные проценты из ничегонепоизводя не упустят.
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22.10.2020 23:53 Відповісти
Мінекономрозвитку розкритикувало закупівлю Києвом 200 білоруських автобусів - Цензор.НЕТ 2395
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23.10.2020 00:34 Відповісти
Ці слова були б справедливі, якби замість МАЗів закупили автобуси Мерседес чи там Неоплан... Чи електробуси. А так МАЗ за якістю такі ж, як і Богдан чи ЛАЗ - характеристики там плюс-мінус схожі!
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23.10.2020 00:38 Відповісти
вони всі створені на базі Neoplan Centroliner
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23.10.2020 01:26 Відповісти
А Жыгули созданы на базе Фиат-124. Но есть нюанс...
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23.10.2020 07:07 Відповісти
Але це не Неоплан)))) Китайці теж скопіювали Мерседес Гелік, але ж це не Гелік))
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23.10.2020 07:52 Відповісти
а я й не казав що це прямо Неоплан - я пояснив тобі чому в них всіх одинакові характеристики. Тим більше що всі конструкціі всіх українських автобусних заводів (і навіть одного дрібного білоруського Неман) спроектовані одним і тим же львівським інститутом автобусобудування
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23.10.2020 11:25 Відповісти
І двигуни зазвичай однакові - Deutz або китайські дизелі. Так навіщо тоді підтримувати диктатора і платити більше за імпортний товар???
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23.10.2020 12:43 Відповісти
завдяки масовому серійному виробництву на конвейєрі МАЗи дешевші і поставляються відразу. А українські заводи не змогли б виконати таке велике замовлення навіть через рік
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23.10.2020 13:19 Відповісти
МАЗи не дешевші - гляньте ціни...

І так, Львів, для прикладу, замовив 250 елекробусів Електрон!
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23.10.2020 14:18 Відповісти
то все бла-бла-бла Садового. Останній із тендерів на автобуси в Україні відбувався в Івано-Франківську - всього на 10 машин. Дешевший МАЗ виграв у Богдана, а Електрон навіть участі не приймав - бо нічого запропонувати - за весь 2019 рік там випустили аж 1 автобус
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23.10.2020 15:37 Відповісти
Про технические условия и требования к товару ты не слышал?
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23.10.2020 04:44 Відповісти
Такое впечатление, что на виталика наслали порчу, и он не по своей воле пошел на эту авантюру, и это сработает против него на выборах.
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22.10.2020 23:54 Відповісти
Откаты рулят.Зачем поддерживать экономику диктатора Луки?Он же на эти гроши,закупит у Мордора водомётов сябров поливать.
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23.10.2020 00:15 Відповісти
Если сябров все устраивает, то чего украинцы должны волноваться?
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23.10.2020 09:08 Відповісти
Украинцев устраивает безработица и нищета??? Да ты млять филосоФФФ.
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23.10.2020 15:22 Відповісти
Кличко міг би закупити і українські автобуси.
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23.10.2020 00:40 Відповісти
Несуществующие?
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23.10.2020 08:04 Відповісти
Тебе забанили в Гуглі?
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23.10.2020 09:13 Відповісти
Кто может произвести, и поставить хоть сто автобусов за год? С учётом того, что длинномеров ёк?
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23.10.2020 14:27 Відповісти
Непонятно почему Львов тоже закупает МАЗ.
Нет таких автобусов в Украине.
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23.10.2020 10:20 Відповісти
правильно нехай свої заводи сидять без замовлень, будемо лукавому давати ринок збуту його мотлоху
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23.10.2020 00:49 Відповісти
если своим заводам нечего предложить на продажу, то пусть сидят без замовлень.
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23.10.2020 09:09 Відповісти
Жаль шо не пишут марку автобуса.Там есть автобусы з двигателями "ЯМЗ","Рено","Мерседес".
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23.10.2020 01:11 Відповісти
моделі з Рено, а тим більше ЯМЗ вже давно не випускаються
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23.10.2020 01:31 Відповісти
Пендаліка на нари , колаборант працює проти України за відкати, автобуси в Києві повинні бути тільки українські.
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23.10.2020 05:56 Відповісти
Щоб були тільки українські, не треба душити економіку і промисловість, бо скоро все буде чуже. А Білорусь треба підтримувати, бо з їхньою промосковською опозицією і страйками білоруси залишаться з торбами.
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23.10.2020 08:03 Відповісти
Прочитал ваш пост и не понял, то ли у вас вас очень большие проблемы с логикой, то ли первое предложение писал один человек, а второе другой.
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23.10.2020 15:17 Відповісти
с чего? В Варшаве ездят не польские автобусы, и ничего, никто не умер.
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23.10.2020 09:09 Відповісти
Педалька клычко вообще любит кормить иностранцев (видать откаты больше) - помнится Киев закупил года 3-4 назад около 40 польских трамваев на сумму около 1 миллиарда грн, при

том наш производитель предлагал аналогичные трамваи всего на несколько ТЫСЯЧ грн дороже чем пшеки. Да в любой стране мира где власть заботится о своем народе, рабочих местах , налогах и экономике в целом педальку за такие закупки порвали бы на британский флаг.
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23.10.2020 04:41 Відповісти
Почему тогда кабмин не закупает "Славуты" для чиновников? А, ну да...🤔
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23.10.2020 08:08 Відповісти
Вообще-то речь идет об аналогичных по классу автомобилях. Кроме того тот же кабмин, и прочие госучереждения и госпредприятия в любой нормальной стране так же бы использовали отечественные автомобили, например в тех же США.
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23.10.2020 15:16 Відповісти
Вообще-то речь идет об аналогичных условиях поставки, что при штучном производстве наших автобусов невозможно.
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23.10.2020 17:17 Відповісти
"Вообще-то речь идет об аналогичных условиях поставки" - ШТА??? Ты о чем болезный? Прописывать условия поставки под конкретных производителей "наши" мародеры научились, так что тут все верно, вот только почему-то цены значительно выше рыночных выходят, да и побеждают те кто даст больше откат.
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23.10.2020 23:38 Відповісти
Например, поставить 200 автобус, партиями по 50 в квартал.
И тут - ШТА???!!!! У НАС МОЩНОСТИ 10 АВТОБУСОВ В ГОД!!!!
Но да, вы обязаны пойти нам на встречу😁
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24.10.2020 08:44 Відповісти
А почему не 300 в квартал ??? Ты цифры из носа выковыриваешь или под этот конкретный случай пишешь как и педалька клычко? У нас мощности равняются количеству заказов и при наличии заказов наши заводы смогут достаточно быстро нарастить производство. А заказов нет из таких вот как педалик и ему подобных мародеров, готовых за откат уничтожить всю нашу промышленность и страну в целом (эта крыса себя еще в начале 2014-го года проявила, когда отказывалась поддерживать любые решения необходимые в условиях внешней агрессии до тех пор пока не поделят все портфели и должности).
"Но да, вы обязаны пойти нам на встречу" - да мы ОБЯЗАНЫ идти навстречу нашим производителям которые создают рабочие места в Украине и платят тут налоги, причем так же поступают все богатые индустриально развитые страны мира и только отсталые и нищие коррупированные колонии покупают импортные товары вместо аналогичных отечественных.
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24.10.2020 16:08 Відповісти
Клычко, Педалик...
С вами, зебилам, всё ясно.
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24.10.2020 18:34 Відповісти
С нами зебилами??? Да ты еще более надекватный чем я думал. Педалька клычко проявил себя во всей красе не только в начале 2014-го года, о чем я писал раньше, но и после когда выступал в качестве свидетеля защиты по делу об эсктрадиции своего хозяина фирташа в США, когда покупал польские трамваи вместо украинских, и сейчас когда покупает белорусские автобусы вместо украинских (и это только вершина айсберга педалькиных "подвигов")

И кстати, специально для дебилов - педалька будет лепить коалицию с зебилами в Киевраде, ну а ты и дальше наяривай на клычка.

Ну и конечно же по сути ты отвечать не собирался, когда аргументы из носа заканчиваются, то начинаются кукарекания про зебилов.
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24.10.2020 19:34 Відповісти
Прости дружок, от производства ты далёк, как членограю от Моцарта. Жлобская манера общаться, не вызывает желания продолжать диалог.
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24.10.2020 20:49 Відповісти
Забавно читать про далекость от производства от идиота (это просто констатация факта, а не оскорбление, боюсь что таких как ты оскорбить в при принципе невозможно) который убеждает всех окружающих , что уничтожение отечественного производства это прекрасно. Если ты под производством имеешь в виду собирание клубники в Польше, то тут ты прав, я далек от этого.

"Жлобская манера общаться, не вызывает желания продолжать диалог." - и это пишет фанат смайликов и педальки клычко???
Кстати тут вот есть статья, где журналисты разбираются с этой предвыборной закупкой педалика (небольшой спойлер, цена выше чем закупки аналогичных автобусов других городах), но ты глазки закрой и голосуй за хорошего педальку.
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/10/22/666507/
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24.10.2020 21:54 Відповісти
😁🖕
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24.10.2020 22:14 Відповісти
Я в тебе не сомневался, Эллочка -людоедка 21-го века использующая "наскальную живопись" из-за скудости ума и словарного запаса. И кстати, а что тебе понравилось, то что тебя таки признали идиотом, или то, что Киев переплатит за импортные автобусы и педалька заработает немного гешефта, а наши рабочие поедут в Польшу работать? Хотя адекватного ответа не жду, набор смайликов у идиота явно ограничен.
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24.10.2020 22:43 Відповісти
в городах Польши ездят автобусы не польского производства. И никакой истерики.
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23.10.2020 09:10 Відповісти
А в Польше тоже массовая безработица и трудовая эмиграция, постоянное падение промпроизводства, простаивающие автозаводы с долгами по зарплате рабочим и постоянные проблемы с наполнением бюджета и негативным внешнеторговым балансом и как следствие периодической девальвацией национальной валюты??? Если есть хоть немного мозгов в твоей голове, то может уловишь связь между поддержкой национальных производителей и всем выше перечисленным.
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23.10.2020 15:13 Відповісти
Читаем твой камент: "Да в любой стране мира где власть заботится о своем народе, рабочих местах , налогах и экономике в целом педальку за такие закупки порвали бы на британский флаг." Твои слова?
Значит, по твоей логике, в Польше не заботятся о своем народе, рабочих местах и экономике.
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23.10.2020 16:00 Відповісти
Еще раз для особо одаренных про отличия ситуации в Украине и Польше - "А в Польше тоже массовая безработица и трудовая эмиграция, постоянное падение промпроизводства, простаивающие автозаводы с долгами по зарплате рабочим и постоянные проблемы с наполнением бюджета и негативным внешнеторговым балансом и как следствие периодической девальвацией национальной валюты???" Вот когда мы решим эти проблемы, вот тогда можно смело покупать импортные автобусы и трамваи, резать свои предприятия на металлолом, да и вообще не работать, потому что деньги сами будут появляться "в тумбочке". Хотя те же самые США, которые печатают деньги не спешат покупать импортные автомобили (и вообще импортные товары, если их аналоги производят в США) за государственные деньги, но они то дураки, не то что вы с педалькой клычко.
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23.10.2020 23:35 Відповісти
Мінекономрозвитку розкритикувало закупівлю Києвом 200 білоруських автобусів - Цензор.НЕТ 9642«PESA», которая изначально выставила цену в 1,846 млрд. грн., а в процессе аукциона снизила ее до 1,813199 млрд. грн., а также львовский концерн «Электрон», который за 40 трамваев выставил цену в 1,8132 млрд. грн. и в процессе аукциона цены не снижал. Таким образом польская компания стала победителем тендера, хотя польский трамвай оказался дешевле украинского всего на 25 гривен за вагон.
«Электрон»Мінекономрозвитку розкритикувало закупівлю Києвом 200 білоруських автобусів - Цензор.НЕТ 2918
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23.10.2020 10:37 Відповісти
Смотрим Гугл -

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Neoplan+Centroliner
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23.10.2020 06:04 Відповісти
Ну всетаки не пазики... Это уже прогрес
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23.10.2020 06:39 Відповісти
Нормальні буси що вони мукають там ? Мабуть хтось не отримав відкат , не проштохнув якесь лайно типа Богдана
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23.10.2020 08:10 Відповісти
не, просто зеленое шобло ищет любой "компромат" на Виталика перед выборами.
Тут "компромат" откровенно никакой, автобусов нудного типа в Украине тупо не производят, но чтобы соеди пенсов и зебилов поразганять зраду - пойдет. Они ж мозгами не пользуются, им любая чушь зайдет.
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23.10.2020 09:12 Відповісти
Педалька уже договорился с зебилами про будущую коалицию в Киеврада и крепко держат его за яйца будущим законом о столице, а ты и дальше наяривай на мародера педалика.
"автобусов нудного типа в Украине тупо не производят" - ты наркоман???
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23.10.2020 15:20 Відповісти
Разговаривал с селенами где-то в 2005 году. Речь зашла о новых тракторах ЮМЗ. Это те, что с красивой кабиной. Сказали, что лучше покупать белорусские - они намного качественнее и редко ломаются. У нас другой подход - чем чаще ломаются, тем больше купят запчастей и кто-то наварит на этом больше денег. Скорей всего одни и те же лица.
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23.10.2020 10:59 Відповісти
Это Гамлетовский вопрос: что покупать?
Импортное лучше и дешевле или своё хуже и дороже?
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23.10.2020 11:46 Відповісти
 
 