Минэкономразвития раскритиковало закупку Киевом 200 белорусских автобусов
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйство не поддерживает решение КГГА закупить 200 белорусских автобусов без тендера.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило министерство на сайте
"Минэкономики категорически не поддерживает решение о закупке КГГА в лизинг 200 автобусов производства белорусского завода МАЗ без объявления тендера и без привлечения отечественных производителей. Такой подход является дискриминационным, противоречит национальным интересам и принципам свободной прозрачной конкуренции", - отмечается в релизе.
Учитывая то, что органы местного самоуправления самостоятельно принимают решение об осуществлении закупок, Минэкономики уже прорабатывает вопрос урегулирования на законодательном уровне невозможности повторения такой ситуации, указано в сообщении.
"К наработке возможных механизмов будут привлечены профильные ассоциации и участники рынка", - отметило министерство.
Как сообщалось, 20 октября Киев получил 50 новых автобусов производства Минского автомобильного завода (МАЗ), до конца 2020 года будет поставлено еще 150. Указанные 200 автобусов город приобрел на условиях лизинга, 50 из них уже вышли на маршруты.
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Кругом враги .
Ездим на рукожопых "богданах" порошенко..
Но тибе всёравно срать нужно, я угадал?
А необходимость есть, очередной карантин, и в Киеве транспортный коллапс.
Свои автомобильные заводы Укгаинцы умножили на "о".
Если я захотел купить резаный белый хлеб за 14.50 то мня посадят за решотку за то что я не купил не резаный хлеб за 14.00 и всем насрать что хлеб за 14.50 кто-то еще и резал и не за спасибо.
Тендер это покупка не того что хочеш а того что дешевле не зависимо от качества за то посредники в этих ,,тендерах,,свои заработаные проценты из ничегонепоизводя не упустят.
І так, Львів, для прикладу, замовив 250 елекробусів Електрон!
Нет таких автобусов в Украине.
том наш производитель предлагал аналогичные трамваи всего на несколько ТЫСЯЧ грн дороже чем пшеки. Да в любой стране мира где власть заботится о своем народе, рабочих местах , налогах и экономике в целом педальку за такие закупки порвали бы на британский флаг.
И тут - ШТА???!!!! У НАС МОЩНОСТИ 10 АВТОБУСОВ В ГОД!!!!
Но да, вы обязаны пойти нам на встречу😁
"Но да, вы обязаны пойти нам на встречу" - да мы ОБЯЗАНЫ идти навстречу нашим производителям которые создают рабочие места в Украине и платят тут налоги, причем так же поступают все богатые индустриально развитые страны мира и только отсталые и нищие коррупированные колонии покупают импортные товары вместо аналогичных отечественных.
С вами, зебилам, всё ясно.
И кстати, специально для дебилов - педалька будет лепить коалицию с зебилами в Киевраде, ну а ты и дальше наяривай на клычка.
Ну и конечно же по сути ты отвечать не собирался, когда аргументы из носа заканчиваются, то начинаются кукарекания про зебилов.
"Жлобская манера общаться, не вызывает желания продолжать диалог." - и это пишет фанат смайликов и педальки клычко???
Кстати тут вот есть статья, где журналисты разбираются с этой предвыборной закупкой педалика (небольшой спойлер, цена выше чем закупки аналогичных автобусов других городах), но ты глазки закрой и голосуй за хорошего педальку.
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/10/22/666507/
Значит, по твоей логике, в Польше не заботятся о своем народе, рабочих местах и экономике.
«Электрон»
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Neoplan+Centroliner
Тут "компромат" откровенно никакой, автобусов нудного типа в Украине тупо не производят, но чтобы соеди пенсов и зебилов поразганять зраду - пойдет. Они ж мозгами не пользуются, им любая чушь зайдет.
"автобусов нудного типа в Украине тупо не производят" - ты наркоман???
Импортное лучше и дешевле или своё хуже и дороже?