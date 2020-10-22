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Беларусь (7520) тендер (645) Минэкономразвития (624) закупки (538)

Минэкономразвития раскритиковало закупку Киевом 200 белорусских автобусов

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Минэкономразвития раскритиковало закупку Киевом 200 белорусских автобусов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйство не поддерживает решение КГГА закупить 200 белорусских автобусов без тендера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило министерство на сайте 

"Минэкономики категорически не поддерживает решение о закупке КГГА в лизинг 200 автобусов производства белорусского завода МАЗ без объявления тендера и без привлечения отечественных производителей. Такой подход является дискриминационным, противоречит национальным интересам и принципам свободной прозрачной конкуренции", - отмечается в релизе.

Учитывая то, что органы местного самоуправления самостоятельно принимают решение об осуществлении закупок, Минэкономики уже прорабатывает вопрос урегулирования на законодательном уровне невозможности повторения такой ситуации, указано в сообщении.

"К наработке возможных механизмов будут привлечены профильные ассоциации и участники рынка", - отметило министерство.

Как сообщалось, 20 октября Киев получил 50 новых автобусов производства Минского автомобильного завода (МАЗ), до конца 2020 года будет поставлено еще 150. Указанные 200 автобусов город приобрел на условиях лизинга, 50 из них уже вышли на маршруты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмином согласовано решение о закупке 30 пожарных машин для Донецой и Луганской областей, - Шмыгаль

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+9
Финансирование преступного режима, на эти деньги картофельный фюрер купит у крпемлевского шизика спецсредства для борьбы против своего народа, это печально (
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22.10.2020 23:53
+8
правильно нехай свої заводи сидять без замовлень, будемо лукавому давати ринок збуту його мотлоху
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23.10.2020 00:49
+7
Кличко міг би закупити і українські автобуси.
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23.10.2020 00:40
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ничего, выберем зе вот тогда заживем
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22.10.2020 23:45 Ответить
Вообще-то там педалька вроде с зебилами коалицию будет в Киевсовете создавать, так что как говорит один клоун "какая разница".
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23.10.2020 04:43 Ответить
Педалі може і ппдла, але тут головне ось це :"Учитывая то, что органы местного самоуправления самостоятельно принимают решение об осуществлении закупок, Минэкономики уже прорабатывает вопрос урегулирования на законодательном уровне невозможности повторения такой ситуации, указано в сообщении." зелені, які без тендері розпилили половину Антиковідного фонду, програючи місцеві вибори, задумали місцеве самоврядування перетворити у фікцію і взяти грошові потоки під контроль центральної влади, тобто під свій. Питається, нафуя та місцева влада, яквюа за власні кошти бездозволу з центру не зможе навіть мусорних баків закупити? Ви, падлюки зелені, впливайте на Педаліка в межах існуючого антикорупційного законодавства. Виявляйте факт корупції, вручайте підозру. І не лвзьтп у місцеве самоврядування. Тим більше, якщо на місцевих виборах вам не дадуть на це мандат.
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23.10.2020 03:52 Ответить
Усе !
Кругом враги .
Ездим на рукожопых "богданах" порошенко..

Мінекономрозвитку розкритикувало закупівлю Києвом 200 білоруських автобусів - Цензор.НЕТ 1387
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23.10.2020 05:17 Ответить
Та не звезди. Нормальный бус. И дешевле раз в 20 чем маз.
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23.10.2020 07:12 Ответить
До рукожопых "богданах" порошенко, ездили на помоечьных спринтерах.
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23.10.2020 07:59 Ответить
Дура ты ванючая, Порошенко продал Богдан уже лет пять назад.
Но тибе всёравно срать нужно, я угадал?
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23.10.2020 11:44 Ответить
Нда? А дороги безкокурса, за счёт фонда ковидного, вас не смущают?
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23.10.2020 07:57 Ответить
А где в Украине можно купить 200 автобусов. Интересно знать??? У какого производителя??
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22.10.2020 23:47 Ответить
У Свинарчукдеса...
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22.10.2020 23:51 Ответить
автобусы купить не проблема, а вот мозгов прикупить действительно не получится, так что прими мои соболезнования!
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23.10.2020 00:22 Ответить
на жаль жоден із 13 українських автобусних заводів (Черкаський Атаман (екс-Богдан), Луцький Богдан, Чернігівський Еталон, Бориспільський Еталон, три Львівських (ЛАЗ, ТУР та Електрон) , Запорізький ЗАЗ, Часовоярський Рута, Херсонський, Галицький, Рівненський, Стрийський) не зможе навіть за рік випустити стільки однакових великих автобусів А надвеликі автобуси (довше 15м) в Україні взагалі не випускаються
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23.10.2020 01:08 Ответить
Якщо буде реальний заказ на 200 автобусів, то автовиробники дуже швидко зможуть налагодити серійне виробництво.
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23.10.2020 04:36 Ответить
Лет за пять 😁
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23.10.2020 08:01 Ответить
А есть срочная необходимость в одновременной закупке 200автобусов??? Ах, да педальке не терпится бабло распилить, а то все очень шатко, законы там всякие про столицу могут принять, и лишить педальку возможности пилять бюджет в таких количествах, а и с новыми коалициантами придется делиться. Ну а лохи проголосуют за педальку и поедут в Польшу клубнику собирать и туалеты мыть.
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23.10.2020 15:25 Ответить
Тоесть вы подтверждаете, что производства нет и предлагаете просто отправить деньги - "на деревню дедушке"? Гениально!
А необходимость есть, очередной карантин, и в Киеве транспортный коллапс.
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23.10.2020 17:15 Ответить
не зможуть - вони і ті що є замовлення вчасно не виконують
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23.10.2020 11:33 Ответить
А что если не купить одновременно большую партию автобусов, то у них срок годности ак у молока закончится и они пропадут??? Тем более, что те же самые беларусы судя по всему отгрузили ту партию, что скопилась на заводе, а все остальное будут передавать по частям.
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23.10.2020 15:27 Ответить
для Києва це невелика партія - бо з понад 1500 наявних автобусів на ходу менше половини були б гроші - купили би ще більше
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23.10.2020 16:41 Ответить
Ну каким образом сейчас решается проблема автобусов в Киеве и почему возникла острая необходимость закупать их в таких больших количествах одновременно, а не заменять постепенно, как это делают обычно? Логически это все объяснить можно только желанием педалика клычко распилить побыстрее бабло (а то после выборов придется делиться с новыми коалициантами, причем скорее всего зебилами), да и лохам можно впарить это преступление (ничем иным эту сделку назвать невозможно) как мегаперемогу перед выборами.
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23.10.2020 23:53 Ответить
так в чём проблема провести тендер? экспэрд! производитель сам заявит что он может, а не сраные боты экспэрды.
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23.10.2020 09:57 Ответить
дурнику - тендери вже неоднарозово проводили по різних містах України і всі давно знають хто скільки зможе - бо навіть дрібні замовлення не виконуються вчасно
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23.10.2020 11:37 Ответить
спой ещё птичка не стыдись!
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23.10.2020 11:51 Ответить
Автобус завода МАЗ - длиной 19 метров на 176 мест.
Свои автомобильные заводы Укгаинцы умножили на "о".

Мінекономрозвитку розкритикувало закупівлю Києвом 200 білоруських автобусів - Цензор.НЕТ 7121
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23.10.2020 05:25 Ответить
Да нормально, там серийное производство - никто бы дешевле тот же уровень не предложил.
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22.10.2020 23:52 Ответить
Финансирование преступного режима, на эти деньги картофельный фюрер купит у крпемлевского шизика спецсредства для борьбы против своего народа, это печально (
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22.10.2020 23:53 Ответить
Преступний режим білорусам готують російські провокатори тіхановські, бабарики і цепкали, яких фінансує кремль. Вони готують громадянську війну і анексію Білорусі Росією. Переважна більшість білоруської опозиції -- за Росію, а бацька передумав вступати в "союз".
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23.10.2020 07:51 Ответить
А что такое тендер?
Если я захотел купить резаный белый хлеб за 14.50 то мня посадят за решотку за то что я не купил не резаный хлеб за 14.00 и всем насрать что хлеб за 14.50 кто-то еще и резал и не за спасибо.
Тендер это покупка не того что хочеш а того что дешевле не зависимо от качества за то посредники в этих ,,тендерах,,свои заработаные проценты из ничегонепоизводя не упустят.
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22.10.2020 23:53 Ответить
Мінекономрозвитку розкритикувало закупівлю Києвом 200 білоруських автобусів - Цензор.НЕТ 2395
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23.10.2020 00:34 Ответить
Ці слова були б справедливі, якби замість МАЗів закупили автобуси Мерседес чи там Неоплан... Чи електробуси. А так МАЗ за якістю такі ж, як і Богдан чи ЛАЗ - характеристики там плюс-мінус схожі!
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23.10.2020 00:38 Ответить
вони всі створені на базі Neoplan Centroliner
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23.10.2020 01:26 Ответить
А Жыгули созданы на базе Фиат-124. Но есть нюанс...
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23.10.2020 07:07 Ответить
Але це не Неоплан)))) Китайці теж скопіювали Мерседес Гелік, але ж це не Гелік))
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23.10.2020 07:52 Ответить
а я й не казав що це прямо Неоплан - я пояснив тобі чому в них всіх одинакові характеристики. Тим більше що всі конструкціі всіх українських автобусних заводів (і навіть одного дрібного білоруського Неман) спроектовані одним і тим же львівським інститутом автобусобудування
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23.10.2020 11:25 Ответить
І двигуни зазвичай однакові - Deutz або китайські дизелі. Так навіщо тоді підтримувати диктатора і платити більше за імпортний товар???
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23.10.2020 12:43 Ответить
завдяки масовому серійному виробництву на конвейєрі МАЗи дешевші і поставляються відразу. А українські заводи не змогли б виконати таке велике замовлення навіть через рік
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23.10.2020 13:19 Ответить
МАЗи не дешевші - гляньте ціни...

І так, Львів, для прикладу, замовив 250 елекробусів Електрон!
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23.10.2020 14:18 Ответить
то все бла-бла-бла Садового. Останній із тендерів на автобуси в Україні відбувався в Івано-Франківську - всього на 10 машин. Дешевший МАЗ виграв у Богдана, а Електрон навіть участі не приймав - бо нічого запропонувати - за весь 2019 рік там випустили аж 1 автобус
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23.10.2020 15:37 Ответить
Про технические условия и требования к товару ты не слышал?
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23.10.2020 04:44 Ответить
Такое впечатление, что на виталика наслали порчу, и он не по своей воле пошел на эту авантюру, и это сработает против него на выборах.
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22.10.2020 23:54 Ответить
Откаты рулят.Зачем поддерживать экономику диктатора Луки?Он же на эти гроши,закупит у Мордора водомётов сябров поливать. Мінекономрозвитку розкритикувало закупівлю Києвом 200 білоруських автобусів - Цензор.НЕТ 6173
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23.10.2020 00:15 Ответить
Если сябров все устраивает, то чего украинцы должны волноваться?
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23.10.2020 09:08 Ответить
Украинцев устраивает безработица и нищета??? Да ты млять филосоФФФ.
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23.10.2020 15:22 Ответить
Кличко міг би закупити і українські автобуси.
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23.10.2020 00:40 Ответить
Несуществующие?
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23.10.2020 08:04 Ответить
Тебе забанили в Гуглі?
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23.10.2020 09:13 Ответить
Кто может произвести, и поставить хоть сто автобусов за год? С учётом того, что длинномеров ёк?
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23.10.2020 14:27 Ответить
Непонятно почему Львов тоже закупает МАЗ.
Нет таких автобусов в Украине.
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23.10.2020 10:20 Ответить
правильно нехай свої заводи сидять без замовлень, будемо лукавому давати ринок збуту його мотлоху
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23.10.2020 00:49 Ответить
если своим заводам нечего предложить на продажу, то пусть сидят без замовлень.
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23.10.2020 09:09 Ответить
Жаль шо не пишут марку автобуса.Там есть автобусы з двигателями "ЯМЗ","Рено","Мерседес".
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23.10.2020 01:11 Ответить
моделі з Рено, а тим більше ЯМЗ вже давно не випускаються
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23.10.2020 01:31 Ответить
Пендаліка на нари , колаборант працює проти України за відкати, автобуси в Києві повинні бути тільки українські.
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23.10.2020 05:56 Ответить
Щоб були тільки українські, не треба душити економіку і промисловість, бо скоро все буде чуже. А Білорусь треба підтримувати, бо з їхньою промосковською опозицією і страйками білоруси залишаться з торбами.
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23.10.2020 08:03 Ответить
Прочитал ваш пост и не понял, то ли у вас вас очень большие проблемы с логикой, то ли первое предложение писал один человек, а второе другой.
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23.10.2020 15:17 Ответить
с чего? В Варшаве ездят не польские автобусы, и ничего, никто не умер.
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23.10.2020 09:09 Ответить
Педалька клычко вообще любит кормить иностранцев (видать откаты больше) - помнится Киев закупил года 3-4 назад около 40 польских трамваев на сумму около 1 миллиарда грн, при

том наш производитель предлагал аналогичные трамваи всего на несколько ТЫСЯЧ грн дороже чем пшеки. Да в любой стране мира где власть заботится о своем народе, рабочих местах , налогах и экономике в целом педальку за такие закупки порвали бы на британский флаг.
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23.10.2020 04:41 Ответить
Почему тогда кабмин не закупает "Славуты" для чиновников? А, ну да...🤔
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23.10.2020 08:08 Ответить
Вообще-то речь идет об аналогичных по классу автомобилях. Кроме того тот же кабмин, и прочие госучереждения и госпредприятия в любой нормальной стране так же бы использовали отечественные автомобили, например в тех же США.
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23.10.2020 15:16 Ответить
Вообще-то речь идет об аналогичных условиях поставки, что при штучном производстве наших автобусов невозможно.
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23.10.2020 17:17 Ответить
"Вообще-то речь идет об аналогичных условиях поставки" - ШТА??? Ты о чем болезный? Прописывать условия поставки под конкретных производителей "наши" мародеры научились, так что тут все верно, вот только почему-то цены значительно выше рыночных выходят, да и побеждают те кто даст больше откат.
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23.10.2020 23:38 Ответить
Например, поставить 200 автобус, партиями по 50 в квартал.
И тут - ШТА???!!!! У НАС МОЩНОСТИ 10 АВТОБУСОВ В ГОД!!!!
Но да, вы обязаны пойти нам на встречу😁
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24.10.2020 08:44 Ответить
А почему не 300 в квартал ??? Ты цифры из носа выковыриваешь или под этот конкретный случай пишешь как и педалька клычко? У нас мощности равняются количеству заказов и при наличии заказов наши заводы смогут достаточно быстро нарастить производство. А заказов нет из таких вот как педалик и ему подобных мародеров, готовых за откат уничтожить всю нашу промышленность и страну в целом (эта крыса себя еще в начале 2014-го года проявила, когда отказывалась поддерживать любые решения необходимые в условиях внешней агрессии до тех пор пока не поделят все портфели и должности).
"Но да, вы обязаны пойти нам на встречу" - да мы ОБЯЗАНЫ идти навстречу нашим производителям которые создают рабочие места в Украине и платят тут налоги, причем так же поступают все богатые индустриально развитые страны мира и только отсталые и нищие коррупированные колонии покупают импортные товары вместо аналогичных отечественных.
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24.10.2020 16:08 Ответить
Клычко, Педалик...
С вами, зебилам, всё ясно.
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24.10.2020 18:34 Ответить
С нами зебилами??? Да ты еще более надекватный чем я думал. Педалька клычко проявил себя во всей красе не только в начале 2014-го года, о чем я писал раньше, но и после когда выступал в качестве свидетеля защиты по делу об эсктрадиции своего хозяина фирташа в США, когда покупал польские трамваи вместо украинских, и сейчас когда покупает белорусские автобусы вместо украинских (и это только вершина айсберга педалькиных "подвигов")

И кстати, специально для дебилов - педалька будет лепить коалицию с зебилами в Киевраде, ну а ты и дальше наяривай на клычка.

Ну и конечно же по сути ты отвечать не собирался, когда аргументы из носа заканчиваются, то начинаются кукарекания про зебилов.
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24.10.2020 19:34 Ответить
Прости дружок, от производства ты далёк, как членограю от Моцарта. Жлобская манера общаться, не вызывает желания продолжать диалог.
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24.10.2020 20:49 Ответить
Забавно читать про далекость от производства от идиота (это просто констатация факта, а не оскорбление, боюсь что таких как ты оскорбить в при принципе невозможно) который убеждает всех окружающих , что уничтожение отечественного производства это прекрасно. Если ты под производством имеешь в виду собирание клубники в Польше, то тут ты прав, я далек от этого.

"Жлобская манера общаться, не вызывает желания продолжать диалог." - и это пишет фанат смайликов и педальки клычко???
Кстати тут вот есть статья, где журналисты разбираются с этой предвыборной закупкой педалика (небольшой спойлер, цена выше чем закупки аналогичных автобусов других городах), но ты глазки закрой и голосуй за хорошего педальку.
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/10/22/666507/
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24.10.2020 21:54 Ответить
😁🖕
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24.10.2020 22:14 Ответить
Я в тебе не сомневался, Эллочка -людоедка 21-го века использующая "наскальную живопись" из-за скудости ума и словарного запаса. И кстати, а что тебе понравилось, то что тебя таки признали идиотом, или то, что Киев переплатит за импортные автобусы и педалька заработает немного гешефта, а наши рабочие поедут в Польшу работать? Хотя адекватного ответа не жду, набор смайликов у идиота явно ограничен.
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24.10.2020 22:43 Ответить
в городах Польши ездят автобусы не польского производства. И никакой истерики.
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23.10.2020 09:10 Ответить
А в Польше тоже массовая безработица и трудовая эмиграция, постоянное падение промпроизводства, простаивающие автозаводы с долгами по зарплате рабочим и постоянные проблемы с наполнением бюджета и негативным внешнеторговым балансом и как следствие периодической девальвацией национальной валюты??? Если есть хоть немного мозгов в твоей голове, то может уловишь связь между поддержкой национальных производителей и всем выше перечисленным.
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23.10.2020 15:13 Ответить
Читаем твой камент: "Да в любой стране мира где власть заботится о своем народе, рабочих местах , налогах и экономике в целом педальку за такие закупки порвали бы на британский флаг." Твои слова?
Значит, по твоей логике, в Польше не заботятся о своем народе, рабочих местах и экономике.
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23.10.2020 16:00 Ответить
Еще раз для особо одаренных про отличия ситуации в Украине и Польше - "А в Польше тоже массовая безработица и трудовая эмиграция, постоянное падение промпроизводства, простаивающие автозаводы с долгами по зарплате рабочим и постоянные проблемы с наполнением бюджета и негативным внешнеторговым балансом и как следствие периодической девальвацией национальной валюты???" Вот когда мы решим эти проблемы, вот тогда можно смело покупать импортные автобусы и трамваи, резать свои предприятия на металлолом, да и вообще не работать, потому что деньги сами будут появляться "в тумбочке". Хотя те же самые США, которые печатают деньги не спешат покупать импортные автомобили (и вообще импортные товары, если их аналоги производят в США) за государственные деньги, но они то дураки, не то что вы с педалькой клычко.
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23.10.2020 23:35 Ответить
Мінекономрозвитку розкритикувало закупівлю Києвом 200 білоруських автобусів - Цензор.НЕТ 9642«PESA», которая изначально выставила цену в 1,846 млрд. грн., а в процессе аукциона снизила ее до 1,813199 млрд. грн., а также львовский концерн «Электрон», который за 40 трамваев выставил цену в 1,8132 млрд. грн. и в процессе аукциона цены не снижал. Таким образом польская компания стала победителем тендера, хотя польский трамвай оказался дешевле украинского всего на 25 гривен за вагон.
«Электрон»Мінекономрозвитку розкритикувало закупівлю Києвом 200 білоруських автобусів - Цензор.НЕТ 2918
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23.10.2020 10:37 Ответить
Смотрим Гугл -

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Neoplan+Centroliner
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23.10.2020 06:04 Ответить
Ну всетаки не пазики... Это уже прогрес
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23.10.2020 06:39 Ответить
Нормальні буси що вони мукають там ? Мабуть хтось не отримав відкат , не проштохнув якесь лайно типа Богдана
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23.10.2020 08:10 Ответить
не, просто зеленое шобло ищет любой "компромат" на Виталика перед выборами.
Тут "компромат" откровенно никакой, автобусов нудного типа в Украине тупо не производят, но чтобы соеди пенсов и зебилов поразганять зраду - пойдет. Они ж мозгами не пользуются, им любая чушь зайдет.
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23.10.2020 09:12 Ответить
Педалька уже договорился с зебилами про будущую коалицию в Киеврада и крепко держат его за яйца будущим законом о столице, а ты и дальше наяривай на мародера педалика.
"автобусов нудного типа в Украине тупо не производят" - ты наркоман???
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23.10.2020 15:20 Ответить
Разговаривал с селенами где-то в 2005 году. Речь зашла о новых тракторах ЮМЗ. Это те, что с красивой кабиной. Сказали, что лучше покупать белорусские - они намного качественнее и редко ломаются. У нас другой подход - чем чаще ломаются, тем больше купят запчастей и кто-то наварит на этом больше денег. Скорей всего одни и те же лица.
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23.10.2020 10:59 Ответить
Это Гамлетовский вопрос: что покупать?
Импортное лучше и дешевле или своё хуже и дороже?
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23.10.2020 11:46 Ответить
 
 