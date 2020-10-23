Міжміську тролейбусну лінію завдовжки 48 км планують запустити на Донбасі, - Мінфін
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністерство фінансів і Донецька обласна держадміністрація ведуть переговори з міжнародними фінансовими організаціями про фінансування проєкту будівництва тролейбусного сполучення між містами Краматорської агломерації, в якій зараз проживає близько 500 тис. громадян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
Тролейбусна лінія сполучатиме Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Загальна протяжність маршруту 48 кілометрів. Між містами агломерації зараз відсутнє якісне транспортне сполучення, хоча відстань між цими містами досить невелика: 3,5 кілометри –від Слов’янська до Краматорська, 5,5 кілометрів – від Краматорська до Дружківки, 8 кілометрів – від Дружківки до Костянтинівки.
В проєкт також будуть інтегровані діючі міські тролейбусні мережі Краматорська та Слов’янська. А в перспективі цю нову мережу пропонується продовжити до туристичного магніту Північного Донбасу – м. Святогірськ.
Будь ласка, зачекайте...
Идея с троллейбусной линией как в Крыму - отличная.
Снег, знаете те ли, не зависит от того - автобусы ездят или троллейбусы, тем более что снега в тех краях выпадает крайне мало, это вам не Карпаты и даже не Киев.
Вопрос в качестве дорожного покрытия и в том чтобы расписание было известно - а не как попало.
Самое простое - распечатать расписание на листках бумаги А4 и приклеить на остановках, как это делают в Польше. Но для нас это слишком сложно...
До гундяевской лавры ,которую охраняют кизяки "всепланетного войска донского"
Качественного автобусного сообщения там было бы вполне достаточно...и гораздо дешевле...
Хотя и сейчас маршруток там навалом..
Славянск - Краматорск 15 км..
Краматорск - Дружковка 18 км..
Дружковка Константиновка 19 км..
Типа в автобусе нет ватных бадок? дада)) ездили, знаем. В "пустой" маршрутке))
Для троллейбуса вешают МЕДНЫЕ провода!
Сколько они там ночей провисят?