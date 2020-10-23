Міжміську тролейбусну лінію завдовжки 48 км планують запустити на Донбасі, - Мінфін

Міністерство фінансів і Донецька обласна держадміністрація ведуть переговори з міжнародними фінансовими організаціями про фінансування проєкту будівництва тролейбусного сполучення між містами Краматорської агломерації, в якій зараз проживає близько 500 тис. громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Тролейбусна лінія сполучатиме Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Загальна протяжність маршруту 48 кілометрів. Між містами агломерації зараз відсутнє якісне транспортне сполучення, хоча відстань між цими містами досить невелика: 3,5 кілометри –від Слов’янська до Краматорська, 5,5 кілометрів – від Краматорська до Дружківки, 8 кілометрів – від Дружківки до Костянтинівки.

В проєкт також будуть інтегровані діючі міські тролейбусні мережі Краматорська та Слов’янська. А в перспективі цю нову мережу пропонується продовжити до туристичного магніту Північного Донбасу – м. Святогірськ.

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