УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3617 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
5 260 37
Мінфін (774) транспорт (869) Донбас (21732) Донецька область (5664)

Міжміську тролейбусну лінію завдовжки 48 км планують запустити на Донбасі, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міжміську тролейбусну лінію завдовжки 48 км планують запустити на Донбасі, - Мінфін

Міністерство фінансів і Донецька обласна держадміністрація ведуть переговори з міжнародними фінансовими організаціями про фінансування проєкту будівництва тролейбусного сполучення між містами Краматорської агломерації, в якій зараз проживає близько 500 тис. громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Тролейбусна лінія сполучатиме Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Загальна протяжність маршруту 48 кілометрів. Між містами агломерації зараз відсутнє якісне транспортне сполучення, хоча відстань між цими містами досить невелика: 3,5 кілометри –від Слов’янська до Краматорська, 5,5 кілометрів – від Краматорська до Дружківки, 8 кілометрів – від Дружківки до Костянтинівки.

В проєкт також будуть інтегровані діючі міські тролейбусні мережі Краматорська та Слов’янська. А в перспективі цю нову мережу пропонується продовжити до туристичного магніту Північного Донбасу – м. Святогірськ.

Читайте також: Київ придбав 200 нових сучасних автобусів, 50 із них вже сьогодні вийшли на маршрут, - Кличко

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+15
новости из дурдома
показати весь коментар
23.10.2020 09:32
+11
ахххха ха вы что там реально ********? они штепу завтра выберут ахаха, тралик им пускайте и опционно включите вай фай и сивоху на подтанцовке
показати весь коментар
23.10.2020 09:28
+6
Это кто-то поделился с кабмином волшебным порошком и их порвало!
показати весь коментар
23.10.2020 09:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Маршрут троллейбуса будет через "нулевку" или как?
показати весь коментар
23.10.2020 09:26 Відповісти
Вообще-то, это глубокий тыл, до Константиновки даже поезд из Киева идет.
показати весь коментар
23.10.2020 09:41 Відповісти
Как вы понимаете, это была шутка.
показати весь коментар
23.10.2020 10:11 Відповісти
да ля ля пригласите ЛЮБУЮ КОМПАНИЮ из Европы и какой нафиг троллейбус?? А зимой кто снег то будет убирать??? а там часто и морозы и заносы.. надо проложить линию трамвая причем не нашу русскую 1520 мм... а европейскую 1435 мм или Капскую колею 1076 мм (Япония) или метровую Европа швейцария Словакия и Германия... на Капскую можно в Японии заказать подвижной трамвай поезда, или вообще дизель поезда.. а Европе вам на колею 1435 европейскую могут сделать метро+ трамвай- где есть возможность трамвай едет по пантографу с сети вверху- а где можно едет- как метро... максимальная скорость у метро 110 км час у трамвае до 145 км час... такой гибрид ездит в Нидерландах ГААГА... и Амстердам...можно заказать вообще гибрид электрика + дизель... что актуально- в случае обрыва контактной сети (можно вариант метро + дизель) при отсутствии электропитания...
показати весь коментар
23.10.2020 10:29 Відповісти
зачем приглашать компанию из европы? чтобы подороже было?
Идея с троллейбусной линией как в Крыму - отличная.
Снег, знаете те ли, не зависит от того - автобусы ездят или троллейбусы, тем более что снега в тех краях выпадает крайне мало, это вам не Карпаты и даже не Киев.
Вопрос в качестве дорожного покрытия и в том чтобы расписание было известно - а не как попало.
Самое простое - распечатать расписание на листках бумаги А4 и приклеить на остановках, как это делают в Польше. Но для нас это слишком сложно...
показати весь коментар
23.10.2020 11:06 Відповісти
при больших паузах в графике движения успеют контактную линию своровать
показати весь коментар
23.10.2020 11:35 Відповісти
тупая твоя шутка, как и ты.
показати весь коментар
23.10.2020 11:04 Відповісти
Зато ТЫ блещешь остроумием!
показати весь коментар
23.10.2020 12:41 Відповісти
ахххха ха вы что там реально ********? они штепу завтра выберут ахаха, тралик им пускайте и опционно включите вай фай и сивоху на подтанцовке
показати весь коментар
23.10.2020 09:28 Відповісти
В святогорск через донецк
показати весь коментар
23.10.2020 09:29 Відповісти
Я даже знаю эти международные финансовые организации.😁
показати весь коментар
23.10.2020 09:31 Відповісти
новости из дурдома
показати весь коментар
23.10.2020 09:32 Відповісти
Это кто-то поделился с кабмином волшебным порошком и их порвало!
показати весь коментар
23.10.2020 09:37 Відповісти
Зеленский хочет, чтобы в Украине провели Олимпиаду
показати весь коментар
23.10.2020 10:09 Відповісти
От Кривого Рога до памятника Моторолы! Фокин Вовку повезет к своим пока неамнистированным героям.
показати весь коментар
23.10.2020 09:35 Відповісти
Я сразу подумал про Славянск-Краматорск - как я понял, это по сути один город. Оказывается, маршрут пройдет через 4 города. Плюсую. Пока на оккупированной территории автобусную (или троллейбусную - не помню) остановку торжественно открывали, на освобожденной части троллейбус через четыре города одним маршрутом проедет.
показати весь коментар
23.10.2020 09:40 Відповісти
Плохо ты понял...эти два города не соприкасаются друг с другом..
показати весь коментар
23.10.2020 10:16 Відповісти
согласен с вами полностью. Идея - хорошая. Еще бы дорогу сделали.. я давно там был - не уверен, какое там покрытие. А вот на Луганщине с дорогами - жопа.
показати весь коментар
23.10.2020 11:08 Відповісти
А грошикі у західних інвесторів просити будете? Ну як завжди))
показати весь коментар
23.10.2020 09:52 Відповісти
А почему не закупить электроавтобусы. Это я думаю выгодней и дешевле.
показати весь коментар
23.10.2020 09:54 Відповісти
потому что это в разы невыгоднее и дороже. в том числе в обслуживании.
показати весь коментар
23.10.2020 11:08 Відповісти
"туристического магнита Северного Донбасса - г. Святогорск."

До гундяевской лавры ,которую охраняют кизяки "всепланетного войска донского"
показати весь коментар
23.10.2020 09:58 Відповісти
Очередной распил...
Качественного автобусного сообщения там было бы вполне достаточно...и гораздо дешевле...
Хотя и сейчас маршруток там навалом..
показати весь коментар
23.10.2020 10:10 Відповісти
И по расстояниям полный звиздеж..
Славянск - Краматорск 15 км..
Краматорск - Дружковка 18 км..
Дружковка Константиновка 19 км..
показати весь коментар
23.10.2020 10:15 Відповісти
Зеленський зі " слугами" та опзж, це президент і депутати доМбаса, а ніяк не України.
показати весь коментар
23.10.2020 10:21 Відповісти
Из Донецка в Макеевку троллейбус ездил. Как ща - хз
показати весь коментар
23.10.2020 10:21 Відповісти
Из Макеевки в Донецк...вернее до вьезда в Донецк...
показати весь коментар
23.10.2020 10:24 Відповісти
В тонкостях я не разбирался. Наверное. Если не изменяят склероз, то после моста разворот и назад на Макеевку
показати весь коментар
23.10.2020 10:38 Відповісти
Я к тому что там с одной стороньі Донецк, с другой Макеевка
показати весь коментар
23.10.2020 10:39 Відповісти
даже не понятно на кой хрен мне там троллейбус, автобусы каждые 15 минут ездят, быстро и комфортно, причем из города, а троллейбус будет вдоль трассы ходить, туда еще надо на маршрутке доехать. Плюсом может быть только цена. Но уж лучше заплатить эти 25 грн. и ехать по-человечески, чем (допустим 10 грн.) и давиться в битком набитом пенсионерами троллейбусе, слушая их ватный треп.
показати весь коментар
23.10.2020 10:53 Відповісти
автобусы - это маршрутки барыг. А троллейбусы будут коммунальные.
Типа в автобусе нет ватных бадок? дада)) ездили, знаем. В "пустой" маршрутке))
показати весь коментар
23.10.2020 11:10 Відповісти
Хто не дає зробити комунальні автобуси?
показати весь коментар
23.10.2020 19:50 Відповісти
в конце концов у тебя будет выбор на чем ехать, что ты кудахчешь как те же ватные бабки, всем недоволен?
показати весь коментар
23.10.2020 11:10 Відповісти
У меня и так есть выбор на чем ехать. Как минимум 3-и варианта: такси, автобус, свое авто. Уж не тот ли ты непроходной Беляков, из списка кандидатов на пост городского головы Дружковки, напротив ФИО которого я послезавтра поставлю ПНХ?
показати весь коментар
23.10.2020 13:23 Відповісти
Они с ума сошли ???????????????
Для троллейбуса вешают МЕДНЫЕ провода!
Сколько они там ночей провисят?
показати весь коментар
23.10.2020 11:53 Відповісти
Нет!! Маршрут международного троллейбуса будет через Краматорск-луганск -Донецк-Мариуполь! По местам боевой славы, Штепы, мотороллы, захарченко и прочих бандитов ОРДЛО! А вообще-то, если серьёзно, там по этому маршруту , до войны с россией, ж\дорожное сообщение было и дизель-поезда и электрички ездили!! Что всё уже похерили!!
показати весь коментар
23.10.2020 12:36 Відповісти
Нормально так. Якщо потрібно побільше грошей втюхати.
показати весь коментар
23.10.2020 19:49 Відповісти
 
 