"Слуги" витратять на опитування "без юридичних наслідків" 103 мільйони, - ОПОРА

Орієнтовна сума витрат на ініційоване президентом Володимиром Зеленським опитування 25 жовтня становитиме 103 млн грн, з яких близько 75 млн грн планується направити на роботу волонтерів, які працюватимуть біля входу на виборчі дільниці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

"Ми не так давно отримали первинну інформацію, зокрема від компаній, які зараз проводять рекрутинги людей для організації цього опитування. Планується забезпечити всі виборчі дільниці, біля входу до них проводити опитування громадян щодо п'яти питань від Президента. Загальна кількість видатків, за нашими даними, які надходили безпосередньо з компаній-організаторів цього процесу, становить близько 75 млн грн, якщо говорити про безпосередньо польову частину, виключно видатки на роботу й організації роботи волонтерів біля входу до виборчих дільниць", - зазначила Айвазовська.

Вона додала, що, за інформацією ОПОРИ, залученим до проведення опитування особам може бути виплачено 1200 грн за цивільно-правовою угодою, натомість саме опитування проводиться однією з соціологічних організацій.

"Якщо йдеться про цивільно-правові угоди, то до них треба додати ще 40% податкових зборів різного типу, які потрібно сплатити до бюджету. Відповідно, орієнтовна кількість видатків становить 103 млн грн, якщо ми говоримо про суму, з якої ще будуть сплачені податки, а також компенсовано 40 грн координаторам за кожну додатково приведену людину", - уточнила голова правління ОПОРИ.

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