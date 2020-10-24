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Новини Політика України Опитування Зеленського
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Зеленський (17387) опитування (1403) ОПОРА (216) Айвазовська Ольга (101)

"Слуги" витратять на опитування "без юридичних наслідків" 103 мільйони, - ОПОРА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Орієнтовна сума витрат на ініційоване президентом Володимиром Зеленським опитування 25 жовтня становитиме 103 млн грн, з яких близько 75 млн грн планується направити на роботу волонтерів, які працюватимуть біля входу на виборчі дільниці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

"Ми не так давно отримали первинну інформацію, зокрема від компаній, які зараз проводять рекрутинги людей для організації цього опитування. Планується забезпечити всі виборчі дільниці, біля входу до них проводити опитування громадян щодо п'яти питань від Президента. Загальна кількість видатків, за нашими даними, які надходили безпосередньо з компаній-організаторів цього процесу, становить близько 75 млн грн, якщо говорити про безпосередньо польову частину, виключно видатки на роботу й організації роботи волонтерів біля входу до виборчих дільниць", - зазначила Айвазовська.

Вона додала, що, за інформацією ОПОРИ, залученим до проведення опитування особам може бути виплачено 1200 грн за цивільно-правовою угодою, натомість саме опитування проводиться однією з соціологічних організацій.

"Якщо йдеться про цивільно-правові угоди, то до них треба додати ще 40% податкових зборів різного типу, які потрібно сплатити до бюджету. Відповідно, орієнтовна кількість видатків становить 103 млн грн, якщо ми говоримо про суму, з якої ще будуть сплачені податки, а також компенсовано 40 грн координаторам за кожну додатково приведену людину", - уточнила голова правління ОПОРИ.

Також читайте: Зеленський про своє опитування: "Соціологічне опитування? Це - вибірка ... Президент робить серйозний екзит-пол"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Ориентировочные расходы на "опрос Зеленского" составят 103 млн грн, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3222
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23.10.2020 12:59
+14
хороший аппарат ИВЛ стоит 500 т. грв. зебилы, надеюсь вас много болеет ковидом и многие в таком аппарате нуждаются...
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23.10.2020 12:57
+14
Какие гниды, в то время как свирепствует корона разворовать короновирусный фонд и вкинуть столько непонятно откуда денег в незаконный опрос
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23.10.2020 12:59
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И вы верите что это "слуги" скинулись? И что результатами этого "опроса" потом не будут манипулировать? Блажен кто верует
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23.10.2020 12:55 Відповісти
Таможня (контрабас) + дороги (откаты) = цена вопроса
На раз плюнуть!
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23.10.2020 12:59 Відповісти
это понятно. только при чем тут "слуги"? И цена вопроса явно не в 100 лямах. Знаем мы эти опросы - референдумы, от Австрии до Севастополя до Дырляндии
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23.10.2020 13:09 Відповісти
Очень интересно откуда у Зеленского денжищи-дровишки!! честный президент??? Из какого лесу-кармана?? Опять Ахметка надурил нашего еврейчика -недоумку!!
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23.10.2020 12:56 Відповісти
.. и нужно добавить - а для Слуг -- снятие с выборов, а для Зе -- импичмент !!! хм.. не а че !? ведь правда !!! Ориентировочные расходы на "опрос Зеленского" составят 103 млн грн, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5673
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23.10.2020 12:56 Відповісти
хороший аппарат ИВЛ стоит 500 т. грв. зебилы, надеюсь вас много болеет ковидом и многие в таком аппарате нуждаются...
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23.10.2020 12:57 Відповісти
Kurwa mac,дайте тесты людям не по 1,5-2 т,на эти бесполезно просранные сто лямов..
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23.10.2020 12:58 Відповісти
А за що тоді виборчу кампанію проводити? Думай що мелеш!!! Ориентировочные расходы на "опрос Зеленского" составят 103 млн грн, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1688
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23.10.2020 13:07 Відповісти
не подумал..
выборча компания таки важней..
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23.10.2020 13:20 Відповісти
Орієнтовні витрати на "опитування Зеленського" становитимуть 103 млн грн, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3902
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23.10.2020 13:26 Відповісти
Какие гниды, в то время как свирепствует корона разворовать короновирусный фонд и вкинуть столько непонятно откуда денег в незаконный опрос
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23.10.2020 12:59 Відповісти
У МВФ первым пунктом стоит международный аудит бюджетного фонда по борьбе с Ковид
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23.10.2020 13:02 Відповісти
Ориентировочные расходы на "опрос Зеленского" составят 103 млн грн, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3222
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23.10.2020 12:59 Відповісти
Жду недождусь чтоб опрос, подсрачник получат мой заслуженийт лучше не ходите зелебобики, и что **** характерно меня поддержат
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23.10.2020 13:00 Відповісти
Смішні люди! Той "опрос" потрібен лише для легалізації тих питань! Не залежно від відповідей, будуть оприлюднені такі результати "опроса", які потрібні зє-буінам! Хто буде перевіряти і як ті результати?!
Ориентировочные расходы на "опрос Зеленского" составят 103 млн грн, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9183
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23.10.2020 13:10 Відповісти
Той опрос потрібен як замануха щоб збільшити "явку" зеідіотів на виборах. Кілька % такий хід зеленим додасть, а всі ці питання і результати до дупи.
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23.10.2020 13:40 Відповісти
Может одумаются, и кислорода медицинского на эти деньги купят?
Хотя о чем это я...
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23.10.2020 13:04 Відповісти
Розкрий рота ширше, зараз тобі туди подаватимуть кисень від Зє! Ориентировочные расходы на "опрос Зеленского" составят 103 млн грн, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2408
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23.10.2020 13:11 Відповісти
Разработка украинской вакцины 200 - 150 млн грн. Вот как раз на эту сумму.
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23.10.2020 13:11 Відповісти
Лучше бы на эти деньги бесплатное тестирование населения на ковид провели, как это сделали в Словакии и отдельных городах в Китае.
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23.10.2020 13:12 Відповісти
цирковая лошадь землю пахать не умеет, ты ее в плуг, а она круги по огороду нарезает.
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23.10.2020 13:31 Відповісти
такое же выкидывание денег на ветер.
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23.10.2020 13:41 Відповісти
Ориентировочные расходы на "опрос Зеленского" составят 103 млн грн, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4806

...
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23.10.2020 13:17 Відповісти
а если точно -103 млн 30 коп
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23.10.2020 13:27 Відповісти
в первую очередь это не законно , 5-6 лет тюрьмы, гаранту конституции Украины Орієнтовні витрати на "опитування Зеленського" становитимуть 103 млн грн, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1238
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23.10.2020 13:27 Відповісти
он уже на пожизненное себе давно насобирал, еще начиная с роспуска рады.
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23.10.2020 13:29 Відповісти
Та о каком законе может идти речь, клоуну законы все до сраки, плевал он на законы, ведь он и царь и бог.
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23.10.2020 23:22 Відповісти
В Украине этих миллионов, хочешь туда сунь, хочешь сюда сунь, лишь бы в пандемию людям не помочь
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23.10.2020 13:28 Відповісти
пусть моника и заплатит
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23.10.2020 13:28 Відповісти
Подтереть одно место можете теми бумажками опроса,это что бюллетень что защищены как деньги каждая подсчитана,опломбировпна,мокрые печати? нарисуют как захочет клоун,даже если будет 50 человек на всю страну скажут тысячи ,главное картинка по тв что стоят палатки агитаторы ну и человек 5 найдутся попозировать для тв в очередь за бумажкой,потом выдать за опрос целой страны,мол так хочет народ
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23.10.2020 13:29 Відповісти
100 млн гривен - это спасение жизней тысячей деток с лейкемией, раком и др тяжелыми заболеваниями. Но зачем это квартальному чучелу и его шапито?! Для них важнее рубонуть побольше голосов, чтобы потом грабить весь этот тупорылый плебс, который их навыбирал
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23.10.2020 13:57 Відповісти
Які ще, нахрін, волонтери, якщо ім треба платити гроші! Це наймані працівники, переважна більшість яких не від гарного життя погодилася постояти за ті копійки. Не згадуйте всує ім*я волонтерів і не рівняйте їх з заробітчанами!
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23.10.2020 14:06 Відповісти
Недорого...
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23.10.2020 14:43 Відповісти
Оплатить нет желания у поклонника?
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23.10.2020 15:18 Відповісти
Оплатить нет желания у поклонника?
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23.10.2020 16:56 Відповісти
Лучше бы костюмы для медперсонала закупили на эти деньги,чем на хотелки тупого осла просрать.
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23.10.2020 15:17 Відповісти
так потужный папередник ведь уже всю страну всем обеспечил. и не обзывай пятого тупым ослом.
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23.10.2020 16:58 Відповісти
"...75 млн грн, если говорить о непосредственно полевой части, исключительно расходы на работу и организацию работы волонтеров у входа на избирательные участки..." Источник: https://censor.net/ru/n3226609

Волонтёрство (от лат. voluntarius - вечно голодный) или добровольчество, добровольческая деятельность - это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, фандрайзинг, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение.
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23.10.2020 16:58 Відповісти
73%ные зебилы ее напрягаясь соберут эти жалкие копейки - это мАксимум цена ИХ дежурной пляшки пива, за которую они легко.. удавят ближнего.. скидайтесь, убогие, на хотелку вашего Вошь дьа.. дебилы-экспериментаторы
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23.10.2020 17:15 Відповісти
они хотят людей на выборы затянуть и себе пиар манипуляцией про народовластие, которое фальшивое. Люди голосуйте за националистов, а не за этих чертей всяких.
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24.10.2020 00:20 Відповісти
Интересно кто из этого опроса больше всех заработает? Чистоганом из бюджета потекут денежки кому то в карман .Каждому выборщику-маска и ручка типа бесплатно -умножаем на количество проголосовавших и оп па ,-опять из бюджета кто то хорошо наварится. Зелёные членограи -слуги олигархов ,учатся загонять рыбу в сеть .Всё просчитано -и будущая прибыль поделена.
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24.10.2020 07:23 Відповісти
малоПИД,,,,роский, бенин нарко-Дегенерат!!! ни куплено ни одного аппарата ИВЛ, нет ни одной больницы со 100% врачей получивших надбавки это существо проводит дэбильные как и сам опросы!!!!
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24.10.2020 08:48 Відповісти
"Пир во время зе-чумы", не-інакше...
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24.10.2020 08:48 Відповісти
Перепрошую, а 105 мільйонів то корупція в особливо крупних масштабах чи ще ні? Зеленському скільки за то світить? Довічне чи лише років з 15?
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24.10.2020 09:12 Відповісти
Суки зкбільні, тестів б закупили та хворих протестували, щоб пандемія народ так не косила. От падли...
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24.10.2020 09:13 Відповісти
 
 