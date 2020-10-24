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"Слуги" потратят на опрос "без юридических последствий" 103 миллиона, - ОПОРА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ориентировочная сумма расходов на инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос 25 октября составила 103 млн грн, из которых около 75 млн грн планируется направить на работу волонтеров, которые будут работать у входа на избирательные участки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила председатель правления общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"Мы недавно получили первичную информацию, в том числе от компаний, которые сейчас проводят рекрутинг людей для организации этого опроса. Планируется обеспечить все избирательные участки, у входа в них проводить опрос граждан относительно пяти вопросов от президента. Общее количество расходов, по нашим данным, которые поступали непосредственно из компаний-организаторов этого процесса, составляет около 75 млн грн, если говорить о непосредственно полевой части, исключительно расходы на работу и организацию работы волонтеров у входа на избирательные участки", - отметила Айвазовская.

Она добавила, что, по информации ОПОРЫ, привлеченным к проведению опроса лицам могут быть выплачены 1 200 грн по гражданско-правовому договору, в то же время опрос проводится одной из социологических организаций.

"Если речь идет о гражданско-правовых сделках, то к ним надо добавить еще 40% налоговых сборов различного типа, которые нужно уплатить в бюджет. Соответственно, ориентировочное количество расходов составляет 103 млн грн, если мы говорим о сумме, с которой еще будут уплачены налоги , а также компенсированы 40 грн координаторам за каждого дополнительно приведенного человека", - уточнила председатель правления ОПОРЫ.

Также читайте: Амнистия является частью более широкого процесса правосудия переходного периода, - Айвазовская

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Ориентировочные расходы на "опрос Зеленского" составят 103 млн грн, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3222
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23.10.2020 12:59
+14
хороший аппарат ИВЛ стоит 500 т. грв. зебилы, надеюсь вас много болеет ковидом и многие в таком аппарате нуждаются...
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23.10.2020 12:57
+14
Какие гниды, в то время как свирепствует корона разворовать короновирусный фонд и вкинуть столько непонятно откуда денег в незаконный опрос
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23.10.2020 12:59
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И вы верите что это "слуги" скинулись? И что результатами этого "опроса" потом не будут манипулировать? Блажен кто верует
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23.10.2020 12:55 Ответить
Таможня (контрабас) + дороги (откаты) = цена вопроса
На раз плюнуть!
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23.10.2020 12:59 Ответить
это понятно. только при чем тут "слуги"? И цена вопроса явно не в 100 лямах. Знаем мы эти опросы - референдумы, от Австрии до Севастополя до Дырляндии
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23.10.2020 13:09 Ответить
Очень интересно откуда у Зеленского денжищи-дровишки!! честный президент??? Из какого лесу-кармана?? Опять Ахметка надурил нашего еврейчика -недоумку!!
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23.10.2020 12:56 Ответить
.. и нужно добавить - а для Слуг -- снятие с выборов, а для Зе -- импичмент !!! хм.. не а че !? ведь правда !!! Ориентировочные расходы на "опрос Зеленского" составят 103 млн грн, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5673
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23.10.2020 12:56 Ответить
хороший аппарат ИВЛ стоит 500 т. грв. зебилы, надеюсь вас много болеет ковидом и многие в таком аппарате нуждаются...
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23.10.2020 12:57 Ответить
Kurwa mac,дайте тесты людям не по 1,5-2 т,на эти бесполезно просранные сто лямов..
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23.10.2020 12:58 Ответить
А за що тоді виборчу кампанію проводити? Думай що мелеш!!! Ориентировочные расходы на "опрос Зеленского" составят 103 млн грн, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1688
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23.10.2020 13:07 Ответить
не подумал..
выборча компания таки важней..
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23.10.2020 13:20 Ответить
Орієнтовні витрати на "опитування Зеленського" становитимуть 103 млн грн, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3902
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23.10.2020 13:26 Ответить
Какие гниды, в то время как свирепствует корона разворовать короновирусный фонд и вкинуть столько непонятно откуда денег в незаконный опрос
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23.10.2020 12:59 Ответить
У МВФ первым пунктом стоит международный аудит бюджетного фонда по борьбе с Ковид
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23.10.2020 13:02 Ответить
Ориентировочные расходы на "опрос Зеленского" составят 103 млн грн, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3222
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23.10.2020 12:59 Ответить
Жду недождусь чтоб опрос, подсрачник получат мой заслуженийт лучше не ходите зелебобики, и что **** характерно меня поддержат
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23.10.2020 13:00 Ответить
Смішні люди! Той "опрос" потрібен лише для легалізації тих питань! Не залежно від відповідей, будуть оприлюднені такі результати "опроса", які потрібні зє-буінам! Хто буде перевіряти і як ті результати?!
Ориентировочные расходы на "опрос Зеленского" составят 103 млн грн, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9183
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23.10.2020 13:10 Ответить
Той опрос потрібен як замануха щоб збільшити "явку" зеідіотів на виборах. Кілька % такий хід зеленим додасть, а всі ці питання і результати до дупи.
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23.10.2020 13:40 Ответить
Может одумаются, и кислорода медицинского на эти деньги купят?
Хотя о чем это я...
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23.10.2020 13:04 Ответить
Розкрий рота ширше, зараз тобі туди подаватимуть кисень від Зє! Ориентировочные расходы на "опрос Зеленского" составят 103 млн грн, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2408
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23.10.2020 13:11 Ответить
Разработка украинской вакцины 200 - 150 млн грн. Вот как раз на эту сумму.
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23.10.2020 13:11 Ответить
Лучше бы на эти деньги бесплатное тестирование населения на ковид провели, как это сделали в Словакии и отдельных городах в Китае.
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23.10.2020 13:12 Ответить
цирковая лошадь землю пахать не умеет, ты ее в плуг, а она круги по огороду нарезает.
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23.10.2020 13:31 Ответить
такое же выкидывание денег на ветер.
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23.10.2020 13:41 Ответить
Ориентировочные расходы на "опрос Зеленского" составят 103 млн грн, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4806

...
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23.10.2020 13:17 Ответить
а если точно -103 млн 30 коп
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23.10.2020 13:27 Ответить
в первую очередь это не законно , 5-6 лет тюрьмы, гаранту конституции Украины Орієнтовні витрати на "опитування Зеленського" становитимуть 103 млн грн, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1238
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23.10.2020 13:27 Ответить
он уже на пожизненное себе давно насобирал, еще начиная с роспуска рады.
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23.10.2020 13:29 Ответить
Та о каком законе может идти речь, клоуну законы все до сраки, плевал он на законы, ведь он и царь и бог.
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23.10.2020 23:22 Ответить
В Украине этих миллионов, хочешь туда сунь, хочешь сюда сунь, лишь бы в пандемию людям не помочь
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23.10.2020 13:28 Ответить
пусть моника и заплатит
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23.10.2020 13:28 Ответить
Подтереть одно место можете теми бумажками опроса,это что бюллетень что защищены как деньги каждая подсчитана,опломбировпна,мокрые печати? нарисуют как захочет клоун,даже если будет 50 человек на всю страну скажут тысячи ,главное картинка по тв что стоят палатки агитаторы ну и человек 5 найдутся попозировать для тв в очередь за бумажкой,потом выдать за опрос целой страны,мол так хочет народ
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23.10.2020 13:29 Ответить
100 млн гривен - это спасение жизней тысячей деток с лейкемией, раком и др тяжелыми заболеваниями. Но зачем это квартальному чучелу и его шапито?! Для них важнее рубонуть побольше голосов, чтобы потом грабить весь этот тупорылый плебс, который их навыбирал
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23.10.2020 13:57 Ответить
Які ще, нахрін, волонтери, якщо ім треба платити гроші! Це наймані працівники, переважна більшість яких не від гарного життя погодилася постояти за ті копійки. Не згадуйте всує ім*я волонтерів і не рівняйте їх з заробітчанами!
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23.10.2020 14:06 Ответить
Недорого...
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23.10.2020 14:43 Ответить
Оплатить нет желания у поклонника?
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23.10.2020 15:18 Ответить
Оплатить нет желания у поклонника?
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23.10.2020 16:56 Ответить
Лучше бы костюмы для медперсонала закупили на эти деньги,чем на хотелки тупого осла просрать.
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23.10.2020 15:17 Ответить
так потужный папередник ведь уже всю страну всем обеспечил. и не обзывай пятого тупым ослом.
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23.10.2020 16:58 Ответить
"...75 млн грн, если говорить о непосредственно полевой части, исключительно расходы на работу и организацию работы волонтеров у входа на избирательные участки..." Источник: https://censor.net/ru/n3226609

Волонтёрство (от лат. voluntarius - вечно голодный) или добровольчество, добровольческая деятельность - это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, фандрайзинг, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение.
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23.10.2020 16:58 Ответить
73%ные зебилы ее напрягаясь соберут эти жалкие копейки - это мАксимум цена ИХ дежурной пляшки пива, за которую они легко.. удавят ближнего.. скидайтесь, убогие, на хотелку вашего Вошь дьа.. дебилы-экспериментаторы
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23.10.2020 17:15 Ответить
они хотят людей на выборы затянуть и себе пиар манипуляцией про народовластие, которое фальшивое. Люди голосуйте за националистов, а не за этих чертей всяких.
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24.10.2020 00:20 Ответить
Интересно кто из этого опроса больше всех заработает? Чистоганом из бюджета потекут денежки кому то в карман .Каждому выборщику-маска и ручка типа бесплатно -умножаем на количество проголосовавших и оп па ,-опять из бюджета кто то хорошо наварится. Зелёные членограи -слуги олигархов ,учатся загонять рыбу в сеть .Всё просчитано -и будущая прибыль поделена.
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24.10.2020 07:23 Ответить
малоПИД,,,,роский, бенин нарко-Дегенерат!!! ни куплено ни одного аппарата ИВЛ, нет ни одной больницы со 100% врачей получивших надбавки это существо проводит дэбильные как и сам опросы!!!!
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24.10.2020 08:48 Ответить
"Пир во время зе-чумы", не-інакше...
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24.10.2020 08:48 Ответить
Перепрошую, а 105 мільйонів то корупція в особливо крупних масштабах чи ще ні? Зеленському скільки за то світить? Довічне чи лише років з 15?
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24.10.2020 09:12 Ответить
Суки зкбільні, тестів б закупили та хворих протестували, щоб пандемія народ так не косила. От падли...
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24.10.2020 09:13 Ответить
 
 