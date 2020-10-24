"Слуги" потратят на опрос "без юридических последствий" 103 миллиона, - ОПОРА
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Ориентировочная сумма расходов на инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос 25 октября составила 103 млн грн, из которых около 75 млн грн планируется направить на работу волонтеров, которые будут работать у входа на избирательные участки.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила председатель правления общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская.
"Мы недавно получили первичную информацию, в том числе от компаний, которые сейчас проводят рекрутинг людей для организации этого опроса. Планируется обеспечить все избирательные участки, у входа в них проводить опрос граждан относительно пяти вопросов от президента. Общее количество расходов, по нашим данным, которые поступали непосредственно из компаний-организаторов этого процесса, составляет около 75 млн грн, если говорить о непосредственно полевой части, исключительно расходы на работу и организацию работы волонтеров у входа на избирательные участки", - отметила Айвазовская.
Она добавила, что, по информации ОПОРЫ, привлеченным к проведению опроса лицам могут быть выплачены 1 200 грн по гражданско-правовому договору, в то же время опрос проводится одной из социологических организаций.
"Если речь идет о гражданско-правовых сделках, то к ним надо добавить еще 40% налоговых сборов различного типа, которые нужно уплатить в бюджет. Соответственно, ориентировочное количество расходов составляет 103 млн грн, если мы говорим о сумме, с которой еще будут уплачены налоги , а также компенсированы 40 грн координаторам за каждого дополнительно приведенного человека", - уточнила председатель правления ОПОРЫ.
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На раз плюнуть!
выборча компания таки важней..
Хотя о чем это я...
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Волонтёрство (от лат. voluntarius - вечно голодный) или добровольчество, добровольческая деятельность - это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, фандрайзинг, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение.