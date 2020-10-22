Зеленський про своє опитування: "Соціологічне опитування? Це - вибірка ... Президент робить серйозний екзит-пол"

Президент Володимир Зеленський говорить, що опитування, проведення якого він ініціює в день виборів, не матиме жодних юридичних наслідків, але думка громадян дасть йому додатковий аргумент ініціювати відповідні зміни в законодавство.

Про це сказав Зеленський в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

"Я зрозумію відповідь народу й буду говорити з депутатами та пропонувати такі позиції", – сказав Зеленський.

За його словами таке опитування, на відміну від соціологічного, дасть можливість дізнатися думку якомога більшої кількості населення.

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"Що таке соціологічне опитування? Це – вибірка… Президент робить серйозний екзит-пол. Я хочу отримати результати, відповіді від мільйонів людей, а вибірка – це дві тисячі людей", – зазначив він.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.