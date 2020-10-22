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Зеленський про своє опитування: "Соціологічне опитування? Це - вибірка ... Президент робить серйозний екзит-пол"

Зеленський про своє опитування:

Президент Володимир Зеленський говорить, що опитування, проведення якого він ініціює в день виборів, не матиме жодних юридичних наслідків, але думка громадян дасть йому додатковий аргумент ініціювати відповідні зміни в законодавство.

Про це сказав Зеленський в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

"Я зрозумію відповідь народу й буду говорити з депутатами та пропонувати такі позиції", – сказав Зеленський.

За його словами таке опитування, на відміну від соціологічного, дасть можливість дізнатися думку якомога більшої кількості населення.

Читайте також: Зеленський щодо проведення всеукраїнського опитування: "Я хочу відчути народ"

"Що таке соціологічне опитування? Це – вибірка… Президент робить серйозний екзит-пол. Я хочу отримати результати, відповіді від мільйонів людей, а вибірка – це дві тисячі людей", – зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Псування бюлетенів з "опитуванням Зеленського" може бути кваліфіковане як дрібне хуліганство, - заступник голови МВС Геращенко

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Автор: 

Зеленський (23659) опитування (1923) Офіс Президента (2018)


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Топ коментарі
+35
признак ограниченного человека - сваяв одну идею из хаоса в своей башке он свято верит в ее уникальность, действенность и смысл. поэтому с тупостью осла продолжает нести в массы глупые и никчемные аргументы в защиты этой идеи.

вавий, если ты попросишь КМИС или "Рейтинг" сделать выборку не из 10000 а из 100000 то они сделают. один респондент стоит примерно 5 баксов. достаешь из кармана бабло и заказываешь что хочешь. без цирка с конями и лилипутами в манто
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22.10.2020 18:01
+25
Реально дебил которого никто всерьёз не воспринимает
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22.10.2020 18:02
+24
Зеля, шо ты несьош?! Харэ нюхать всякую каку! Мамо Римма, прокапайте уже ,наконец, своего идиота! Не все ж тут с крывого квартала...
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22.10.2020 18:03
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слыш ты, я задам тебе 5 вопросов
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22.10.2020 18:00 Відповісти
"Президент делает серьезный экзитпол"

********** это серьозно говорит ?
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22.10.2020 19:24 Відповісти
Президент имеет право делать то, что ему предписано Конституцией. Если выходит за пределы своих конституционых полномочий, то это уже назвается "наделал" с соответствующим политическим душком.
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22.10.2020 19:49 Відповісти
признак ограниченного человека - сваяв одну идею из хаоса в своей башке он свято верит в ее уникальность, действенность и смысл. поэтому с тупостью осла продолжает нести в массы глупые и никчемные аргументы в защиты этой идеи.

вавий, если ты попросишь КМИС или "Рейтинг" сделать выборку не из 10000 а из 100000 то они сделают. один респондент стоит примерно 5 баксов. достаешь из кармана бабло и заказываешь что хочешь. без цирка с конями и лилипутами в манто
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22.10.2020 18:01 Відповісти
Да не верит он в то, что говорит лохам, он просто ссыт украинцам в очи, вот и всё.
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22.10.2020 18:05 Відповісти
без цирка с конями и лилипутами в БЕЛЫХ манто
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22.10.2020 19:25 Відповісти
Чи він розуміє що означає exit pull і проводять його в більшості журналісти , а не влада?! Це пряме порушення закону.
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22.10.2020 18:01 Відповісти
Реально дебил которого никто всерьёз не воспринимает
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22.10.2020 18:02 Відповісти
Зеля, шо ты несьош?! Харэ нюхать всякую каку! Мамо Римма, прокапайте уже ,наконец, своего идиота! Не все ж тут с крывого квартала...
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22.10.2020 18:03 Відповісти
Вова Уходи!
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22.10.2020 18:03 Відповісти
Дурак ты, вова.
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22.10.2020 18:04 Відповісти
Зелена сопля піариться перед виборами як тільки може. Кожен день стрічка новин вщерть заповнена повідомленнями про черговий подвіх кловуна.
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22.10.2020 18:04 Відповісти
количество депутатов считаю нужно увеличить и значительно,

чтобы как минимум на 10-50 тысяч жителей было по депутату, чтобы люди знали своего, половину депутатов городских громад можно автоматически делать депутатами Рады,

постоянно им сидеть в раде не нужно - пусть 450 придумывают законы, а остальные 4000 голосуют онлайн
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22.10.2020 18:04 Відповісти
5000 депутатов у олигархов бабок не хватит купить
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22.10.2020 18:05 Відповісти
В день выборов это не правильно и не законно , Зеленский ты же вроде юрист . почитай конституцию , ее в 10-м классе проходят
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22.10.2020 18:06 Відповісти
_Блин, да странные вы люди, я просто в ****! Не по незнанию они это делают, не потому что не знают закона, а по злому умыслу и на закон они сознательно плюют.
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22.10.2020 18:11 Відповісти
Yakov,
здесь Вы правильно подметили «вроде юрист»........🙂
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22.10.2020 18:12 Відповісти
да какой он юрист? он и комик такой как юрист - никакой!
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22.10.2020 18:25 Відповісти
оператори аватара зє мусять терміново його підмінити кимось або заступити чимось, як че зараз робиться з головним держателем аналізів

Інтернет-помийки пів року малювали рейтинги Пальчевському,
а тепер його «мочать» і просувають Томенка - https://texty.org.ua/articles/102115/oce-tak-povorot-yak-internet-pomyjky-piv-roku-malyuvaly-rejtynhy-palchevskomu-a-teper-raptovo-joho-zlyvayut-i-prosuvayut-tomenka/
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22.10.2020 18:06 Відповісти
На усі питання моя відповідь "Так".
А ви можете обговорювати не відповіді на питання, а сам факт опитування - та то є виключно ваша проблема.
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22.10.2020 18:07 Відповісти
Зеленский о своем опросе: "Социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзитпол" - Цензор.НЕТ 4586 https://censor.net/ru/user/454549 Не дурак , а Враг Украины
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22.10.2020 18:08 Відповісти
Наблюдение за нашими Президентами позволили нам сформировать точку зрения, что каждый Президент Украины - точная копия того, чем он был до того, как стал Президентом.
Леонид Кравчук - классический советский партаппаратчик (2-й секретарь ЦК КПУ). Тщательная работа с документами, строгая подготовка к любому, даже самому пустяшному, заседанию. Строжайший контроль за выполнением решений и поручений, вплоть до ведения собственной тетрадки для этого.
Леонид Кучма - классический советский парт\хоз организатор (парторг\директор «Южмаша»), со всеми недостатками\достоинствами этой группы. Французский коньяк в алюминиевой кружке и работа до полного решения основных вопросов на день. Разброс мелочи по доверенным помощникам. Прибытие на работу строго по расписанию, убытие по решению основного,

Виктор Ющенко - классический банковский служащий. Работа, строго по расписанию. Глубокое убеждение что сверхурочная работа признак неорганизованности и неумения работать. Главный вопрос предваряющий все другие «Де ми візьмемо гроші, це передбачено в бюджеті ?»
Виктор Янукович - не имели счастья работать с ним.
Петр Порошенко - классический представитель крупного бизнеса. Рабочего времени не существует как такового. Работа до полного решения всего объема на этот день. Сверхраннее появление на работа. около 07-30. Отбытие - по решению всего. Точно определенная группа людей, с точно определенными зонами их контроля. Ежедневные доклады - 5-10 минут. Любитель решений с двойным\тройным значением и т.д. Очень длинные комбинации. Не любит быстрых решений. Деньги государства рассматриваются как единое целое без бюджетных условностей. Может потратить личные деньги на государственные нужды Полезность каждого выдавливается до последней капли. Только после этого можно уволить.
Владимир Зеленский - типичный представитель творческой богемы. Стиль управления точно совпадает с предыдущей работой в «Квартале» - Максимальная концентрация на одном выступлении и после длительный период релакса и построения проектов на будущее. Документов боится, ибо тяжело воспринимает их стиль и язык. Появление на рабочем месте - по возможности. Дилетант в обычном понимании этого слова. Большое личное самомнение.Контроль, учет, обсуждение, мнение других - это для него пустая трата времени. Труслив. Гиперактивен. Плохая память. Неупорядоченное питание и распорядок дня. Очень узкий интеллектуальный кругозор. Практически монолингвичен.
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-20-10-20.html Хроника президента 20.10.20.
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22.10.2020 18:08 Відповісти
Владимир Зеленский - типичный представитель творческой богемы. Стиль управления точно совпадает с предыдущей работой в «Квартале» - Максимальная концентрация на одном выступлении и после длительный период релакса и построения проектов на будущее. Документов боится, ибо тяжело воспринимает их стиль и язык. Появление на рабочем месте - по возможности. Дилетант в обычном понимании этого слова. Большое личное самомнение.Контроль, учет, обсуждение, мнение других - это для него пустая трата времени. Труслив. Гиперактивен. Плохая память. Неупорядоченное питание и распорядок дня. Очень узкий интеллектуальный кругозор. Практически монолингвичен.
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22.10.2020 18:09 Відповісти
Зеленский о своем опросе: "Социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзитпол" - Цензор.НЕТ 8022
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22.10.2020 18:11 Відповісти
"Евреи, как мы с вами знаем, народ крайностей, без золотой серединки. Если еврей умен, так это Альберт Эйнштейн или, на худой конец, Карл Маркс. Если же Бог обделил еврея мозговыми извилинами, то таких непроходимых идиотов ни в одном народе не найдешь, и Иванушка-дурачок по сравнению с ним -- великий русский ученый Михаил Ломоносов"
(с) Эфраим Севела
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22.10.2020 18:28 Відповісти
Очередное «почую кожного»........☹️

«......даст возможность узнать мнение как можно большего количества населения»(с) - точно что «населения»(!!!).......
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22.10.2020 18:09 Відповісти
Джугашвили звонит в Берлин в марте 1933 года..
товаристч Гитлер,ви пачиму не стали канцлером Вяликая Гирмания?
герр Йося я набрал всего 43 % голосов,а надо 51 %...
харашё товаристч Гитлер,голоса вам добавит товаристч Эрнст Тельман....,у ево партия есь 11%
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22.10.2020 18:09 Відповісти
Зеленский о своем опросе: "Социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзитпол" - Цензор.НЕТ 9516
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22.10.2020 18:09 Відповісти
мудрый украинский нарид постарался отыскать эту ОШИБКУ ПРИРОДЫ

а мали ж ГЕТЬМАНА !!!!!!!!!!
кретіни !!!
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22.10.2020 19:28 Відповісти
«Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?Источник: https://censor.net/ru/n3226456»

Він про що?
Россія, країна гарант, НАСРАЛА на цей «меморандум».
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22.10.2020 18:10 Відповісти
ЗЕ и "серьезный" - понятия не совместимые.

Фейк, иммитация - вот это то, что гармонично ассоциируется с деятельностью ЗЕ.
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22.10.2020 18:15 Відповісти
Вава, ти намагаєшся попіарити свою партію, і затіяти "народовладдя", з завчасно присланими з запоребрика результатами, " твоїх" опитувань. Ще й по оплаті "твоєї" забаганки, ВЕЛИКІ питання.
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22.10.2020 18:15 Відповісти
Вопрос всего один...
Украина в НАТО....в нашу ХАТУ
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22.10.2020 18:17 Відповісти
Гавно зеленое
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22.10.2020 18:17 Відповісти
Зеленский о своем опросе: "Социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзитпол" - Цензор.НЕТ 2712
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22.10.2020 18:18 Відповісти
Остальные вопросы отпадут сами собой....
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22.10.2020 18:19 Відповісти
Зеленский о своем опросе: "Социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзитпол" - Цензор.НЕТ 939
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22.10.2020 18:20 Відповісти
вова народ має теж до тебе питання, причому далеко не 5. і не всі культурні
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22.10.2020 18:22 Відповісти
Культурних питань якось зовсім нема...
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22.10.2020 18:42 Відповісти
Та ти шо? "Куди зникли 2700 вагонів зерна з Госрезерву?"
Це - культурне питання? Чи воно врожає вас своєю ьескультурністю?😎
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22.10.2020 20:02 Відповісти
Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции

Эх, как нам повезло. Прям второй Моисей, ведущий свой народ в землю обетованную. Возможно в Оман?
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22.10.2020 18:25 Відповісти
А що там панімать у відповіді народу? Що не зрозуміло в ЗЕ ПНХ?
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22.10.2020 18:41 Відповісти
Єдиним "додатковим аргументом" для реформ мають бути розум та "яйця" очільника держави. А коли ні того ні другого то починається цирк.
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22.10.2020 18:26 Відповісти
Сори, вы хотите сказать, что все мы являемся свидетелями нового романтического союза... Зе- стратега и продвинутого политолога? Так понимаем Зе - стратег ..это Он, а политолог, вероятно это ?....Она?
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22.10.2020 18:31 Відповісти
Зеленський про своє опитування: "Соціологічне опитування? Це - вибірка ... Президент робить серйозний екзит-пол" - Цензор.НЕТ 1297
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22.10.2020 18:32 Відповісти
Соціологія це наука. Вибірка в 2000 респондентів на ексітполі завжди співпадає з результатами виборів +/- декілька процентів. Збільшення кількості респондентів не веде до покращення точності опитування.
То навіщо тринькати гроші? Що багатий? Краще б використав на щось корисне, сиротам чи важко хворим віддав. Може зійшов би за розумного та порядного. А ні. Пусте місце, гівноактор що навіть по написаному тексту роль президента зіграти не може.
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22.10.2020 18:32 Відповісти
экзитпол - это от 10 тысяч и больше. Опрос 2 тысяч человек имеет погрешность 2-3%, а экзитпол - только ДО 1%.
Это два разных вида соцопроса.
То что предлагает зеленский соцопросом не является ВООБЩЕ.
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22.10.2020 18:41 Відповісти
Вова как там с растаможкой, у тебя же ректорат молодой?
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22.10.2020 18:34 Відповісти
Зеленский о своем опросе: "Социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзитпол".

"Вумний, аж страшно!" (с)
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22.10.2020 18:38 Відповісти
Про що воно там зібралось балакати з депутатами? Зе фракція давно поклала на свою зе матку прібор та жужить власним життям. Відчули $мак влади та безкарності. 226 голосів вже нема, жопоблок вже помагає.
З ким ТИ там зібрався говорити???
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22.10.2020 18:38 Відповісти
кто-нибудь, объясните этому дебилу разницу между соцопросом, экзитполом и опросом по желанию. Что это ТРИ РАЗНЫЕ вида среза мнения общества, из которых тот что предлагает Зеля - антинаучный и в социологии не применяется.
Совсем.
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22.10.2020 18:39 Відповісти
"Президент делает серьезный экзитпол." - это он о себе в третьем лице? раздвоение того, что у нормальных людей называется личностью?
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22.10.2020 18:41 Відповісти
президент Беня таки делает серьезный экзитпол
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22.10.2020 19:07 Відповісти
да нет, мне кажется, это он для ахметова старается - свободную эк. зону пробивает, чтобы рыжему налогов поменьше платить
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22.10.2020 19:56 Відповісти
Мне интервью понравилось.
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22.10.2020 18:46 Відповісти
Почитай телефонную книгу. Она ещё интереснее!)
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22.10.2020 19:56 Відповісти
Набор случайных слов от осла. Наркоманская лотерея.
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22.10.2020 18:58 Відповісти
Зеленський про своє опитування: "Соціологічне опитування? Це - вибірка ... Президент робить серйозний екзит-пол" - Цензор.НЕТ 8773
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22.10.2020 19:18 Відповісти
При чому тут екзітпол? Він береги не плутає?
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22.10.2020 19:19 Відповісти
Видно чув дзвін...
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22.10.2020 20:10 Відповісти
воно малограмотне
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22.10.2020 20:47 Відповісти
"НаркОмани на городі"(с)
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22.10.2020 19:52 Відповісти
"Тяжко жить на свете пастушонку Пете. Тонкой хворостиной управлять скотиной. А коровам что ли, им бы лишь мычалось да трава качалась, да была зелёной и густой как лес". Це ж треба було Єсєніну так заглянути в наше сьогодення.
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22.10.2020 20:09 Відповісти
Непонятно, чем недовольна вся оппа, от опзж до батькивщины: режим опроса свободный, хочешь отвечай, не хочешь - иди гуляй; денег бюджетных не тратят; результаты никого ни к чему не обязывают.https://gordonua.com/comments-user/96699.html
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22.10.2020 20:10 Відповісти
Зеленський про своє опитування: "Соціологічне опитування? Це - вибірка ... Президент робить серйозний екзит-пол" - Цензор.НЕТ 3345
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22.10.2020 20:31 Відповісти
он даже не знает что такое эгзитпол, неграмотное...
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22.10.2020 20:44 Відповісти
Та усыпите ж его уже хто-нибудь, ...лять, сил моих больше нету это недоразумение выслушивать !!!
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22.10.2020 21:13 Відповісти
Краще так "Президент клоун робить серйозний екзит."
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22.10.2020 21:52 Відповісти
Ослик даже не подозревает,что социология- наука. Погуглил бы. его слуги нарисуют в результате опроса то,что мальчик хочет. 1000 человек ответят нили 10 миллионов- кто проверит? И что ответят?
Он точно народ за идиотов держит. Ну если за него проголосовало большинство, то у него есть основания. Нелох правит страной дураков?
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22.10.2020 23:59 Відповісти
правильно.
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23.10.2020 02:53 Відповісти
"Президент робить серйозний екзит-пол." - ну, якщо ти Віслюку, про себе заговорив в третій особі, то дурка вже близько.
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23.10.2020 10:05 Відповісти
 
 