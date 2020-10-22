Зеленський щодо проведення всеукраїнського опитування: "Я хочу відчути народ"

Президент України Володимир Зеленський розповів про мету опитування з п'яти питань українцям у день виборів 25 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це він заявив в інтерв'ю чотирьом телеканалам.

"Мене дуже цікавить думка людей, тому що народовладдя – це те, що я обіцяв у своїй передвиборчій програмі. Тому особисто для мене такі питання дуже важливі. Я хочу відчути народ, що народ каже, чи підтримує він ідею. Але ж це просто опитування, тут немає ніякого юридичного фундаменту. Я зрозумію відповідь народу, і говоритиму з депутатами та пропонуватиму такі позиції", - наголосив президент.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.