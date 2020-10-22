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Новини Опитування Зеленського
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Зеленський щодо проведення всеукраїнського опитування: "Я хочу відчути народ"

Зеленський щодо проведення всеукраїнського опитування:

Президент України Володимир Зеленський розповів про мету опитування з п'яти питань українцям у день виборів 25 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це він заявив в інтерв'ю чотирьом телеканалам.

"Мене дуже цікавить думка людей, тому що народовладдя – це те, що я обіцяв у своїй передвиборчій програмі. Тому особисто для мене такі питання дуже важливі. Я хочу відчути народ, що народ каже, чи підтримує він ідею. Але ж це просто опитування, тут немає ніякого юридичного фундаменту. Я зрозумію відповідь народу, і говоритиму з депутатами та пропонуватиму такі позиції", - наголосив президент.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Автор: 

Зеленський (23659) опитування (1923)


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Топ коментарі
+75
выходи на Майдан, снимай штаны, нагибайся раком и почувствуешь...
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22.10.2020 15:29
+52
Зеленский о проведении всеукраинского опроса: "Я хочу почувствовать народ" - Цензор.НЕТ 5478
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22.10.2020 15:32
+39
Зеленський щодо проведення всеукраїнського опитування: "Я хочу відчути народ" - Цензор.НЕТ 1719
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22.10.2020 15:51
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Дуркуешь, зюзя? Царем возомнил, гаденыш.
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22.10.2020 20:43 Відповісти
Відчуватимеш народ ти і твоя родина до кінця днів. Після президентства доведеться певно покинути Україну від сорому і безмозглого керівництва.
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22.10.2020 20:49 Відповісти
Зеленський і сором це як медведчук і совість - несумісні поняття.
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23.10.2020 01:05 Відповісти
Почувствуешь скоро, зелик, что то и это будет больно! Зеленський щодо проведення всеукраїнського опитування: "Я хочу відчути народ" - Цензор.НЕТ 7197
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22.10.2020 21:04 Відповісти
В комменты зайди и почувствуешь.
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22.10.2020 22:10 Відповісти
"відчути" ?? російською це почувствовать. Воно ідіот? Кожного разу вАвіни "експромти" - як в лужу пердить..
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22.10.2020 22:51 Відповісти
відчути можна сором, насолоду, біль.. А як "відчути" народ?? Помацати? Чи як ще?
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22.10.2020 22:52 Відповісти
👍🏼😀 звісно , помацати !
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22.10.2020 23:30 Відповісти
как-как...А пэндэля под гузно...
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23.10.2020 04:25 Відповісти
вважаю, що за цим черга вишикується довжиною в півкраїни. Я в цій черзі буду перша ! ))
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24.10.2020 00:53 Відповісти
Нехай відчує нефритовий стрижень у ср...і, отримає неперевершені відчуття.
Таки народ зробе преЗику веротичні відсуття.
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23.10.2020 16:14 Відповісти
Зеленський щодо проведення всеукраїнського опитування: "Я хочу відчути народ" - Цензор.НЕТ 7495
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22.10.2020 23:43 Відповісти
Адреналін!
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23.10.2020 14:50 Відповісти
А що воно там півтора роки робило, якщо й досі не відчуває?
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23.10.2020 14:38 Відповісти
Зеленський щодо проведення всеукраїнського опитування: "Я хочу відчути народ" - Цензор.НЕТ 3279
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23.10.2020 16:21 Відповісти
Чому зеля так боїться Кадирова?
Зеленський щодо проведення всеукраїнського опитування: "Я хочу відчути народ" - Цензор.НЕТ 9229
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23.10.2020 16:31 Відповісти
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