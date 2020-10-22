Зеленский о проведении всеукраинского опроса: "Я хочу почувствовать народ"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о целях опроса из пяти вопросов украинцам в день выборов 25 октября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом он заявил в интервью четырем телеканалам.

"Меня очень интересует мнение людей, потому что народовластие - это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Поэтому такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ, что народ говорит, поддерживает ли он идею. Но это просто опрос, здесь нет никакого юридического фундамента. Я пойму ответ народа, и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции", - подчеркнул президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

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