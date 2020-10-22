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Новости Опрос Зеленского
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Зеленский о проведении всеукраинского опроса: "Я хочу почувствовать народ"

Зеленский о проведении всеукраинского опроса:

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о целях опроса из пяти вопросов украинцам в день выборов 25 октября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом он заявил в интервью четырем телеканалам.

"Меня очень интересует мнение людей, потому что народовластие - это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Поэтому такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ, что народ говорит, поддерживает ли он идею. Но это просто опрос, здесь нет никакого юридического фундамента. Я пойму ответ народа, и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции", - подчеркнул президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порча бюллетеней с "опросом Зеленского" может быть квалифицирована как мелкое хулиганство, - замглавы МВД Геращенко

Автор: 

Зеленский (20196) опрос (2819)


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Топ комментарии
+75
выходи на Майдан, снимай штаны, нагибайся раком и почувствуешь...
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22.10.2020 15:29
+52
Зеленский о проведении всеукраинского опроса: "Я хочу почувствовать народ" - Цензор.НЕТ 5478
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22.10.2020 15:32
+39
Зеленський щодо проведення всеукраїнського опитування: "Я хочу відчути народ" - Цензор.НЕТ 1719
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22.10.2020 15:51
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Дуркуешь, зюзя? Царем возомнил, гаденыш.
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22.10.2020 20:43 Ответить
Відчуватимеш народ ти і твоя родина до кінця днів. Після президентства доведеться певно покинути Україну від сорому і безмозглого керівництва.
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22.10.2020 20:49 Ответить
Зеленський і сором це як медведчук і совість - несумісні поняття.
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23.10.2020 01:05 Ответить
Почувствуешь скоро, зелик, что то и это будет больно! Зеленський щодо проведення всеукраїнського опитування: "Я хочу відчути народ" - Цензор.НЕТ 7197
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22.10.2020 21:04 Ответить
В комменты зайди и почувствуешь.
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22.10.2020 22:10 Ответить
"відчути" ?? російською це почувствовать. Воно ідіот? Кожного разу вАвіни "експромти" - як в лужу пердить..
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22.10.2020 22:51 Ответить
відчути можна сором, насолоду, біль.. А як "відчути" народ?? Помацати? Чи як ще?
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22.10.2020 22:52 Ответить
👍🏼😀 звісно , помацати !
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22.10.2020 23:30 Ответить
как-как...А пэндэля под гузно...
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23.10.2020 04:25 Ответить
вважаю, що за цим черга вишикується довжиною в півкраїни. Я в цій черзі буду перша ! ))
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24.10.2020 00:53 Ответить
Нехай відчує нефритовий стрижень у ср...і, отримає неперевершені відчуття.
Таки народ зробе преЗику веротичні відсуття.
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23.10.2020 16:14 Ответить
Зеленський щодо проведення всеукраїнського опитування: "Я хочу відчути народ" - Цензор.НЕТ 7495
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22.10.2020 23:43 Ответить
Адреналін!
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23.10.2020 14:50 Ответить
А що воно там півтора роки робило, якщо й досі не відчуває?
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23.10.2020 14:38 Ответить
Зеленський щодо проведення всеукраїнського опитування: "Я хочу відчути народ" - Цензор.НЕТ 3279
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23.10.2020 16:21 Ответить
Чому зеля так боїться Кадирова?
Зеленський щодо проведення всеукраїнського опитування: "Я хочу відчути народ" - Цензор.НЕТ 9229
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23.10.2020 16:31 Ответить
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