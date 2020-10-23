Україна є ключовою державою в сучасній геополітиці, - Фукуяма

Україна є зараз ключовою державою в глобальній геополітиці і для майбутнього демократії в усьому світі. Якщо Україна досягне успіху в розвитку демократичних інститутів і в боротьбі з корупцією, надихне своїм прикладом інші країни регіону.

Про це заявив професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна - це ключова держава для нинішньої глобальної геополітики та для майбутнього демократії у всьому світі. Якщо Україна досягне успіху в розбудові демократичних інституцій і в боротьбі з корупцією, то низка інших країн регіону теж не зможуть цього досягти. З іншого боку, Україна може надихнути інші народи, які прагнуть жити у вільних та демократичних суспільствах", - сказав Фукуяма.

За його словами, нині демократії загрожують кілька викликів, перший з них - посилення позицій авторитарних держав, зокрема Росії і Китаю.

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"Росія втручається у внутрішні справи своїх сусідів і в політику демократичних країн, у тому числі США. Росія освоїла низку нових засобів для дестабілізації демократій по всьому світу. Вона перетворила інтернет на зброю й створила новий тип війни - гібридний, що дозволяє їй надсилати війська до інших країн і водночас заперечувати", - зазначив відомий у світі політолог та філософ.

На його переконання, президент Путін не має міцного базису та обрав не той шлях, на якому можна сформувати могутню державу, бо модернізація економіки РФ провалилася й не може бути конкурентоздатною, оскільки досі залежить від викопних джерел енергії та цін на енергоносії.

"Путін пішов на величезний ризик, перетворюючи цю слабкість на політичну перевагу. Він здійснив вторгнення в Україну та Грузію, підтримує авторитарні режими у Венесуелі та інших регіонах. Це веде до міжнародної ізоляції та санкцій", - наголосив Фукуяма.

Попри дії РФ, політолог вважає, що Китай несе у глобальній перспективі більшу загрозу.

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"Китай у довгостроковій перспективі несе більшу загрозу для глобальної демократії, ніж Росія, хоча наразі становить меншу пряму загрозу для України. Китайська економіка більша і набагато динамічніша, ніж російська. Китайські компанії лідирують у розробках технологій 21 століття, наприклад, штучний інтелект та машинне навчання. Китайці володіють потужними засобами для розширення свого впливу, маючи, зокрема, можливість розбудувати інфраструктуру в рамках ініціативи "Один пояс - один шлях". Зі зростанням потужності зросли їхні амбіції", - сказав Фукуяма.