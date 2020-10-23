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Україна є ключовою державою в сучасній геополітиці, - Фукуяма

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна є ключовою державою в сучасній геополітиці, - Фукуяма

Україна є зараз ключовою державою в глобальній геополітиці і для майбутнього демократії в усьому світі. Якщо Україна досягне успіху в розвитку демократичних інститутів і в боротьбі з корупцією, надихне своїм прикладом інші країни регіону.

Про це заявив професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна - це ключова держава для нинішньої глобальної геополітики та для майбутнього демократії у всьому світі. Якщо Україна досягне успіху в розбудові демократичних інституцій і в боротьбі з корупцією, то низка інших країн регіону теж не зможуть цього досягти. З іншого боку, Україна може надихнути інші народи, які прагнуть жити у вільних та демократичних суспільствах", - сказав Фукуяма.

За його словами, нині демократії загрожують кілька викликів, перший з них - посилення позицій авторитарних держав, зокрема Росії і Китаю.

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"Росія втручається у внутрішні справи своїх сусідів і в політику демократичних країн, у тому числі США. Росія освоїла низку нових засобів для дестабілізації демократій по всьому світу. Вона перетворила інтернет на зброю й створила новий тип війни - гібридний, що дозволяє їй надсилати війська до інших країн і водночас заперечувати", - зазначив відомий у світі політолог та філософ.

На його переконання, президент Путін не має міцного базису та обрав не той шлях, на якому можна сформувати могутню державу, бо модернізація економіки РФ провалилася й не може бути конкурентоздатною, оскільки досі залежить від викопних джерел енергії та цін на енергоносії.

"Путін пішов на величезний ризик, перетворюючи цю слабкість на політичну перевагу. Він здійснив вторгнення в Україну та Грузію, підтримує авторитарні режими у Венесуелі та інших регіонах. Це веде до міжнародної ізоляції та санкцій", - наголосив Фукуяма.

Попри дії РФ, політолог вважає, що Китай несе у глобальній перспективі більшу загрозу.

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"Китай у довгостроковій перспективі несе більшу загрозу для глобальної демократії, ніж Росія, хоча наразі становить меншу пряму загрозу для України. Китайська економіка більша і набагато динамічніша, ніж російська. Китайські компанії лідирують у розробках технологій 21 століття, наприклад, штучний інтелект та машинне навчання. Китайці володіють потужними засобами для розширення свого впливу, маючи, зокрема, можливість розбудувати інфраструктуру в рамках ініціативи "Один пояс - один шлях". Зі зростанням потужності зросли їхні амбіції", - сказав Фукуяма.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
"Форт Украина" - граница между цивилизованным миром и землями бесноватых Орков ..
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23.10.2020 14:03
+11
Євроінтеграція України , це каталізатор руйнаціі Російської імперіі !!)))
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23.10.2020 14:15
+9
Україна ,повсякчас ,опинялась в епіцентрі боротьби євроцивілізаціі з московською ордою !!!))))
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23.10.2020 14:13
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"Форт Украина" - граница между цивилизованным миром и землями бесноватых Орков ..
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23.10.2020 14:03 Відповісти
Євроінтеграція України , це каталізатор руйнаціі Російської імперіі !!)))
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23.10.2020 14:15 Відповісти
Мойсей 40 років водив євреїв... Може тому Господь через 30 років послав нам представника "обраного народу" на 10 річне завершення цього походу...
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23.10.2020 17:34 Відповісти
смысл в этом есть.. вата и колорады должны вымереть как тупиковая ветвь эволюции.. как австралопитеки... как питекантропы .. как неандертальцы..
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23.10.2020 17:38 Відповісти
МІСЯЦЬ НАД КИЄВОМ

Чи місяць над Києвом
Сяє так само
Чудово,
Як сяє над Римом,
А може, й ясніше стократ?
Чи місяць над Києвом -
Місяць той самий,
Що сяє над Римом,
Чи, може, не він там,
А тільки
Місяців брат?
А місяць, розсердившись,
Хмариться,-
От ще питання! -
Й відказує так:
«Я всюди той самий,
Бо я ж таки місяць,
А не якийсь там
Нічний ковпак!
Я всюди буваю,
Скрізь блиск розсіваю,
Проміння усім розкидаю -
Перу, й Парагваю,
І Кубі, й Китаю,
Я в Польщі й Панамі,
В Канаді й В'єтнамі,
Мій кожен промінчик
Несе свій пломінчик,
Куди тільки сам захотів,
Промінню й кордони
Не перепони -
Обходиться без пашпортів».

Джанні Родарі - 100 років від дня народження

переклад Григорія Кочура.
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23.10.2020 14:03 Відповісти
Україна ,повсякчас ,опинялась в епіцентрі боротьби євроцивілізаціі з московською ордою !!!))))
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23.10.2020 14:13 Відповісти
Єврей, японського походження, знає про що говорить
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23.10.2020 14:16 Відповісти
І такі бувають? Україна є ключовою державою в сучасній геополітиці, - Фукуяма - Цензор.НЕТ 8000 Україна є ключовою державою в сучасній геополітиці, - Фукуяма - Цензор.НЕТ 2841
До речі, а чи це не він колись писав про "кінець історії"?
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23.10.2020 14:43 Відповісти
Всё течет, всё меняется.
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23.10.2020 15:21 Відповісти
А, как же "конец истории"? Или новая история начинается с Украины?
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23.10.2020 14:30 Відповісти
З таким підбиранням кандидатів на найвищі посади коли соціальний ліфт виностить кукукнутих або тупих осіб на світить велика дупа а не майбутнє! Навіть при Конфуції добирали для роботи в політиці і уряді більш проггресиними методами ніж тупоролі еліти це роблять в 21 віці в Україні, тому велика олігархічна піраміда завжди закінгчуєтьсмя маленькою тупою. головою. Як писав Фукуяма - піпец такій історії.
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23.10.2020 15:21 Відповісти
Не показана роль денег. Может его зовут на самом деле Томазо Кампанелла. Кто нас кормить-то будет?
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23.10.2020 15:22 Відповісти
респект Японии за повагу до України
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23.10.2020 15:51 Відповісти
Сразу после падения Росии ось переносится СШАНАТО - Китай
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24.10.2020 21:11 Відповісти
 
 