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Новости Политика Украины
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Украина является ключевым государством в современной геополитике, - Фукуяма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина является ключевым государством в современной геополитике, - Фукуяма

Украина является сейчас ключевым государством в глобальной геополитике и для будущего демократии во всем мире. Если Украина достигнет успеха в развитии демократических институтов и в борьбе с коррупцией, вдохновит своим примером другие страны региона.

Об этом заявил профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина - это ключевое государство для нынешней глобальной геополитики и для будущего демократии во всем мире. Если Украина достигнет успеха в развитии демократических институтов и в борьбе с коррупцией, ряд других стран региона тоже смогут этого добиться. Украина может вдохновить другие народы, стремящиеся жить в свободных и демократических обществах", - сказал Фукуяма.

По его словам, сейчас демократии угрожают несколько вызовов, первый из них - усиление позиций авторитарных государств, в частности России и Китая.

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"Россия вмешивается во внутренние дела своих соседей и в политику демократических стран, в том числе США. Россия освоила ряд новых средств для дестабилизации демократий по всему миру. Она превратила интернет на оружие и создала новый тип войны - гибридный, что позволяет ей отправлять войска в другие страны и одновременно отрицать это", - отметил известный в мире политолог и философ.

По его убеждению, президент Путин не имеет крепкого базиса и выбрал не тот путь, на котором можно сформировать мощное государство, потому что модернизация экономики РФ провалилась и не может быть конкурентоспособной, поскольку до сих пор зависит от ископаемых источников энергии и цен на энергоносители.

"Путин пошел на огромный риск, превращая эту слабость в политическое преимущество. Он осуществил вторжение в Украину и Грузию, поддерживает авторитарные режимы в Венесуэле и других регионах. Это ведет к международной изоляции и санкциям", - отметил Фукуяма.

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Несмотря на действия РФ, политолог считает, что Китай несет в глобальной перспективе большую угрозу.

"Китай в долгосрочной перспективе несет большую угрозу для глобальной демократии, чем Россия, хотя сейчас составляет меньшую прямую угрозу для Украины. Китайская экономика больше и намного динамичнее, чем российская. Китайские компании лидируют в разработках технологий 21 века, например, искусственного интеллекта и машинного обучения. Китайцы обладают мощными средствами для расширения своего влияния, имея, в частности, возможность построить инфраструктуру в рамках инициативы "Один пояс - один путь". С ростом мощности выросли их амбиции", - сказал Фукуяма.
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Топ комментарии
+13
"Форт Украина" - граница между цивилизованным миром и землями бесноватых Орков ..
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23.10.2020 14:03
+11
Євроінтеграція України , це каталізатор руйнаціі Російської імперіі !!)))
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23.10.2020 14:15
+9
Україна ,повсякчас ,опинялась в епіцентрі боротьби євроцивілізаціі з московською ордою !!!))))
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23.10.2020 14:13
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"Форт Украина" - граница между цивилизованным миром и землями бесноватых Орков ..
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23.10.2020 14:03 Ответить
Євроінтеграція України , це каталізатор руйнаціі Російської імперіі !!)))
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23.10.2020 14:15 Ответить
Мойсей 40 років водив євреїв... Може тому Господь через 30 років послав нам представника "обраного народу" на 10 річне завершення цього походу...
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23.10.2020 17:34 Ответить
смысл в этом есть.. вата и колорады должны вымереть как тупиковая ветвь эволюции.. как австралопитеки... как питекантропы .. как неандертальцы..
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23.10.2020 17:38 Ответить
МІСЯЦЬ НАД КИЄВОМ

Чи місяць над Києвом
Сяє так само
Чудово,
Як сяє над Римом,
А може, й ясніше стократ?
Чи місяць над Києвом -
Місяць той самий,
Що сяє над Римом,
Чи, може, не він там,
А тільки
Місяців брат?
А місяць, розсердившись,
Хмариться,-
От ще питання! -
Й відказує так:
«Я всюди той самий,
Бо я ж таки місяць,
А не якийсь там
Нічний ковпак!
Я всюди буваю,
Скрізь блиск розсіваю,
Проміння усім розкидаю -
Перу, й Парагваю,
І Кубі, й Китаю,
Я в Польщі й Панамі,
В Канаді й В'єтнамі,
Мій кожен промінчик
Несе свій пломінчик,
Куди тільки сам захотів,
Промінню й кордони
Не перепони -
Обходиться без пашпортів».

Джанні Родарі - 100 років від дня народження

переклад Григорія Кочура.
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23.10.2020 14:03 Ответить
Україна ,повсякчас ,опинялась в епіцентрі боротьби євроцивілізаціі з московською ордою !!!))))
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23.10.2020 14:13 Ответить
Єврей, японського походження, знає про що говорить
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23.10.2020 14:16 Ответить
І такі бувають? Україна є ключовою державою в сучасній геополітиці, - Фукуяма - Цензор.НЕТ 8000 Україна є ключовою державою в сучасній геополітиці, - Фукуяма - Цензор.НЕТ 2841
До речі, а чи це не він колись писав про "кінець історії"?
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23.10.2020 14:43 Ответить
Всё течет, всё меняется.
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23.10.2020 15:21 Ответить
А, как же "конец истории"? Или новая история начинается с Украины?
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23.10.2020 14:30 Ответить
З таким підбиранням кандидатів на найвищі посади коли соціальний ліфт виностить кукукнутих або тупих осіб на світить велика дупа а не майбутнє! Навіть при Конфуції добирали для роботи в політиці і уряді більш проггресиними методами ніж тупоролі еліти це роблять в 21 віці в Україні, тому велика олігархічна піраміда завжди закінгчуєтьсмя маленькою тупою. головою. Як писав Фукуяма - піпец такій історії.
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23.10.2020 15:21 Ответить
Не показана роль денег. Может его зовут на самом деле Томазо Кампанелла. Кто нас кормить-то будет?
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23.10.2020 15:22 Ответить
респект Японии за повагу до України
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23.10.2020 15:51 Ответить
Сразу после падения Росии ось переносится СШАНАТО - Китай
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24.10.2020 21:11 Ответить
 
 