Украина является ключевым государством в современной геополитике, - Фукуяма
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина является сейчас ключевым государством в глобальной геополитике и для будущего демократии во всем мире. Если Украина достигнет успеха в развитии демократических институтов и в борьбе с коррупцией, вдохновит своим примером другие страны региона.
Об этом заявил профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина - это ключевое государство для нынешней глобальной геополитики и для будущего демократии во всем мире. Если Украина достигнет успеха в развитии демократических институтов и в борьбе с коррупцией, ряд других стран региона тоже смогут этого добиться. Украина может вдохновить другие народы, стремящиеся жить в свободных и демократических обществах", - сказал Фукуяма.
По его словам, сейчас демократии угрожают несколько вызовов, первый из них - усиление позиций авторитарных государств, в частности России и Китая.
"Россия вмешивается во внутренние дела своих соседей и в политику демократических стран, в том числе США. Россия освоила ряд новых средств для дестабилизации демократий по всему миру. Она превратила интернет на оружие и создала новый тип войны - гибридный, что позволяет ей отправлять войска в другие страны и одновременно отрицать это", - отметил известный в мире политолог и философ.
По его убеждению, президент Путин не имеет крепкого базиса и выбрал не тот путь, на котором можно сформировать мощное государство, потому что модернизация экономики РФ провалилась и не может быть конкурентоспособной, поскольку до сих пор зависит от ископаемых источников энергии и цен на энергоносители.
"Путин пошел на огромный риск, превращая эту слабость в политическое преимущество. Он осуществил вторжение в Украину и Грузию, поддерживает авторитарные режимы в Венесуэле и других регионах. Это ведет к международной изоляции и санкциям", - отметил Фукуяма.
Несмотря на действия РФ, политолог считает, что Китай несет в глобальной перспективе большую угрозу.
"Китай в долгосрочной перспективе несет большую угрозу для глобальной демократии, чем Россия, хотя сейчас составляет меньшую прямую угрозу для Украины. Китайская экономика больше и намного динамичнее, чем российская. Китайские компании лидируют в разработках технологий 21 века, например, искусственного интеллекта и машинного обучения. Китайцы обладают мощными средствами для расширения своего влияния, имея, в частности, возможность построить инфраструктуру в рамках инициативы "Один пояс - один путь". С ростом мощности выросли их амбиции", - сказал Фукуяма.
Пожалуйста, подождите...
Чи місяць над Києвом
Сяє так само
Чудово,
Як сяє над Римом,
А може, й ясніше стократ?
Чи місяць над Києвом -
Місяць той самий,
Що сяє над Римом,
Чи, може, не він там,
А тільки
Місяців брат?
А місяць, розсердившись,
Хмариться,-
От ще питання! -
Й відказує так:
«Я всюди той самий,
Бо я ж таки місяць,
А не якийсь там
Нічний ковпак!
Я всюди буваю,
Скрізь блиск розсіваю,
Проміння усім розкидаю -
Перу, й Парагваю,
І Кубі, й Китаю,
Я в Польщі й Панамі,
В Канаді й В'єтнамі,
Мій кожен промінчик
Несе свій пломінчик,
Куди тільки сам захотів,
Промінню й кордони
Не перепони -
Обходиться без пашпортів».
Джанні Родарі - 100 років від дня народження
переклад Григорія Кочура.
До речі, а чи це не він колись писав про "кінець історії"?