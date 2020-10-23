Польща запроваджує локдаун через спалах COVID-19
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
У Польщі вирішили посилити карантинні обмеження через масштабний спалах коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "24 канал" з посиланням на TVN24.
"Ресторани, кафе і бари не зможуть працювати так, як раніше. Вони можуть пропонувати їжу і напої тільки на винос", - пояснив заборону для закладів громадського харчування прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.
Крім того, вводиться заборона збиратися в групах, що складаються з більш ніж 5 осіб, якщо не йдеться про членів однієї сім'ї.
Також школярів відправляють на дистанційне навчання. Досі навчальні заклади відвідували тільки учні 1 - 3 класів, інші школярі вчилися дистанційно.
"Ситуація залишається складною, динамічною. Ми повинні діяти рішуче. Нас дуже турбує темп приросту, його потрібно зупинити", - пояснив рішення про введення локдауну Моравецький.
Жорсткий карантин вводиться на два тижні з можливістю продовження з урахуванням ситуації з коронавірусом. Якщо нинішні заходи не дадуть результату, то уряд Польщі не виключає закриття кордонів і інші радикальні дії.
Будь ласка, зачекайте...
да и медицина наверное не ниществует...
Но шо синку, помогли тобі твої маски?)))
70,6% маску носили постоянно
14,4% часто
Так шо если верить американским специалистам из центра по контролю заболеваний... то как раз наоборот: если тебе нравится носить маску... то скорее всего ты оценишь преимущества больничной койки... ну или родственники кути поедят
По этому моменту американский аналог нашего СЭС (называется CDC) провел зачетное исселдование... у них на сайте есть, чтоб не надо было мне верить а можно было самому посмотреть.
Так вот... там под 80% зараженных - маску таки носили.
Ныть не буду. И даже если сам подыхать стану - не буду.
Исследования, которые японцы проводили - а киньте ссылку, а? Почитаю.
И заинтересуйтесь к примеру данными ВООЗ той же по пневмонии. На их сайте есть:
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia
2017 год. Одних только детей до 5 лет (а взрослых сколько???... об этом молчим...) умерло под ДЕВЯТЬСОТ ТЫСЯЧ. Пневмония передается аналогично ковид.
Носили ли маски в 2017 году? Не-а. А чего так?
Мол маска сдерживает капельки с частицами вируса. При выдохе. ОК, пусть так.
Вопрос: а что происходит при последующем вдохе?
Куда деваются эти самые частицы, которые были бы выдохнуты в окружающее пространство? Как увеличение дозы влияет на срабатывание иммунитета? Ну то есть он начинает лучше справляться или хуже?
Видел как он ее носил, когда имел подтвержденный диагноз, да и то... снял потом. Его критиковали даже за то что он ее не одевал в белом доме, имея подтвержденный диагноз (а вот тут он скорее не прав... хотя... где горы трупов в белом доме из-за него?)
Отдельно доставляет тот факт что ему 75 лет и болел он дня 3-4...
Зашёл тут же в польский склеп (это так магаз по ихнему будет) - из всей толпы в маске только я.
https://censor.net/ru/video_news/3226417/minzdrav_sravnil_soblyudenie_masochnogo_rejima_v_kieve_i_drugih_gorodah_mira_video
Там Польша с самого начала.
Зато коли 7500 то вже нікому то не цікаво.
"До сих пор учебные заведения посещали только ученики 1 - 3 классов, другие школьники учились дистанционно" - сын (7-й класс) с начала учебного года ходит в школу.
Пишіть правильний переклад - "карантин", а не "локдаун".
Натуральная имитация действий правительства.