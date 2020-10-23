УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12412 відвідувачів онлайн
Новини За кордономЗдоров'я Коронавірус і карантин
18 481 29
карантин (16095) Польща (5136) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Польща запроваджує локдаун через спалах COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Польща запроваджує локдаун через спалах COVID-19

У Польщі вирішили посилити карантинні обмеження через масштабний спалах коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "24 канал" з посиланням на TVN24.

"Ресторани, кафе і бари не зможуть працювати так, як раніше. Вони можуть пропонувати їжу і напої тільки на винос", - пояснив заборону для закладів громадського харчування прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

Крім того, вводиться заборона збиратися в групах, що складаються з більш ніж 5 осіб, якщо не йдеться про членів однієї сім'ї.

Також школярів відправляють на дистанційне навчання. Досі навчальні заклади відвідували тільки учні 1 - 3 класів, інші школярі вчилися дистанційно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі відразу два рекорди COVID-19 за добу: померли 168 пацієнтів, зафіксовано 12,1 тис. нових випадків захворювання

"Ситуація залишається складною, динамічною. Ми повинні діяти рішуче. Нас дуже турбує темп приросту, його потрібно зупинити", - пояснив рішення про введення локдауну Моравецький.

Жорсткий карантин вводиться на два тижні з можливістю продовження з урахуванням ситуації з коронавірусом. Якщо нинішні заходи не дадуть результату, то уряд Польщі не виключає закриття кордонів і інші радикальні дії.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
а у них жеж еще и ковидные деньги не вкатывали в дороги...
да и медицина наверное не ниществует...
показати весь коментар
23.10.2020 14:38
+7
Зато у нас вводили коли хворих було до сотні.
Зато коли 7500 то вже нікому то не цікаво.
показати весь коментар
23.10.2020 14:41
+4
Лажа какая-то в статье.
"До сих пор учебные заведения посещали только ученики 1 - 3 классов, другие школьники учились дистанционно" - сын (7-й класс) с начала учебного года ходит в школу.
показати весь коментар
23.10.2020 14:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а у них жеж еще и ковидные деньги не вкатывали в дороги...
да и медицина наверное не ниществует...
показати весь коментар
23.10.2020 14:38 Відповісти
это все Зеленский!
показати весь коментар
23.10.2020 14:44 Відповісти
ну.. не возвеличивайте Вы уж так это чмо... не он один старался !!! и его шобла помогала...
показати весь коментар
23.10.2020 14:51 Відповісти
А у поляков много зебилов как у нас который забивают на карантин, целуюца в щоку и обнимаюца при встрече и ходят без масок?
показати весь коментар
23.10.2020 14:39 Відповісти
Не-а. Недавно ж был видосик тут. Мол типа посмотрите как у них соблюдают...

Но шо синку, помогли тобі твої маски?)))
показати весь коментар
23.10.2020 14:40 Відповісти
Польша вводит локдаун из-за вспышки COVID-19 - Цензор.НЕТ 7335
показати весь коментар
23.10.2020 14:46 Відповісти
Билборд не сильно коррелирует с данными CDC в плане больных ковид
70,6% маску носили постоянно
14,4% часто

Так шо если верить американским специалистам из центра по контролю заболеваний... то как раз наоборот: если тебе нравится носить маску... то скорее всего ты оценишь преимущества больничной койки... ну или родственники кути поедят
показати весь коментар
23.10.2020 15:00 Відповісти
Так и есть. Из-за намордника увеличивается риск бактериальной пневмонии.
показати весь коментар
23.10.2020 15:52 Відповісти
Да-да. Либо все хирурги, анестезиологи и операционные сестры вымерли вымерли от пневмонии, либо Вы стрындели.
показати весь коментар
23.10.2020 21:33 Відповісти
Проблема не в тому , що хворі на ковід носили маску ( цим вони врятували когось із свого оточення коли самі стали розповсюджувати вірус ) Проблема у тому , що ті п#дераси які їх заразили без масок були (((( " Верным путем идете товарищи((((" И дальше рассказывайте о вреде ношения масок - только не нойте когда в больницу попадут ваши близкие !
показати весь коментар
23.10.2020 19:25 Відповісти
Уважаемый Слава....
По этому моменту американский аналог нашего СЭС (называется CDC) провел зачетное исселдование... у них на сайте есть, чтоб не надо было мне верить а можно было самому посмотреть.
Так вот... там под 80% зараженных - маску таки носили.
Ныть не буду. И даже если сам подыхать стану - не буду.
показати весь коментар
26.10.2020 09:14 Відповісти
Без образ.... Ви уважно прочитали те що я написав ? Може в результаті досліджень буде встановлено що і всі 100% тих хто захворів на COVID носили маску - то і що ? Я НАПИСАВ ПРО ТЕ , ЩО НІКИМ НЕ ПРОВОДИЛИСЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ( Крім Японії) ЯКА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ ЗАРАЗИЛА ОТОЧЕННЯ ПОСТІЙНО НОСЯЧИ МАСКУ !!!!! Дослідження японців з використанням живого вірусу довели ефективність маски для захисту від його поширення !!!!! Ось якось так ! Носячи маску ми не себе захищаємо , а оточення від себе рятуємо ( цим самим виявляємо свою повагу до оточення ! ) А щодо "ныть" - краще не хворійте !
показати весь коментар
26.10.2020 17:45 Відповісти
Я поясню, что показывают исследования CDC: Люди, которые носят маску либо постоянно, либо почти всегда - заразились. Учитывая высокий процент таких (свыше 80% суммарно) - то в большинстве случаев заразились они с от таких же как они - тех кто носит маску постоянно / почти всегда. Просто потому, что из 10 человек, которые им могли потенциально встретиться на улице и заразить их - 8 были в маске. Которая по идее должна была сдержать частицы вируса этих самых 8 чел. и испытуемые не заразились бы. Но ... оказалось что нифига.
Исследования, которые японцы проводили - а киньте ссылку, а? Почитаю.

И заинтересуйтесь к примеру данными ВООЗ той же по пневмонии. На их сайте есть:
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia

2017 год. Одних только детей до 5 лет (а взрослых сколько???... об этом молчим...) умерло под ДЕВЯТЬСОТ ТЫСЯЧ. Пневмония передается аналогично ковид.
Носили ли маски в 2017 году? Не-а. А чего так?
показати весь коментар
26.10.2020 17:51 Відповісти
Я кстати предположу что в том исследовании было показано, что происходит, когда человек выдыхает.
Мол маска сдерживает капельки с частицами вируса. При выдохе. ОК, пусть так.
Вопрос: а что происходит при последующем вдохе?
Куда деваются эти самые частицы, которые были бы выдохнуты в окружающее пространство? Как увеличение дозы влияет на срабатывание иммунитета? Ну то есть он начинает лучше справляться или хуже?
показати весь коментар
26.10.2020 17:56 Відповісти
P.S. До речі , дослідження американці провели , а навіть Трамп маску почав одягати ..... от так якось думка в США формується )))
показати весь коментар
26.10.2020 17:48 Відповісти
Ага. Особенно это было видно на дебатах)))
Видел как он ее носил, когда имел подтвержденный диагноз, да и то... снял потом. Его критиковали даже за то что он ее не одевал в белом доме, имея подтвержденный диагноз (а вот тут он скорее не прав... хотя... где горы трупов в белом доме из-за него?)
Отдельно доставляет тот факт что ему 75 лет и болел он дня 3-4...
показати весь коментар
26.10.2020 17:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pa-srFX0LaM
показати весь коментар
26.10.2020 22:13 Відповісти
Спасибо.
показати весь коментар
27.10.2020 09:12 Відповісти
В Нидерландах обязательного ношения масок нет, но правительство порекомендовало их таки носить. В нидерландских магазах примерно 85% народа в масках, продавцы - все в масках. Раз правительство рекомендовало, то народ в основной массе - послушал.

Зашёл тут же в польский склеп (это так магаз по ихнему будет) - из всей толпы в маске только я.
показати весь коментар
23.10.2020 14:56 Відповісти
Вот буквально вчера ж был этот ролик. Извиняюсь, все никак не найду. Вот тут на цензоре.
показати весь коментар
23.10.2020 15:02 Відповісти
Вот.
https://censor.net/ru/video_news/3226417/minzdrav_sravnil_soblyudenie_masochnogo_rejima_v_kieve_i_drugih_gorodah_mira_video

Там Польша с самого начала.
показати весь коментар
23.10.2020 15:05 Відповісти
Прикольно, спасибо! Я как-то пропустил этот видос.
показати весь коментар
23.10.2020 15:07 Відповісти
Зато у нас вводили коли хворих було до сотні.
Зато коли 7500 то вже нікому то не цікаво.
показати весь коментар
23.10.2020 14:41 Відповісти
Лажа какая-то в статье.
"До сих пор учебные заведения посещали только ученики 1 - 3 классов, другие школьники учились дистанционно" - сын (7-й класс) с начала учебного года ходит в школу.
показати весь коментар
23.10.2020 14:42 Відповісти
Это не для внутреннего использования в Польше, а для мировых сми массовой дезинформации
показати весь коментар
23.10.2020 15:08 Відповісти
Пишіть вже заголовок новини англійською: "Poland introduces lockdown due to COVID-19 outbreak"
Пишіть правильний переклад - "карантин", а не "локдаун".
показати весь коментар
23.10.2020 14:42 Відповісти
Польща запроваджує локдаун через спалах COVID-19 - Цензор.НЕТ 7975

Польща запроваджує локдаун через спалах COVID-19 - Цензор.НЕТ 4659
показати весь коментар
23.10.2020 15:13 Відповісти
Наконец-то Моравецкий нашел очаги распространения вируса - рестораны и тренажерные залы.
Натуральная имитация действий правительства.
показати весь коментар
23.10.2020 16:49 Відповісти
А сауны?)
показати весь коментар
23.10.2020 17:16 Відповісти
 
 