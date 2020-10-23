Польша вводит локдаун из-за вспышки COVID-19
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В Польше решили ужесточить карантинные ограничения из-за масштабной вспышки коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на TVN24.
"Рестораны, кафе и бары не смогут работать так, как раньше. Они могут предлагать еду и напитки только на вынос", - объяснил запрет для заведений общественного питания премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Кроме того, вводится запрет собираться в группах, состоящих из более 5 человек, если речь не идет о членах одной семьи.
Также школьников отправляют на дистанционное обучение. До сих пор учебные заведения посещали только ученики 1 – 3 классов, другие школьники учились дистанционно.
"Ситуация остается сложной, динамичной. Мы должны действовать решительно. Нас очень беспокоит темп прироста, его нужно остановить", - объяснил решение о введении локдауна Моравецкий.
Жесткий карантин вводится на две недели с возможностью продления с учетом ситуации с коронавирусом. Если нынешние меры не дадут результата, то правительство Польши не исключает закрытие границ и другие радикальные действия.
Пожалуйста, подождите...
да и медицина наверное не ниществует...
Но шо синку, помогли тобі твої маски?)))
70,6% маску носили постоянно
14,4% часто
Так шо если верить американским специалистам из центра по контролю заболеваний... то как раз наоборот: если тебе нравится носить маску... то скорее всего ты оценишь преимущества больничной койки... ну или родственники кути поедят
По этому моменту американский аналог нашего СЭС (называется CDC) провел зачетное исселдование... у них на сайте есть, чтоб не надо было мне верить а можно было самому посмотреть.
Так вот... там под 80% зараженных - маску таки носили.
Ныть не буду. И даже если сам подыхать стану - не буду.
Исследования, которые японцы проводили - а киньте ссылку, а? Почитаю.
И заинтересуйтесь к примеру данными ВООЗ той же по пневмонии. На их сайте есть:
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia
2017 год. Одних только детей до 5 лет (а взрослых сколько???... об этом молчим...) умерло под ДЕВЯТЬСОТ ТЫСЯЧ. Пневмония передается аналогично ковид.
Носили ли маски в 2017 году? Не-а. А чего так?
Мол маска сдерживает капельки с частицами вируса. При выдохе. ОК, пусть так.
Вопрос: а что происходит при последующем вдохе?
Куда деваются эти самые частицы, которые были бы выдохнуты в окружающее пространство? Как увеличение дозы влияет на срабатывание иммунитета? Ну то есть он начинает лучше справляться или хуже?
Видел как он ее носил, когда имел подтвержденный диагноз, да и то... снял потом. Его критиковали даже за то что он ее не одевал в белом доме, имея подтвержденный диагноз (а вот тут он скорее не прав... хотя... где горы трупов в белом доме из-за него?)
Отдельно доставляет тот факт что ему 75 лет и болел он дня 3-4...
Зашёл тут же в польский склеп (это так магаз по ихнему будет) - из всей толпы в маске только я.
https://censor.net/ru/video_news/3226417/minzdrav_sravnil_soblyudenie_masochnogo_rejima_v_kieve_i_drugih_gorodah_mira_video
Там Польша с самого начала.
Зато коли 7500 то вже нікому то не цікаво.
"До сих пор учебные заведения посещали только ученики 1 - 3 классов, другие школьники учились дистанционно" - сын (7-й класс) с начала учебного года ходит в школу.
Пишіть правильний переклад - "карантин", а не "локдаун".
Натуральная имитация действий правительства.