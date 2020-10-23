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Польша вводит локдаун из-за вспышки COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Польша вводит локдаун из-за вспышки COVID-19

В Польше решили ужесточить карантинные ограничения из-за масштабной вспышки коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на TVN24.

"Рестораны, кафе и бары не смогут работать так, как раньше. Они могут предлагать еду и напитки только на вынос", - объяснил запрет для заведений общественного питания премьер Польши Матеуш Моравецкий.

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Кроме того, вводится запрет собираться в группах, состоящих из более 5 человек, если речь не идет о членах одной семьи.

Также школьников отправляют на дистанционное обучение. До сих пор учебные заведения посещали только ученики 1 – 3 классов, другие школьники учились дистанционно.

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"Ситуация остается сложной, динамичной. Мы должны действовать решительно. Нас очень беспокоит темп прироста, его нужно остановить", - объяснил решение о введении локдауна Моравецкий.

Жесткий карантин вводится на две недели с возможностью продления с учетом ситуации с коронавирусом. Если нынешние меры не дадут результата, то правительство Польши не исключает закрытие границ и другие радикальные действия.

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Топ комментарии
+8
а у них жеж еще и ковидные деньги не вкатывали в дороги...
да и медицина наверное не ниществует...
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23.10.2020 14:38
+7
Зато у нас вводили коли хворих було до сотні.
Зато коли 7500 то вже нікому то не цікаво.
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23.10.2020 14:41
+4
Лажа какая-то в статье.
"До сих пор учебные заведения посещали только ученики 1 - 3 классов, другие школьники учились дистанционно" - сын (7-й класс) с начала учебного года ходит в школу.
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23.10.2020 14:42
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Правила форума Совет форумчан
а у них жеж еще и ковидные деньги не вкатывали в дороги...
да и медицина наверное не ниществует...
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23.10.2020 14:38 Ответить
это все Зеленский!
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23.10.2020 14:44 Ответить
ну.. не возвеличивайте Вы уж так это чмо... не он один старался !!! и его шобла помогала...
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23.10.2020 14:51 Ответить
А у поляков много зебилов как у нас который забивают на карантин, целуюца в щоку и обнимаюца при встрече и ходят без масок?
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23.10.2020 14:39 Ответить
Не-а. Недавно ж был видосик тут. Мол типа посмотрите как у них соблюдают...

Но шо синку, помогли тобі твої маски?)))
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23.10.2020 14:40 Ответить
Польша вводит локдаун из-за вспышки COVID-19 - Цензор.НЕТ 7335
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23.10.2020 14:46 Ответить
Билборд не сильно коррелирует с данными CDC в плане больных ковид
70,6% маску носили постоянно
14,4% часто

Так шо если верить американским специалистам из центра по контролю заболеваний... то как раз наоборот: если тебе нравится носить маску... то скорее всего ты оценишь преимущества больничной койки... ну или родственники кути поедят
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23.10.2020 15:00 Ответить
Так и есть. Из-за намордника увеличивается риск бактериальной пневмонии.
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23.10.2020 15:52 Ответить
Да-да. Либо все хирурги, анестезиологи и операционные сестры вымерли вымерли от пневмонии, либо Вы стрындели.
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23.10.2020 21:33 Ответить
Проблема не в тому , що хворі на ковід носили маску ( цим вони врятували когось із свого оточення коли самі стали розповсюджувати вірус ) Проблема у тому , що ті п#дераси які їх заразили без масок були (((( " Верным путем идете товарищи((((" И дальше рассказывайте о вреде ношения масок - только не нойте когда в больницу попадут ваши близкие !
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23.10.2020 19:25 Ответить
Уважаемый Слава....
По этому моменту американский аналог нашего СЭС (называется CDC) провел зачетное исселдование... у них на сайте есть, чтоб не надо было мне верить а можно было самому посмотреть.
Так вот... там под 80% зараженных - маску таки носили.
Ныть не буду. И даже если сам подыхать стану - не буду.
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26.10.2020 09:14 Ответить
Без образ.... Ви уважно прочитали те що я написав ? Може в результаті досліджень буде встановлено що і всі 100% тих хто захворів на COVID носили маску - то і що ? Я НАПИСАВ ПРО ТЕ , ЩО НІКИМ НЕ ПРОВОДИЛИСЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ( Крім Японії) ЯКА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ ЗАРАЗИЛА ОТОЧЕННЯ ПОСТІЙНО НОСЯЧИ МАСКУ !!!!! Дослідження японців з використанням живого вірусу довели ефективність маски для захисту від його поширення !!!!! Ось якось так ! Носячи маску ми не себе захищаємо , а оточення від себе рятуємо ( цим самим виявляємо свою повагу до оточення ! ) А щодо "ныть" - краще не хворійте !
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26.10.2020 17:45 Ответить
Я поясню, что показывают исследования CDC: Люди, которые носят маску либо постоянно, либо почти всегда - заразились. Учитывая высокий процент таких (свыше 80% суммарно) - то в большинстве случаев заразились они с от таких же как они - тех кто носит маску постоянно / почти всегда. Просто потому, что из 10 человек, которые им могли потенциально встретиться на улице и заразить их - 8 были в маске. Которая по идее должна была сдержать частицы вируса этих самых 8 чел. и испытуемые не заразились бы. Но ... оказалось что нифига.
Исследования, которые японцы проводили - а киньте ссылку, а? Почитаю.

И заинтересуйтесь к примеру данными ВООЗ той же по пневмонии. На их сайте есть:
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia

2017 год. Одних только детей до 5 лет (а взрослых сколько???... об этом молчим...) умерло под ДЕВЯТЬСОТ ТЫСЯЧ. Пневмония передается аналогично ковид.
Носили ли маски в 2017 году? Не-а. А чего так?
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26.10.2020 17:51 Ответить
Я кстати предположу что в том исследовании было показано, что происходит, когда человек выдыхает.
Мол маска сдерживает капельки с частицами вируса. При выдохе. ОК, пусть так.
Вопрос: а что происходит при последующем вдохе?
Куда деваются эти самые частицы, которые были бы выдохнуты в окружающее пространство? Как увеличение дозы влияет на срабатывание иммунитета? Ну то есть он начинает лучше справляться или хуже?
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26.10.2020 17:56 Ответить
P.S. До речі , дослідження американці провели , а навіть Трамп маску почав одягати ..... от так якось думка в США формується )))
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26.10.2020 17:48 Ответить
Ага. Особенно это было видно на дебатах)))
Видел как он ее носил, когда имел подтвержденный диагноз, да и то... снял потом. Его критиковали даже за то что он ее не одевал в белом доме, имея подтвержденный диагноз (а вот тут он скорее не прав... хотя... где горы трупов в белом доме из-за него?)
Отдельно доставляет тот факт что ему 75 лет и болел он дня 3-4...
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26.10.2020 17:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pa-srFX0LaM
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26.10.2020 22:13 Ответить
Спасибо.
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27.10.2020 09:12 Ответить
В Нидерландах обязательного ношения масок нет, но правительство порекомендовало их таки носить. В нидерландских магазах примерно 85% народа в масках, продавцы - все в масках. Раз правительство рекомендовало, то народ в основной массе - послушал.

Зашёл тут же в польский склеп (это так магаз по ихнему будет) - из всей толпы в маске только я.
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23.10.2020 14:56 Ответить
Вот буквально вчера ж был этот ролик. Извиняюсь, все никак не найду. Вот тут на цензоре.
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23.10.2020 15:02 Ответить
Вот.
https://censor.net/ru/video_news/3226417/minzdrav_sravnil_soblyudenie_masochnogo_rejima_v_kieve_i_drugih_gorodah_mira_video

Там Польша с самого начала.
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23.10.2020 15:05 Ответить
Прикольно, спасибо! Я как-то пропустил этот видос.
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23.10.2020 15:07 Ответить
Зато у нас вводили коли хворих було до сотні.
Зато коли 7500 то вже нікому то не цікаво.
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23.10.2020 14:41 Ответить
Лажа какая-то в статье.
"До сих пор учебные заведения посещали только ученики 1 - 3 классов, другие школьники учились дистанционно" - сын (7-й класс) с начала учебного года ходит в школу.
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23.10.2020 14:42 Ответить
Это не для внутреннего использования в Польше, а для мировых сми массовой дезинформации
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23.10.2020 15:08 Ответить
Пишіть вже заголовок новини англійською: "Poland introduces lockdown due to COVID-19 outbreak"
Пишіть правильний переклад - "карантин", а не "локдаун".
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23.10.2020 14:42 Ответить
Польща запроваджує локдаун через спалах COVID-19 - Цензор.НЕТ 7975

Польща запроваджує локдаун через спалах COVID-19 - Цензор.НЕТ 4659
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23.10.2020 15:13 Ответить
Наконец-то Моравецкий нашел очаги распространения вируса - рестораны и тренажерные залы.
Натуральная имитация действий правительства.
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23.10.2020 16:49 Ответить
А сауны?)
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23.10.2020 17:16 Ответить
 
 