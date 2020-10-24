Арбітра з окупованого Криму побили в Чечні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Матч між грозненським "Ахматом" і московським "Спартаком" закінчився в Грозному з рахунком 0:0. Суддю з окупованого Криму Богдана Головка побив місцевий житель, який вибіг на поле.
Про побиття повідомила Російська прем'єр-ліга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"Після закінчення матчу стався кричущий інцидент: представник грозненського клубу напав на суддю матчу Богдана Головка, арбітру завдали кілька ударів. РПЛ рішуче засуджує подібну поведінку, спільно з РФС буде проведено ретельний розгляд, винних буде покарано", - сказано в повідомленні.
Пізніше футбольний клуб "Ахмат" вибачився перед Головком, водночас повідомивши, що на арбітра напав "уболівальник, який вибіг на поле", і що побиття не було - він нібито "спробував вчинити фізичний вплив", і співробітники безпеки "видворили його за межі стадіону".
Декілька російських ЗМІ повідомляють, що суддя зазнав кількох ударів від футболіста клубу "Ахмат", щонайменше один із яких прийшовся у пах.
Головко на матчі "Ахмат" - "Спартак" показав по три жовті картки футболістам обох команд, а також видалив одного гравця грозненського клубу.
Богдан Головко з Ялти, йому 28 років.
Будь ласка, зачекайте...
сущий бендеровец
нечего Бодя шастать где не надо!
Все резко стали русскими
у кацапа завжди буде паляніца.... повбивав би.
для профилактики дал кацапу - в качестве напоминания и поучения...
организовать тур крымских арбитров по Чечне и Дагестану под лозунгом - каждому по бутылке))
не может на месяц вся приехать в Чечню?
значит будет больше войны...
но военкомат должет выписать и прислать бубе 5ю контрольную повестку.
42, не лох - может подносить доски под ноги бойцов на позиции, пугается от звуков,
сердце здоровое.
заключение - ссыкун-наркоман, но доски под ноги бойцов подносить может.
годен.
родственникам вешаемого, как особая милость короля, разрешалось повиснуть на его ногах, шо бы все было быстро и с минимальным количеством мучений....
я щитаю ему повезло,скрепные чечены - это получше будет
Хотя ещё не вечер...