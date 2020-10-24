Арбитра из оккупированного Крыма избили в Чечне

Матч между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком" закончился в Грозном со счетом 0:0. Судью из оккупированного Крыма Богдан Головко избил выбежавший на поле местный житель.

Об избиении сообщила Российская премьер-лига, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"По окончании матча произошел вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов. РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание", – сказано в сообщении.

Позднее футбольный клуб "Ахмат" извинился перед Головко, сообщая при этом, что на арбитра напал "выбежавший на поле болельщик", и что избиения не было – он, якобы, "попытался оказать физическое воздействие", и сотрудники безопасности "сопроводили его за периметры стадиона".

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Ряд российских СМИ сообщают, что судья получил несколько ударов от футболиста клуба "Ахмат", по меньшей мере один из которых – в пах.

Головко на матче "Ахмат" – "Спартак" показал по три желтые карточки футболистам обеих команд, а также удалил одного игрока грозненского клуба.

Богдан Головко из Ялты, ему 28 лет.