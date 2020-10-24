Арбитра из оккупированного Крыма избили в Чечне
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Матч между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком" закончился в Грозном со счетом 0:0. Судью из оккупированного Крыма Богдан Головко избил выбежавший на поле местный житель.
Об избиении сообщила Российская премьер-лига, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"По окончании матча произошел вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов. РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание", – сказано в сообщении.
Позднее футбольный клуб "Ахмат" извинился перед Головко, сообщая при этом, что на арбитра напал "выбежавший на поле болельщик", и что избиения не было – он, якобы, "попытался оказать физическое воздействие", и сотрудники безопасности "сопроводили его за периметры стадиона".
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Ряд российских СМИ сообщают, что судья получил несколько ударов от футболиста клуба "Ахмат", по меньшей мере один из которых – в пах.
Головко на матче "Ахмат" – "Спартак" показал по три желтые карточки футболистам обеих команд, а также удалил одного игрока грозненского клуба.
Богдан Головко из Ялты, ему 28 лет.
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сущий бендеровец
нечего Бодя шастать где не надо!
Все резко стали русскими
у кацапа завжди буде паляніца.... повбивав би.
для профилактики дал кацапу - в качестве напоминания и поучения...
организовать тур крымских арбитров по Чечне и Дагестану под лозунгом - каждому по бутылке))
не может на месяц вся приехать в Чечню?
значит будет больше войны...
но военкомат должет выписать и прислать бубе 5ю контрольную повестку.
42, не лох - может подносить доски под ноги бойцов на позиции, пугается от звуков,
сердце здоровое.
заключение - ссыкун-наркоман, но доски под ноги бойцов подносить может.
годен.
родственникам вешаемого, как особая милость короля, разрешалось повиснуть на его ногах, шо бы все было быстро и с минимальным количеством мучений....
я щитаю ему повезло,скрепные чечены - это получше будет
Хотя ещё не вечер...