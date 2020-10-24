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Арбитра из оккупированного Крыма избили в Чечне

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Арбитра из оккупированного Крыма избили в Чечне

Матч между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком" закончился в Грозном со счетом 0:0. Судью из оккупированного Крыма Богдан Головко избил выбежавший на поле местный житель.

Об избиении сообщила Российская премьер-лига, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"По окончании матча произошел вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов. РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание", – сказано в сообщении.

Позднее футбольный клуб "Ахмат" извинился перед Головко, сообщая при этом, что на арбитра напал "выбежавший на поле болельщик", и что избиения не было – он, якобы, "попытался оказать физическое воздействие", и сотрудники безопасности "сопроводили его за периметры стадиона".

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Ряд российских СМИ сообщают, что судья получил несколько ударов от футболиста клуба "Ахмат", по меньшей мере один из которых – в пах.

Головко на матче "Ахмат" – "Спартак" показал по три желтые карточки футболистам обеих команд, а также удалил одного игрока грозненского клуба.

Богдан Головко из Ялты, ему 28 лет.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+55
Це він ще легко відбувся. А могли і в опу ахнуть....
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24.10.2020 01:03
+51
крупно повезло. ведь на месте местного жителя мог быть солдат нато )
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24.10.2020 01:20
+33
Так еще не вечер. КаДыров обязательно пригласит его в свой гарем *побеседовать*, чтобы в следующий раз знал что *Ахмад* чемпионы мира и даже вселенной
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24.10.2020 01:06
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Це він ще легко відбувся. А могли і в опу ахнуть....
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24.10.2020 01:03 Ответить
Так еще не вечер. КаДыров обязательно пригласит его в свой гарем *побеседовать*, чтобы в следующий раз знал что *Ахмад* чемпионы мира и даже вселенной
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24.10.2020 01:06 Ответить
да уж Арбитра из оккупированного Крыма избили в Чечне - Цензор.НЕТ 5371 а ведь могли и на бутылку посадить Арбитра из оккупированного Крыма избили в Чечне - Цензор.НЕТ 143
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24.10.2020 09:53 Ответить
Интересно,судья уже извинился за то что его *********?
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24.10.2020 12:31 Ответить
так ведь Богдан да еще Головко
сущий бендеровец Арбитр из оккупированного Крыма избили в Чечне - Цензор.НЕТ 1763

нечего Бодя шастать где не надо!
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24.10.2020 01:32 Ответить
нет, чтобы переименоваться...поди, еще и по паспорту украинец...
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24.10.2020 06:45 Ответить
В Крыму украинцев уже нет
Все резко стали русскими
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24.10.2020 09:28 Ответить
Еще и извинится перед Дырявым Рамзаном выплевывая зубы на траву
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24.10.2020 01:05 Ответить
То ещё "слабо отделался"... На днях информация проскочила - в Чечне пропал врач, один из ведущих хирургов республики... Через несколько дней нашли труп, весь синий от побоев. Оказалось, перед этим оперировал родственницу приспешника Кадырова. Операция не удалась... В "Свидетельстве о смерти" написали, что умер от сердечной недостаточности...
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24.10.2020 08:26 Ответить
К-Карма
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24.10.2020 01:06 Ответить
Я представляю, если бы Спартак выиграл, его бы там наверное грохнули бы.
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24.10.2020 01:08 Ответить
крупно повезло. ведь на месте местного жителя мог быть солдат нато )
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24.10.2020 01:20 Ответить
"Техас - круто!"
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24.10.2020 01:42 Ответить
) и посадить на плоскую бутылку из под плохонького бурбона.
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24.10.2020 07:43 Ответить
"Невада-сила!" Арбітра з окупованого Криму побили в Чечні - Цензор.НЕТ 833
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24.10.2020 21:00 Ответить
Братская любовь.
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24.10.2020 01:24 Ответить
а когда до кадировских щенков дойдёт что их лишает денег из за крымчан, то не то что только побьёт а и в рабство будет брать, типа компенсация за убитки
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24.10.2020 01:25 Ответить
суддя просто пив багато води ...
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24.10.2020 01:26 Ответить
"местный житель" - кадирка. Тому всепох
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24.10.2020 01:31 Ответить
Ему на это нужно посмотреть с другой стороны...для начала нужно извениться перед "падишахом", со словами - спасибо, рамзан кадыровец, что не солдаты НАТО!
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24.10.2020 01:33 Ответить
Ще б пак. Якийсь ґамериканський морпех надавав би по пиці - "рашен иван, сей райт нау - Тексас из кул!" Арбитр из оккупированного Крыма избили в Чечне - Цензор.НЕТ 5331
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24.10.2020 01:41 Ответить
Та не. Зара у нас есть такие морпехи, которые пинали бы со словами "А ну скажи "паляниця!"". Арбитр из оккупированного Крыма избили в Чечне - Цензор.НЕТ 7512
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24.10.2020 02:09 Ответить
паляниця - це не вимовляемо,
у кацапа завжди буде паляніца.... повбивав би.
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24.10.2020 02:49 Ответить
Український лікар приймального покою проводить попередню селекцію пацієнтів на лікування від ковід-19 Арбітра з окупованого Криму побили в Чечні - Цензор.НЕТ 7843
Арбітра з окупованого Криму побили в Чечні - Цензор.НЕТ 668
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24.10.2020 10:48 Ответить
Арбітра з окупованого Криму побили в Чечні - Цензор.НЕТ 233
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24.10.2020 16:53 Ответить
в Чечне все еще действуют законы средневековья, принесшему плохую весть отрубают голову а судью который судил не так "как надо" бьют ногой в пах...
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24.10.2020 01:38 Ответить
даже чеченец, с его темпераметом, выдержит счет 0:0 - тут не футбол, тут шо та другое.

для профилактики дал кацапу - в качестве напоминания и поучения...
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24.10.2020 01:55 Ответить
Это был "судья продажная,казел".
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24.10.2020 01:55 Ответить
горе побежденным...чечня, лупите крымчанских предателей! воистину ахбар)))
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24.10.2020 02:01 Ответить
Что то те кадырки вечно крысчан мутузят,иногда до смерти даже...
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24.10.2020 02:21 Ответить
горе побежденным...чеченцы, крымчанских предателей не жалейте.Слава Украине и ее героям - Слава!!!
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24.10.2020 02:32 Ответить
Почему житель Крыма работает судей в РПЛ ? Где жалоба от Украины в УЕФА ?
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24.10.2020 02:54 Ответить
Я бы на месте Ахмата подал протест,почему жители Украины судят матчи РПЛ и присудить победу Ахмату.
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24.10.2020 12:37 Ответить
если побили в Чечне, то это не значит, что падежи в заголовке надо отменить.
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24.10.2020 03:59 Ответить
Хорошо, но мало. Нужно орг
организовать тур крымских арбитров по Чечне и Дагестану под лозунгом - каждому по бутылке))
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24.10.2020 04:45 Ответить
а ета хрень из оккупированного Крыма
не может на месяц вся приехать в Чечню?
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24.10.2020 05:05 Ответить
Пока Чечня туда переезжает, для местных моря будет достаточно.
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24.10.2020 08:48 Ответить
те из чеченцев хто прется в Крым ето не чеченцы - ето русня...
значит будет больше войны...
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24.10.2020 08:54 Ответить
не при бубе конечно,
но военкомат должет выписать и прислать бубе 5ю контрольную повестку.
42, не лох - может подносить доски под ноги бойцов на позиции, пугается от звуков,
сердце здоровое.
заключение - ссыкун-наркоман, но доски под ноги бойцов подносить может.
годен.
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24.10.2020 09:04 Ответить
смотрим на на древних - там много ответов,
родственникам вешаемого, как особая милость короля, разрешалось повиснуть на его ногах, шо бы все было быстро и с минимальным количеством мучений....
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24.10.2020 14:55 Ответить
На выходные, для профилактических бздюлей?
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24.10.2020 09:31 Ответить
какие выходные? - месяц...
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24.10.2020 09:44 Ответить
По сравнению с камнями с неба отделался легко- всего лишь звиздюлями от *******. Арбитр из оккупированного Крыма избили в Чечне - Цензор.НЕТ 3844
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24.10.2020 06:26 Ответить
Чечня круто,котсапчиги?
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24.10.2020 06:57 Ответить
И яе на бутылку не посадили?
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24.10.2020 07:09 Ответить
тема посадки на бутылку не раскрыта...
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24.10.2020 07:25 Ответить
Без бутыли не считается!
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24.10.2020 07:28 Ответить
ну а так бы его избили солдаты НАТО
я щитаю ему повезло,скрепные чечены - это получше будет
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24.10.2020 07:33 Ответить
Гуманисты Арбитра из оккупированного Крыма избили в Чечне - Цензор.НЕТ 2509! Могли бы и пристрелить.
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24.10.2020 08:26 Ответить
Пусть скажет "спасибо", что на мылозавод не отправили.
Хотя ещё не вечер...
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24.10.2020 08:42 Ответить
При этом могли бы заставить кричать "Чечня, круто"!
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24.10.2020 08:49 Ответить
Тепер автоматично завжди буде вигравати ахмат
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24.10.2020 08:50 Ответить
А что они думали, они теперь на скрепной родине. Легко отделался, болельщик мог бы сотворить нечто неприличное публично.
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24.10.2020 08:55 Ответить
имя Богдан , фамилия на КО... , из Крыма- значит бывший в понимании "чеченских пехотинцев" - хохол. А чеченцы Кадырова на данный момент "государственно образующая нация РФ ( ну не русские же.. )", поэтому вот такая около футбольная история.
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24.10.2020 09:22 Ответить
Ну че крыса? Чечня -круто? 😷
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24.10.2020 09:29 Ответить
Арбитра из оккупированного Крыма избили в Чечне - Цензор.НЕТ 5066
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24.10.2020 09:45 Ответить
камені з неба посипалися на дурну ватну голову...
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24.10.2020 10:20 Ответить
В них щодня веселощі.
Арбітра з окупованого Криму побили в Чечні - Цензор.НЕТ 117

Арбітра з окупованого Криму побили в Чечні - Цензор.НЕТ 5266
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24.10.2020 10:25 Ответить
А таки дійсно, певна корить є...
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24.10.2020 10:49 Ответить
то не побили, а провели ритуал по принятию в руцкие.
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24.10.2020 10:38 Ответить
Ничего ничего-бейте на здоровье. Они законы не уважают. Их не жалко.
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24.10.2020 11:26 Ответить
Блин, дикари какие то, то чечен кого то убил, о на поле выбегают и бьют судью, новости из мира животных скорее.
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24.10.2020 11:56 Ответить
Вот уж новость, кацапня кавказские терпили.
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24.10.2020 12:08 Ответить
Пох... Пусть хоть в жопу ******. Это же крысчане, их можно.
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24.10.2020 12:47 Ответить
Бьет - значит любит.
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25.10.2020 00:11 Ответить
 
 