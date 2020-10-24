Кінотеатрам дозволили працювати в "червоній" зоні карантину, - Мінкульт
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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила умови для роботи кінотеатрів у "червоній" зоні карантину.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури й інформаційної політики України.
"Як і в багатьох країнах Європи - тепер і в Україні кінотеатрам дозволено працювати в "червоній" зоні карантину. Відвідувачі тут можуть почуватися безпечно - маски, кондиціювання, розсадження через крісло - 50% залу", - сказано в повідомленні.
Також відомство вивчає і ситуацію щодо подальшої роботи установ культури в "червоних" зонах - насамперед театрів і музеїв.
"Таке рішення не тільки дозволить глядачам отримати "свіжий ковток повітря" від нових фільмів або вистав, а й дозволить вижити культурним інституціям у період карантину", - зазначають у МКІП.
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"зрителям получить "свежий глоток воздуха
КРЕТІНИ і глядачі і особливо Мінкульт
решта 50% для короновірусних хворих у проходах
відверто нахабний та цинічний
но вот они то пойдут и начхают на Вас короновирусом в маршрутке, например, или в аптеке.
в этом вопрос
слуги рэкомэндують...
І гідропарк теж.
Але приходьте в косметичні салони і перукарні, де про жодну відстань говорити не доводиться: голову на 2м не відсунеш, як і нігті.
Л - "логіка". Ковідна.