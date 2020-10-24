УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13531 відвідувач онлайн
Новини Здоров'яШоу-бізнес Коронавірус і карантин
2 379 26
карантин (16095) кінопрокат (61) Міністерство культури (560) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Кінотеатрам дозволили працювати в "червоній" зоні карантину, - Мінкульт

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я Шоу-бізнес

Кінотеатрам дозволили працювати в

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила умови для роботи кінотеатрів у "червоній" зоні карантину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури й інформаційної політики України.

"Як і в багатьох країнах Європи - тепер і в Україні кінотеатрам дозволено працювати в "червоній" зоні карантину. Відвідувачі тут можуть почуватися безпечно - маски, кондиціювання, розсадження через крісло - 50% залу", - сказано в повідомленні.

Також відомство вивчає і ситуацію щодо подальшої роботи установ культури в "червоних" зонах - насамперед театрів і музеїв.

"Таке рішення не тільки дозволить глядачам отримати "свіжий ковток повітря" від нових фільмів або вистав, а й дозволить вижити культурним інституціям у період карантину", - зазначають у МКІП.

Читайте також: МОЗ дав рекомендації відвідувачам і співробітникам кінотеатрів, "щоб стримати поширення COVID-19". ІНФОГРАФІКА
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Абсурд....
показати весь коментар
24.10.2020 17:23
+6
зєля остаточно взяв курс на винищення нації?
показати весь коментар
24.10.2020 17:29
+5
Вы не пойдете и Вам начхать на них - разумно и похвально,
но вот они то пойдут и начхают на Вас короновирусом в маршрутке, например, или в аптеке.
в этом вопрос
показати весь коментар
24.10.2020 17:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Абсурд....
показати весь коментар
24.10.2020 17:23 Відповісти
Нехай тоді платять за експрес тестування.
показати весь коментар
24.10.2020 17:24 Відповісти
так вони і так заплатят 2000 грн. за тест за можливість

"зрителям получить "свежий глоток воздуха

КРЕТІНИ і глядачі і особливо Мінкульт Кинотеатрам разрешили работать в "красной" зоне карантина, - Минкульт - Цензор.НЕТ 9115
показати весь коментар
24.10.2020 17:30 Відповісти
Абсурд ещё из госказны финансировать на миллиард телеканал, который никто не смотрит. И финансировать провальные фильмы. Тогда, когда вся страна в красной зоне. Поиогите медикам! Больным, и не только с ковидом19.
показати весь коментар
24.10.2020 18:45 Відповісти
зєля остаточно взяв курс на винищення нації?
показати весь коментар
24.10.2020 17:29 Відповісти
все норм - заповненість залів 50%,
решта 50% для короновірусних хворих у проходах
показати весь коментар
24.10.2020 17:32 Відповісти
А потім раптом... Кинотеатрам разрешили работать в "красной" зоне карантина, - Минкульт - Цензор.НЕТ 5208
Кинотеатрам разрешили работать в "красной" зоне карантина, - Минкульт - Цензор.НЕТ 3874
показати весь коментар
24.10.2020 17:31 Відповісти
Прихований геноцид процвітає.
показати весь коментар
24.10.2020 17:32 Відповісти
який прихований ?
відверто нахабний та цинічний
показати весь коментар
24.10.2020 17:34 Відповісти
Тому_що_послідовні.
показати весь коментар
24.10.2020 17:33 Відповісти
... і будуть там показувать цілодобово "слугународа" та "сватів"... і стане це для мудрого зубожіло-втомленого люду наче киснева подушка для ковідніка...
показати весь коментар
24.10.2020 17:35 Відповісти
Пліснява влада визнала серіал "слуга наріду" екстрімістським і заборонила до перегляду на території України. Кинотеатрам разрешили работать в "красной" зоне карантина, - Минкульт - Цензор.НЕТ 6374
показати весь коментар
24.10.2020 17:43 Відповісти
екстремістським
показати весь коментар
24.10.2020 17:46 Відповісти
Я,например в кинотеатр не пойду. Что происходит в голове тех, кто пойдет в кинотеатр-мне начхать. Судя по теперешнему президенту у большинства там и так ничего хорошего не происходит.
показати весь коментар
24.10.2020 17:38 Відповісти
Вы не пойдете и Вам начхать на них - разумно и похвально,
но вот они то пойдут и начхают на Вас короновирусом в маршрутке, например, или в аптеке.
в этом вопрос
показати весь коментар
24.10.2020 17:57 Відповісти
В красной зоне и так всё работает,... кроме мозгов.
показати весь коментар
24.10.2020 18:02 Відповісти
с одной стороны хочется понять бизнес и там убытки огромные у всех людей, а с другой стороны заражение будет еще больше. как не сделай, то будет хуже. Разве что найти еще другие варианты, которые будут способные дать людям и ходить всюду и чтобы они не заражались. Первое, что приходит в голову - это создать защиту более надежную, чем маски. Возможно создавать спец-шлемы, как у космонавтов или спец-костюмы на застежке и придумать, как их быстро обрабатывать. И все будут в костюмах этих ходить и возможно их даже делать с рисунками и стильными. А то если все будут в белых таких костюмах, то будет похоже на старую рекламу дюрекс вроде, там где на людей одели гигантские презервативы )))
показати весь коментар
24.10.2020 18:11 Відповісти
Зеленая логика очень хорошо укладывается в логику ковида и дупокарантина с ним связанного...
показати весь коментар
24.10.2020 18:13 Відповісти
мож кинотеатры пора заменить грибочками псилоцибиновыми?
слуги рэкомэндують...
показати весь коментар
24.10.2020 18:13 Відповісти
Пусть расскажут как попкорн в наморднике есть и колу пить.
показати весь коментар
24.10.2020 18:21 Відповісти
Модний вірус - він різний. У нас кінотеатри закриті. Ресторани, музеї, спорт.центри.
І гідропарк теж.
Але приходьте в косметичні салони і перукарні, де про жодну відстань говорити не доводиться: голову на 2м не відсунеш, як і нігті.
Л - "логіка". Ковідна.
показати весь коментар
24.10.2020 20:32 Відповісти
Купив машинку для стрижки і мене стриже дружина. Дешево і сердито. Кінотеатрам дозволили працювати в "червоній" зоні карантину, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 3729
показати весь коментар
01.11.2020 07:59 Відповісти
у меня одного вопрос - Какого хрена!!!?
показати весь коментар
24.10.2020 23:04 Відповісти
без ЗНИЖЕННЯ штрафів і масових рейдів проти порушників(тих хто носить маску під носом теж) все "ЗОНУВАННЯ" ГІВНО ВАРТЕ...
показати весь коментар
25.10.2020 09:42 Відповісти
Ціна квитка теж збільшиться у 2 рази щоб виправдати витрати кінотеатру?
показати весь коментар
01.11.2020 07:57 Відповісти
 
 