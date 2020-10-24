Кинотеатрам разрешили работать в "красной" зоне карантина, - Минкульт
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Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила условия для работы кинотеатров в "красной" зоне карантина.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики Украины.
"Как и во многих странах Европы - теперь и в Украине кинотеатрам разрешено работать в "красной" зоне карантина. Посетители здесь могут чувствовать себя безопасно - маски, кондиционирование, рассадка через кресло -50% зала", - говорится в сообщени.
Также ведомство изучает и ситуацию относительно дальнейшей работы учреждений культуры в "красных" зонах - в первую очередь театров и музеев.
"Такое решение не только позволит зрителям получить "свежий глоток воздуха" от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институтам в период карантина", - отмечают в МКИП.
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"зрителям получить "свежий глоток воздуха
КРЕТІНИ і глядачі і особливо Мінкульт
решта 50% для короновірусних хворих у проходах
відверто нахабний та цинічний
но вот они то пойдут и начхают на Вас короновирусом в маршрутке, например, или в аптеке.
в этом вопрос
слуги рэкомэндують...
І гідропарк теж.
Але приходьте в косметичні салони і перукарні, де про жодну відстань говорити не доводиться: голову на 2м не відсунеш, як і нігті.
Л - "логіка". Ковідна.