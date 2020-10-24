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Кинотеатрам разрешили работать в "красной" зоне карантина, - Минкульт

Новости Цензор.НЕТ Здоровье Шоу-бизнес

Кинотеатрам разрешили работать в

Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила условия для работы кинотеатров в "красной" зоне карантина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Как и во многих странах Европы - теперь и в Украине кинотеатрам разрешено работать в "красной" зоне карантина. Посетители здесь могут чувствовать себя безопасно - маски, кондиционирование, рассадка через кресло -50% зала", - говорится в сообщени.

Также ведомство изучает и ситуацию относительно дальнейшей работы учреждений культуры в "красных" зонах - в первую очередь театров и музеев.

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"Такое решение не только позволит зрителям получить "свежий глоток воздуха" от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институтам в период карантина", - отмечают в МКИП.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Абсурд....
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24.10.2020 17:23
+6
зєля остаточно взяв курс на винищення нації?
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24.10.2020 17:29
+5
Вы не пойдете и Вам начхать на них - разумно и похвально,
но вот они то пойдут и начхают на Вас короновирусом в маршрутке, например, или в аптеке.
в этом вопрос
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24.10.2020 17:57
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Абсурд....
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24.10.2020 17:23 Ответить
Нехай тоді платять за експрес тестування.
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24.10.2020 17:24 Ответить
так вони і так заплатят 2000 грн. за тест за можливість

"зрителям получить "свежий глоток воздуха

КРЕТІНИ і глядачі і особливо Мінкульт Кинотеатрам разрешили работать в "красной" зоне карантина, - Минкульт - Цензор.НЕТ 9115
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24.10.2020 17:30 Ответить
Абсурд ещё из госказны финансировать на миллиард телеканал, который никто не смотрит. И финансировать провальные фильмы. Тогда, когда вся страна в красной зоне. Поиогите медикам! Больным, и не только с ковидом19.
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24.10.2020 18:45 Ответить
зєля остаточно взяв курс на винищення нації?
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24.10.2020 17:29 Ответить
все норм - заповненість залів 50%,
решта 50% для короновірусних хворих у проходах
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24.10.2020 17:32 Ответить
А потім раптом... Кинотеатрам разрешили работать в "красной" зоне карантина, - Минкульт - Цензор.НЕТ 5208
Кинотеатрам разрешили работать в "красной" зоне карантина, - Минкульт - Цензор.НЕТ 3874
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24.10.2020 17:31 Ответить
Прихований геноцид процвітає.
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24.10.2020 17:32 Ответить
який прихований ?
відверто нахабний та цинічний
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24.10.2020 17:34 Ответить
Тому_що_послідовні.
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24.10.2020 17:33 Ответить
... і будуть там показувать цілодобово "слугународа" та "сватів"... і стане це для мудрого зубожіло-втомленого люду наче киснева подушка для ковідніка...
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24.10.2020 17:35 Ответить
Пліснява влада визнала серіал "слуга наріду" екстрімістським і заборонила до перегляду на території України. Кинотеатрам разрешили работать в "красной" зоне карантина, - Минкульт - Цензор.НЕТ 6374
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24.10.2020 17:43 Ответить
екстремістським
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24.10.2020 17:46 Ответить
Я,например в кинотеатр не пойду. Что происходит в голове тех, кто пойдет в кинотеатр-мне начхать. Судя по теперешнему президенту у большинства там и так ничего хорошего не происходит.
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24.10.2020 17:38 Ответить
Вы не пойдете и Вам начхать на них - разумно и похвально,
но вот они то пойдут и начхают на Вас короновирусом в маршрутке, например, или в аптеке.
в этом вопрос
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24.10.2020 17:57 Ответить
В красной зоне и так всё работает,... кроме мозгов.
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24.10.2020 18:02 Ответить
с одной стороны хочется понять бизнес и там убытки огромные у всех людей, а с другой стороны заражение будет еще больше. как не сделай, то будет хуже. Разве что найти еще другие варианты, которые будут способные дать людям и ходить всюду и чтобы они не заражались. Первое, что приходит в голову - это создать защиту более надежную, чем маски. Возможно создавать спец-шлемы, как у космонавтов или спец-костюмы на застежке и придумать, как их быстро обрабатывать. И все будут в костюмах этих ходить и возможно их даже делать с рисунками и стильными. А то если все будут в белых таких костюмах, то будет похоже на старую рекламу дюрекс вроде, там где на людей одели гигантские презервативы )))
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24.10.2020 18:11 Ответить
Зеленая логика очень хорошо укладывается в логику ковида и дупокарантина с ним связанного...
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24.10.2020 18:13 Ответить
мож кинотеатры пора заменить грибочками псилоцибиновыми?
слуги рэкомэндують...
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24.10.2020 18:13 Ответить
Пусть расскажут как попкорн в наморднике есть и колу пить.
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24.10.2020 18:21 Ответить
Модний вірус - він різний. У нас кінотеатри закриті. Ресторани, музеї, спорт.центри.
І гідропарк теж.
Але приходьте в косметичні салони і перукарні, де про жодну відстань говорити не доводиться: голову на 2м не відсунеш, як і нігті.
Л - "логіка". Ковідна.
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24.10.2020 20:32 Ответить
Купив машинку для стрижки і мене стриже дружина. Дешево і сердито. Кінотеатрам дозволили працювати в "червоній" зоні карантину, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 3729
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01.11.2020 07:59 Ответить
у меня одного вопрос - Какого хрена!!!?
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24.10.2020 23:04 Ответить
без ЗНИЖЕННЯ штрафів і масових рейдів проти порушників(тих хто носить маску під носом теж) все "ЗОНУВАННЯ" ГІВНО ВАРТЕ...
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25.10.2020 09:42 Ответить
Ціна квитка теж збільшиться у 2 рази щоб виправдати витрати кінотеатру?
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01.11.2020 07:57 Ответить
 
 