Мережу підкупу виборців виявлено в Кропивницькому, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні в Кропивницькому правоохоронці припинили злочинну діяльність групи осіб, які шляхом підкупу пропонували голосувати за одну з політичних партій і окремих кандидатів від цієї партії в день проведення місцевих виборів 25 жовтня. За один голос виборця пропонували 500 гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

24 жовтня правоохоронці затримали одного учасника групи під час передачі виборцям неправомірної вигоди в сумі 1800 гривень як завдатку напередодні дня голосування. Зловмисник був затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.





Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

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