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Кіровоградщина (434) підкуп (274)

Мережу підкупу виборців виявлено в Кропивницькому, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Сьогодні в Кропивницькому правоохоронці припинили злочинну діяльність групи осіб, які шляхом підкупу пропонували голосувати за одну з політичних партій і окремих кандидатів від цієї партії в день проведення місцевих виборів 25 жовтня. За один голос виборця пропонували 500 гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Мережу підкупу виборців виявлено в Кропивницькому, - Нацполіція 01

24 жовтня правоохоронці затримали одного учасника групи під час передачі виборцям неправомірної вигоди в сумі 1800 гривень як завдатку напередодні дня голосування. Зловмисник був затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Мережу підкупу виборців виявлено в Кропивницькому, - Нацполіція 02
Мережу підкупу виборців виявлено в Кропивницькому, - Нацполіція 03

Мережу підкупу виборців виявлено в Кропивницькому, - Нацполіція 04

Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

Читайте також: Мережу підкупу виборців виявлено в Борисполі, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполіція. ФОТО
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Топ коментарі
+6
ОПЗЖ или ЗЕбилы. К бабке не ходи
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24.10.2020 19:34
+5
А так можно?... Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4444


Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 187
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24.10.2020 19:45
+4
Мережу підкупу виборців виявлено в Кропивницькому, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4737
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24.10.2020 19:48
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ОПЗЖ или ЗЕбилы. К бабке не ходи
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24.10.2020 19:34 Відповісти
Можливо майбахи чи місцеві князьки !!!)))
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24.10.2020 19:35 Відповісти
Мережу підкупу виборців виявлено в Кропивницькому, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4737
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24.10.2020 19:48 Відповісти
Сходи к дедке, не гадай.
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24.10.2020 19:39 Відповісти
Знецінюється лохторат,вартість впала з 1000 до 500 !!Здешевіли лохи !!)))
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24.10.2020 19:34 Відповісти
кто знает свежие новости за Карабах.. а то тишина в эфире.. скиньте линк.. плиззз!!!
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24.10.2020 19:37 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1319575938309513217
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24.10.2020 19:47 Відповісти
дякую!
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24.10.2020 20:24 Відповісти
Можно Антиколорадоса еще почитать. он сразу возненавидел Пашиняна, когда все балдели - Ой, блин, Рихфарматар.
А теперь поциенту светит Гаага
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24.10.2020 20:02 Відповісти
сьогодні заборонена предвиборча агітація Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6634
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24.10.2020 19:41 Відповісти
А так можно?... Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4444


Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 187
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24.10.2020 19:45 Відповісти
Так нуна!
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24.10.2020 19:46 Відповісти
так можно, тут просто Вадик Рабинович благодарит украинцев за золотые миноры для синагоги в Израиле Мережу підкупу виборців виявлено в Кропивницькому, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 32
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24.10.2020 19:50 Відповісти
у нас всегда так было, но чудо творит конкуренция, между верховной и низшей властью, начинают вспоминать о законе
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24.10.2020 19:43 Відповісти


Віталій Барабаненко



#Одесса Я думал что такое может быть только за паребриком. Открытие школьного стадиона в 71 школе Мэр уехал - цветы выкопали, это был временный декор



https://twitter.com/i/status/1319677333368918017
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24.10.2020 19:46 Відповісти
Любит Наш Народ
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24.10.2020 19:48 Відповісти
 
 