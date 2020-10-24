Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня в Кропивницкому правоохранителями пресечена преступная деятельность группы лиц, которые путем подкупа предлагали голосовать за одну из политических партий и отдельных кандидатов от этой партии в день проведения местных выборов 25 октября. За один голос избирателя предлагали 500 гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

24 октября правоохранители задержали одного участника группы во время передачи избирателям неправомерной выгоды в сумме 1800 гривен как задатка накануне дня голосования. Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.





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Расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

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