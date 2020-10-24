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Кировоградщина (552) подкуп (597)

Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сегодня в Кропивницкому правоохранителями пресечена преступная деятельность группы лиц, которые путем подкупа предлагали голосовать за одну из политических партий и отдельных кандидатов от этой партии в день проведения местных выборов 25 октября. За один голос избирателя предлагали 500 гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция 01

24 октября правоохранители задержали одного участника группы во время передачи избирателям неправомерной выгоды в сумме 1800 гривен как задатка накануне дня голосования. Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция 02
Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция 03

Смотрите: Сеть подкупа избирателей выявлена в Борисполе, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполиция. ФОТО

Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция 04

Расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Одессе выявлена "сетка" по подкупу избирателей, изъято 45 тыс. долл., - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
ОПЗЖ или ЗЕбилы. К бабке не ходи
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24.10.2020 19:34
+5
А так можно?... Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4444


Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 187
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24.10.2020 19:45
+4
Мережу підкупу виборців виявлено в Кропивницькому, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4737
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24.10.2020 19:48
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ОПЗЖ или ЗЕбилы. К бабке не ходи
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24.10.2020 19:34 Ответить
Можливо майбахи чи місцеві князьки !!!)))
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24.10.2020 19:35 Ответить
Мережу підкупу виборців виявлено в Кропивницькому, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4737
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24.10.2020 19:48 Ответить
Сходи к дедке, не гадай.
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24.10.2020 19:39 Ответить
Знецінюється лохторат,вартість впала з 1000 до 500 !!Здешевіли лохи !!)))
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24.10.2020 19:34 Ответить
кто знает свежие новости за Карабах.. а то тишина в эфире.. скиньте линк.. плиззз!!!
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24.10.2020 19:37 Ответить
https://twitter.com/i/status/1319575938309513217
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24.10.2020 19:47 Ответить
дякую!
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24.10.2020 20:24 Ответить
Можно Антиколорадоса еще почитать. он сразу возненавидел Пашиняна, когда все балдели - Ой, блин, Рихфарматар.
А теперь поциенту светит Гаага
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24.10.2020 20:02 Ответить
сьогодні заборонена предвиборча агітація Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6634
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24.10.2020 19:41 Ответить
А так можно?... Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4444


Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 187
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24.10.2020 19:45 Ответить
Так нуна!
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24.10.2020 19:46 Ответить
так можно, тут просто Вадик Рабинович благодарит украинцев за золотые миноры для синагоги в Израиле Мережу підкупу виборців виявлено в Кропивницькому, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 32
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24.10.2020 19:50 Ответить
у нас всегда так было, но чудо творит конкуренция, между верховной и низшей властью, начинают вспоминать о законе
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24.10.2020 19:43 Ответить


Віталій Барабаненко



#Одесса Я думал что такое может быть только за паребриком. Открытие школьного стадиона в 71 школе Мэр уехал - цветы выкопали, это был временный декор



https://twitter.com/i/status/1319677333368918017
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24.10.2020 19:46 Ответить
Любит Наш Народ
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24.10.2020 19:48 Ответить
 
 