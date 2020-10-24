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Зеленський запропонував ООН спільно розробити план заходів щодо відновлення Донбасу, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський запропонував ООН спільно розробити план заходів щодо відновлення Донбасу, - ОП

Президент Володимир Зеленський закликав ООН спільно розробити план заходів з відновлення Донбасу після його деокупації та взяти участь у реалізації проєкту із забезпечення регіону питною водою.

Про це він сказав під час зустрічі з координатором системи ООН в Україні та з гуманітарних питань Оснат Лубрані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент також запросив ООН взяти участь у реалізації проєкту щодо забезпечення регіону питною водою.

"Хотіли б, щоб ви звернули увагу на такий важливий проєкт, який нам дуже складно витягнути тільки за рахунок бюджету України, – це питання питної води для Донбасу. Хочу нагадати, що підприємство "Вода Донбасу" забезпечує весь Донбас – не тільки контрольований українською владою, а й той Донбас, який тимчасово окупований", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що йдеться як про реконструкцію, так і про будівництво мережі водогону.

Читайте також: За шість років ООН залучила для допомоги постраждалому населенню Донбасу 500 млн дол.

Глава держави нагадав, що в реалізації проєкту бере участь Швейцарія, і президент цієї країни особисто відвідувала підприємство та регіон під час останнього візиту в Україну.

Крім того, за словами Зеленського, на Донбасі активно будують та ремонтують дороги. "Це важливо для об’єднання, "зшиття" країни", – сказав резидент.

Координаторка системи ООН наголосила, що люди на Донбасі бачать і цінують розбудову інфраструктури, це має велике значення для життя.

У цьому контексті президент нагадав про ініціативу України створити у Києві штаб-квартиру Міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

Зеленський також наголосив на важливості подальшої активної взаємодії офісу координаторки з органами державної влади з метою підтримки України у тих сферах і в тих регіонах, які мають найбільшу потребу в цьому. Насамперед ідеться про Донецьку та Луганську області.

Співрозмовники також обговорили допомогу Україні від ООН у боротьбі з пандемією коронавірусу.
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Топ коментарі
+25
Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 8761
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24.10.2020 20:58
+22
Что ты собрался восстанавливать, если там кацапские наемники сидят?
Может сразу кредитную линию ***** откроешь?
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24.10.2020 20:57
+21
несколько часов назад в ДТП под Луганском ликвидирован главарь комбат батальона «Призрака» Алексей Марков, позывной «Добрый».. русский националист, украиноненавистник, имперец, из Москвы.. Земля стекловатой оккупанту!!!

Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 1452
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24.10.2020 21:03
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Что ты собрался восстанавливать, если там кацапские наемники сидят?
Может сразу кредитную линию ***** откроешь?
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24.10.2020 20:57 Відповісти
Дурень думкой багатіє.
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24.10.2020 21:02 Відповісти
а если ООН откажет - то Зеленский не виноват. В общем, всю ответственность по Донбассу на ООН.
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24.10.2020 20:58 Відповісти
Ну да ВОЗ вже захистила світ від Ковід, тепер ООН допоможе нам з Донбасом.)))
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24.10.2020 20:58 Відповісти
Организация Озабоченных Наций)))
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24.10.2020 20:59 Відповісти
Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 8761
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24.10.2020 20:58 Відповісти
дурак не он, а те кто ведутся на єту херню уже второй год)
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24.10.2020 21:03 Відповісти
Эдорган обозвал Макрона идиотом.
Франция отозвала посла.
А мы все любуемся своими идиотами.
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24.10.2020 20:58 Відповісти
А зачем ООН это нужно?
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24.10.2020 20:59 Відповісти
Постійні обстріли, підпали, порча всього, що тільки можна - зараз це пуста трата грошей з бюджету країни.
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24.10.2020 21:01 Відповісти
Что бы такое выдумать, чтобы нифига не делать. Только ООН такой фигней не занимается.
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24.10.2020 21:01 Відповісти
Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 9791
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24.10.2020 21:02 Відповісти
Да ООН без 100% поддержки в том числе и кацапии даже пукнуть не в состоянии.
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24.10.2020 21:03 Відповісти
А зачем ООН вообще "пукать" на бред наркозависимого зели?
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24.10.2020 22:36 Відповісти
несколько часов назад в ДТП под Луганском ликвидирован главарь комбат батальона «Призрака» Алексей Марков, позывной «Добрый».. русский националист, украиноненавистник, имперец, из Москвы.. Земля стекловатой оккупанту!!!

Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 1452
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24.10.2020 21:03 Відповісти
Смерть ворогам!
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24.10.2020 21:05 Відповісти
подробности с фото.. https://dnews.dn.ua/news/756503
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24.10.2020 21:09 Відповісти
И железобетоном.
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24.10.2020 21:12 Відповісти
А что для Украины это самая животрепещущая проблема ? Есть рабочие места, инвестиции обеспечение воинов, одиноких матерей, построены дороги по стране, порядок с коррупцией и судами, везде есть вода и отсутствуют свалки и далее по списку.
Логика главнокомандующего удивительна - убивай людей, разрушай дома, грабь маркеты и банкоматы и тебя ждет программа ООН.
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24.10.2020 21:04 Відповісти
слыхали новость?
В ДТП под Луганском погиб командир батальона «Призрак» Алексей Марков («Добрый»).
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24.10.2020 21:04 Відповісти
Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 3727
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24.10.2020 21:05 Відповісти
Менше, вроді десь 60 голів.
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24.10.2020 21:31 Відповісти
Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 3532
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24.10.2020 21:09 Відповісти
Зеленський запропонував ООН спільно розробити план заходів щодо відновлення Донбасу, - ОП - Цензор.НЕТ 652
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24.10.2020 21:13 Відповісти
Для відновлення Донбаса є тільки один шлях: Бетонна стіна товщиною 3 метри і висотою 10 метрів. По верху пропустити колючий дріт, а через нього 10 000 В. Без прогалин, проходів і проїздів. Хто руйнував Донбас, нехай сам і відновлює.
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24.10.2020 21:10 Відповісти
Еще кто то сомневается в неадекватности клоуна, так может вся страна неадекватная, раз такое равнодушие, или пох.изм к судьбе своей стрраны?
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24.10.2020 21:11 Відповісти
Читаю сейчас отчеты берсерков из Верховной Рады, которых на сутки свозили "на позиции" в сорока километрах от фронта.

Знаете шо. Я когда первый раз поехал, мне было страшно ********, в Лисичанске я боялся далеко от машины отходить, а когда мы ночью заблудились под Талаковкой думал что смерть моя пришла.

Это нормальная реакция человека на неизвестное, когда отсутствует понимание уровня риска. Ты знаешь с детства насколько опасно лизать розетку, а вот новые вызовы тебе не понятны пока еще. И ты заранее классифицируешь их как максимально опасные.

Это как уж и гадюка, если ты не зоолог, то лучше бояться обоих.

Но через два года у меня был лучший на позиции курятник. И огород на двенадцать ведер полива. Не верите - спросите у Мамы Небо. В 800-1200 метрах от ДАП. И мне это казалось настолько обыденным, что я даже на приходы не реагировал.

Это не отвага и мужество, это просто понимание что все ***** и *******. Я единственный раз серьезно перелякался, когда по черешне надо мной "дашка" заработала. Это исключительный случай, лично ты попал в прямую видимость. Но это чисто был твой косяк и утрата бдительности.

В остальное время Мама нас при обстреле в блиндаж хворостиной загоняла, а мы *********** оттуда, чтобы покурить в кулак.

Еще раз повторю - это не было проявлением мужества. Нам просто стало *****. Тяжесть войны это ношение габаритных предметов, погрузки-разгрузки, уборки, добыча воды, рубка дров, копание земли и сон три раза в день по два часа. А то что стреляют, так пусть сначала попадут.

Страх ушел, потому что ты точно знал - что можно делать, а что лучше не надо. Но на это ушло минимум полгода в одной локации и год в другой.

Так вот, эти долбоебы приехали в броне и шлемах туда, где женщины ходят в миниюбках, дети в шортах гоняют на самокатах, а бабушки в платочках сплетничают на скамейках.

Я представляю как на них смотрели. Как на космонавтов, вместо Марса высадившихся в Миргороде.

Я в Констахе провожал пани Наталю из Люксембурга и нечаянно встретил на платформе Фокса, ехавшего в отпуск. Там даже ВСП на платформе не дежурит. Там тупо сон и мир. Это даже не тыл. Это вообще зауралье.

И я понимаю страх и эндорфин дурачков из Рады, которые на сутки приехали на позиции "где-то возле войны". Это первая естественная реакция.

Но вторая реакция - это "мы все поняли, будем писать стратегию реформы армии".

Реформаторы мамкины, у меня к вам пять пытань.

1 Сколько листов бумаги А4 расходует медрота в месяц на отчетность.

2. Чем отличается звук выхода от прихода.
3. Что такое 452
4. Сколько воды надо чтобы помыть тарелку
5. Сколько стоит турникет.

реформировать они собрались. За сутки стали клаузевицами и наполеонами. Я, говорит, раньше знал, но теперь все понял. Будем разрабатывать стратегию.

Да я за три года войны нихуя не понял, хотя написал о ней три книги. А я ведь не тупее тебя, Леша. Я каптерщик, самое хитрое и пронырливое существо в армии. Я менял провод на соляру. И если я чего-то не понимаю, то это непостижимо в принципе.

А ты поел борща, поспал "в землянке" все понял и пошел писать стратегию.

Начни с тактики. Сходи в военкомат.

Svyatoslav Volkov
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24.10.2020 21:14 Відповісти
Про репарації від мордора мова не йде. Взагалі. Щоб фуйло не розсердилось?
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24.10.2020 21:21 Відповісти
А який може бути план?! Кацапи платять, а ті хто звав ***** горба гнуть. Думаю такий план підтримає вся Україна...
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24.10.2020 21:22 Відповісти
Ліпше сам кудись "вшився", знайшовся "зшиватель" України.
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24.10.2020 21:35 Відповісти
конченый
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24.10.2020 21:49 Відповісти
Очередной "прикол" клоуна. Только с ООН такой "прикол" не пройдёт. Это в Украине 73% идиотов купившихся на российскую пропаганду, избрали клоуна президентом. ООН деньгам и клоунам у власти цену знает.
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24.10.2020 21:53 Відповісти
Так і шукає членограй, на кого б відповідальність перекласти...
З ковідом на місцеву владу, з будапештським меморандумом на зебілів, відновлення Донбабве і Луганди на ООН...
От такі вони всі, обрізані хлопці
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24.10.2020 22:14 Відповісти
Він хоч розуміє що городить ,ООН повина розробити план відновлення Донбасу,який Україна не контролює , який нормальний інвестор може прийти в той деградований регіон,це саме стосуєтся і так званої ВЕЗ ,коли в цій країні прийде до влади розумна професійна патріотична людина? не це посміховисько.
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24.10.2020 22:16 Відповісти
Можна і в ООН. Але спочатку до Алієва - спитати як зайти на Донбас.
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24.10.2020 22:45 Відповісти
ну давайте теперь всех предателей амнистируем построим им дороги восстановим шахты ,дома, сделаем свободную экономичную зону и удвоим платню и пенсии. а за счет кого зельц? за счет моих стариков которые мизерные пенсии получают или за счет меня и моей зарплаты? а хе хе не хохо? ты говоришь -там же наши люди? ага как же - позавчера такой наш человек из лугандона на алее героев на памятники ребят погибших на Майдане ссал.... такие там наши люди??? да на йух они нам нужны???
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24.10.2020 23:24 Відповісти
какое то маниакальное желание помочь дамбасу, которому мы и на... не нужны.
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24.10.2020 23:41 Відповісти
просить нада в стрингах,шоб правдоподобней
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24.10.2020 23:46 Відповісти
Пусть вначале выпрет русню оттуда,а потом уже что-то там восстанавливает.
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24.10.2020 23:50 Відповісти
Є таке гарне слово, вибачте, російською - пыжится. От зеленський весь час ''надуває щоки'', самостверджується. Дійсно, в зеленському багато від Хлєстакова та Голохвастова. Але чи бачать це українці?
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25.10.2020 01:24 Відповісти
Так хочется попилить что то серьезное! Вот только надо сначала освоить инструмент, а не впадать в транс от звука болгарки.
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25.10.2020 08:27 Відповісти
Шмаркля думает, что ООН будет заниматья такой фуйнёй.
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25.10.2020 18:04 Відповісти
 
 