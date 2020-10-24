Зеленський запропонував ООН спільно розробити план заходів щодо відновлення Донбасу, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський закликав ООН спільно розробити план заходів з відновлення Донбасу після його деокупації та взяти участь у реалізації проєкту із забезпечення регіону питною водою.
Про це він сказав під час зустрічі з координатором системи ООН в Україні та з гуманітарних питань Оснат Лубрані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Президент також запросив ООН взяти участь у реалізації проєкту щодо забезпечення регіону питною водою.
"Хотіли б, щоб ви звернули увагу на такий важливий проєкт, який нам дуже складно витягнути тільки за рахунок бюджету України, – це питання питної води для Донбасу. Хочу нагадати, що підприємство "Вода Донбасу" забезпечує весь Донбас – не тільки контрольований українською владою, а й той Донбас, який тимчасово окупований", – сказав Зеленський.
Він зауважив, що йдеться як про реконструкцію, так і про будівництво мережі водогону.
Глава держави нагадав, що в реалізації проєкту бере участь Швейцарія, і президент цієї країни особисто відвідувала підприємство та регіон під час останнього візиту в Україну.
Крім того, за словами Зеленського, на Донбасі активно будують та ремонтують дороги. "Це важливо для об’єднання, "зшиття" країни", – сказав резидент.
Координаторка системи ООН наголосила, що люди на Донбасі бачать і цінують розбудову інфраструктури, це має велике значення для життя.
У цьому контексті президент нагадав про ініціативу України створити у Києві штаб-квартиру Міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.
Зеленський також наголосив на важливості подальшої активної взаємодії офісу координаторки з органами державної влади з метою підтримки України у тих сферах і в тих регіонах, які мають найбільшу потребу в цьому. Насамперед ідеться про Донецьку та Луганську області.
Співрозмовники також обговорили допомогу Україні від ООН у боротьбі з пандемією коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Может сразу кредитную линию ***** откроешь?
Франция отозвала посла.
А мы все любуемся своими идиотами.
Логика главнокомандующего удивительна - убивай людей, разрушай дома, грабь маркеты и банкоматы и тебя ждет программа ООН.
В ДТП под Луганском погиб командир батальона «Призрак» Алексей Марков («Добрый»).
Знаете шо. Я когда первый раз поехал, мне было страшно ********, в Лисичанске я боялся далеко от машины отходить, а когда мы ночью заблудились под Талаковкой думал что смерть моя пришла.
Это нормальная реакция человека на неизвестное, когда отсутствует понимание уровня риска. Ты знаешь с детства насколько опасно лизать розетку, а вот новые вызовы тебе не понятны пока еще. И ты заранее классифицируешь их как максимально опасные.
Это как уж и гадюка, если ты не зоолог, то лучше бояться обоих.
Но через два года у меня был лучший на позиции курятник. И огород на двенадцать ведер полива. Не верите - спросите у Мамы Небо. В 800-1200 метрах от ДАП. И мне это казалось настолько обыденным, что я даже на приходы не реагировал.
Это не отвага и мужество, это просто понимание что все ***** и *******. Я единственный раз серьезно перелякался, когда по черешне надо мной "дашка" заработала. Это исключительный случай, лично ты попал в прямую видимость. Но это чисто был твой косяк и утрата бдительности.
В остальное время Мама нас при обстреле в блиндаж хворостиной загоняла, а мы *********** оттуда, чтобы покурить в кулак.
Еще раз повторю - это не было проявлением мужества. Нам просто стало *****. Тяжесть войны это ношение габаритных предметов, погрузки-разгрузки, уборки, добыча воды, рубка дров, копание земли и сон три раза в день по два часа. А то что стреляют, так пусть сначала попадут.
Страх ушел, потому что ты точно знал - что можно делать, а что лучше не надо. Но на это ушло минимум полгода в одной локации и год в другой.
Так вот, эти долбоебы приехали в броне и шлемах туда, где женщины ходят в миниюбках, дети в шортах гоняют на самокатах, а бабушки в платочках сплетничают на скамейках.
Я представляю как на них смотрели. Как на космонавтов, вместо Марса высадившихся в Миргороде.
Я в Констахе провожал пани Наталю из Люксембурга и нечаянно встретил на платформе Фокса, ехавшего в отпуск. Там даже ВСП на платформе не дежурит. Там тупо сон и мир. Это даже не тыл. Это вообще зауралье.
И я понимаю страх и эндорфин дурачков из Рады, которые на сутки приехали на позиции "где-то возле войны". Это первая естественная реакция.
Но вторая реакция - это "мы все поняли, будем писать стратегию реформы армии".
Реформаторы мамкины, у меня к вам пять пытань.
1 Сколько листов бумаги А4 расходует медрота в месяц на отчетность.
2. Чем отличается звук выхода от прихода.
3. Что такое 452
4. Сколько воды надо чтобы помыть тарелку
5. Сколько стоит турникет.
реформировать они собрались. За сутки стали клаузевицами и наполеонами. Я, говорит, раньше знал, но теперь все понял. Будем разрабатывать стратегию.
Да я за три года войны нихуя не понял, хотя написал о ней три книги. А я ведь не тупее тебя, Леша. Я каптерщик, самое хитрое и пронырливое существо в армии. Я менял провод на соляру. И если я чего-то не понимаю, то это непостижимо в принципе.
А ты поел борща, поспал "в землянке" все понял и пошел писать стратегию.
Начни с тактики. Сходи в военкомат.
Svyatoslav Volkov
З ковідом на місцеву владу, з будапештським меморандумом на зебілів, відновлення Донбабве і Луганди на ООН...
От такі вони всі, обрізані хлопці