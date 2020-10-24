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Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП

Президент Владимир Зеленский призвал ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса после деоккупации и принять участие в реализации проекта по обеспечению региона питьевой водой.

Об этом он сказал во время встречи с координатором системы ООН в Украине и по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент также пригласил ООН принять участие в реализации проекта по обеспечению региона питьевой водой.

"Хотели бы, чтобы вы обратили внимание на такой важный проект, который нам очень сложно вытянуть только за счет бюджета Украины, - это вопрос питьевой воды для Донбасса. Хочу напомнить, что предприятие "Вода Донбасса" обеспечивает весь Донбасс - не только контролируемый украинской властью, но и тот Донбасс, который временно оккупирован", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что речь идет как о реконструкции, так и о строительстве сети водопровода.

Глава государства напомнил, что в реализации проекта участвует Швейцария, и президент этой страны лично посещала предприятие и регион во время последнего визита в Украину.

Кроме того, по словам Зеленского, на Донбассе активно строят и ремонтируют дороги. "Это важно для объединения, "сшивки" страны", - подчеркнул президент.

Координатор системы ООН подчеркнула, что люди на Донбассе видят и ценят развитие инфраструктуры, это имеет большое значение для жизни.

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В этом контексте Зеленский напомнил об инициативе Украины создать в Киеве штаб-квартиру Международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

Зеленский также акцентировал внимание на важности дальнейшего активного взаимодействия офиса координатора с органами государственной власти в целях поддержки Украины в тех сферах и в тех регионах, которые имеют наибольшую потребность в этом, прежде всего речь идет о Донецкой и Луганской областях.

Собеседники также обсудили помощь Украине от ООН в борьбе с пандемией коронавируса.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+25
Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 8761
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24.10.2020 20:58
+22
Что ты собрался восстанавливать, если там кацапские наемники сидят?
Может сразу кредитную линию ***** откроешь?
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24.10.2020 20:57
+21
несколько часов назад в ДТП под Луганском ликвидирован главарь комбат батальона «Призрака» Алексей Марков, позывной «Добрый».. русский националист, украиноненавистник, имперец, из Москвы.. Земля стекловатой оккупанту!!!

Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 1452
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24.10.2020 21:03
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Правила форума Совет форумчан
Что ты собрался восстанавливать, если там кацапские наемники сидят?
Может сразу кредитную линию ***** откроешь?
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24.10.2020 20:57 Ответить
Дурень думкой багатіє.
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24.10.2020 21:02 Ответить
а если ООН откажет - то Зеленский не виноват. В общем, всю ответственность по Донбассу на ООН.
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24.10.2020 20:58 Ответить
Ну да ВОЗ вже захистила світ від Ковід, тепер ООН допоможе нам з Донбасом.)))
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24.10.2020 20:58 Ответить
Организация Озабоченных Наций)))
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24.10.2020 20:59 Ответить
Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 8761
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24.10.2020 20:58 Ответить
дурак не он, а те кто ведутся на єту херню уже второй год)
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24.10.2020 21:03 Ответить
Эдорган обозвал Макрона идиотом.
Франция отозвала посла.
А мы все любуемся своими идиотами.
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24.10.2020 20:58 Ответить
А зачем ООН это нужно?
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24.10.2020 20:59 Ответить
Постійні обстріли, підпали, порча всього, що тільки можна - зараз це пуста трата грошей з бюджету країни.
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24.10.2020 21:01 Ответить
Что бы такое выдумать, чтобы нифига не делать. Только ООН такой фигней не занимается.
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24.10.2020 21:01 Ответить
Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 9791
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24.10.2020 21:02 Ответить
Да ООН без 100% поддержки в том числе и кацапии даже пукнуть не в состоянии.
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24.10.2020 21:03 Ответить
А зачем ООН вообще "пукать" на бред наркозависимого зели?
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24.10.2020 22:36 Ответить
несколько часов назад в ДТП под Луганском ликвидирован главарь комбат батальона «Призрака» Алексей Марков, позывной «Добрый».. русский националист, украиноненавистник, имперец, из Москвы.. Земля стекловатой оккупанту!!!

Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 1452
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24.10.2020 21:03 Ответить
Смерть ворогам!
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24.10.2020 21:05 Ответить
подробности с фото.. https://dnews.dn.ua/news/756503
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24.10.2020 21:09 Ответить
И железобетоном.
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24.10.2020 21:12 Ответить
А что для Украины это самая животрепещущая проблема ? Есть рабочие места, инвестиции обеспечение воинов, одиноких матерей, построены дороги по стране, порядок с коррупцией и судами, везде есть вода и отсутствуют свалки и далее по списку.
Логика главнокомандующего удивительна - убивай людей, разрушай дома, грабь маркеты и банкоматы и тебя ждет программа ООН.
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24.10.2020 21:04 Ответить
слыхали новость?
В ДТП под Луганском погиб командир батальона «Призрак» Алексей Марков («Добрый»).
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24.10.2020 21:04 Ответить
Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 3727
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24.10.2020 21:05 Ответить
Менше, вроді десь 60 голів.
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24.10.2020 21:31 Ответить
Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 3532
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24.10.2020 21:09 Ответить
Зеленський запропонував ООН спільно розробити план заходів щодо відновлення Донбасу, - ОП - Цензор.НЕТ 652
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24.10.2020 21:13 Ответить
Для відновлення Донбаса є тільки один шлях: Бетонна стіна товщиною 3 метри і висотою 10 метрів. По верху пропустити колючий дріт, а через нього 10 000 В. Без прогалин, проходів і проїздів. Хто руйнував Донбас, нехай сам і відновлює.
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24.10.2020 21:10 Ответить
Еще кто то сомневается в неадекватности клоуна, так может вся страна неадекватная, раз такое равнодушие, или пох.изм к судьбе своей стрраны?
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24.10.2020 21:11 Ответить
Читаю сейчас отчеты берсерков из Верховной Рады, которых на сутки свозили "на позиции" в сорока километрах от фронта.

Знаете шо. Я когда первый раз поехал, мне было страшно ********, в Лисичанске я боялся далеко от машины отходить, а когда мы ночью заблудились под Талаковкой думал что смерть моя пришла.

Это нормальная реакция человека на неизвестное, когда отсутствует понимание уровня риска. Ты знаешь с детства насколько опасно лизать розетку, а вот новые вызовы тебе не понятны пока еще. И ты заранее классифицируешь их как максимально опасные.

Это как уж и гадюка, если ты не зоолог, то лучше бояться обоих.

Но через два года у меня был лучший на позиции курятник. И огород на двенадцать ведер полива. Не верите - спросите у Мамы Небо. В 800-1200 метрах от ДАП. И мне это казалось настолько обыденным, что я даже на приходы не реагировал.

Это не отвага и мужество, это просто понимание что все ***** и *******. Я единственный раз серьезно перелякался, когда по черешне надо мной "дашка" заработала. Это исключительный случай, лично ты попал в прямую видимость. Но это чисто был твой косяк и утрата бдительности.

В остальное время Мама нас при обстреле в блиндаж хворостиной загоняла, а мы *********** оттуда, чтобы покурить в кулак.

Еще раз повторю - это не было проявлением мужества. Нам просто стало *****. Тяжесть войны это ношение габаритных предметов, погрузки-разгрузки, уборки, добыча воды, рубка дров, копание земли и сон три раза в день по два часа. А то что стреляют, так пусть сначала попадут.

Страх ушел, потому что ты точно знал - что можно делать, а что лучше не надо. Но на это ушло минимум полгода в одной локации и год в другой.

Так вот, эти долбоебы приехали в броне и шлемах туда, где женщины ходят в миниюбках, дети в шортах гоняют на самокатах, а бабушки в платочках сплетничают на скамейках.

Я представляю как на них смотрели. Как на космонавтов, вместо Марса высадившихся в Миргороде.

Я в Констахе провожал пани Наталю из Люксембурга и нечаянно встретил на платформе Фокса, ехавшего в отпуск. Там даже ВСП на платформе не дежурит. Там тупо сон и мир. Это даже не тыл. Это вообще зауралье.

И я понимаю страх и эндорфин дурачков из Рады, которые на сутки приехали на позиции "где-то возле войны". Это первая естественная реакция.

Но вторая реакция - это "мы все поняли, будем писать стратегию реформы армии".

Реформаторы мамкины, у меня к вам пять пытань.

1 Сколько листов бумаги А4 расходует медрота в месяц на отчетность.

2. Чем отличается звук выхода от прихода.
3. Что такое 452
4. Сколько воды надо чтобы помыть тарелку
5. Сколько стоит турникет.

реформировать они собрались. За сутки стали клаузевицами и наполеонами. Я, говорит, раньше знал, но теперь все понял. Будем разрабатывать стратегию.

Да я за три года войны нихуя не понял, хотя написал о ней три книги. А я ведь не тупее тебя, Леша. Я каптерщик, самое хитрое и пронырливое существо в армии. Я менял провод на соляру. И если я чего-то не понимаю, то это непостижимо в принципе.

А ты поел борща, поспал "в землянке" все понял и пошел писать стратегию.

Начни с тактики. Сходи в военкомат.

Svyatoslav Volkov
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24.10.2020 21:14 Ответить
Про репарації від мордора мова не йде. Взагалі. Щоб фуйло не розсердилось?
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24.10.2020 21:21 Ответить
А який може бути план?! Кацапи платять, а ті хто звав ***** горба гнуть. Думаю такий план підтримає вся Україна...
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24.10.2020 21:22 Ответить
Ліпше сам кудись "вшився", знайшовся "зшиватель" України.
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24.10.2020 21:35 Ответить
конченый
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24.10.2020 21:49 Ответить
Очередной "прикол" клоуна. Только с ООН такой "прикол" не пройдёт. Это в Украине 73% идиотов купившихся на российскую пропаганду, избрали клоуна президентом. ООН деньгам и клоунам у власти цену знает.
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24.10.2020 21:53 Ответить
Так і шукає членограй, на кого б відповідальність перекласти...
З ковідом на місцеву владу, з будапештським меморандумом на зебілів, відновлення Донбабве і Луганди на ООН...
От такі вони всі, обрізані хлопці
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24.10.2020 22:14 Ответить
Він хоч розуміє що городить ,ООН повина розробити план відновлення Донбасу,який Україна не контролює , який нормальний інвестор може прийти в той деградований регіон,це саме стосуєтся і так званої ВЕЗ ,коли в цій країні прийде до влади розумна професійна патріотична людина? не це посміховисько.
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24.10.2020 22:16 Ответить
Можна і в ООН. Але спочатку до Алієва - спитати як зайти на Донбас.
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24.10.2020 22:45 Ответить
ну давайте теперь всех предателей амнистируем построим им дороги восстановим шахты ,дома, сделаем свободную экономичную зону и удвоим платню и пенсии. а за счет кого зельц? за счет моих стариков которые мизерные пенсии получают или за счет меня и моей зарплаты? а хе хе не хохо? ты говоришь -там же наши люди? ага как же - позавчера такой наш человек из лугандона на алее героев на памятники ребят погибших на Майдане ссал.... такие там наши люди??? да на йух они нам нужны???
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24.10.2020 23:24 Ответить
какое то маниакальное желание помочь дамбасу, которому мы и на... не нужны.
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24.10.2020 23:41 Ответить
просить нада в стрингах,шоб правдоподобней
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24.10.2020 23:46 Ответить
Пусть вначале выпрет русню оттуда,а потом уже что-то там восстанавливает.
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24.10.2020 23:50 Ответить
Є таке гарне слово, вибачте, російською - пыжится. От зеленський весь час ''надуває щоки'', самостверджується. Дійсно, в зеленському багато від Хлєстакова та Голохвастова. Але чи бачать це українці?
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25.10.2020 01:24 Ответить
Так хочется попилить что то серьезное! Вот только надо сначала освоить инструмент, а не впадать в транс от звука болгарки.
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25.10.2020 08:27 Ответить
Шмаркля думает, что ООН будет заниматья такой фуйнёй.
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25.10.2020 18:04 Ответить
 
 