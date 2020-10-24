Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский призвал ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса после деоккупации и принять участие в реализации проекта по обеспечению региона питьевой водой.
Об этом он сказал во время встречи с координатором системы ООН в Украине и по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Президент также пригласил ООН принять участие в реализации проекта по обеспечению региона питьевой водой.
"Хотели бы, чтобы вы обратили внимание на такой важный проект, который нам очень сложно вытянуть только за счет бюджета Украины, - это вопрос питьевой воды для Донбасса. Хочу напомнить, что предприятие "Вода Донбасса" обеспечивает весь Донбасс - не только контролируемый украинской властью, но и тот Донбасс, который временно оккупирован", - сказал Зеленский.
Он отметил, что речь идет как о реконструкции, так и о строительстве сети водопровода.
Глава государства напомнил, что в реализации проекта участвует Швейцария, и президент этой страны лично посещала предприятие и регион во время последнего визита в Украину.
Кроме того, по словам Зеленского, на Донбассе активно строят и ремонтируют дороги. "Это важно для объединения, "сшивки" страны", - подчеркнул президент.
Координатор системы ООН подчеркнула, что люди на Донбассе видят и ценят развитие инфраструктуры, это имеет большое значение для жизни.
В этом контексте Зеленский напомнил об инициативе Украины создать в Киеве штаб-квартиру Международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.
Зеленский также акцентировал внимание на важности дальнейшего активного взаимодействия офиса координатора с органами государственной власти в целях поддержки Украины в тех сферах и в тех регионах, которые имеют наибольшую потребность в этом, прежде всего речь идет о Донецкой и Луганской областях.
Собеседники также обсудили помощь Украине от ООН в борьбе с пандемией коронавируса.
Пожалуйста, подождите...
Может сразу кредитную линию ***** откроешь?
Франция отозвала посла.
А мы все любуемся своими идиотами.
Логика главнокомандующего удивительна - убивай людей, разрушай дома, грабь маркеты и банкоматы и тебя ждет программа ООН.
В ДТП под Луганском погиб командир батальона «Призрак» Алексей Марков («Добрый»).
Знаете шо. Я когда первый раз поехал, мне было страшно ********, в Лисичанске я боялся далеко от машины отходить, а когда мы ночью заблудились под Талаковкой думал что смерть моя пришла.
Это нормальная реакция человека на неизвестное, когда отсутствует понимание уровня риска. Ты знаешь с детства насколько опасно лизать розетку, а вот новые вызовы тебе не понятны пока еще. И ты заранее классифицируешь их как максимально опасные.
Это как уж и гадюка, если ты не зоолог, то лучше бояться обоих.
Но через два года у меня был лучший на позиции курятник. И огород на двенадцать ведер полива. Не верите - спросите у Мамы Небо. В 800-1200 метрах от ДАП. И мне это казалось настолько обыденным, что я даже на приходы не реагировал.
Это не отвага и мужество, это просто понимание что все ***** и *******. Я единственный раз серьезно перелякался, когда по черешне надо мной "дашка" заработала. Это исключительный случай, лично ты попал в прямую видимость. Но это чисто был твой косяк и утрата бдительности.
В остальное время Мама нас при обстреле в блиндаж хворостиной загоняла, а мы *********** оттуда, чтобы покурить в кулак.
Еще раз повторю - это не было проявлением мужества. Нам просто стало *****. Тяжесть войны это ношение габаритных предметов, погрузки-разгрузки, уборки, добыча воды, рубка дров, копание земли и сон три раза в день по два часа. А то что стреляют, так пусть сначала попадут.
Страх ушел, потому что ты точно знал - что можно делать, а что лучше не надо. Но на это ушло минимум полгода в одной локации и год в другой.
Так вот, эти долбоебы приехали в броне и шлемах туда, где женщины ходят в миниюбках, дети в шортах гоняют на самокатах, а бабушки в платочках сплетничают на скамейках.
Я представляю как на них смотрели. Как на космонавтов, вместо Марса высадившихся в Миргороде.
Я в Констахе провожал пани Наталю из Люксембурга и нечаянно встретил на платформе Фокса, ехавшего в отпуск. Там даже ВСП на платформе не дежурит. Там тупо сон и мир. Это даже не тыл. Это вообще зауралье.
И я понимаю страх и эндорфин дурачков из Рады, которые на сутки приехали на позиции "где-то возле войны". Это первая естественная реакция.
Но вторая реакция - это "мы все поняли, будем писать стратегию реформы армии".
Реформаторы мамкины, у меня к вам пять пытань.
1 Сколько листов бумаги А4 расходует медрота в месяц на отчетность.
2. Чем отличается звук выхода от прихода.
3. Что такое 452
4. Сколько воды надо чтобы помыть тарелку
5. Сколько стоит турникет.
реформировать они собрались. За сутки стали клаузевицами и наполеонами. Я, говорит, раньше знал, но теперь все понял. Будем разрабатывать стратегию.
Да я за три года войны нихуя не понял, хотя написал о ней три книги. А я ведь не тупее тебя, Леша. Я каптерщик, самое хитрое и пронырливое существо в армии. Я менял провод на соляру. И если я чего-то не понимаю, то это непостижимо в принципе.
А ты поел борща, поспал "в землянке" все понял и пошел писать стратегию.
Начни с тактики. Сходи в военкомат.
Svyatoslav Volkov
З ковідом на місцеву владу, з будапештським меморандумом на зебілів, відновлення Донбабве і Луганди на ООН...
От такі вони всі, обрізані хлопці