Головною загрозою для США є РФ, а найбільшим конкурентом - Китай, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Кандидат від Демократичної партії на пост президента США Джо Байден вважає, що на цей момент основною загрозою для США є Росія, а Китай - найбільшим конкурентом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CBS.
"Гадаю, найбільша загроза для Америки зараз, з точки зору руйнування нашої безпеки і наших альянсів - це Росія", - заявив Байден.
"По-друге, я думаю, що найбільший конкурент - це Китай. І залежно від того, як ми впораємося з цим, визначиться, чи є ми суперниками або ми в кінцевому результаті опинимося в більш серйозній конкуренції, пов'язаній із силою", - додав він.
Байден вчергове зазначив, що Трамп "обіймає кожного диктатора".
"І ось що відбувається зараз. (...) Є ситуація в Кореї (КНДР. - Ред.), де у них більше смертоносних ракет і більше можливостей, ніж було раніше. (...) Є ситуація в Перській затоці, де Іран перебуває ближче до того, (...) щоб отримати ядерну зброю, ніж це було раніше", - заявив кандидат від демократів.
Він додав, що поведінка Трампа змушує союзників по НАТО відвертатися від США, тому що вони "не можуть розраховувати на нас".
Будь ласка, зачекайте...
Зв'язаних з силою- це про військове протистояння, якщо Китай не схаменеться? Куди ще конкретніше?
- Западная Австралия продает железную руду в Китай и на вырученные деньги, за счет налогов на выручку, кормит всю остальную Австралию и потому пошли вы все остальные австралийцы, на фиг
- у них в Западной Австралии даже сыр теперь свой производится (китайской компанией)
- они заключили соглашение с президентом (президентом, Карл, президентом, а не государством, и, к слову каким президнтом то?) США и им президент защиту обеспечит
На вопрос, а почему США должны их, сепаратистов, защищать, если их железная руда пойдет на изготовление снярядов и бомб, которыми китайские коммуняки будут бомбить тайвань, Южную Корею, Японию, Индию, США и Австралию - сепаратисты уходят в "молчанку", наверное, жуют западноавстралийский сыр от китайской компании.
И вот как разговаривать с такими людьми, в головах которых - опилки?
Лично я не знаю, как разговаривать.
Что еще ?
Источник: https://censor.net/ru/n3227014
Ох, как надо было бы дедуле Байдену витаминок каких попить, улучшающих кровоснабжение головного мозга. А из-за амнезии дедуля Байден позабыл, что именно демократ Обама заключил в 2015 году ядерную сделку с Ираном:
'Иран и страны "шестерки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Тегерана."
Так что, как говорится, дедуля Байден, чья корова бы мычала...
https://www.bbc.com/russian/international/2015/07/150714_iran_deal_reached
Китайцам нужна малонаселенная и богатая на ресурсы Сибирь.......
А вот то, что русские будут терроризировать Польшу, страны Балтии, страны Черноморского бассейна и другие страны НАТО, у которых общая граница с русскими.... это факт!!!! Так что здесь прав БАЙДЕН, как не крути........
Нууу дурааак!
Хотя нет - коррупционер, купленный китайцами.