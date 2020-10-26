Головною загрозою для США є РФ, а найбільшим конкурентом - Китай, - Байден

Кандидат від Демократичної партії на пост президента США Джо Байден вважає, що на цей момент основною загрозою для США є Росія, а Китай - найбільшим конкурентом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CBS.

"Гадаю, найбільша загроза для Америки зараз, з точки зору руйнування нашої безпеки і наших альянсів - це Росія", - заявив Байден.

"По-друге, я думаю, що найбільший конкурент - це Китай. І залежно від того, як ми впораємося з цим, визначиться, чи є ми суперниками або ми в кінцевому результаті опинимося в більш серйозній конкуренції, пов'язаній із силою", - додав він.

Байден вчергове зазначив, що Трамп "обіймає кожного диктатора".

Читайте: Байден перемагає в останніх дебатах: 53% проти 39%, - CNN

"І ось що відбувається зараз. (...) Є ситуація в Кореї (КНДР. - Ред.), де у них більше смертоносних ракет і більше можливостей, ніж було раніше. (...) Є ситуація в Перській затоці, де Іран перебуває ближче до того, (...) щоб отримати ядерну зброю, ніж це було раніше", - заявив кандидат від демократів.

Він додав, що поведінка Трампа змушує союзників по НАТО відвертатися від США, тому що вони "не можуть розраховувати на нас".