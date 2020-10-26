УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4031 відвідувач онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Правосуддя
3 053 7
армія (3486) Одеська область (2490) вирок (897) дезертирство (255)

На Одещині дезертира-контрактника засудили до 5 років позбавлення волі, - військова прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

На Одещині дезертира-контрактника засудили до 5 років позбавлення волі, - військова прокуратура

Військовослужбовець-контрактник однієї з військових частин ЗСУ, що дислокується в Одеській області, визнаний винним у дезертирстві (ч. 3 ст. 408 КК України). За результатами судового розгляду дезертир засуджений до 5 років і 1 місяця позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.

"Встановлено, що вказаний військовослужбовець 24 січня 2018 року вирішив назавжди ухилитися від військової служби і покинув розташування військової частини, незаконно перебуваючи за її межами до 27 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

До набуття вироком законної сили обвинувачений взятий під варту в залі суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовець-контрактник майже рік не з'являвся в частині, його засуджено до 3 років умовно

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я вынес приговор клоуну вчера на избирательном участке. ЖРИ ГНИДА!!!
показати весь коментар
26.10.2020 16:57 Відповісти
Рёжа, а 'мо ты темы перепутал?
Ёще бы высрал про влажность воздуха на вершине Килиманджаро.
показати весь коментар
26.10.2020 17:14 Відповісти
Якби був сєпаром то нічого б не отримав а пішов у контрактники то сиди п"ять років.
показати весь коментар
26.10.2020 17:42 Відповісти
сепарам условно
показати весь коментар
26.10.2020 18:03 Відповісти
А четырежды уклониста произвели в главнокомандующего.
показати весь коментар
26.10.2020 18:49 Відповісти
А коли посадять за чотиричі дезертирство Зеленського?
показати весь коментар
27.10.2020 13:16 Відповісти
 
 