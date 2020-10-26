На Одещині дезертира-контрактника засудили до 5 років позбавлення волі, - військова прокуратура

Військовослужбовець-контрактник однієї з військових частин ЗСУ, що дислокується в Одеській області, визнаний винним у дезертирстві (ч. 3 ст. 408 КК України). За результатами судового розгляду дезертир засуджений до 5 років і 1 місяця позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.

"Встановлено, що вказаний військовослужбовець 24 січня 2018 року вирішив назавжди ухилитися від військової служби і покинув розташування військової частини, незаконно перебуваючи за її межами до 27 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

До набуття вироком законної сили обвинувачений взятий під варту в залі суду.

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