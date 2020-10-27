Сьогодні 83-ті роковини початку розстрілів української еліти в урочищі Сандармох

В урочищі Сандармох 83 роки тому розстріляли представників української культурної, наукової та політичної еліти - тих, кого називають "розстріляним відродженням".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Урочище Сандармох стало одним із сумних символів Великого терору. Найбільшу групу в’язнів – 1111 осіб – розстріляли з 27 жовтня до 4 листопада 1937 року. Серед приречених на смерть громадян СРСР були й 290 українців. Найбільше розстрілів випало на перші дні листопада. 3 листопада було розстріляно 134 особи, всі, як зазначалося у "розстрільних списках", – "українські буржуазні націоналісти".

Кожен із загиблих був не лише визначним фахівцем у своїй царині, а й видатною особистістю, постаттю "ренесансних" масштабів. Серед них – фундатор нового українського театру Лесь Курбас; один із найталановитіших українських прозаїків Валер’ян Підмогильний; Микола Куліш – драматург, громадський і освітянський діяч, газетяр, редактор; Микола Зеров – лідер "неокласиків", науковець, поет, перекладач західноєвропейської та античної літератури; Матвій Яворський – історик, політичний діяч, академік ВУАН; Володимир Чехівський – український політик, громадський діяч, прем’єр-міністр УНР, один із засновників УАПЦ та багато інших.

Загалом Сандармох – лісове урочище в Медвеж’єгорському районі Республіки Карелія (площа приблизно 10 гектарів) - стало братською могилою для майже 7 тис. розстріляних у 30-х роках органами НКВС людей 60 національностей. Серед жертв – переважно спецпоселенці і в’язні з Біломорсько-Балтійського каналу і Соловецьких таборів системи ГУЛАГ СРСР, а також жителі навколишніх сіл.

Місце масових страт знайшли громадські активісти в липні 1997 року. 27 жовтня 1997, у 60-ті роковини злочину сталіністів, у Сандармоху вперше провели Дні пам’яті. У них брала участь невелика делегація з України, у складі якої були Євген Сверстюк, Іван Драч, Лариса та Тетяна Крушельницькі. Тоді ж було встановлено дерев’яний український хрест.

У 2004 році Товариство української культури "Калина" коштом світового українства спорудило гранітний козацький хрест "Убієнним синам України" (автори Микола Малишко та Назар Білик).

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