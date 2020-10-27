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Сьогодні 83-ті роковини початку розстрілів української еліти в урочищі Сандармох

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Сьогодні 83-ті роковини початку розстрілів української еліти в урочищі Сандармох

В урочищі Сандармох 83 роки тому розстріляли представників української культурної, наукової та політичної еліти - тих, кого називають "розстріляним відродженням".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Урочище Сандармох стало одним із сумних символів Великого терору. Найбільшу групу в’язнів – 1111 осіб – розстріляли з 27 жовтня до 4 листопада 1937 року. Серед приречених на смерть громадян СРСР були й 290 українців. Найбільше розстрілів випало на перші дні листопада. 3 листопада було розстріляно 134 особи, всі, як зазначалося у "розстрільних списках", – "українські буржуазні націоналісти".

Кожен із загиблих був не лише визначним фахівцем у своїй царині, а й видатною особистістю, постаттю "ренесансних" масштабів. Серед них – фундатор нового українського театру Лесь Курбас; один із найталановитіших українських прозаїків Валер’ян Підмогильний; Микола Куліш – драматург, громадський і освітянський діяч, газетяр, редактор; Микола Зеров – лідер "неокласиків", науковець, поет, перекладач західноєвропейської та античної літератури; Матвій Яворський – історик, політичний діяч, академік ВУАН; Володимир Чехівський – український політик, громадський діяч, прем’єр-міністр УНР, один із засновників УАПЦ та багато інших.

Загалом Сандармох – лісове урочище в Медвеж’єгорському районі Республіки Карелія (площа приблизно 10 гектарів) - стало братською могилою для майже 7 тис. розстріляних у 30-х роках органами НКВС людей 60 національностей. Серед жертв – переважно спецпоселенці і в’язні з Біломорсько-Балтійського каналу і Соловецьких таборів системи ГУЛАГ СРСР, а також жителі навколишніх сіл.

Місце масових страт знайшли громадські активісти в липні 1997 року. 27 жовтня 1997, у 60-ті роковини злочину сталіністів, у Сандармоху вперше провели Дні пам’яті. У них брала участь невелика делегація з України, у складі якої були Євген Сверстюк, Іван Драч, Лариса та Тетяна Крушельницькі. Тоді ж було встановлено дерев’яний український хрест.

У 2004 році Товариство української культури "Калина" коштом світового українства спорудило гранітний козацький хрест "Убієнним синам України" (автори Микола Малишко та Назар Білик).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бій воїнів УПА із солдатами НКВС відтворили в центрі Івано-Франківська. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Сегодня 83-я годовщина начала расстрелов украинской элиты в урочище Сандармох - Цензор.НЕТ 2901Сегодня 83-я годовщина начала расстрелов украинской элиты в урочище Сандармох - Цензор.НЕТ 3786
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27.10.2020 10:00
+13
Вічна пам'ять...
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27.10.2020 09:49
+12
Російськомовні вбивали україномовних.
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27.10.2020 10:05
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расстреляли ...ХТО розстріляв українську еліту?
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27.10.2020 09:47 Відповісти
Сегодня 83-я годовщина начала расстрелов украинской элиты в урочище Сандармох - Цензор.НЕТ 5236
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27.10.2020 09:54 Відповісти
хорошо бы эту
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27.10.2020 09:48 Відповісти
Вічна пам'ять...
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27.10.2020 09:49 Відповісти
Сегодня 83-я годовщина начала расстрелов украинской элиты в урочище Сандармох - Цензор.НЕТ 2901Сегодня 83-я годовщина начала расстрелов украинской элиты в урочище Сандармох - Цензор.НЕТ 3786
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27.10.2020 10:00 Відповісти
Сьогодні 83-ті роковини початку розстрілів української еліти в урочищі Сандармох - Цензор.НЕТ 4338
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27.10.2020 10:09 Відповісти
это ненастоящая фотка, хотя чтобы позлить вату - пойдет.
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27.10.2020 10:27 Відповісти
Настоящая! Это немец и власовцы.
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27.10.2020 10:39 Відповісти
Это современное фото реконструкторов.
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27.10.2020 10:41 Відповісти
У "німця" ромбик академії_ківалова
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27.10.2020 11:08 Відповісти
Это бабушка ***** Обнуленного перед случкой с Фюрером - так они Хренло и зачали через очко.
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27.10.2020 13:39 Відповісти
В 1939-ом совковые солдаты(ки) погон не носили... Нельзя так палиться... Сьогодні 83-ті роковини початку розстрілів української еліти в урочищі Сандармох - Цензор.НЕТ 9461
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27.10.2020 15:25 Відповісти
Да никто не палится. Причем тут вообще 1939?
Это фото с реконструкции в мае 2007 года, реконструкция боя мая 1944 на Сапун-горе (Севастополь).
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27.10.2020 16:21 Відповісти
Мій улюблений поет Микола Зеров... Нехай навіки буде проклята московія!
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27.10.2020 10:04 Відповісти
Російськомовні вбивали україномовних.
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27.10.2020 10:05 Відповісти
Список руководящего

состава НКВД и гпу в студию.... (желательно полный).

Ф.И.О.
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27.10.2020 10:07 Відповісти
Леплевский, Израиль Моисеевич

1933-1934 гг. - заместитель председателя ГПУ при СНК Украинской ССР.
июнь 1937-январь 1938 гг. - народный комиссар внутренних дел Украинской ССР
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27.10.2020 11:17 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБСНЕ Сьогодні 83-ті роковини початку розстрілів української еліти в урочищі Сандармох - Цензор.НЕТ 6971
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27.10.2020 10:09 Відповісти
До речі, Григорий Епик с 1920го по 1934 був активний діяч партії більшовиків а потім компартій. А потім начебто розачарувався. Але за 14 років не міг не знати що робить компартія по країні. Накатав телегу на Куліша і Підмогильного і визнав існування неіснуючої антипартійної организації намагаючись врятуватись. А Підмогильний нічого не визнавав не дивлячись на жорстки катування. Отакі різні люди. Кулиш також був активний більшовик, мав посаду в червоній армії. Писав і російською про-комуністичні романи. Почав розачаровуватись лише десь після 1925го і коли побачив голодомор. Висновок - не все біле та чорне, і ніколи не вірити червоним.
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27.10.2020 10:33 Відповісти
Микола Зеров, який знав більше 20 мов.
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27.10.2020 14:00 Відповісти
А счасс эти палачи и их потомки-УБЛЮДКИ =
Пищат , что на Украине мальчикам в трусиках запрещают пользоваться языком !!.
.
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27.10.2020 10:16 Відповісти
Сьогодні 83-ті роковини початку розстрілів української еліти в урочищі Сандармох - Цензор.НЕТ 6030
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27.10.2020 10:44 Відповісти
С какого времени Сандармох стал "сибирским"?
Это ващета Карелия. Автор - школьник?
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27.10.2020 10:28 Відповісти
Все, що за "хутором_міхайловскім" -- сибір! Сьогодні 83-ті роковини початку розстрілів української еліти в урочищі Сандармох - Цензор.НЕТ 9170
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27.10.2020 11:10 Відповісти
Всё правильно!
Надо было тикать от большевиков, а не прислуживать им.

Только, извините, Сандармох находится не в "сибирском урочище".
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27.10.2020 10:33 Відповісти
А нам похеру, для нас дрімуча Сибір починається за Хуторем Михайлівським.

«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю это подобие нации барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.» (Иван Ильин, русский философ, один из главных идеологов Белого движения)
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27.10.2020 10:47 Відповісти
К чему приводить эту сомнительную цитату, гуляющую в Сети? Дайте ссыль на произведение Ильина. Язык цитатки уж больно не философический
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27.10.2020 11:03 Відповісти
"Ильина называют одним из любимых философов В. В. Путина.[6]"
wikipedia
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27.10.2020 12:11 Відповісти
АРХІВ. Якщо за період 1926-1939 рр. населення кривавої тюрми народів срср зросло на 16%, в ворожій нам рсфср - на 28%, БССР - на 11,2%, а ось в колонії урср окупаційна назва поневоленої УНР кількість українців зменшилася на 9,9%. Та і "між 1926 і 1939 роками частка етнічних українців в населенні України знизилася з 80% до 73% , того що замість знищених мільйонів українців кремлівські окупанти масово мільйонами завозили своїх личакових москалів (росіян). Внаслідок голоду, розстрілів і депортації українське населення навіть за офіційними сильно заниженими даними зменшилося в абсолютних числах з 23,2 млн до 19,16 млн, тоді як неукраїнське населення переважно з жахливих москалів (кацапів -личкарів) зросла на 5,6 млн. Якщо врахувати, що раніше Україна мала найбільший рівень приросту населення в Європі, 800 тис. щорічно, то можна легко побачити, що така кривава російська політика досягла свого ". Це, і є "класичний приклад московського комуно-фашистського геноциду, його найкривавіший, найдовший і найширший експеримент русифікації - знищення цілої української нації". З огляду на масштаби цих жахливих втрат, слід засудити в міжнародних судах принаймні по шести ознаках злочинні дії кремлівської більшовицької окупаційної влади, які підпадають під Конвенцію ООН про геноцид.
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27.10.2020 13:23 Відповісти
А Хренлостан прямой наследник Сралинского Соловеццкого Союза. Соответственно Хренлостан должен быть РАЗРУШЕН! В обозримой перспективе.
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27.10.2020 10:41 Відповісти
Сьогодні 83-ті роковини початку розстрілів української еліти в урочищі Сандармох - Цензор.НЕТ 2836Сьогодні 83-ті роковини початку розстрілів української еліти в урочищі Сандармох - Цензор.НЕТ 3717
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27.10.2020 10:43 Відповісти
Сьогодні 83-ті роковини початку розстрілів української еліти в урочищі Сандармох - Цензор.НЕТ 783
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27.10.2020 10:51 Відповісти
Нехай би краще теперішню «еліту» того,ну туди!!!
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27.10.2020 11:56 Відповісти
Так называемая "культурная революция" в империи, по сути не прекращалась никогда. Это - один из способов её выживания.
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27.10.2020 12:25 Відповісти
-
Вісімдесят три роки тому, в розпал великого сталінського терору, в урочищі Сандармох у Карелії була проведена одна з найбільших каральних операцій НКВС. Протягом п'яти ночей - з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року - були розстріляли 1111 в'язнів, серед яких: українські фермери, політики, військові, вчені, письменники, художники і священики.
Терор досяг своєї найвищої точки саме в 1937-1938 рр .. Свій великий ювілей - двадцятиріччя більшовицької бандитської жовтневої революції, комуно-фашисти відзначилося масовими кривавими вбивствами видних українців.
У Сандармоху загинули видатні поети-неокласики: Микола Зеров і Павло Филипович, літератори: Мирослав Ірчана, Григорій Епік, Павло Пилипович, Валер'ян Підмогильний, президент харківської академії літератури Михайло Яловий, драматург Микола Куліш, режисер Лесь Курбас, відомий академік-історик Матвій Яворський та академік Степан Рудницький, міністр освіти УНР Антон Крушельницький, міністр фінансів Михайло Полоз і багато інших видатних українців ..
Так окупаційний комуністичний кремлівський режим знищив еліту української нації. Керовав розстрілами і виконував їх неосвічений кривавий кат кацап майор НКВС Матвєєв. З 27.10 по 4.11 1937. він, переважно власноруч сотнями вбивав Українців пострілом в голову.
-
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27.10.2020 13:05 Відповісти
РОЗСТРІЛЯНЕ МАЙБУТНЄ ПОКОЛІННЯ
Спасибі Богу за вірші,
І душам тих поетів.
Що розстріляли алкаші
Біля стін тюрм та лазаретів.
Хватали просто за думки,
В страшні тридцяті роки.
Та убивали залюбки,
Щоб не було мороки.
Безграмотні більшовики,
Убили все майбутнє.
Культури нашої кати,
В книжках історія відсутня.
В'язнили просто за донос,
За те, що в вишиванці.
Їх логіка : як «малорос»,
Вночі хватали й вранці.
Професор Микола Зеров,
За що арештували?
Знав понад двадцять мов,
Його у Синдармаху розстріляли.
А видатний Драй-Хмара,
Своїм життям зберіг студента.
Миттєво знайшла його кара
Був знищений без документа.
Старшина війська Маланюк,
Втекти зміг в еміграцію.
Пером вбивав оцих тварюк,
Та формував віршами націю.
А харків'янина Свідзінського,
В клуні живцем спалили.
Патріота українського
Й з ним інших діячів убили.
А футурист наш Семенко,
Вже і писав для комуністів.
Та це йому не помогло,
Попав в немилість до чекістів.
Його в столиці розстріляли,
Десь у Жовтневому палаці.
Біля Биківні в лісі труп сховали,
З нових катів новацій.
Плужника теж замордували
В страшних катівнях Соловків,
Де душу й тіло виривали.
З незламних наших юнаків.
Денікінці не відставали,
Попав до них Василь Чумак.
У дев'ятнадцять розстріляли,
А жив би та писав юнак.
Я про окремих написав,
А їх багато розстріляли.
Про їх поезію я тільки взнав,
Раніш кати їх обмовляли.
А скільки є ще без хрестів-
Могил, Ненько, твоїх синів?
Розстріляних поетів, бандуристів,
Не співаних, не сказаних їх слів…
Березень-квітень 2018 р.Анатолій Березенський
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27.10.2020 14:07 Відповісти
Оно и видно, что расстреляли будущее, раз одни графоманы остались...
И зачем стишками такими марать память невинно убиенных?
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27.10.2020 15:22 Відповісти
Andrey Galushko а чому Вас так коробить за вірші вбитих поетів, письменників і видатних людей України російськими алкашами? Написано все правильно і по цьому злочину проти українців у мене ціла збірка,
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28.10.2020 09:07 Відповісти
Читайте Андрюша, я Вам направив ще один вірш. І перед тим, як робити мені зауваження - вивчіть мову.

ЧЕРВОНИЙ ТЕРОР
Розказують нам ті кати,
Що нас віками розпинали,
Мов росіяни, нам брати,
Ми з ними тільки розквітали.

Та розповім я про терор,
Його «червоним» називали.
Для тих «братів» ганьба, позор,
Скільки могли, стільки вбивали.

На Короленко тридцять три
У Києві НКВС тримали.
Де весь наш цвіт, терору автори,
В тридцяті роки катували.

Там в кабінети по ночах,
Невинних доставляли,
А у підвалі «при свічках»,
Знесилених вбивали.

По місту мчали «воронки»,
Їх звали «чорний ворон»
Жах, стукіт в двері,та дзвінки,
Віщун знущань та похоронок.

В підвалі свіжий запах крові,
Та трупи, що вже розкладались
Вивезти не встигли трударі здорові,
Бо нові ними убивались.

А перед вбивством ці кати,
Всіх догола там роздягали.
Людей вбивали, та в бурти,
А їх жінки одежу вбитих продавали.

Для трупів рили ці бурти у лісі
Там техніка постійно працювала.
Ховали вбитих трупи в тім замісі,
Їх техніка землею гарцювала.

А щоб не забруднить машину,
У кров із трупів, що грузили.
Брезент стелили, чи ряднину,
На них кидали всіх, кого убили.

Рядами трупи розкладали,
Потім в бурти та ями висипали,
Землею трішки присипали,
Потім везли, та нових клали.

Все без перерви працювала
Вся техніка в нічному лісі,
Не міста й цехи будувала.
У Биковнянському підліссі.

Бурти-могили розрівняли,
Дерева з лісу посадили,
Щоб не знайшли кого перестріляли,
Дрімучий ліс на цвинтарі зробили.

І після тих страшних подій,
Убивств, насилля, мародерства,
То розуміння в вас тоді,
Схиляєтесь знов до братерства?
14-16.07.2018Анатолій Березенський
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28.10.2020 09:21 Відповісти
 
 